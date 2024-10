EA FC 25 Ultimate Team: 5 Tipps für eine erfolgreiche Saison

Ultimate Team (UT) auf die 1 - das bleibt auch in EA FC 25 so. In diesem Spielmodus baust du dir die gesamte Saison über dein Dreamteam aus allen im Game verfügbaren Spielern auf. Weil in UT auf den ersten Blick einiges kompliziert sein kann, helfen wir dir in diesem Guide, die Welt von Ultimate Team besser zu verstehen. Mit diesen fünf Tipps steht dem Aufbau deiner ultimativen Mannschaft nichts mehr im Wege!

In FC 25 kannst du auch mit den Stars von RB Leipzig zocken © EA Sports

01 Chemie

Wenn du deine ersten virtuellen Münzen durch Siege und den Abschluss von Aufgaben erwirtschaftet hast und mit dem Teamaufbau loslegen willst, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Wir bringen dir erst einmal das Chemie-System näher, das sich im Vergleich zu FC 24 nicht verändert hat, aber früher bis einschließlich FIFA 22 noch anders funktionierte.

Statt bis zu 100 Chemiepunkten kannst du in FC 25 eine Teamchemie von 33 erhalten. Die Teamchemie setzt sich aus der Chemie jeder einzelnen Karte zusammen, die von 0 bis 3 reicht. Hat jeder Spieler eine Chemie von 3, startest du mit der optimalen Teamchemie von 33 in die Partie.

Die Chemie eines Spielers hängt von seinen Mitspielern ab. Hierbei gibt es drei Kriterien: Nationalität, Liga und Verein. Stellst du beispielsweise zwei Spieler aus der gleichen Liga und dem gleichen Verein auf, beeinträchtigt das die Chemie bei beiden Akteuren positiv. Wenn aber alle anderen neun Spieler aus anderen Klubs und anderen Ligen stammen und außerdem eine andere Nationalität haben, kann es dennoch sein, dass die Einzelchemie der beiden Spieler mit gleicher Nationalität und Klubzugehörigkeit schwach ist.

Du musst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschließend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Das heißt: Es ist nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um damit die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es können also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich eure Chemie verbessert.

Du benötigst Inspirationen für dein erstes Team in FC 25? Hier stellen wir ein starkes Bundesliga Starter Team für weniger als 200.000 Münzen vor - inklusive drei Stars von RB Leipzig !

02 Squad Building Challenges (SBCs)

Squad Building Challenges sind ein wichtiger Bestandteil von EA FC 25 Ultimate Team. Bei einer SBC kannst du Spieler aus deinem Verein gegen vorher festgelegte Belohnungen eintauschen. Diese können wiederum aus Spielern oder Packs bestehen. Während ein Pack einem die Möglichkeit bietet, sein Glück zu testen, sind Spieler als SBCs Belohnungen häufig eine einmalige Chance, den angebotenen Spieler zu bekommen. Sie sind immer untauschbar und nur für eine gewisse Zeit verfügbar. Die Entscheidung, eine Spieler-SBC abzuschließen, sollte also wohl überlegt sein. Wie teuer so eine SBC ist, kannst du auf Seiten wie FUTBIN überprüfen. Dort findest du auch von der Community erstellte Lösungen, falls du mal nicht weiterkommst.

Bedenke jedoch: Alle Spieler, die du eintauscht, haben einen Wert, ob untauschbar oder nicht. „Umsonst“ ist eine SBC also nie so wirklich, auch wenn mal keine zusätzlichen Spieler gekauft werden müssen.

03 Trading

Hast du dir erst einmal ein paar Münzen erspielt und diese vielleicht auch schon in die Mannschaft investiert, möchtest du natürlich nicht, dass diese schnell ihren Wert verlieren. Den Markt im Blick zu haben und mögliche Preisschwankungen zum eigenen Vorteil zu nutzen, gehört mittlerweile zu den wichtigsten Fähigkeiten eines erfolgreichen Teammanagers.

Don’t panic

Es kann je nach Ultimate Team Content von Publisher EA Sports passieren, dass viele Spieler:innen in einem kurzen Zeitraum viel an Wert verlieren. Hier gilt es aber, kühlen Kopf zu bewahren. Es zeigt sich häufig, dass gerade bei teureren Karten diese Preisstürze nur von kurzer Dauer sind und es zu einem sogenannten „Rebound“ kommt, der Spieler also wieder etwas an Wert zurückgewinnt. Auch wenn du also mal den perfekten Moment für einen Verkauf verpasst, verkaufe deine Spieler nie während einer Panik-Phase am Markt, sondern warte, bis sich die Lage wieder etwas beruhigt. Eine solche Phase kannst du sogar zu deinem Vorteil nutzen, um günstig Spieler einzukaufen - ob für dein Team oder als Investition.

