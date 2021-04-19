Six-time premier-class champion Marc Márquez© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
MotoGP
Marc Márquez重出江湖迈向胜利之路
翘首期盼8座世界冠军车手重返MotoGP赛道，终于回来了，所有迹象显示他将为争夺颁奖台的荣耀重出江湖。
作者 Ildefonso García
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Marc Márquez

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2020年7月， Marc Márquez 遭受职涯迄今最严重的伤害。9个月后，他终于确认可以参加葡萄牙波尔蒂芒（Portimão）大奖赛的赛事。 正如这位西班牙车手所言，他的复出已经拖延好长一段时间，因为他要确保在百分百的状况下复出。伟大的冠军与优秀的竞争者不同之处在于，他们决心从受伤中复出，一定要变得更成熟、更强壮，并且拥有完整的野心。对我们及大众来说，这是个好消息，但对围场其他人来说，这会是个令人胆颤心惊的未来。
至今囊获8座世界冠军，其中包括125cc及Moto2各1座及6座MotoGP，你必须是一位非常卓越的车手才能有这样的战果。 在Marc Márquez的优点特质中，很难在其他人中找到相同的美德：天份、努力、聪明、进取、经验、勇气和一点点的淘气。
Marc Márquez, the 2018 motoGP world champion performs press ups in a training session ahead of the 2018 season.
Marc Márquez har styr på armbøjningsteknikken
© Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

Marc总是愈挫愈勇

如果我们回顾一下这位Repsol Honda 车队车手的职业生涯，我们可以清楚地看到他并没有免于受到应有的伤害，其中包括：四肢骨折、严重的视力伤害、双肩容易脱臼受伤，导致必须接受手术治疗。但所有受伤都没有2020年的严重，肱骨断裂（在摩托车赛中是罕见的伤害），然后是一连串的并发症。
尽管身体上遭受了挫折，但他始终秉持Márquez招牌特质的速度和侵略性。2019年赛季，他的最差成绩是第2名，除了在得克萨斯州转倒（之前在此的巡回赛总是常胜军）。他职业生涯数据俨然成为Olympus的摩托车版本。
我已经学到赛事可以有无数场，但身体只有一个。
MotoGP World Champion Marc Márquez: Portrait Image
Marc Márquez
Márquez经常在练习时挑战极限，直到他转倒为止，从中学到能力所在，并在正赛中赢得比赛。让他领先竞争对手的另一项特质，是他比其他任何一位MotoGP赛车手都有挽救危险状况的能力。Honda机车的前端很难把持，没有人比他做得更好。他对摩托车的的操控与了解可谓是个中翘楚，有时甚至与物理学定律相矛盾。
Marc Márquez liegt in der Kurve, bei der MotoGP™ von Katalonien 2019.
Marc Márquez beim GP von Katalonien 2019
以事后论来看，我们可以了解到，在肱骨破裂手术后仅4天，就尝试参加大奖赛是不正确的决定，肱骨是人体中第4长的骨头。但受伤后的正面态度，让Márquez成长不少，并成为一位真正的车手。他会利用这些经验让自己变得更坚强。
受伤让我学到什么？事情可能会在你最不期待的时候结束，但我的风格是不会改变的。
MotoGP World Champion Marc Márquez: Portrait Image
Marc Márquez
让我们回顾一下Marc Márquez在竞争激烈职涯中最艰难的9个月，在那期间，他必须接受3次手术的历程。

卷土重来

Márquez在2020年7月19日在西班牙赫雷兹（Jerez-ÁngelNieto）赛车场举行的大奖赛上遭受到严重高倾角转倒。卫冕冠军的Marc Márquez 虽不慎滑向碎石区，落至后方，但仍以坚强的实力力挽狂澜重返赛道，并一路过关斩将，以惊人的速度重返领先集团，但终究不敌轮胎的衰退，在倒数4圈以高倾角重摔落地。当时摩托车撞到他的手臂，使他的右肱骨骨折。从那刻起，经历了这艰难的一年。
Marc Marquez beim GP von Spanien in Jerez, Spanien, am 17. Juli 2020.
Marc Márquez in bekannter Position in Jerez

第1次手术

2020年7月21日在巴塞罗那的得克萨斯大学医院，由Xavier Mir博士及其团队负责操刀，并与Barrera博士合作进行第1次的手术；当时以一块钢板固定骨折位置，附近神经并没有受到影响。

术后参加安达卢西亚大奖赛的测试赛

周二接受手术后，Repsol Honda车手还完成周六的两次自由练习后，决定不参加安达卢西亚大奖赛。
整个过程中，我一直听从医生和我身体的回馈。今天早上，我感觉很好，我们就会对自己的进步感到满意。他表示：但时间久了，手臂反而变得没有力量，此时感觉就要积极一点。我不知道是因为发炎还是发烧，但我知道我必须听从身体的反应。

第2次手术

8月3日，Márquez进行第2次手臂手术，因为植入的钛板受到压迫，造成不适感。Marc Márquez在手术完后的13天，今天他必须再次接受手术治疗。Dr Mir表示：手术位置的压迫导致植入物造成不良反应，这回取出原来的钛板并替换新的固定装置。

回去进行第3次手术

2020年12月初在马德里的鲁伯国际医院接受外科手术，在那里他接受了右肱骨假性关节炎（骨骼感染）的治疗。手术过程中，将前次的固定板移除，并放置一个新的髂骨上嵴(这个骨生长能力强，而且每个人都有)，手术长达8个小时。

更好，但最好不要冒险

2021年3月22日，第3次手术15周后，Márquez能够开始加强训练，手术后反应良好。但是，考虑到他从赛车运动中长期的休息，以及骨头完全康复必须时间，遵循医生建议逐渐恢复运动的强度，并避免手臂在竞赛中承受较大的压力。

拨云见日!

4月9日，星期五，医生们终于点头放行，允许Márquez参加4月18日葡萄牙大奖赛。
在激烈的摩托车比赛中受伤是无可避免的，Repsol Honda车手也不例外。 然而，在他的整个职业生涯中显而易见的是，尽管受到挫折，但他总是越挫越勇，并且从教训中获得了经验。

视力问题

右肱骨骨折一直是Márquez职业生涯中最严重的身体问题，但在2011年，他也有一次不幸的经历，迫使他退出赛道，当时待在医院长达数月之久。 问题出在2011年10月21日，他正与 Stefan Bradl 争夺Moto2™冠军头衔，当时可谓胜利在握。
当时雪邦（Sepang）赛道管理人员的一次疏失，未能在练习前将赛道上的积水清干，导致多名车手（使用光头胎行驶）发生转倒意外-Márquez是其中一位。转倒后，他开始感到头晕，医生建议他在旅馆休息。在比赛当天，他的双眼还是复视，出于安全考虑他退出比赛。他表示：你必须拥有100％的视野，因为赛道速度超过时速200公里，不仅要顾到自己的健康，还要考虑到赛道上其他车手的安危。
Marc Márquez im Gespräch mit der Presse, bei der MotoGP in Malaysia 2011.
Márquez erklärt 2011 seine Probleme mit dem Sehvermögen
在接下来的几周中，视力问题仍然存在，他被迫退出赛季末瓦伦西亚大奖赛，最终将Moto2™头衔拱手让给了Bradl。虽然我们获得第2名，但我们仍然有一个很棒的赛季，这位年轻的车手说道，当时他也是年度最佳新秀。不幸的是，视力问题仍然存在。

眼科手术后回到最好的状态

2012年1月16日，Márquez在巴塞罗那的克利尼科医院接受了手术，治疗复视的问题，当时他待在医院3个月。
2012年MotoGP世界大赛仅在几个月后就要开始了，4月8日在卡塔尔开幕战，Márquez重返Moto2™比赛大获全胜。
接续的赛季，功绩更是彪炳辉煌。他不仅获得世界冠军，而且还拿下9连胜，比Repsol Honda的新队友 Pol Espargaró多了59分，最后拿下赛季总冠军的殊荣。
Marc Márquez feiert nach seinem Triumph beim Moto Grand Prix 2012 am Circuit de la Comunitat Valenciana in Valencia, Spanien, am 11. November 2012.
Márquez feiert 2012 den Moto2-Titel in Valencia
这位来自西班牙Cervera的世界冠军，在他整个赛车生涯中遭受数次重伤，但他比以往任何时候都更加坚强、更有信心。 正如一位英国记者所言：当猫回来的时候，老鼠就停止作怪了。
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