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Forza Horizon 6 Achievement Guide: Alle 57 Erfolge freischalten - So geht's
Über den Autor
- Insgesamt 57 Erfolge
- Maximal 1.000 Gamerscore
- Rund 100-150+ Stunden Spielzeit für 1.000 Gamerscore
- Schwierigkeitsgrad: Leicht bis Schwer
- Ein Großteil der Achievements wird durch das Durchspielen freigeschaltet
- Sammelaufgaben sind teils besonders langwierig
- Kein Erfolg kann verpasst werden (aber: Die wechselnden Saisons beachten)
Forza Horizon 6 Achievements: Wie viele Erfolge gibt es?
Alle Erfolge von Forza Horizon 6 im Überblick
Achievement
Beschreibung
Gamerscore
Willkommen in Japan
Eröffnung abschließen
10
Erster von vielen
Erstes Qualifying abschließen
10
Auf dem Treppchen
Erstes Horizon-Festival-Rennevent gewinnen
10
Maskottchenjäger
Erstes regionales Maskottchen zerstören
10
Vier Schwerter
LINK-Skill abschließen
10
Willkommen bei Horizon
Gelbes Armband verdienen und dem Festival beitreten
10
Stammrevier
Gelben Stempel im Sammel-Journal verdienen
10
Schnäppchenjagd
Aftermarket-Wagen kaufen
10
Ich lege gerade erst los
Ersten Touge-Kampf abschließen
10
Von 9 bis 17 Uhr
Ersten Job abschließen
10
Voll gepinnt!
10 Wahrzeichen entdecken
10
Festivalfan
Grünes Horizon-Festival-Armband verdienen
10
Wellenreiter
Blaues Horizon-Festival-Armband verdienen
10
Sightseeing
Grünen Stempel im Sammel-Journal verdienen
10
Weit rumgekommen
Blauen Stempel im Sammel-Journal verdienen
10
Ein schicker Neuzugang für meine Sammlung
Erstes Schatzauto entdecken und beanspruchen
10
Noch eine Runde
Rundenzeit auf einem Zeitrennen-Rundkurs aufstellen
10
Rauchende Reifen
Drag-Treffen abschließen
10
Auto-Parcours!
Horizon-Rush abschließen
10
Unbeschriebenes Blatt
Yashiki-Anwesen kaufen
10
Eine neue Welt
R-Klasse-Auto fahren
10
Tourist aus Leidenschaft
3 Sterne in einem Tagestour-Story-Kapitel verdienen
10
Erste Liebe
Auto bei der Autoshow kaufen
10
Mech and the City
"Mech my Day"-Showcase-Event abschließen
20
Als ob das so schwer wäre
Pinkes Horizon-Festival-Armband verdienen
20
Orange steht dir
Orangefarbenes Horizon-Festival-Armband verdienen
20
Geh deinen Weg
Pinkfarbenen Stempel im Sammel-Journal verdienen
20
Hey! Hör zu!
Orangefarbenen Stempel im Sammel-Journal verdienen
20
In Tokio zu Hause
33 Aktivitäten in der Region Tokio abschließen
20
Kilometerfresser
Alle 10 Regionen entdecken
20
Publikumserfolg
36 Sterne mit PR-Stunts in der Ohtani-Region verdienen
20
Weißer Geist
5 Touge-Kämpfe abschließen
20
Was machst du in meinem Anwesen?
Anwesen eines anderen Spielers besuchen
10
Zeig, was du hast!
3 verschiedene Autos gleichzeitig in der Garage ausstellen
10
Sammler
100 verschiedene Autos sammeln
20
Hoch hinaus
"Flight Club"-Showcase-Event abschließen
20
Frei parken
Bei 3 verschiedenen Autotreffen parken
10
Wettkampf auf Augenhöhe
Race Event innerhalb einer Spec-Racing-Meisterschaft abschließen
10
Zum Mond
Mindestens 1 Stern beim Irokawa Launch Danger Sign verdienen
10
Alle Augen auf dich
2025er GR GT Prototype bei einem Autotreffen parken
10
Track Day
Rundenzeit auf Zeitrennen-Rundkurs mit Track Toy aufstellen
10
Im Rampenlicht
Lila Horizon-Festival-Armband verdienen
30
Was für ein Abenteuer!
Lila Stempel im Sammel-Journal verdienen
30
Horizon-Legende
Goldenes Horizon-Festival-Armband verdienen
50
Meister-Erkunder
Goldenen Stempel verdienen und Meister-Erkunder werden
50
Schatzsucher
Alle 9 Schatzautos entdecken und beanspruchen
30
Fühle den Rausch
3 Horizon-Rush-Events abschließen
20
Horizon-Kartograf
Gesamte Karte enthüllen
50
Muss sie alle zerstören!
200 regionale Maskottchen zerstören
30
Rennsportliebhaber
57 Horizon-Festival-Rennevents gewinnen
30
Jetzt geht's rund
10 Stufen in Horizon Play verdienen
10
Gespielte Liste
Alle Festival-Spiellisten-Punkte einer Saison verdienen
30
Der Boss
Höchste Beförderung in einem Job erhalten
20
Maximiert
100 Stufen in Horizon Play verdienen
30
Historischer Erfolg
Serienverlauf-Belohnung verdienen
30
Die paar Splitter
200 Bonusschilder zerstören
30
Geschichtenerzähler
81 Story-Sterne verdienen
10
Wie lange braucht man für 100 Prozent?
