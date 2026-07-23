Fußball-Guide: Wie entschieden wird, wer der beste Spieler der Welt ist

Der Fußball hat im Laufe der Jahre unzählige Größen hervorgebracht. Von Just Fontaine und Garrincha bis hin zu Lionel Messi und Ousmane Dembélé – jede Generation hatte Spieler mit einzigartigen Stärken und unterschiedlichen Spielstilen.

Doch solange niemand wirklich außergewöhnliche Leistungen zeigt, wird es nie völlige Einigkeit darüber geben, wer es verdient, als der Beste der Welt bezeichnet zu werden. Jeder Fußballfan hat diese Debatte schon einmal geführt, wenn auch in verschiedenen Kontexten – sei es im Zuge des Ballon d’Ors 2013, während Diskussionen über Franck Ribérys Erfolge genauso geführt werden wie über Kylian Mbappés Einsatz ohne Ball.

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Auch wenn die Antwort immer bis zu einem gewissen Grad subjektiv sein wird, gibt es eine Reihe von Schlüsselfaktoren, die dir helfen können, den weltbesten Spieler objektiver einzuschätzen.

01 Was macht den besten Fußballer der Welt aus?

Dominik Szoboszlai ist ein Schlüsselspieler beim FC Liverpool © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

Bei der Beurteilung eines Spielers sollten bestimmte Qualitäten immer wieder hervorstechen. Du musst kein Scout oder Sportdirektor sein, um Spitzentalente zu erkennen – aufmerksames Beobachten verrät dir schon viel.

Hier sind fünf der wichtigsten Eigenschaften, die es zu berücksichtigen gilt:

Technik – Ballkontrolle, erste Ballberührung und technisches Können

Positionierung – Bewegung und Spielübersicht mit und ohne Ball

Beständigkeit – die Fähigkeit, Woche für Woche auf hohem Niveau zu spielen

Spielübersicht – das Spiel lesen und Chancen für Mitspieler schaffen

Einfluss – entscheidender Einfluss auf die Leistungen der Mannschaft.

Das ist keine endgültige Checkliste, aber sie hilft dabei, die Allerbesten vom Rest abzugrenzen. In seiner Blütezeit gehörte Neymar Jr. zu den Favoriten für den Ballon d’Or 2017, während sich Dominik Szoboszlai als einer der herausragenden Spieler bei Liverpool etabliert hat .

02 Wie wichtig sind Vereins- und Länderspielleistungen?

Nico Williams lieferte die Vorlage zum Treffer im Finale der FIFA-WM 2026 © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Sowohl die Vereins- als auch die Länderspielkarriere eines Spielers spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung.

Es geht hier nicht darum, Spieler von kleineren Vereinen abzuschreiben. Vielmehr wird von den weltbesten Fußballern erwartet, dass sie sich gegen die stärksten Gegner in den größten Wettbewerben beweisen.

Es kommt darauf an, auf höchstem Niveau zu spielen. Ademola Lookmans Hattrick im Europa-League-Finale für Atalanta war unvergesslich, aber von den weltweit führenden Spielern wird im Allgemeinen erwartet, dass sie regelmäßig in der UEFA Champions League und in einer der fünf besten europäischen Ligen spielen: Man kann einen Spieler, der in seiner lokalen Amateurliga für Furore sorgt, realistischerweise nicht mit beispielsweise Nico Williams vergleichen, der in der La Liga und für den Weltmeister Spanien Leistungen auf höchstem Niveau zeigt.

Premier League (England)

Bundesliga (Deutschland)

Ligue 1 (Frankreich)

Serie A (Italien)

La Liga (Spanien)

Endrick ist ein absolutes Supertalent © Gines Diaz / Red Bull Content Pool

Die Champions League bleibt der Maßstab für den Spitzenverein-Fußball. Zwar gibt es auch in Nordamerika, Asien und Afrika kontinentale Wettbewerbe, doch genießen diese noch nicht das gleiche Ansehen. Spieler wie Endrick haben gezeigt, warum es ein so wichtiger Karriereschritt ist, sich die Chance zu erkämpfen, an Europas größten Wettbewerben teilzunehmen.

Beim internationalen Fußball sieht es etwas anders aus. Für Frankreich zu spielen bietet zum Beispiel natürlich mehr Chancen, um große Titel zu gewinnen, als für die USA anzutreten. Deshalb sollte internationaler Erfolg bei der Bewertung des weltbesten Spielers berücksichtigt werden, auch wenn er wohl weniger Gewicht hat als die Leistungen im Verein.

Riyad Mahrez’ bemerkenswerter Premier-League-Titel mit Leicester City im Jahr 2016 ist ein gutes Beispiel. Er hatte eine herausragende individuelle Saison, doch seine Chancen, bei den größten internationalen Turnieren mit Algerien zu glänzen, waren begrenzter. Cristiano Ronaldo hingegen verband den Champions-League-Erfolg mit Real Madrid mit dem Sieg bei der UEFA-EM 2016 mit Portugal, was ihm half, sich den Ballon d’Or dieses Jahres zu sichern, während Mahrez den siebten Platz belegte.

03 Beeinflusst die Position eines Spielers seine Chancen?

Kylian Mbappé hat bei WM-Endrunden mehr Tore geschossen als jeder andere © Benjamin Cremel/Red Bull Content Pool

Stürmer erhalten traditionell mehr Aufmerksamkeit als Spieler auf anderen Positionen, selbst bei den größten Vereinen. Während der goldenen Ära von Barcelona beispielsweise sorgte Lionel Messi unweigerlich für mehr Schlagzeilen als Andrés Iniesta oder Carles Puyol, obwohl alle drei eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Mannschaft spielten.

Das heißt aber nicht, dass Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter nicht als die Besten der Welt gelten können. Der Fußball hat auf jeder Position unzählige legendäre Spieler hervorgebracht, von Manuel Neuer und Paolo Maldini bis hin zu Zinedine Zidane und Luka Modrić. Jede Position in der Startelf hat mindestens einen Ballon-d’Or-Gewinner hervorgebracht.

Die größte Herausforderung für defensive Spieler ist die Sichtbarkeit. Ein Innenverteidiger wie Virgil van Dijk schießt fast immer weniger Tore als ein Offensivspieler wie Messi, was es schwieriger macht, das gleiche Maß an Aufmerksamkeit zu erregen.

Ballon-d’Or-Gewinner nach Position

Torhüter – Lev Yashin ist nach wie vor der einzige Torhüter, der den Ballon d’Or gewonnen hat; er holte sich die Auszeichnung 1963. Andere, darunter Gianluigi Buffon und Oliver Kahn, kamen mit Podiumsplätzen ganz nah ran.

Verteidiger – Nur zwei Verteidiger haben den Ballon d’Or gewonnen: Franz Beckenbauer (1972 und 1976) und Fabio Cannavaro (2006).

Mittelfeldspieler – Sechzehn Mittelfeldspieler haben die Auszeichnung gewonnen, wobei Michel Platini zwischen 1983 und 1985 bekanntlich drei Mal in Folge den Ballon d’Or holte.

Stürmer – Die Stürmer haben diese Auszeichnung dominiert. 27 Stürmer haben den Ballon d’Or gewonnen, wobei Messi mit seinen acht Auszeichnungen vor Cristiano Ronaldo mit fünf Auszeichnungen liegt.

04 Warum Statistiken und individuelle Leistungen wichtig sind

Neymar Jr. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Wie der ehemalige NFL-Spieler Santana Moss einmal sagte: „Große Spieler sorgen in großen Spielen für große Momente.“

Die individuelle Leistung ist einer der stärksten Indikatoren für Größe.

Die Herausforderung besteht darin, dieses Niveau über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zu liefern, wenn es am wichtigsten ist. Zwei Tore gegen deinen ehemaligen Verein zu schießen, ist beeindruckend, aber eine spielentscheidende Leistung in Anfield zu zeigen, um deine Mannschaft ins Viertelfinale der Champions League zu bringen, ist die Art von Leistung, die den Ruf prägt.

Kein Spiel und keine Saison gleicht der anderen, und von keinem Spieler kann man realistischerweise erwarten, dass er jedes Mal, wenn er den Platz betritt, ein Tor schießt und eine Vorlage gibt. Aber wenn jemand konstant entscheidende Leistungen zeigt, lassen sich Debatten darüber, wer es verdient, als der Beste der Welt bezeichnet zu werden, viel leichter klären.

05 Warum Titel immer noch zählen

Hervorragende Einzelleistungen sind wichtig, aber im Fußball geht es letztendlich ums Gewinnen. Von den besten Spielern der Welt wird erwartet, dass sie ihren Teams helfen, um große Titel mitzuspielen – und diese zu gewinnen.

Nicht jeder Titel hat das gleiche Prestige. Der Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft wird immer höher eingestuft als der Gewinn eines nationalen Pokals, während der Vergleich zwischen der UEFA Champions League und der UEFA-Europameisterschaft weitaus subjektiver ist.

Der Ballon d’Or 2024 lieferte ein gutes Beispiel dafür. Die Wähler legten letztendlich mehr Wert auf internationale Erfolge: Rodri, der mit Spanien die EM und mit Manchester City die Premier League gewann, landete vor Vinícius Júnior, obwohl der Brasilianer gerade seinen dritten Champions-League-Titel geholt hatte.

06 Und wie sieht’s bei den Frauen aus?

Trinity Rodman ist eine der spannendsten Stürmerinnen im Frauenfußball © Matthew Stith/Red Bull Content Pool

Um zu entscheiden, wer die beste Spielerin der Welt ist, könntest du einfach eine Mittelfeldspielerin vom FC Barcelona (oder seit Alexia Putellas’ Wechsel von den London City Lionesses) wählen. Damit würdest du mit ziemlicher Sicherheit auf eine wiederholte Ballon-d’Or-Gewinnerin setzen.

Willst du eine potenzielle zukünftige Gewinnerin auswählen? Es dürfte fast an der Zeit sein, dass die USA wieder an die Spitze zurückkehren, denn Trinity Rodman ist ein aufstrebender Star.

Für alle, die sich lieber selbst ein Urteil bilden möchten: Die Kriterien bleiben genau dieselben. Auch wenn er weniger Medienaufmerksamkeit erhält, funktioniert der Frauenfußball im Grunde genauso wie der Männerfußball. Dieselben Wettbewerbe, dieselben Statistiken – aber nicht dieselben Gehälter.

Erwähnenswert ist, dass der erste „Ballon d’Or“ der Frauen 2018 an Ada Hegerberg (Lyon) verliehen wurde. Das geschah 62 Jahre nach der Einführung der Männerauszeichnung.

07 Der Mensch steht im Mittelpunkt

Denn letztendlich geht es im Fußball immer noch um Menschen. Ja, wir brauchen Kriterien, um zu entscheiden, wer der beste Spieler der Welt ist, aber dieser muss auch eine Verbindung zu den Fans herstellen. Wenn Fußballdebatten nie ganz einstimmig sind, dann liegt das daran, dass sie von menschlichen Emotionen und persönlichen Erfahrungen geprägt sind – ebenso wie von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Fangruppe, die untrennbar mit der Unterstützung eines Vereins verbunden ist.

Es wird immer ein gewisses Maß an Voreingenommenheit geben, sei es in Bezug auf eine bestimmte Spielfertigkeit, einen Verein oder die Geschichte eines Spielers. Wer war nicht begeistert, als Messi Jerome Boateng sanft zu Boden brachte, um Barça auf dem Weg zu einem unglaublichen Comeback zu helfen? Wer hat nicht gejubelt, als er James Rodríguez’ atemberaubenden Volleyschuss gegen Uruguay sah? Wer war nicht gerührt von Zidanes Abschied von Real Madrid? Jeder Fußballfan hat seine eigene Vorstellung vom besten Spieler der Welt. Für die Fans von Paris Saint-Germain war es 2025 Ousmane Dembélé, während die Fans des FC Barcelona vielleicht Lamine Yamal gewählt hätten. Es gibt keine endgültige Antwort – Meinungen ändern sich mit der Zeit.

Häufig gestellte Fragen Wer ist der beste Spieler der Fußballgeschichte? Für viele Menschen ist Lionel Messi der größte Spieler der Fußballgeschichte. Mit der Anzahl der Titel, die er im Laufe seiner Karriere (die noch nicht vorbei ist) gewonnen hat, und seinen acht Ballon d’Or-Auszeichnungen steht er weiterhin ganz oben in der Debatte. Andere Spieler aus früheren Epochen, die in dieser Diskussion ebenfalls genannt werden, sind Diego Maradona und Pelé. Wer ist derzeit der beste Fußballspieler der Welt? Es ist schwer, eine eindeutige Antwort zu geben. Im Moment stechen mehrere Spieler hervor, darunter Ousmane Dembélé (Paris SG), Jude Bellingham (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Harry Kane (Bayern München) und Kylian Mbappé (Real Madrid). Wer ist der König des Fußballs? Als König des Fußballs gilt weithin Pelé, der den Spitznamen „O Rei“ trug. Als Gewinner von zwei Copa-Libertadores-Titeln und drei Weltmeisterschaften hat der Brasilianer den Sport nachhaltig geprägt. Wer ist besser: Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Sich zwischen den beiden zu entscheiden, ist extrem schwierig. Abgesehen von ihren Titeln haben beide Spieler unzählige Rekorde gebrochen und die Fußballgeschichte geprägt. Cristiano Ronaldo wurde zu einer globalen Ikone, nachdem er zu Manchester United gewechselt war und in europäischen Wettbewerben herausragende Leistungen zeigte, während Lionel Messi mit 91 Toren den Rekord für die meisten Tore in einem Kalenderjahr aufstellte. Beide haben dem Sport ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Wer war 2025 der beste Spieler der Welt? Es war Ousmane Dembélé (Paris SG), Gewinner sowohl des Ballon d’Or als auch des „The Best“-Preises. Wer wird 2026 der beste Spieler sein? Die Gewinner des Ballon d’Or und des FIFA-Preises „The Best“ stehen noch nicht fest, aber die aktuellen Favoriten sind Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé und Rodri.