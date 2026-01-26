Jak vypadat jako Thor? 10 jídel denně, medvědí plazení a soutěživost
Jakým největším fitness výzvám jsi čelil přípravě Chrise Hemswortha na roli Thora. A jak jsi sestavil tréninkový plán?
V průběhu let se to vyvíjelo. Když jsem s ním začal pracovat po filmu Thor: Temný svět, mohl být velký, ale necítil se tak funkční, protože rád surfuje a zůstává aktivní. Vzhledem k tomu, že tu roli hrál tolikrát, je to jako svalová paměť. Dokáže rychle nabrat velikost, ale chtěl jsem zachovat prvky tréninku, které podporují pohyb. Takže jsme vedle těžkého vzpírání míchali box, medvědí plazení a funkční pohybovou práci.
Trénink pro růst svalů často znamená velký skok v kaloriích. Jak k tomu s Chrisem přistupujete?
Při natáčení filmu Thor: Láska jako hrom jsme se zaměřili na zhruba 4 500 kalorií denně. Jakmile se v pět hodin ráno dostal k účesu a make-upu, udělal jsem mu jídlo o 450 kilokaloriích. Pak jsem každé dvě až tři hodiny přinášel další. Cílem bylo 10 jídel denně po 450 kilokaloriích. Ne vždy se mu podařilo dát všech deset, tak jsem mu chystal i koktejly s 500 až 600 kilokaloriemi. Chris dává přednost vyššímu poměru bílkovin, takže tato jídla obsahovala zhruba 40 procent bílkovin, 30 procent sacharidů a 30 procent tuků.
Každý by měl pracovat na tom, aby byl svou nejlepší verzí.
Usnadňuje ti dlouholetý vztah s Chrisem jeho trénink?
Myslím, že je to dvousečná zbraň. Na jednu stranu se dobře známe a já vím, co ho motivuje. Ale také jsem musel najít způsoby, jak ho vyzvat jinak. Je super soutěživý. Prostě mu řeknu: "Nemusíš to udělat, ale já to udělám." A on to udělá. Třeba přítahy... Udělám jich 10 nebo 15 a během minuty jich udělá víc než já. Ta soutěživost ho tlačí.
Jak dosáhnout Chrisovy ikonické marvelovské postavy zdravým a udržitelným způsobem?
Nechci Chrisovi brát nic z toho, jak tvrdě pracuje, ale má přirozeně skvělý základ, na kterém se dá stavět. Moje filozofie zní, že každý by měl pracovat na tom, aby byl co nejlepší verzí sebe sama. Aby byl silnější a zdravější.
Tvůj tréninkový styl pro Chrise je, zdá se, dost efektivní. Jaké strategie pomáhají dosáhnout nejlepších výsledků za kratší dobu?
Jde o strukturu a výběr cviků. Nebudeme trénovat déle než hodinu, ale je to intenzivní hodina. Zaměřuji se na složené pohyby a supersety, zpětně sestavuji trénink podle toho, jaký výsledek chci, a vynechávám zbytečnosti.
Říkal jsi, že klíčová je důslednost, spánek, výživa a stres. Jak tyto oblasti upravuješ pro klienty s nabitým rozvrhem?
Lidé na Instagramu, kteří říkají , že každý den vstávají ve čtyři ráno a jedou si e-maily a tréninky, prostě pálí svíčku na obou koncích. Pro většinu lidí je to o kvalitě, ne o kvantitě. Pokud program říká, že trénujte šest dní v týdnu, ale tři z těchto sezení jsou zbytečná, bude lepší si vzít den na zotavenou.
HYROX je skvělá komunita. Všichni si navzájem fandí a snaží se ze sebe dostat to nejlepší.
Aplikace Centr má fáze od domácího cvičení po posilovnu, od začátečníků po pokročilé. Jak pomáháš lidem vybrat správný výchozí bod a bezpečně postupovat?
Fáze pro pokročilé je v podstatě to, co dělám s Chrisem pro Thora. V rámci aplikace ti přehled programů dává jasnou představu o tom, kde se nacházíš. Pokud jsi začátečník, který nikdy nezvedal činky, povedu tě krok za krokem, ať už máš přístup do posilovny, nebo ne.
Co tě na hyroxu nejvíc vzrušuje?
Je to skvělá komunita. Všichni si navzájem fandí a snaží se ze sebe dostat to nejlepší. Pro lidi, kteří už trénují, je to dobrý způsob, jak si otestovat kondici. Pokud běháš a zvedáš váhy, je to zábavná výzva, která ti ukáže, jak na tom jsi.
Jaké je tvoje doporučení číslo jedna pro někoho, kdo se chystá na svůj první hyrox a má málo času?
Nenech se příliš unést egem. Jsou to jen dva závody. Chyba, kterou jsem udělal poprvé, byla, že jsem se na ně příliš soustředil. V závodě děláte běhy po těžké práci nohou. Takže si posil nohy a zvykni si na kompromisní běh. I pouhé vybudování základní běžecké úrovně ti masivně pomůže. Dodržování nějakého strukturovaného programu (i toho základního) bude vždy lepší než běhání bez rozmyslu.
Kdyby dnes někdo chtěl „trénovat jako na závodech“, jakou jedinou změnu v myšlení nebo tréninkový tip bys mu dal?
Jdi do toho s vědomím, že tvůj herní plán nebude dokonale fungovat. Vždycky budeš v určitém okamžiku vystaven/a výzvě. Vybuduj si psychickou odolnost a přijmi ji. V tom je krása závodění.
