Max Verstappen bezwingt den Fuji-Speedway im Super GT-Wagen

In Vorbereitung auf sein Debüt bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring vom 14. bis 17. Mai begab sich F1-Ass Max Verstappen nach Japan, um einen Schritt ins Ungewisse zu wagen. Seine Herausforderung: Er sollte sich zum ersten Mal hinter das Steuer eines Super-GT-Autos setzen und dann den mächtigen Fuji Speedway in Angriff nehmen.

Außerdem nahm er sich vor, die Rundenzeit von Atsushi Miyake zu unterbieten, einem der besten Fahrer der Konkurrenz und Sieger des Fuji 3 Hours 2024. Neue Strecke, neues Auto, schwierige Bedingungen -- und die schnellste Runde zählt am Ende. Wir zeigen dir, wie er abgeschnitten hat:

01 Der vielseitige Verstappen

Der Niederländer, der zwischen 2021 und 2024 vier F1-Titel in Folge gewann, hat im Laufe seiner Karriere seine Vielseitigkeit bewiesen, indem er sich schnell an ungewohnte Rennbedingungen angepasst und in verschiedenen Disziplinen brilliert hat.

Verstappen setzte sich hinter das Steuer eines Nissan Z NISMO GT500 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Nun ist die "Green Hell" des Nürburgrings die härteste und gefährlichste Strecke im weltweiten Motorsport, womit Verstappen seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf das 24-Stunden-Langstreckenrennen richtet. Mit mehr als 650 Pferdestärken und einer ausgefeilten Aerodynamik verfügt Miyakes Nissan Z NISMO GT500 über die schnellste Beschleunigung und den meisten Grip in der Tourenwagen-Elite. Es ist die letzte Rennmaschine, die Verstappen abseits der Formel 1 ausprobiert hat.

Im vergangenen September erwarb er die Lizenz für Langstreckenrennen, indem er in einem Porsche 718 Cayman GT4 CS an der Nürburgring Langstrecken-Serie teilnahm. Zwei Wochen später gewann er bei seinem GT3-Debüt in einem Ferrari 296 GT3 das Vier-Stunden-Rennen der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft. Und im März war er wieder auf der berüchtigten Nordschleife und dominierte am Steuer des Mercedes-AMG GT3, den er nächste Woche bei den 24h Nürburgring einsetzen wird.

"Ich bin schon mit vielen verschiedenen Autos gefahren. Man versucht sehr schnell, so viel wie möglich zu lernen. Ich liebe den Rennsport, und all diese Autos auszuprobieren ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr darauf, dort (am Nürburgring) mein erstes richtiges 24-Stunden-Rennen zu erleben. Vor uns liegt eine Menge Arbeit", hält Verstappen fest.

Verstappen hatte auf dem Fuji Speedway mit einer nassen Strecke zu kämpfen © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Die Formel 1 ist seit 1976 nicht mehr auf dem Nürburgring gefahren und in derselben Saison fand in Fuji der erste Große Preis von Japan statt. Die Strecke ist schnell, technisch und anspruchsvoll, vor allem im Nassen. Der Regen war auch wieder da, als Verstappen mit dem GT500 um die geschichtsträchtige Strecke fuhr.

02 Das niederländische Ass tobt sich in Fuji aus

Miyake war der Erste, der die 4,5 km lange Strecke in einer Zeit von 1:44,075 Minuten umrundete. "Er ist Weltmeister, aber ich war neugierig, wie anders er fahren würde, wenn wir das gleiche Auto haben", meinte der Japaner. "Obwohl es leider geregnet hat, konnte ich sehen, wie gut er ist, also war das Ganze wirklich aufregend. Ich hatte eine tolle Zeit."

Verstappen saß hinter dem Steuer des Nissan Z NISMO GT500 und hatte eine einzige Installationsrunde, um sich mit dem Auto, der Strecke und den Bedingungen vertraut zu machen. Aber er kam schnell mit der Maschine zurecht und lag nach seiner ersten heißen Runde nur eine Zehntel hinter der Zeit von Miyake.

Das war das erste Mal, dass Verstappen ein Super-GT-Auto fuhr © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Das war eine wirklich coole Erfahrung. Hoffentlich ist es beim nächsten Mal trocken. Max Verstappen

Auf der nächsten Runde drehte Verstappen richtig auf und fuhr eine hervorragende Zeit von 1:42,290 - und unterbot damit die schnellste Runde von Miyake. "Es war ein bisschen schwierig zu pushen. In meiner ersten Runde dachte ich: 'Das kann ich noch ein bisschen besser machen', dann fuhr ich eine 42er Runde", erklärte Verstappen. "Es war schwierig, sich an das Auto zu gewöhnen, wie man das Gaspedal betätigt und wie man bremst. Die Lenkung ist ganz anders und man spürt den Grip der Reifen. Du kannst nicht geradeaus über die Wasseransammlungen fahren, weil die Kurven das nicht zulassen. Es war eine wirklich coole Erfahrung. Hoffentlich ist es beim nächsten Mal trocken."

Für Verstappen war es die perfekte Möglichkeit, seine Liebe zu Japan und seiner blühenden Autokultur zu kombinieren und sich bei seinem Debüt bei den 24h Nürburgring gleichzeitig auf einen neuen Rennstil einzustellen.

Die Action wurde in einem YouTube-Video von Red Bull Motorsports festgehalten, das von Jeremiah Burton von BigTime moderiert wird. Schau dir Max Verstappen vs. Super GT auf YouTube HIER an.