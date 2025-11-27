Da Esport zunehmend im Mainstream ankommt, rücken die Persönlichkeiten stärker in den Fokus, die das Spiel auf ein neues Niveau heben. Mit der wachsenden Vielfalt an Turnieren und Formaten haben wir viele Spieler:innen kommen und gehen sehen. Manche glänzen mit Siegesserien und spektakulären Spielzügen – doch nur wenige prägen den Sport so nachhaltig, dass sie den Status einer Legende erreichen.

Auch in League of Legends haben es bereits zahlreiche Spieler:innen an die Spitze geschafft. Doch nur wenige Events vermögen die Spannung und Intensität ihres Könnens so eindrucksvoll einzufangen wie Red Bull League of Its Own . Bei diesem Einladungsturnier treffen Spitzen-Teams wie T1 und G2 Esports aufeinander – Organisationen, die einige der berühmtesten Spieler der LoL-Geschichte hervorgebracht haben. Für Fans, die die Besten der Besten in Aktion erleben wollen, verspricht das Event eine einzigartige Mischung aus Rivalitäten, Überraschungen und Regeländerungen, die selbst erfahrene Champions fordern.

Während wir auf die diesjährige Ausgabe von Red Bull League of Its Own zusteuern, stellen wir dir hier – abgesehen von Faker und in keiner bestimmten Reihenfolge, da sich Spieler über unterschiedliche Epochen und Metas kaum sinnvoll vergleichen lassen – zehn Akteure vor, die ihren Legendenstatus in League of Legends bereits gefestigt haben.

01 Faker

Faker mit dem Summoner's Cup zum dritten Mal in Folge © Colin Young-Wolff/Riot Games

Vollständiger Name: Lee 'Faker' Sang-hyeok

Geburtsdatum: 7. Mai 1996

Team: T1

Der Südkoreaner von T1 ist seit März 2013 Profispieler und hat die Wettkampfszene im Sturm erobert. In dieser Zeit hat er die Weltmeisterschaft, das wichtigste Turnier des Jahres, sechs Mal gewonnen, darunter einen Hattrick von 2023 bis 2025. Er ist der einzige professionelle LoL-Spieler, der seit fast 13 Jahren für dieselbe Organisation spielt. Mehr über ihn erfährst du in dem Film T1 Rose Together .

Er ist bekannt für seine unheimliche Fähigkeit, seine Rivalen auszuspielen. Zum Beispiel, als er Zed gegen Ryus Zed spielte, oder für seinen Solo-Kill in seinem Eröffnungsspiel gegen Ambition, der damals als der beste Midlaner galt.

Faker hat auch viele regionale Titel in der höchsten koreanischen Liga und verschiedene andere Erfolge vorzuweisen. Faker steht für Superlative aller Art und beeindruckt auch Jahre nach seinem Debüt mit konstant starken Leistungen. Die Szene wird noch lange nach dem Ende seiner Karriere über diesen Superstar sprechen.

02 Uzi

Trotz Verletzung kehrt Jian Zi-Hao immer wieder zurück © Riot

Vollständiger Name: Jian 'Uzi' Zi-Hao

Geburtsdatum: 5. April 1997

Team: Im Ruhestand

Einer der besten technischen Spieler der Welt ist Jian 'Uzi' Zi-Hao aus China. Als einer der Spieler mit den meisten Kills in professionellen Spielen, sowohl regional als auch international, stach er immer aus der Masse der ADCs heraus. Er ist auch für seinen furchterregenden Einsatz von Vayne bekannt, mit dem er drei von fünf Pentakills in der LPL erzielt hat.

Obwohl er viele Jahre lang eine wichtige Stütze des RNG-Teams war, ging er nach anderthalb Jahren in den Ruhestand und schloss sich dem Team von Bilibili Gaming an, was viele Fans schockierte, da Uzi seine gesamte Karriere unter dem RNG-Banner verbrachte. Obwohl er viele regionale Titel gewonnen hat, hat er nie eine Weltmeisterschaft gewonnen: ein Ziel, das Uzi während seiner gesamten Karriere verfolgte, bevor er sich 2023 wieder zurückzog.