Friday is Highday

19 Uhr ist in Ultimate Team die wichtigste Uhrzeit! Täglich bringt EA dann neuen Content - ob SBCs, Packs im Store oder Promo-Karten. Promo-Karten werden meistens freitags um 19 Uhr herausgegeben, sodass dieser Zeitpunkt besonders spannend ist. Versuche also immer, wenn es dir möglich ist, um 19 Uhr kurz zu checken, was es Neues in UT gibt und ob dies gegebenenfalls Auswirkungen auf den Markt und deine Spieler haben könnte.

04 Icons und Heroes

Sehr beliebt sind in Ultimate Team Icons und Heroes, weil sie das Teambuilding durch ihre Eigenschaften deutlich erleichtern und deinen Squad verstärken. Icons sind frühere Fußballstars wie Pelé, Lothar Matthäus oder Andrea Pirlo - hier stellen wir dir die acht neuen Icons in FC 25 vor . Dementsprechend teuer sind sie aber auch. Um dir eine Icon leisten zu können, musst du tief in das virtuelle Portemonnaie greifen. Oder aber du hast Glück und ziehst eine Ikone in einem Pack.

Eine Icon hat in EA FC 25 noch immer volle Chemie, sofern sie auf ihrer angestammten Position ist, allerdings unterstützt sie die anderen Spieler chemisch nur, wenn diese aus der gleichen Nation stammen. Für alle anderen Spieler hat eine Icon keine positiven Auswirkungen.

Icons kannst du übrigens auch auf dem realen Fußballplatz sehen - in der Icon League ! In der neuen Kleinfeldfußball-Liga von Weltmeister Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich zocken neben talentierten Amateurkickern auch frühere Stars wie Franck Ribéry, Claudio Pizarro und Eljero Elia mit.

Heroes auf der Überholspur

Durch die Änderungen am Chemie-System in FIFA 23, hat sich das Kräfteverhältnis zwischen Icons und Heroes bereits in den letzten Jahren etwas verschoben. Heroes gibt es seit FIFA 22 und sind Karten mit einer einzigartigen ligaspezifischen Chemie, die mit jeweiligen Hero-Momenten ihrer Karrieren verknüpft sind. Sie bieten allen anderen Spielern im Team einen kleinen Bonus für die Nation und einen größeren für die jeweilige Liga des Heroes.

Da Squad-Building oft über eine gemeinsame Liga funktioniert, ist dies ein gewaltiger Vorteil, sodass Heroes beliebt sind wie nie zuvor. Sowohl Icons als auch Heroes können wertvolle Optionen für dein Dreamteam in Ultimate Team sein. Ein solches Dreamteam zu haben, bleibt das ultimative Ziel, zu dem dir Münzen, SBCs und Co. den Weg ebnen.

RB Leipzig zaubert auch auf dem virtuellen Platz in FC 25 © EA Sports

05 Evolutions

Bei den Evolutions handelt es sich um ein neues Feature aus FC 24, das dir ermöglicht, deine UT-Karten mit dem Erfüllen von Aufgaben zu verbessern. Du kannst deine Spieler:innen hochleveln und das Gesamtrating sowie Einzelwerte während einer aktiven Evolution bis zu dreimal erhöhen. Auch Skill Moves, Weak Foot, Arbeitsraten, PlayStyles und Zweitpositionen können verbessert oder verändert werden.

Aber: Es ist nicht möglich, jede Karte aus deinem Ultimate Team in einer Evolution hoch zu leveln. In jeder UT-Saison gibt es neue Slots mit bestimmten Rahmenbedingungen. Beispielsweise kannst du nur Spieler:innen einer bestimmten Position aufwerten. Dennoch ist Evolutions ein cooles Feature, das dir die Chance gibt, Karten aus dem Verein mit Fleiß und Können zu verbessern und so spielbar(er) zu machen. Außerdem macht das Hochleveln Spaß!

Neu in FC 25: Mehrere Evolutions zur gleichen Zeit

In FC 25 gibt es bei den Evolutions eine wichtige Neuerung, die sich die Community gewünscht hatte. Während du in FC 24 nur eine Evolution gleichzeitig durchführen konntest, gibt es diese Restriction in FC 25 nicht mehr. Du kannst mehrere Evolutions parallel laufen lassen. Damit hast du ab sofort die Möglichkeit, schneller mehr Spieler deines Teams hochzuleveln. Nice!

Jetzt bist du bereit für den Start in FC 25 Ultimate Team. Wir wünschen dir viel Spaß auf dem Weg zu deinem persönlichen Dreamteam und maximalen Erfolg auf dem virtuellen Platz!

Über den Autor

Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 25. Auf redbull.com begleitet euch Chris auf eurem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig Tipps zu EA FC 25 .