Alles, was du über die Super GT wissen musst

Um sich auf sein Debüt bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring vorzubereiten, nahm der vierfache F1-Champion Max Verstappen die Herausforderung an, auf dem Fuji Speedway am Steuer einer Super GT-Maschine zu fahren. Für den Niederländer war das eine völlig neue Erfahrung , denn er saß noch nie zuvor in einem solchen Boliden und hatte auch noch nie ein Rennen in Fuji bestritten.

Außerdem musste Verstappen die Rundenzeit von Atsushi Miyake unterbieten, einem der besten Super-GT-Fahrer und Sieger der 3 Stunden von Fuji 2024. Hat er es geschafft? Die Aktion wurde in einem YouTube-Video von Red Bull Motorsports festgehalten, das von Jeremiah Burton von BigTime moderiert wird. Schau dir Max Verstappen vs. Super GT Pro auf YouTube oder im Player unten an.

Wenn du wie Verstappen neu in der Super GT bist, erfährst du hier alles, was du wissen musst, um mit Japans beliebtester Rennsportmeisterschaft Schritt zu halten.

01 Was ist Super GT?

Die Super GT ist die Königsklasse des Tourenwagensports in Japan. Ähnlich wie bei der DTM und der BTCC in Europa und den V8 Supercars in Australien fahren hier stark modifizierte Serienautos auf engstem Raum auf speziellen Rennstrecken. Es vereint Elemente aus anderen Wettbewerben, wie z. B. Langstreckenrennen und zwei Klassen auf der Strecke - GT500 und GT300 -, in denen die Fahrer:innen mit hoher Geschwindigkeit durch den Verkehr jagen.

Schnelle Fakten zur Super GT Vielseitige Fahrer:innen Der Super GT-Kalender ist so gestaltet, dass die Fahrer:innen auch in der Super Formula-Meisterschaft antreten können. Zweimal die Silbermedaille Naoki Yamamoto (2018) und Ritomo Miyata (2023) gewannen im selben Jahr den Super Formula- und den Super GT-Titel!

02 Eine kurze Geschichte der Super GT

Die Super GT wurde 1994 als Japanische GT-Meisterschaft vom japanischen Automobilverband ins Leben gerufen. Sie ist der wichtigste Wettbewerb für Fahrzeuge der Grand-Tourer-Klasse, quasi ein Schaufenster für die Fahrzeuge der drei großen Automobilhersteller Toyota, Honda und Nissan. Die Serie dient auch als Testfeld für neue Straßentechnologien, um schnellere, effizientere und sicherere Fahrzeuge herzustellen. Mit mehr als 650 Pferdestärken und einer ausgefeilten Aerodynamik haben die GT500-Fahrzeuge die schnellste Beschleunigung und den meisten Grip aller Boliden in der Tourenwagen-Elite. Der Schwerpunkt liegt auf einem engen Wettbewerb und Hochgeschwindigkeitsrennen, um die spannendsten Motorsportduelle der Welt zu schaffen.

03 Wer fährt in der Super GT?

Die Serie zieht einige der besten Motorsportler:innen aus Japan und aus der ganzen Welt an. Die erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte der Meisterschaft sind Ronnie Quintarelli aus Italien und Sho Tsuboi, der in dieser Saison seinen fünften Rekordtitel anstrebt. Zu den großen Namen, die in der Super GT antreten, gehört Ryo Hirakawa, der zweimaliger WEC-Champion und Le Mans-Sieger wurde. Der Neuseeländer Nick Cassidy ist sowohl in der Super GT als auch in der Super Formula gefahren und hat 2017 den Super GT-Titel gewonnen.

Europäische Fahrer wie der ehemalige F1-Weltmeister Jenson Button, der Grand-Prix-Sieger Heikki Kovalainen und der Gewinner der GT Academy, Jann Mardenborough, sind alle in der Super GT gefahren. Außerdem sponsert Red Bull das Mugen-Team sowohl in der Super GT als auch in der Super Formula und die Fahrer Ukyo Sasahara, Toshiki Oyu und Tomoki Nojiri zwischen 2021 und 2024.

04 Welche Autos gibt es in der Super GT?

Die drei Wagen, die in der GT500-Meisterschaft antreten, basieren auf leistungsstarken GT-Autos und sind allesamt Eigenentwicklungen der Hersteller mit einer Leistung von mehr als 650 PS (485 kW): der Nissan Z GT500, der Toyota GR Supra und der neue Honda HRC Prelude GT, der den mächtigen Civic Type R ersetzt.

Die GT300-Serie ist viel vielfältiger und offen für GT3-Autos, wie sie beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring eingesetzt werden, darunter der Mercedes-AMG GT3, der Porsche 911 GT3 R und der BMW M3 GT3 sowie japanische Spezialfahrzeuge wie der Subaru BRZ. Diese Autos haben rund 500 PS (375 kW), und obwohl sie weniger Abtrieb haben, sind die Rennen immer noch spannend.