03 Ambition

Nach einer unglaublichen Karriere in den Ruhestand getretene Kang Chan-yong © Riot

Vollständiger Name: Kang 'Ambition' Chan-yong

Geburtsdatum: 27. Oktober 1992

Team: Im Ruhestand

Vor der Zeit von Faker war Kang 'Ambition' Chan-yong der Top-Midlaner. Nachdem er 2011 dem Team MiG Blaze beigetreten war, feierte er viele internationale Erfolge. Er spielte bis 2014 auf der Midlane, entschied sich dann aber, in den Dschungel zu wechseln. Im Nachhinein erwies sich das als eine der besten Entscheidungen, die er hätte treffen können, denn 2017 gewann er mit dem Team Samsung Galaxy den World Cup.

Heute ist Ambition ein unabhängiger Streamer, der sich 2018 aus dem Wettbewerb zurückgezogen hat, bevor er zwischen 2019 und 2024 als Streamer für Gen.G zurückkehrt. Er kann auf viele Erfolge zurückblicken und ist einer der wenigen Spieler, die erfolgreich die Rolle gewechselt haben und mehr Erfolg hatten als zuvor.

04 Perkz

Luka Perković ist wieder nach EU zurückgekehrt © Riot

Vollständiger Name: Luka 'Perkz' Perković

Geburtsdatum: 30. September 1998

Team: Im Ruhestand

Das ehemalige Gesicht von G2 war Luka 'Perkz' Perković. Der Kroate spielte fünf Jahre lang für die Organisation - drei als Midlaner und zwei als ADC. Nach vielen Erfolgen in der LEC konnte er sich auch in der LCS beweisen und dort einen Titel gewinnen. Er ist bekannt für seine herausragenden Leistungen in stressigen Situationen und sein Selbstvertrauen, wenn es darauf ankommt.

Nach seinem Heimweh kehrte Perkz nach Europa zurück, wo er für Team Vitality spielte und zuletzt zu Team Heretics wechselte, bevor er seine Karriere bei The Ruddy Sack (jetzt bekannt als Ruddy Esports) ausklingen ließ.

05 Caps

Caps zeigt ein Lächeln bei den LEC 2022 Spring Finals © Michal Konkol/Riot Games

Vollständiger Name: Rasmus 'Caps' Borregaard Winther

Geburtsdatum: 17. Dezember 1999

Team: G2 Esports

Rasmus 'Caps' Borregaard Winther ist ein Midlaner mit vielen Namen. Wenn er einen schlechten Tag hat, nennt er sich selbstironisch "Craps". Aber die Fans nennen ihn liebevoll "Claps", wenn er seine Gegner ausspielt. Kurzzeitig nannte er sich sogar "caPs". Der Däne wurde unter der Fnatic-Organisation bekannt, bis er sich 2018 entschied, zu G2 Esports zu wechseln.

Mit mehreren MVP-Auszeichnungen im Laufe seiner Karriere und immer einem Lächeln im Gesicht wird der "Baby Faker" seinen Mission zum WM-Titel fortsetzen.

06 Mata

Cho Se-hyeong kann als Coach sein Team genau so carrien wie als Spieler © Riot

Vollständiger Name: Cho 'Mata' Se-hyeong

Geburtsdatum: 27. Februar 1994

Team: T1 (Trainer)

Der Südkoreaner Cho 'Mata' Se-hyeong, der von vielen als der beste Support aller Zeiten bezeichnet wird, hat eine lange Karriere hinter sich. Mata war seiner Zeit als Spieler weit voraus und setzte einige Taktiken und Strategien ein, die im Laufe der Jahre zum Standard wurden. Sein stärkster Champion war Thresh, wo er in jedem Spiel seine herausragenden technischen Fähigkeiten und seine Entscheidungsfreudigkeit unter Beweis stellte.

Er arbeitete für zahlreiche Teams als Spieler, bis er 2019 beschloss, Trainer zu werden. Obwohl er nicht mehr auf der Bühne spielt, unterstützt er seine Teams, derzeit T1, mit präziser Vorbereitung und viel Erfahrung.

