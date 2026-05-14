Forza Horizon 6 Test: Das heißeste Rennspiel 2026

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Im Affenzahn driften die Rallye-Boliden einen Steilhang hinab, direkt in die Haarnadel. Supercars heizen mit 400 km/h über den Highway und Raid-Trucks kämpfen im Duell auf einer malerischen Blumenwiesen um den Sieg. Forza Horizon ist zurück und bringt das Open-World-Gameplay in eine Location, die sich Fans bereits seit Jahren wünschen. Forza Horizon 6 bringt die Kult-Reihe endlich nach Japan. Im Test klären wir, was den neuen Rennspiel-König auszeichnet.

____________________________________________________________________________________________

Max Verstappen startet bei den 24h Nürburgring 2026. © Gruppe C GmbH / Red Bull Content Pool

Weißt du wer noch ein Meister aller Klassen ist? Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen . Und der startet am Wochenende vom 14. bis 17. Mai zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Und das Beste: Erlebe jeden Moment des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring live auf Red Bull TV mit deutschem Kommentar . Sei live dabei, wenn Geschichte geschrieben wird.

01 Forza Horizon 6 Gameplay: Der Meister aller Klassen

Langjährige Fans der Forza-Horizon-Reihe wissen, was die Open-World-Rennspiele aus dem Hause Playground Games so besonders macht: Die spielerische Abwechslung . Ihr geht in Asphalt-Rennen auf Bestzeitjagd, klemmt euch hinter das Lenkrad fetter Offroad-Flitzer oder beweist in Querfeldeinrennen euer Geschick in der Navigation bei beeindruckenden Etappen-Events - die Rallye Dakar lässt grüßen.

Forza Horizon 6 spielt sich hervorragend © Xbox Game Studios / Phil Briel

Forza Horizon 6 greift genau dieses Spielkonzept auf und bringt es in eine Umgebung, die bei Fans besonders hoch im Kurs steht. Japan. Als zusammengestauchte Version des "Lands des Lächeln" vereint das virtuelle Abbild so ziemlich alles in sich, was eine Sightseeing-Tour durch das Land beinhalten sollten. Eine gigantische Version von Tokio, den Mount Fuji, malerische Tempelanlagen, Bambuswälder... you name it.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Aus spielerischer Sicht bleibt Forza Horizon 6 seinen Wurzeln treu, denn am Kern-Gameplay und den Aufgaben ändert sich nicht viel. Fans der Reihe finden sich also sofort zurecht. Was aber nicht bedeutet, dass Teil Sechs nicht einige spannende Neuerungen im Schlepptau hätte.

Die Cockpits strotzen nur so vor Details © Xbox Game Studios / Phil Briel

In Forza Horizon 6 gibt es so gut wie Nichts, das es nicht gibt. Ein spektakuläres Rennen gegen zwei Stunt-Flugzeuge? Check. Zum Soundtrack des One-Piece-Filmes ein Duell gegen... na das will ich an dieser Stelle lieber nicht verraten. Nur so viel: Anime-Fans frohlocken. Oder wie wär's mit einem Event, in dem ihr eine steile Ski-Piste hinauf- und hinabrast?

Come on, wer würde so etwas schon im realen Leben wagen? Okay, mal abgesehen von DTM- und Dakar-Legende Mattias Ekström , versteht sich.

1 Min Mattias Ekström vs. Streif Mattias Ekström fährt die wohl steilste Skipiste der Welt in einem Audi E-Tron Prototypen bergauf!

Was ich damit sagen will: Die spielerische Abwechslung, die Forza Horizon 6 in seine Events packt, ist schlicht unbeschreiblich. Jedes der rund 100 Festival-Events im Singleplayer spielt sich hervorragend. Und den Multiplayer sowie die Open-World habe ich noch nicht mal angeschnitten.

02 Auf Tour durch Japan

Was das Entwicklerteam an optischer wie spielerischer Abwechslung und eindrucksvollen Szenerien in Forza Horizon 6 packt, sucht seinesgleichen. Insbesondere hinsichtlich der in zehn Areale unterteilten Spielwelt hebt sich der neueste Ableger gekonnt von Teil 5 samt Mexiko-Setting oder dem Großbritannien aus Forza Horizon 4 ab.