Spoiler-Alarm: Super-GT-Autos verwenden massive Aerodynamik © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

05 Was sind die Merkmale der Super GT-Autos?

Super-GT-Rennen basieren auf Serienautos, die jedoch stark modifiziert sind, um eine rasante Leistung und niedrige Rundenzeiten zu erzielen.

Karosserie und Fahrwerk: Die Autos ersetzen das Stahl- oder Aluminiumchassis eines Serienfahrzeugs durch leichtes Karbon und fügen einen Überrollkäfig um das Cockpit hinzu.

Motor: Die GT500-Regeln sind strenger, da die Autos einen Zweiliter-Turbolader-Reihenviermotor haben. Die Fahrzeuge mit GT300-Reglement können jedoch jeden Motor desselben Herstellers wie das Basischassis einbauen, obwohl auch FIA GT3-Fahrzeuge für den Wettbewerb zugelassen sind.

Aerodynamik: Die GT500-Fahrzeuge verwenden umfangreiche Aerodynamikteile wie Frontspoiler, Unterbodenverkleidungen, Heckdiffusoren und große Heckflügel, um den Luftstrom um das Chassis herum zu leiten und so einen enormen Abtrieb zu erzeugen.

Reifen: In der Super GT werden speziell angefertigte Rennslicks verwendet, die viel breiter sind als die Reifen der Serienfahrzeuge und den Abtrieb und die Leistung maximieren. Dies ist auch die letzte Saison, in der konkurrierende Reifenhersteller zum Einsatz kommen: Bridgestone, Yokohama, Dunlop und Michelin liefern die Reifen für die Teams.

Erfolgsballast: Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, gibt es in der Super GT ein Handicap-System, bei dem die Autos je nach Meisterschaftspunkten mit mehr Gewicht ausgestattet werden. Die Teams erhalten 2 kg (4,5 lbs) pro Meisterschaftspunkt bis zu einem Maximum von 100 kg (220 lbs), wobei dieses Gewicht in den letzten beiden Runden reduziert wird. Wenn ein Team mehr als 50 kg Ballast mit sich führt, wird das Auto mit einem Kraftstoffrestriktor ausgestattet, um die Leistung noch weiter zu begrenzen.

Super GT Autos in der Boxengasse in Suzuka © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

06 Wie sieht ein typisches Super GT-Rennen aus?

Die Super GT lehnt sich sowohl an Tourenwagen- als auch an Langstreckenrennen an - für 2026 sind die meisten Rennen jedoch 300 km lange Sprints mit einem obligatorischen Boxenstopp für Fahrerwechsel und Nachtanken. Allerdings gibt es zwei Rennen gegen die Uhr in Fuji und Autopolis, bei denen die Fahrer drei Stunden lang gegeneinander antreten. Das berühmteste und prestigeträchtigste Rennen ist das dreistündige Rennen bei der Golden Week auf dem Fuji Speedway in der Nähe von Tokio, das an einem Feiertag in Japan stattfindet und über 90.000 Fans anlockt.

Für das Qualifying und eine Platzierung unter den ersten 10 im Rennen können die Fahrer:innen Meisterschaftspunkte sammeln.

Position Qualifying Rennen 1. Platz 3 Pkt. 20 Pkt. 2. Platz 2 Pkt. 15 Pkt. 3. Platz 1 Pkt. 11 Pkt. 4. Platz 8 Pkt. 5. Platz 6 Pkt. 6. Platz 5 Pkt. 7. Platz 4 Pkt. 8. Platz 3 Pkt. 9. Platz 2 Pkt. 10. Platz 1 Pkt.

07 Wo finden die Super GT-Rennen statt?

Der Kalender besteht aus acht Runden und führt zu den größten Rennstrecken Japans, darunter Suzuka, Fuji und Motegi. Außerdem gibt es ein Überseerennen in Sepang in Malaysia - der Heimat des Großen Preises von Malaysia. Die Serie besucht auch anspruchsvolle Strecken wie Okayama, Sugo und Autopolis.

Super GT Kalender 2026

Runde Strecke Datum Rd 1 Okayama International Circuit 11.-12. April Rd 2 Fuji Speedway (3-hour race) 3.-4. Mai Rd 3 Sepang International Circuit 20.-21. Juni Rd 4 Fuji Speedway 1.-2. August Rd 5 Suzuka Circuit 22.-23. August Rd 6 Sportsland Sugo 19.-20. September Rd 7 Autopolis (3-hour race) 17.-18. Oktober Rd 8 Mobility Resort Motegi 7.-8. November

08 Beobachte Max Verstappen bei den ADAC Ravenol 24h Nürburgring

Du kannst Max Verstappen bei den ADAC Ravenol 24h Nürburgring live auf Red Bull TV die Daumen drücken .