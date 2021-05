Um Switch zu fahren, ist ein kleiner Sprung aus der Fahrtrichtung nötig, indem du wie bei einem Ollie aus dem Wasser springst, nur dabei dein Board um 180 Grad drehst. Jetzt steht dein vorderer Fuß hinten, also fährst du Switch. Es kann dir helfen, das zu üben, da du bei manchen Tricks Switch landest. Wichtig: Um beim Switch Fahren die Kontrolle über das Brett zu behalten versuchst du dein Gewicht mittig über dem Board zu verteilen. So bleibt die ganze Kante im Wasser und deine vordere Schulter sollte immer über dem Brett bleiben.

Am besten ist es, am Anfang mal über jedes Obstacle zu fahren. Bevor man nicht sicher über den Kicker und jedes Rail fahren kann, braucht man noch gar nicht an die Tricks denken.

gibt es in verschiedenen Größen, wobei hier sowohl die Länge als auch die Höhe variiert und dadurch die Steilheit des Kickers beeinflusst werden kann. Je nachdem, an welcher Seite des Seils sich der Kicker befindet, ist das Anfahren unterschiedlich schwierig. Bei einem Kicker links des Seils fährt es sich