Japan begeistert mit abwechslungsreichen Landschaften © Xbox Game Studios / Phil Briel

Ehrfürchtig lasse ich den Blick über über ein nebelbehangenes Tal in Shimanoyama im Westen schweifen. Staunend beguachte ich die bunte Blumenpracht im zentral gelegenen Minamino oder erkunde malerische Tempelanlagen im östlichen Areal von Ito. Was ich damit sagen will: Forza Horizon 6 bietet die abwechslungsreichste und schönste Karte der Seriengeschichte und es schlicht eine Wucht, jede der rund 700 Straßen (oder die Bereiche dazwischen) zu erkunden.

Discover Japan Storymissionen in Forza Horizon 6 Storymissionen Tagestouren, Drift Clubs und Werkstatt-Aufträge Fotografie-Missionen Foto-Reisen durch Japan

Wer das in einer kuratierten Form tun möchte, der wagt sich an die neuen Tagestour-Storymissionen . Die führen dich in erzählten Fahrten durch die Spielwelt, während dir noch dazu Insiderinformationen zum Land und der Kultur Japans vermittelt werden. Und da soll nochmal jemand sagen, Videospiele seien stupide.

Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Das virtuelle Abbild Japans in Forza Horizon 6 ist wieder einmal ein optischer Leckerbissen. Zumal saisonal wechselnde Jahreszeiten die Spielwelt erneut vollständig verändern. Die malerischen Sakura-Kirschblüten aus der Frühlings-Saison der Vorschauversion waren im finalen Spiel (samt Sommer) bereits verblüht. Ich bin aber schon gespannt darauf, was Herbst und Winter zu bieten haben.

03 So geht Arcade-Gameplay

Forza Horizon 6 ist ein Arcade-Racer, wie er im Buche steht. Das bleibt auch bei Teil 6 unverändert. Aber einer mit Biss. Auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad (von neun möglichen) zieht die KI-Konkurrenz vom Start weg ordentlich an. Wer sich in der Mitte der Schwierigkeitsskala einpendelt, bekommt eine faire Herausforderung ohne Frustration.

Rallye, Straßenrennen, Driften, Drag... Forza Horizon 6 bietet eine Menge. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Noch wichtiger ist aber, wie sich das Terrain auf das Handling der Boliden auswirkt. Matsch, Wasser, Asphalt, Sand: jede Oberfläche gibt anderen Grip, das Fahrgefühl reagiert direkt. Die japanischen Touge-Strecken , also eng geschwungene Bergstraßen, sind neu im Repertoire und dürften vor allem Drift-Racing-Fans schmecken.

Die KI wurde für den neuesten Serienteil spürbar überarbeitet. Der berüchtigte Gummiband-Effekt, bei dem Gegner magisch aufholen, wurde deutlich abgeschwächt. Solo-Rennen spielen sich damit merklich intensiver.

Wer hingegen auf Dragracing steht, freut sich über die Drag Meets mit realistischer Launch Control oder die in der Open World zu findenden Time Attack Circuits als vollständige Multiplayer-Formate. Wer es kompetitiver mag, findet im Spec Racing-Modus sein neues Zuhause. Hier starten alle mit identischem Auto, pure fahrerisches Talent entscheidet. Forza Horizon 6 bietet für jeden Geschmack die richtige Herausforderung und vereint sie alle in einem runden, absolut gelungenen Gesamtpaket.

04 So. Viel. Zu. Tun.

Wer gerade keine Lust auf Rennen oder Events hat, der findet im virtuellen Japan mehr als genug Aktivitäten, um sich bei Laune zu halten. Beschleunigungsrennen, Zeitangriffe, Drift-Sektoren à la Need for Speed, Sprungpassagen, Radarkontrollen. Wer die Karte erkundet, stößt zudem regelmäßig auf Aftermarket Cars . Das sind fertig aufgemotzter Fahrzeuge, die direkt am Straßenrand kaufbar sind. Günstiger als im Autoshow, sofort fahrbereit.

Neu sind auch 200 regionale Maskottchen , die über die gesamte Map verteilt sind. Edamame, Onigiri, Dango, Curry Rice. Typisch japanisch, typisch Horizon-Humor. Jedes eingesammelte Maskottchen bringt 5.000 Credits. Wer alle findet, hat eine Million in der Tasche, ohne ein einziges Rennen gefahren zu sein. Und dann sind da ja noch die XP-Schilder, von denen sich ebenfalls 200 Stück auf der Karte tummeln.