- Rennsportliebhaber: 57 Horizon-Festival-Rennevents gewinnen
- Muss sie alle zerstören!: 200 regionale Maskottchen zerstören
- Die paar Splitter: 200 Bonusschilder zerstören
- Maximiert: 100 Stufen in Horizon Play erreichen
- Meister-Erkunder / Horizon-Legende: Alle Festival- und Journal-Stufen abschließen
Achievement Roadmap für Forza Horizon 6
- Konzentriere dich zunächst auf die Festival-Events: Folge den Veranstaltungen, die das Spiel dir vorschlägt und hangele dich an einem roten Faden durch die Rennen und Showcases.
- Hol dir dir Festival-Armbänder: Von Gelb über Grün, Blau, Pink, Orange und Lila bis zum begehrten Gold-Armband arbeitest du dich durch das Horizon-Festival. Jedes Armband schaltet neue Bereiche und Events frei. Das goldene Armband für „Horizon-Legende" ist das größte Ziel im Spiel und das zeitaufwendigste. Erst mit dem goldenen Armband hast du wirklich Zugang zu allen Events im Singleplayer.
- Sammel-Journal: Das neue Fortschrittssystem in Forza Horizon 6 belohnt dich für Erkundung, Fotos, Storymissionen und Online-Aktivitäten gleichermaßen mit Stempeln. Gelb bis Gold: dieselbe Farbfolge wie bei den Armbändern, aber über einen anderen Fortschrittsweg erreichbar.
- Halte die Augen offen: Neun versteckte Fahrzeuge (Schatzautos) warten in ganz Japan auf dich. Sie sind nicht auf der Minikarte markiert und nur über ein Foto zu finden. Das erste reicht für „Ein schicker Neuzugang für meine Sammlung", sammle alle neun für „Schatzsucher".
- Regionale Masskottchen: Verstreut über alle neun Regionen der Karte stehen kleine Maskottchen-Figuren, die du mit deinem Auto einreißen musst. Das erste gibt dir „Maskottchenjäger", alle 200 zu zerstören bringt „Muss sie alle zerstören!" – eines der zeitintensivsten Achievements. Wichtig: Die Maskottchen unterscheiden sich, je nach Region, in ihrem Design.
- Der Boss: Um diesen Erfolg zu holen, musst du bei den Tokio-Essenslieferung-Missionen die Maximalstufe erreichen. Und. Das. Dauert. Versuche, möglichst viele Jobs in einer Schicht zu absolvieren und darin so viele Sterne wie möglich zu sammeln, um schneller aufzuleveln.
- Tipps für die Multiplayer-Achievements: Horizon Play ist der Multiplayer-Bereich des Spiels. Für „Jetzt geht's rund" brauchst du 10 Stufen, für „Maximiert" alle 100. Wer regelmäßig online spielt, sammelt das nebenbei. Aber: Das dauert!
Die schwierigsten Erfolge in Forza Horizon 6
- Horizon-Kartograf (50 GS): Die letzte freizuschaltende Region ist Legend Island, die sich normalerweise automatisch mit dem goldenen Armband öffnet. Wer schneller vorankommen will: Im Rivals-Modus unter Horizon Rivals den „Seaside Park Sprint" starten. Wenn alle anderen Regionen bereits entdeckt sind, schaltet sich der Erfolg kurz nach dem Start frei.
- Rennsportliebhaber (30 GS): 57 Festival-Rennevents gewinnen klingt nach viel, ist aber gut kombinierbar mit dem Fortschritt beim Armband-System. Erhöhe den Schwierigkeitsgrad bewusst, sobald du problemlos gewinnst, um mehr XP und Credits pro Rennen zu kassieren.
- Publikumserfolg (20 GS): 36 Sterne aus PR-Stunts in der Ohtani-Region klingen nach Grind. Am effizientesten gehst du systematisch vor: Zunächst Gefahrenschilder, dann Blitzer, dann Driftzonen. Mit einem gut getunten Sportwagen der S1-Klasse lassen sich die meisten PR-Stunts in einem Durchgang abschließen. Bonus-Tipp: Der Koenigsegg Jesko eignet sich am besten für Blitzer und Gefahrenschildern... aber kaum für die Drifts.
- Der Boss (20 GS): In Forza Horizon 6 kannst du mit dem "Raku Raku Express" Essen in Tokio ausliefern. Um aber wirklich zum Boss aufzusteigen, musst du diese Job-Missionen bis zum Umfallen spielen. Wer oft drei Sterne holt, steigt schneller im Rang auf.
- Gespielte Liste (30 GS): Für alle Spiellisten-Punkte einer Saison musst du sowohl Einzel- als auch Online-Aufgaben der wöchentlichen Festival Playlist abschließen. Plane am besten eine Woche gezielt dafür ein, um den Erfolg zu holen, bevor die Saison wechselt.