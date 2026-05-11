Battlefield 6 Season 3 startet: Alles, was du zur neuen Saison wissen musst

Pax Armata ist gespalten. Die Warlords übernehmen und

Season 3 von Battlefield 6

setzt alles auf eine Karte: die größte Map in der Geschichte des Spiels, Ranked Battle Royale, drei explosive Phasen und ein Arsenal, das Franchise-Geschichte atmet.

Wir hatten die Möglichkeit, mit den Entwicklern zu sprechen und die neue Season bereits anzuspielen:

Hier sind alle Infos.