Forza Horizon 6 angespielt: Rennspiel-Highlight mit Open-World - Vorschau

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Gamer:innen lieben Japan. Ob das nun an den vielseitigen und malerischen Landschaften, der Kultur oder der Historie als Geburtsstätte der Videospiele liegt - die Gründe dafür sind vielseitig. Aber Spiele mit Japan-Setting stehen grundsätzlich immer hoch im Kurs. Assassin's Creed erfüllte Spieler:innen den Traum (nach etlichen Jahren) mit dem aktuellen Ableger Shadows und nun kommen mit Forza Horizon 6 auch Rennspiel-Fans in den Genuss, das Land des Lächelns zu erkunden. Wir konnten das neue Open-World-Rennspiel bereits ausgiebig anspielen . Hier ist, was euch erwartet.

Forza Horizon 6 orientiert sich an den Ursprüngen der Reihe © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 im Überblick Release 19. Mai 2026 für PC und Xbox Genre Open-World-Rennspiel

01 Forza Horizon 6 Gameplay: Zurück zu den Wurzeln

Beginnen wir direkt mit der guten Nachricht: Forza Horizon 6 fühlt sich an wie ein klassischer Horizon-Ableger. Das Gameplay baut auf dem Grundgerüst der Reihe auf: Open-World-Erkundung, abwechslungsreiche Events, etliche versteckte Sammelitems und ein gigantischer Fuhrpark.

Im Gegensatz zum fünften Serienteil kehrt der neue Racer zu den Wurzeln zurück. Während ihr in Forza Horizon 5 noch als Festival-Champion nach Mexiko gereist seid, startet ihr in der Forza Horiton 6 Location Japan nun wieder als absoluter Nobody . Als Tourist, dessen Traum es ist, am Horizon Festival teilzunehmen.

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Driften in Japan: Der zweifache Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä nimmt eine aufregende Drift-Herausforderung auf dem japanischen Berg Iwaki in Angriff:

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Horizon-typisch macht euch das Rennspiel in einem beeindruckend inszenierten Auftakt-Event mit den verschiedenen Fahrzeug-Klassen und -Kategorien vertraut, indem es euch abwechselnd hinter das Lenkrad von Sportwagen, Tuning-Karossen oder Offroad-Boliden setzt. Darunter auch der neue Cover-Wagen in Form des Toyota 2025 GR GT Prototype .

Welche Inhalte von Forza Horizon 6 konnten wir spielen? Die Vorschau-Version umfasste die Einführung in die Kampagne sowie drei verschiedene Qualifying-Events für das Horizon Festival. Außerdem waren sieben PR-Stunts und zwei Spezial-Events spielbar. Die Open-World war dabei aber bereits vollständig frei befahrbar mit Ausnahme zweier spezieller Bereiche. Bei den Jahreszeiten war die Forza Horizon 6 Preview-Version auf den Frühling beschränkt.

Der Toyota 2025 GR GT Prototype ist ein absolutes Biest. © Xbox Game Studios

Danach schließt ihr euch mit eurem Team kurz, das sich aus Motorsport-Fan Jordy und Tuning-Expertin Mei zusammensetzt. Das Duo steht euch beim Erkunden des virtuellen Abbildes von Japan unterstützend zur Seite, während ihr auf die offene Welt losgelassen werdet. Natürlich nicht in der Edelkarosse des japanischen Herstellers, sondern - serientypisch - mit einer absoluten Rostlaube.

Wie viele Fahrzeuge gibt es in Forza Horizon 6? Der Fuhrpark des Rennspiels soll über 550 Autos namhafter Hersteller umfassen. Viele davon sind aktuell noch nicht bekannt, die offizielle Forza Horzion 6 Car List wird aber regelmäßig aktualisiert.

Insgesamt drei Fahrzeuge standen uns in der Vorschau-Version zur Verfügung, sieben weitere ließen sich als Aftermarket Cars in der offenen Spielwelt finden : An bestimmten Punkten stoßt ihr auf bereits getunte und gebrauchte Boliden, die ihr zu einem günstigeren Preis erstehen könnt. Natürlich wird es im fertigen Spiel auch wieder die beliebten Scheunenfunde geben, mit denen sich einzigartige Autos freischalten lassen.

02 Oh, wie wunderschön ist Japan

Der Star von Forza Horizon 6 ist zweifellos das virtuelle Abbild Japans , das bisherige Schauplätze der Reihe wie Mexiko oder Großbritannien nicht nur hinsichtlich der Größe, sondern auch in puncto Grafik und Inszenierung locker in den Schatten stellt. Entwickler Playground Games setzt einmal mehr auf eine komprimierte Version des Landes, die möglichst viele Facetten der Insel einfängt und miteinander vereint.

Die Open World fällt vielseitiger aus als je zuvor. © Xbox Game Studios

Dabei erreicht der Edel-Racer auf der Forza Horizon 6 Map eine Vielseitigkeit, die alles bisher dagewesene in den Schatten stellt. Jede Region im Spiel fühlt sich komplett unterschiedlich an , wer über die Karte scrollt erhält zudem direkt einen praktischen Überblick, welche Events, Points of Interest, Sammelitems und PR-Stunts im jeweiligen Areal bereits entdeckt und abgeschlossen wurden.

Im Norden beispielsweise rast ihr über die schneebedeckten Bergstraßen der Sotoyama Region und wagt euch sogar an die Abfahrt einer alpinen Ski-Piste. Die Hokubu Region im Osten präsentiert sich hingegen eher als ländliches Areal, das mit wunderschönen Blumenwiesen und Reisfeldern immer wieder zum Verweilen einlädt. Das Horizon Festival hat seine Zelte in der Ohtani Region im Zentrum der Karte aufgeschlagen und dann gibt es natürlich auch noch Tokyo City im Süden der Map. Alle Regionen sind von Anfang an frei befahrbar und nahtlos miteinander verbunden.

Wie viele Regionen bietet Forza Horizon 6? Forza Horizon 6 setzt sich aus insgesamt neun riesigen Biomen zusammen, die sich allesamt optisch und spielerisch stark voneinander unterscheiden.

Das virtuelle Tokio fällt unglaublich detailverliebt aus © Xbox Game Studios

Wenig überraschend stellt Tokio ein absolutes (spielerisches wie optisches) Highlight dar. Nicht nur dass die Millionenmetropole die bisher größte Stadt in der Historie der Reihe markiert, sie fühlt sich mit ihren engen Seitenstraßen, der enormen Verikalität und den berühmten Schauplätzen wie der Shibuya-Kreuzugen oder dem Tokyo Tower auch unglaublich lebendig an.

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Offroad-Action in Japan: Die Rally Japan markiert eines des Highlights im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft WRC . Gib dir die Highlights aus dem Jahr 2025 in unserem Video.

52 Min FORUM8 Rally Japan 2025 highlights The fast and technical tarmac stages of Rally Japan often see wet weather, fog and fallen leaves on the roads.

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Im Vergleich zu den doch recht ähnlichen Regionen des Mexikos aus Teil Fünf bietet Forza Horizon 6 wesentlich mehr Abwechslung. Beeindruckende Wälder, versteckte Tempel und Schreine, raue Bergstraßen, malerische Fischerdörfer und eine Mega-Metropole sorgen für Vielfalt.

Forza Horizon 6 wird das wohl heißeste Rennspiel 2026 © Xbox Game Studios

Und zwar nicht nur optisch, sondern auch spielerisch: In seinen ruhigen Momenten ist Horizon 6 fast schon eine meditative Erfahrung, während Rennen auf der Tokioter Autobahn wohlige Erinnerungen an Genre-Klassiker wie Tokyo Extreme Racer oder den Tokyo Expressway in Gran Turismo 7 wecken.

03 Das klassische Horizon-Gefühl

Wie bereits eingangs erwähnt, fängt Forza Horizon 6 das Spielgefühl der Vorgänger gekonnt ein. Euch steht es von Beginn an völlig frei, zu tun und zu lassen, wonach euch der Sinn steht. Ob ihr nun die Regionen erkundet und auf Sightseeing-Tour geht, euch auf die Suche nach XP-Schildern und versteckten Maskottchen macht, die Festival-Events angeht oder die PR-Stunts abschließt, liegt ganz bei euch.

Im Norden kämpft ihr euch durch tiefen Schnee. © Xbox Game Studios

Diese Abwechslung funktioniert, nicht zuletzt dank der beeindruckenden Kulisse und dem exzellenten Gameplay, weiterhin hervorragend. Wer jedoch auf eine spielerische Revolution gehofft hatte, könnte mitunter etwas ernüchtert sein : Forza Horizon 6 geht den sicheren Weg. Die Rennen und PR-Events gleichen denen der Vorgänger.

Es gibt die klassischen Straßenrennen, die obligatorischen Offroad-Veranstaltungen und (mein Highlight) die beeindruckenden Querfeldein-Rennen. Hinzu kommen die bekannten Blitzer-Challenges, Sprung-Herausforderungen, Trailblazer-Stunts oder Drift-Zonen.

Viele der spielerischen Neuerungen wie die Car Meets (Tuner-Treffen), den Auf- und Ausbau des eigenen Hauses, die Touge Battle-Drift-Events oder den Multiplayer konnten wir in der Preview-Version leider noch nicht anspielen.

Wer fliegt am Weitesten? Die PR-Stunts feiern ein Comeback. © Xbox Game Studios

Der Baumodus von Forza Horizon 6: Das Open-World-Rennspiel bietet insgesamt acht Häuser, die nicht nur als Schnellreisepunkte dienen, sondern sich (mitsamt der Garagen) völlig frei ausbauen und einrichten lassen. Das "Akiya"-Feature erlaubt es zudem, ein eigenes verlassenes Bergtal zu kaufen und die dortigen Bauflächen völlig individuell zu gestalten. Von einer eigenen Rennstrecke bis hin zu einem riesigen Anwesen sollen euch hier nahezu keine Grenzen gesetzt sein.

Eine spannende Neuerung markieren allerdings die Time Attack Circuits : Innerhalb des virtuellen Japans finden sich kleine Rennstrecken (sowohl auf Asphalt als auch im Offroad-Terrain), in denen ihr auf Bestzeiten-Jagd geht, um euch zusätzliche Credits zu verdienen und einen Platz weit oben in den Ranglisten zu ergattern. Das sorgt tatsächlich für eine gelungene Abwechslung und macht Laune.

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F1-Weltmeister auf Abwegen: Erlebe, was passiert, wenn der viermalige Weltmeister der Formel 1, Max Verstappen , Unterricht vom König des Driftens bekommt.

8 Min Drift-Challenge mit Max Verstappen Oracle Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen setzt sich mit "Mad" Mike Whiddett hinter das Lenkrad eines Drift-Autos.

04 Forza Horizon 6 beeindruckt technisch

Insbesondere aus technischer Sicht markiert Forza Horizon 6 aber einen echten Quantensprung . Was umso beeindruckender ist, denn auch der Vorgänger zählt bis heute zu den schönsten Rennspielen schlechthin. Teil Sechs legt aber nochmal eine Schippe drauf.

Von der lebendigen und abwechslungsreichen Open World über die detailverliebten Fahrzeugmodelle uns bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Cockpits: Horizon 6 sieht schlicht unglaublich aus. Doch besonders die Wettereffekte fügen dem Rennspiel eine ganz neue Ebene hinzu. Mitten im Rennen zieht plötzlich Nebel auf, der eure Sicht einschränkt, Schnee und Regen wirken sich realistisch auf das Fahrverhalten aus und sorgen so dafür, dass sich dasselbe Rennen in mehreren Versuchen niemals gleich anfühlt.

Technisch ist Forza Horizon 6 eine Offenbarung. © Xbox Game Studios

In Kombination mit dem dynamischen Tag- und Nachtwechsel entsteht so ein realistisches Spielerlebnis, das seinesgleichen sucht. Hinzu kommen die wechselnden Jahreszeiten, die die Spielwelt und Gegebenheiten komplett verändern. Klar, das Feature gab es in den Vorgängern bereits, soll in Forza Horizon 6 aber weiter ausgearbeitet werden.

Welche Jahreszeiten konnten wir bereits ausprobieren? Die Preview-Version von Forza Horizon 6 war lediglich auf den Frühling beschränkt.

Was uns aber wirklich umgehauen hat, ist der Sound von Forza Horizon 6. Insbesondere die Motorensounds suchen dank überarbeiteter Audio Engine ihresgleiche n. Die dröhnenden Motoren klingen satt und wuchtig. Zudem verändern sie sich dynamisch, wenn ihr beispielsweise durch Tunnel oder tiefe Bergschluchten fahrt. Auch hinsichtlich der Musik legt Teil Sechs nochmal deutlich zu und bietet einen gigantischen und abwechslungsreichen Soundtrack.

05 Forza Horizon 6 wird eine Wucht

Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Nachdem wir Forza Horizon 6 nun ausgiebig anspielen konnten ist klar: Der neue Open-World-Racer wird zum Release im Mai einmal mehr neue Maßstäbe setzen. Insbesondere das detailverliebte Japan-Setting, der gigantische Fuhrpark und die beeindruckende Technik heben das Rennspiel auf ein ganz neues Level.

Aus spielerischer Sicht findet der Racer genau die richtige Balance aus klassischen und altbekannten Inhalten, sowie neuen Ideen - wenngleich wir einige der spannendsten Neuerungen noch nicht spielen konnten.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für PC und Xbox Series X/S und startet zum Release im Game Pass. Dank Play Anywhere ist das Rennspiel auf einem Xbox-Handheld spielbar und lässt sich über die Cloud streamen. Käufer:innen der Premium Edition dürfen bereits am 15. Mai loslegen. Forza Horizon 6 für PS5 soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.