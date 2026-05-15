24h Nürburgring: Verstappen startet von Rang 4, Red Bull Team ABT auf Pole

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht am Samstag bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 von der zweiten Reihe ins Rennen und Red Bull Team ABT sichert sich mit Luca Engstler die Pole. Alle Infos zum Qualifying.

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01 Juncadella setzt die Zeit: P4 für Verstappen Racing

Max Verstappen und seine Teamkollegen gehen am Samstag von Startplatz vier aus ins Rennen. Co-Pilot Dani Juncadella sicherte dem Mercedes-AMG Team Verstappen Racing im Top Qualifying 3 am Freitagnachmittag mit einer Rundenzeit von 8:12.005 Minuten den vierten Startplatz auf dem Grid.

Max Verstappen und Daniel Juncadella © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Quotation P4 ist eine hervorragende Ausgangsposition für ein so langes Rennen. Daniel Juncedella

Verstappen selbst war am Freitagmorgen im Top Qualifying 2 auf Rang sechs gefahren, nachdem er sich bereits am Donnerstag in der Zeittrainings-Session mit der drittschnellsten Zeit für das Top Qualifying qualifiziert hatte. Sein Debüt beim Nürburgring-Klassiker hat schon vor dem Start Geschichte geschrieben: Die Wochenenddauerkarten waren erstmals in der Geschichte des Rennens ausverkauft.

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Co-Pilot Dani Juncadella zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Es war ein sehr guter Tag. Im Idealfall startest du in den ersten fünf Positionen. Das haben wir geschafft. Pole wäre schöner gewesen, aber P4 ist eine hervorragende Ausgangsposition für ein so langes Rennen."

02 Pole für Red Bull Team ABT: Engstler im Flow

Die Pole Position sicherte sich Luca Engstler im #84 Lamborghini von Red Bull Team ABT und sorgte damit für einen kompletten Lamborghini-Doppelpack ider Äbte aus dem Allgäu in der ersten Startreihe. Teamkollege Marco Mapelli startete im #130 direkt dahinter. Christopher Haases Audi belegt Startplatz drei, dahinter folgt Verstappen Racing aus der zweiten Startreihe. Es kommt also erneut zum direkten Duell zwischen Haase und Verstappen.

Luca Engstler parkt den Lambo von Red Bull Team ABT auf der Pole-Position. © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Engstler beschrieb seine schnelle Runde mit einer simplen Formel: „Das Entscheidende war, das Hirn in der Garage zu lassen und alles zu geben. Ich hab versucht, das Letzte rauszuholen und am Ende hat es funktioniert."

03 Verstappens Nacht in der Grünen Hölle

Donnerstagabend war für Verstappen Neuland in doppelter Hinsicht: sein erstes Nachttraining auf der Nordschleife. Bei strömendem Regen und schwierigsten Bedingungen auf einem der anspruchsvollsten Kurse der Welt.

„Es war mein erstes Mal in der Nacht. Wahrscheinlich die schlimmsten Bedingungen, die man sich wünschen kann", sagte Verstappen. „Aber es war gut für mich und meine Augen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und es hat sich richtig angefühlt. Das Auto war die ganze Zeit gut. Wir haben starke Konkurrenz – was generell für alle gut ist. Aber es macht Spaß."

Max Verstappen ist bereit für die 24h Nürburgring © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Das Wetter bleibt ein Faktor: Über das Wochenende sind wechselhafte Bedingungen vorhergesagt , in der Nacht können die Temperaturen auf bis zu drei Grad fallen.

04 Das Setup: Ein Auto für vier Fahrer

P4 für Max Verstappen und das Team. Eine starke Ausgangslage. © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Verstappen, Juncadella, Lucas Auer und Jules Gounon teilen sich das Cockpit des charakteristischen blau-roten Mercedes-AMG GT3 Evo im Red Bull-Look. Ein gemeinsames Setup für vier unterschiedliche Fahrer. Das ist kein einfacher Kompromiss, wie Auer erklärte.

„Ehrlich gesagt für alle vier – was schwierig, aber wichtig ist. Jeder muss performen. Wir haben hier keine Safety Cars. Was du verlierst, verlierst du wirklich. Du kannst es nicht durch reine Geschwindigkeit wieder aufholen. Ich glaube, wir haben eine sehr solide Basis gefunden, und alle sind damit zufrieden."

05 Verstappens Plan für 24 Stunden

Sein erster Start bei einem 24-Stunden-Rennen. Max Verstappen hat eine klare Priorität: das Auto in einem Stück halten.

Es ist angerichtet für Max Verstappen bei den 24h Nürburgring 2026. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Quotation Das Auto auf der Strecke halten und dann versuchen, das Maximum aus dem Tempo zu holen. Max Verstappen

„Aus dem Trouble rausbleiben. Du willst früh keinen Schaden kassieren. Das Auto in einem Stück halten und den Unterschied im Verkehr machen. Dann kommt es auf die Fahrer an, gute Infos zu teilen, falls das Wetter dreht. Das Auto auf der Strecke halten und dann versuchen, das Maximum aus dem Tempo zu holen."

Das 54. ADAC RAVENOL 24h Nürburgring startet am Samstag, 16. Mai, um 15:00 Uhr MESZ. Du kannst das Rennen live auf Red Bull TV verfolgen – Verstappens Onboard-Perspektive gibt es auf dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal.