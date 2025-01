FC 25 Ultimate Team: So tradest du dich zum Erfolg

einen starken Squad haben will, braucht erst einmal Münzen. Und zwar am besten so viele wie möglich davon. Je schneller du viele Münzen hast, desto früher kannst du dir dein Dreamteam zusammenstellen. Münzen erhältst du zum Beispiel, indem du Matches spielst. Mehr Siege führen zu mehr Münzen. Logisch, oder? Außerdem kommst du mit der Erledigung verschiedener Aufgaben an die virtuelle Währung in Ultimate Team. Und auch der Verkauf von Spielern auf dem Transfermarkt wird mit Münzen belohnt.

Du hast schon damit angefangen, dir deine ersten Münzen zu erspielen und diese möglicherweise auch schon in den Squad investiert? Dann ist es jetzt wichtig, dass deine Investments nicht ihren Wert verlieren. In Ultimate Team kann dir strategisches Trading zu mehr Erfolg verhelfen. Den Markt im Blick zu haben und mögliche Preisschwankungen von FUT-Karten zum eigenen Vorteil zu nutzen, gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten eines erfolgreichen Teammanagers in FC 25 Ultimate Team.

Du hast schon damit angefangen, dir deine ersten Münzen zu erspielen und diese möglicherweise auch schon in den Squad investiert? Dann ist es jetzt wichtig, dass deine Investments nicht ihren Wert verlieren. In Ultimate Team kann dir strategisches Trading zu mehr Erfolg verhelfen. Den Markt im Blick zu haben und mögliche Preisschwankungen von FUT-Karten zum eigenen Vorteil zu nutzen, gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten eines erfolgreichen Teammanagers in FC 25 Ultimate Team.

Du hast schon damit angefangen, dir deine ersten Münzen zu erspielen und diese möglicherweise auch schon in den Squad investiert? Dann ist es jetzt wichtig, dass deine Investments nicht ihren Wert verlieren. In Ultimate Team kann dir strategisches Trading zu mehr Erfolg verhelfen. Den Markt im Blick zu haben und mögliche Preisschwankungen von FUT-Karten zum eigenen Vorteil zu nutzen, gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten eines erfolgreichen Teammanagers in FC 25 Ultimate Team.

an und versuche, dabei viel mitzunehmen und zu lernen.” Bevor du das tust, haben wir aber auch noch einige Tipps für dich, die größtenteils basic sind, dir aber schon einen großen Vorteil gegenüber anderen Spieler:innen in FC 25 Ultimate Team verschaffen können.

Überhaupt nicht kompliziert und effektiv: Kaufe beliebte Goldkarten mit einem Overall Rating in der Range von 83 bis 86 - wie beispielsweise Rafael Leao, Federico Chiesa und Ferland Mendy - ausgestattet mit den passenden Chemistry Styles (z.B. Hunter, Anchor) günstig und verkaufe sie anschließend teurer. Klingt dir zu einfach? Es kann tatsächlich so easy funktionieren - aber nur, wenn du auf dem Transfermarkt geduldig darauf wartest, einen dieser Goldspieler günstiger zu bekommen als normalerweise.

Überhaupt nicht kompliziert und effektiv: Kaufe beliebte Goldkarten mit einem Overall Rating in der Range von 83 bis 86 - wie beispielsweise Rafael Leao, Federico Chiesa und Ferland Mendy - ausgestattet mit den passenden Chemistry Styles (z.B. Hunter, Anchor) günstig und verkaufe sie anschließend teurer. Klingt dir zu einfach? Es kann tatsächlich so easy funktionieren - aber nur, wenn du auf dem Transfermarkt geduldig darauf wartest, einen dieser Goldspieler günstiger zu bekommen als normalerweise.

Überhaupt nicht kompliziert und effektiv: Kaufe beliebte Goldkarten mit einem Overall Rating in der Range von 83 bis 86 - wie beispielsweise Rafael Leao, Federico Chiesa und Ferland Mendy - ausgestattet mit den passenden Chemistry Styles (z.B. Hunter, Anchor) günstig und verkaufe sie anschließend teurer. Klingt dir zu einfach? Es kann tatsächlich so easy funktionieren - aber nur, wenn du auf dem Transfermarkt geduldig darauf wartest, einen dieser Goldspieler günstiger zu bekommen als normalerweise.

Unser Tipp für dich lautet daher: Habe immer ein Auge auf aktuelle SBCs und Aufgaben. So erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf deiner Karten zu treffen. Stets den Überblick zu haben, lohnt sich beim Trading in FC 25 Ultimate Team - und beschleunigt den Weg zu deinem Dreamsquad.

Unser Tipp für dich lautet daher: Habe immer ein Auge auf aktuelle SBCs und Aufgaben. So erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf deiner Karten zu treffen. Stets den Überblick zu haben, lohnt sich beim Trading in FC 25 Ultimate Team - und beschleunigt den Weg zu deinem Dreamsquad.

Unser Tipp für dich lautet daher: Habe immer ein Auge auf aktuelle SBCs und Aufgaben. So erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf deiner Karten zu treffen. Stets den Überblick zu haben, lohnt sich beim Trading in FC 25 Ultimate Team - und beschleunigt den Weg zu deinem Dreamsquad.

Auch die Bronze Pack Methode möchten wir dir nicht vorenthalten. Auch wenn diese Methode nur zu Saisonbeginn relevant ist und im Saisonverlauf immer unbedeutender wird, weil der Münzen-Gewinn mit der Zeit kleiner wird. So funktioniert die Bronze Pack Methode in FC 25 Ultimate Team:

Auch die Bronze Pack Methode möchten wir dir nicht vorenthalten. Auch wenn diese Methode nur zu Saisonbeginn relevant ist und im Saisonverlauf immer unbedeutender wird, weil der Münzen-Gewinn mit der Zeit kleiner wird. So funktioniert die Bronze Pack Methode in FC 25 Ultimate Team:

Auch die Bronze Pack Methode möchten wir dir nicht vorenthalten. Auch wenn diese Methode nur zu Saisonbeginn relevant ist und im Saisonverlauf immer unbedeutender wird, weil der Münzen-Gewinn mit der Zeit kleiner wird. So funktioniert die Bronze Pack Methode in FC 25 Ultimate Team: