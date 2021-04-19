翘首期盼8座世界冠军车手重返MotoGP赛道，终于回来了，所有迹象显示他将为争夺颁奖台的荣耀重出江湖。

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2020年7月， Marc Márquez 遭受职涯迄今最严重的伤害。9个月后，他终于确认可以参加葡萄牙波尔蒂芒（Portimão）大奖赛的赛事。 正如这位西班牙车手所言，他的复出已经拖延好长一段时间，因为他要确保在百分百的状况下复出。伟大的冠军与优秀的竞争者不同之处在于，他们决心从受伤中复出，一定要变得更成熟、更强壮，并且拥有完整的野心。对我们及大众来说，这是个好消息，但对围场其他人来说，这会是个令人胆颤心惊的未来。

至今囊获8座世界冠军，其中包括125cc及Moto2各1座及6座MotoGP，你必须是一位非常卓越的车手才能有这样的战果。 在Marc Márquez的优点特质中，很难在其他人中找到相同的美德：天份、努力、聪明、进取、经验、勇气和一点点的淘气。

Marc Márquez har styr på armbøjningsteknikken © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

Marc总是愈挫愈勇

如果我们回顾一下这位Repsol Honda 车队车手的职业生涯，我们可以清楚地看到他并没有免于受到应有的伤害，其中包括：四肢骨折、严重的视力伤害、双肩容易脱臼受伤，导致必须接受手术治疗。但所有受伤都没有2020年的严重，肱骨断裂（在摩托车赛中是罕见的伤害），然后是一连串的并发症。

尽管身体上遭受了挫折，但他始终秉持Márquez招牌特质的速度和侵略性。2019年赛季，他的最差成绩是第2名，除了在得克萨斯州转倒（之前在此的巡回赛总是常胜军）。他职业生涯数据俨然成为Olympus的摩托车版本。

Márquez经常在练习时挑战极限，直到他转倒为止，从中学到能力所在，并在正赛中赢得比赛。让他领先竞争对手的另一项特质，是他比其他任何一位MotoGP赛车手都有挽救危险状况的能力。Honda机车的前端很难把持，没有人比他做得更好。他对摩托车的的操控与了解可谓是个中翘楚，有时甚至与物理学定律相矛盾。

Marc Márquez beim GP von Katalonien 2019

以事后论来看，我们可以了解到，在肱骨破裂手术后仅4天，就尝试参加大奖赛是不正确的决定，肱骨是人体中第4长的骨头。但受伤后的正面态度，让Márquez成长不少，并成为一位真正的车手。他会利用这些经验让自己变得更坚强。

让我们回顾一下Marc Márquez在竞争激烈职涯中最艰难的9个月，在那期间，他必须接受3次手术的历程。

卷土重来

Márquez在2020年7月19日在西班牙赫雷兹（Jerez-ÁngelNieto）赛车场举行的大奖赛上遭受到严重高倾角转倒。卫冕冠军的Marc Márquez 虽不慎滑向碎石区，落至后方，但仍以坚强的实力力挽狂澜重返赛道，并一路过关斩将，以惊人的速度重返领先集团，但终究不敌轮胎的衰退，在倒数4圈以高倾角重摔落地。当时摩托车撞到他的手臂，使他的右肱骨骨折。从那刻起，经历了这艰难的一年。

Marc Márquez in bekannter Position in Jerez

第1次手术

2020年7月21日在巴塞罗那的得克萨斯大学医院，由Xavier Mir博士及其团队负责操刀，并与Barrera博士合作进行第1次的手术；当时以一块钢板固定骨折位置，附近神经并没有受到影响。

术后参加安达卢西亚大奖赛的测试赛

周二接受手术后，Repsol Honda车手还完成周六的两次自由练习后，决定不参加安达卢西亚大奖赛。

整个过程中，我一直听从医生和我身体的回馈。今天早上，我感觉很好，我们就会对自己的进步感到满意。他表示：但时间久了，手臂反而变得没有力量，此时感觉就要积极一点。我不知道是因为发炎还是发烧，但我知道我必须听从身体的反应。

第2次手术

8月3日，Márquez进行第2次手臂手术，因为植入的钛板受到压迫，造成不适感。Marc Márquez在手术完后的13天，今天他必须再次接受手术治疗。Dr Mir表示：手术位置的压迫导致植入物造成不良反应，这回取出原来的钛板并替换新的固定装置。

回去进行第3次手术

2020年12月初在马德里的鲁伯国际医院接受外科手术，在那里他接受了右肱骨假性关节炎（骨骼感染）的治疗。手术过程中，将前次的固定板移除，并放置一个新的髂骨上嵴(这个骨生长能力强，而且每个人都有)，手术长达8个小时。

更好，但最好不要冒险

2021年3月22日，第3次手术15周后，Márquez能够开始加强训练，手术后反应良好。但是，考虑到他从赛车运动中长期的休息，以及骨头完全康复必须时间，遵循医生建议逐渐恢复运动的强度，并避免手臂在竞赛中承受较大的压力。

拨云见日!

4月9日，星期五，医生们终于点头放行，允许Márquez参加4月18日葡萄牙大奖赛。

在激烈的摩托车比赛中受伤是无可避免的，Repsol Honda车手也不例外。 然而，在他的整个职业生涯中显而易见的是，尽管受到挫折，但他总是越挫越勇，并且从教训中获得了经验。

视力问题

右肱骨骨折一直是Márquez职业生涯中最严重的身体问题，但在2011年，他也有一次不幸的经历，迫使他退出赛道，当时待在医院长达数月之久。 问题出在2011年10月21日，他正与 Stefan Bradl 争夺Moto2™冠军头衔，当时可谓胜利在握。

当时雪邦（Sepang）赛道管理人员的一次疏失，未能在练习前将赛道上的积水清干，导致多名车手（使用光头胎行驶）发生转倒意外-Márquez是其中一位。转倒后，他开始感到头晕，医生建议他在旅馆休息。在比赛当天，他的双眼还是复视，出于安全考虑他退出比赛。他表示：你必须拥有100％的视野，因为赛道速度超过时速200公里，不仅要顾到自己的健康，还要考虑到赛道上其他车手的安危。

Márquez erklärt 2011 seine Probleme mit dem Sehvermögen

在接下来的几周中，视力问题仍然存在，他被迫退出赛季末瓦伦西亚大奖赛，最终将Moto2™头衔拱手让给了Bradl。虽然我们获得第2名，但我们仍然有一个很棒的赛季，这位年轻的车手说道，当时他也是年度最佳新秀。不幸的是，视力问题仍然存在。

眼科手术后回到最好的状态

2012年1月16日，Márquez在巴塞罗那的克利尼科医院接受了手术，治疗复视的问题，当时他待在医院3个月。

2012年MotoGP世界大赛仅在几个月后就要开始了，4月8日在卡塔尔开幕战，Márquez重返Moto2™比赛大获全胜。

接续的赛季，功绩更是彪炳辉煌。他不仅获得世界冠军，而且还拿下9连胜，比Repsol Honda的新队友 Pol Espargaró多了59分，最后拿下赛季总冠军的殊荣。

Márquez feiert 2012 den Moto2-Titel in Valencia

这位来自西班牙Cervera的世界冠军，在他整个赛车生涯中遭受数次重伤，但他比以往任何时候都更加坚强、更有信心。 正如一位英国记者所言：当猫回来的时候，老鼠就停止作怪了。

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