07 Showmaker

Heo Su gilt für viele als der beste Spieler der nächsten Generation © Riot

Vollständiger Name: Heo 'Showmaker' Su

Geburtsdatum: 22. Juli 2000

Team: Dplus KIA

Seit Heo 'Showmaker' Su 2017 sein Debüt gegeben hat, hat der Koreaner seinem Pseudonym alle Ehre gemacht. Seine erstaunlichen technischen Fähigkeiten und unglaublichen Reaktionszeiten stammen wahrscheinlich aus seiner Zeit als Katarina One-Trick. Er versucht immer, seine Fans mit auffälligen Spielzügen und einem aggressiven Stil zu unterhalten.

Der Midlaner hat sich bereits einen Weltmeistertitel 2020 gesichert. Als jüngster Spieler auf dieser Liste hat er schon viel erreicht und hat eine lange und spannende Karriere vor sich.

08 Rekkles

Rekkles schlägt mit Los Ratones ein neues Kapitel auf. © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Vollständiger Name: Martin 'Rekkles' Larsson

Geburtsdatum: 20. September 1996

Team: Los Ratones

Nur wenige Spieler haben eine ganze Region so repräsentiert wie Rekkles Europa. Von seinem Aufstieg als Wunderkind bei Fnatic bis zu seinen Jahren als kultigster ADC der LEC hat Rekkles ein Vermächtnis aus Beständigkeit, Disziplin und unerschütterlicher mechanischer Präzision aufgebaut. Seine Teamkämpfe, seine Positionierung und seine Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Metas setzten den Standard für westliche Botlaner, während seine Langlebigkeit ihn mehr als ein Jahrzehnt lang an der Spitze des Wettbewerbs hielt. Egal, ob er Hypercarries durchführt oder sein Team durch Utility-Picks unterstützt, Rekkles bleibt eine prägende Figur der europäischen League of Legends - ein Garant für meisterliche Fähigkeiten und Professionalität, dessen Einfluss die Region weiterhin prägt.

09 Canyon

Wenn er den richtigen Tag erwischt, ist Canyon der beste Jungler im Game. © David Lee/Riot Games

Vollständiger Name: Kim 'Canyon' Geon-bu

Geburtsdatum: 18. Juni 2001

Team: Gen.G

Wenn er seine beste Leistung bringt, ist Canyon nicht nur der beste Jungler der Welt - er ist jemand, der nahezu perfektes Gameplay zur Routine werden lässt. Er ist bekannt für seinen aggressiven und hochmechanischen Spielstil und verdankt seinen Ruf seinen bemerkenswerten Karriereerfolgen, insbesondere dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2020 mit DAMWON Gaming (jetzt Dplus KIA). Er wird für seine Fähigkeit gelobt, nahtlos zwischen dem Spiel von Carry-Champions und unterstützenden Utility-Champions zu wechseln und beweist, dass er unabhängig von der aktuellen Spielmeta zu den Besten der Welt gehört. Als mehrfacher LCK-Gewinner (League of Legends Champions Korea) hat er seine Spitzenleistung und Beständigkeit während seiner gesamten Karriere beibehalten. Zurzeit tritt er für Gen.G Esports an, mit denen er bei den Worlds 2025 das Halbfinale erreichte.

10 Bengi

Bengi in Action für SKT T1 bei der Weltmeisterschaft. © Riot Games

Vollständiger Name: Bae 'Bengi' Seong-woong

Geburtsdatum: November 21, 1993

Team: Unverpflichtet (zuletzt Trainer bei Dplus KIA)

Als dreifacher Weltmeister und die legendäre "Rechte Hand Gottes" bleibt Bengi einer der einflussreichsten Jungler, den das Spiel je gesehen hat. Obwohl er mechanisch nicht immer der schrillste war, machte ihn sein tiefes Verständnis für den Kartenverlauf, das Verhalten des Gegners und seine Entscheidungsfreudigkeit zum perfekten Gegenstück zu Faker während der goldenen Dynastie von SKT T1. Immer wieder lieferte Bengi auf den größten Bühnen des Sports herausragende Leistungen ab und sprang oft in entscheidenden Momenten ein, um das Team zu stabilisieren oder Serien zu wenden. Sein späterer Wechsel ins Traineramt festigte seinen Einfluss und bewies, dass sein strategischer Verstand genauso scharfsinnig war wie sein Instinkt im Spiel. Bengis Vermächtnis ist geprägt von Intelligenz, Gelassenheit und einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz bei wichtigen Turnieren.