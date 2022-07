Die besten Padelspieler aller Zeiten

, der schnelle Fortschritt und die einzigartige Dynamik haben das Spiel in kürzester Zeit zu unglaublicher Beliebtheit geführt -- besonders unter Freunden, die gerne gemeinsam Sport betreiben.

ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der letzten Jahre -- eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass überall auf der Welt Plätze und Vereine wie Pilze aus dem Boden schießen.

Die Padel-Geschichte in Zahlen

Auch wenn die Popularität von Padel-Tennis erst in den letzten Jahren rapide anstieg, gibt es einige Asse, die die sportliche Geschichte maßgeblich prägten. Das sind unsere Top 6!

Schon zu Beginn seiner Karriere war sein außergewöhnliches Talent klar erkennbar. Der Spanier wurde mehrfacher spanischer Juniorenmeister und kämpfte bereits als junger Mann bei der WM um den Titel. Seit seinem Einstieg in die World Padel Tour (2016) war Lebrón einer der Spieler, deren Entwicklung man buchstäblich von Spiel zu Spiel beobachten konnte. Er zeigte immer wieder unglaubliche Fortschritte auf dem Platz, unterstützt von verschiedenen Spielpartnern wie Gabriel Reca, Marcello Jardim, Adrián Allemandi oder Juan Cruz Belluati. 2019, nach einer sensationellen Saison mit Paquito Navarro, wurde Juan Lebrón als erster Spanier überhaupt die Nummer 1 der World Padel Tour -- ein Erfolg, den er mit seinem späteren Partner Ale Galán , mit dem er eines der solidesten und stärksten Tandems in der Geschichte des Sports bildet, wiederholen konnte.