Forza Horizon 6 hat eine Menge zu bieten. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Ein Comeback feiern zudem die PR Stunts mit Speed Traps, Speed Zones und Drift Zones, die Horizon-Veteranen natürlich kennen. Ein absolutes Highlight sind aber die Horizon Rush-Events. Das sind spektakuläre Zeitrennen an außergewöhnlichen Locations, die an die ikonischen Showcase Events erinnern. Ein Rennen führt etwa an einem Weltraumbahnhof vorbei. Ein anderes erinnert mit seinem engen Drift-Gameplay stark an DiRT 2 oder DiRT 3 aus dem Hause Codemasters. Abwechslung (und Spielspaß) pur.

05 Autos, Häuser... und ein frei anpassbares Tal

Auch der Fuhrpark von Forza Horizon 6 hat es in sich. Zum Launch stehen über 550 Fahrzeuge bereit. Das Cover-Car ist der 2025 Toyota GR GT Prototype, ein Rennwagen für die Straße, der die japanische Engineering-Philosophie verkörpert. JDM-Klassiker dominieren den Fuhrpark: Nissan GT-R, Mazda MX-5, Subaru WRX, Toyota Supra (1995), Mitsubishi... alles dabei, was Rang und Namen hat.

Dazu kommen europäische Hypercars, US-Muscle und natürlich die Möglichkeit, Fahrzeuge aus früheren Horizon-Teilen zu übernehmen, wie den Mercedes-AMG One aus Forza Horizon 5. Natürlich dürfen auch einige Exoten und aberwitzige Boliden nicht fehlen - verrückte Fahrzeuge gehören in Forza Horizon einfach dazu .

Die Fuhrpark fällt gigantisch aus. © Xbox Game Studios / Phil Briel

Die Motorensounds wurden grundlegend überarbeitet. Eine neue akustische Modellierungstechnologie simuliert das Klangerlebnis der Spielwelt. Das Ergebnis: Autos klingen lebendiger als je zuvor in der Reihe. In Kombination mit dem grandiosen Soundtrack ergibt sich eine Soundkulisse, die ihresgleichen sucht.

Tuning-Fans haben ebenfalls Grund zur Freude: Body Kits, neue Forza Aero-Optionen und Lackierungen auf Fensterscheiben sind erstmals möglich. Die Customize-Tiefe wächst weiter, wenngleich Optionen wie Unterbodenbeleuchtung oder ähnlich ausgefeilte Optionen fehlen.

Erstmals in der Reihe kauft ihr eigene Häuser in Japan. Acht lassen sich in der Open World finden, jedes mit einer individuell einrichtbaren Garage. Plastikdinos neben Neonpalmen neben Reifenstapeln: Das Sortiment an Deko-Items ist absurd groß und nach Kategorien sortiert.

Im Sammeljournal winken Belohnugen für absolvierte Aktivitäten © Xbox Game Studios / Phil Briel

Darüber hinaus gibt es The Estate. Ein komplettes Bergtal, das ihr nach eigenen Vorstellungen mit Straßen, Sprungschanzen, Loopings und Gebäuden ausstatten könnt. Traditionell japanische Bauten stehen dabei neben modernen Architekturen. Community-Layouts lassen sich teilen und herunterladen.

06 Fazit: Rennspiel-Spaß pur

Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber schreiben, was ich in meinen rund 50-100 Stunden Spielzeit mit Forza Horizon 6 bislang erlebt habe. Da gab es dieses eine XP-Schild auf einem Ski-Lift... oder dieses eine Gefahrenschild bei der Raketenbasis... oder dieses unglaubliche Rennen, das auf dem Highway, in dem mein 420 km/h schneller Hennessey Venom GT kein Land sah... Aber das müsst ihr in Forza Horizon 6 einfach selbst erleben.

Nächtliche Straßenrennen dürfen natürlich auch nicht fehlen © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 ist genau das, was Fans erwarten und dann noch ein Stück mehr. Japan ist der beste Schauplatz der Reihe: visuell atemberaubend, fahrerisch abwechslungsreich, kulturell liebevoll umgesetzt. Die neuen Features und die riesigen Garagen-Optionen sind echte Ergänzungen für ein Gameplay-Konstrukt, das bereits hervorragend funktioniert hat.

Wer die Vorgänger geliebt hat, wird hier nicht enttäuscht. Wer nach einer grundlegend neuen Formel gesucht hat, wird sie auch hier nicht finden. Aber darum geht es bei Horizon nicht, es geht ums Fahren. Und das war nie besser als jetzt.