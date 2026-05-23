Alle 8 Häuser in Forza Horizon 6 freischalten: Standorte, Preise und Perks

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt und arbeitet als Hardware-Redakteur. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Willkommen in Japan. Wer sich von den anstrengenden Festival-Events erholen, seine Karren tunen oder seine Traumwagen ausstellen will, findet in den Forza Horizon 6 Spielerhäusern die beste Möglichkeit dafür. Die Besonderheit: Jedes Haus bietet einen einzigartigen Perk , der dir das Vorankommen in der Singleplayer-Karriere oder im Onlinemodus deutlich erleichtert. Dieser Guide zeigt dir, wo du die Häuser findest, was sie kosten und wie du sie freischaltest.

01 Wie funktionieren Häuser in Forza Horizon 6?

Häuser in Forza Horizon 6 sind mehr als ein Schnellreise-Punkt, dank denen du schnell in die zehn Regionen des Open-World-Rennspiels reisen kannst. Jedes Haus bringt einen Perk mit, der sofort nach dem Kauf aktiv ist. Und zwar unabhängig davon, ob du es als Heimatbasis festlegst oder nicht. Die Perks reichen von täglichen Wheelspins über Credits-Boni bis hin zu Autoshow-Rabatten . Wer alle acht besitzt, profitiert permanent von allen Boni gleichzeitig.

Dazu kommt das Garagen-Feature: Jedes Haus hat einen eigenen Garage-Bereich, den du mit deinen Lieblingsautos und eigenen Designs bestücken kannst.

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So schaltest du Häuser frei: Die meisten Häuser sind nicht von Anfang an kaufbar. Du musst zuerst deinen Discover Japan-Fortschritt im Sammlerjournal steigern und neue Stempel sammeln. Mit jedem neuen Stempellevel werden weitere Häuser zum Kauf freigeschaltet. Wer also früh in Storymissionen, Touge-Rennen, Maskottchen und Regionen-Erkundung investiert, kommt schneller an alle Immobilien.

02 Alle Häuser in Forza Horizon 6 im Überblick

Immobilienhaie und solche, die es werden wollen, können sich in Forza Horizon 6 insgesamt acht Spielerhäuser aneignen. Das erste Anwesen schenkt dir das Rennspiel dabei schon sehr früh. Danach wird es dann aber mitunter ziemlich teuer.

Forza Horizon 6 bietet viel für Sammler:innen © Phil Briel / Xbox Game Studios

Hier ein Überblick über alle acht Forza Horizon 6 Häuser, was sie kosten und welchen Perk sie mitbringen:

# Haus Region Stempel Preis Perk 1 Meis Haus Ohtani Gelb Kostenlos Wheeler Dealer (Autos in der Autoshow handeln) 2 Tokyo House Tokyo City Gelb 3.000.000 CR (gratis mit VIP) Täglicher Wheelspin 3 Yashiki House Hokubu Gelb 10.000 CR Estate Builds (Baumodus) 4 Minka House Ito Grün 450.000 CR +10% Credits bei Horizon Stunt Party Events 5 Hakusan Mountain Lodge Sotoyama Blau 635.000 CR Weiterer Garagen Slot +10% Credits bei Horizon Life Events 6 Funji Unkai House Shimanoyama Orange 830.000 CR +10% Credits beim Abschluss von Horizon Jobs 7 Soko 78 Tokyo City Lila 980.000 CR Import/Export: 5% weniger Credits beim Kauf von Autos in der Autoshow 8 Vision House Ohtani Gold 1.500.000 CR Driving With Friends: +10% Skill-Score bei LINK-Skills + Zusätzlicher Garagenplatz (+1 Ausstellungs-Auto-Platz)

03 Meis Haus

Meis Haus bekommst du zu Beginn geschenkt. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Ohtani

Stempel: Gelb

Preis: Kostenlos

Perk: Wheeler Dealer (Du kannst Autos am Autoshow handeln)

Meis Haus liegt nördlich von Tokio. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Meis Haus ist dein erster Heimathafen in Japan und wartet direkt beim Spielstart auf dich. Folge einfach der Solo-Kampagne, um das Haus geschenkt zu bekommen. Der Wheeler Dealer-Perk ist von Tag eins aktiv und macht den Autohandel in der Autoshow zugänglich. Wenn uns doch mal jemand im realen Leben ein Haus schenken würde...

04 Tokyo House

Das Tokio Haus gibt's in der Premium Edition geschenkt © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Tokyo City

Stempel: Gelb

Preis: 3.000.000 CR (kostenlos mit VIP Membership der Premium Edition)

Perk: Daily Wheelspin - J eden Tag ein kostenloser Wheelspin beim Einloggen

Wer sich die Premium Edition von Forza Horizon 6 kauft, bekommt das teuerste (und gleichzeitig beste) Haus des Spiels komplett gratis! Alle anderen müssen allerdings ziemlich tief in die Tasche greifen. Satte 3.000.000 Credits kostet das Anwesen in der Innenstadt, das euch dafür aber mit einem kostenlosen täglichen Wheelspin belohnt.

Das Tokyo House findet sich im Westen Tokios © Phil Briel / Xbox Game Studios

Tipp: Investiere sehr früh in das Tokyo House, da die Wheelspins mit etwas Glück die Investition wieder ausgleichen können.

05 Yashiki House

Das Yashiki Haus in Forza Horizon 6 © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Hokubu

Stempel: Gelb

Preis: 10.000 CR

Perk: Estate Builds - Du kannst eigene Areale oder Rennstrecken bauen.

Das Yashiki-Haus findet ihr im Nordwesten der Map © Phil Briel / Xbox Game Studios

Das hier geht raus an alle, die Spiele wie Minecraft oder Fortnite für die Bauoptionen schätzen oder City-Builder wie Cities: Skylines lieben. Das Estate ist das günstigste Forza Horizon 6 Haus des gesamten Spiels und gleichzeitig einer der sinnvollsten. Für gerade mal 10.000 Credits schaltest du den Estate Builder frei, mit dem du eigene Strecken, Drift-Routen, Stuntparks und Car-Meet-Areale bauen kannst. Wer auch nur ansatzweise Interesse am kreativen Modus hat: direkt kaufen.

06 Minka House

Kannst du die Seeluft riechen? © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Ito

Stempel: Grün

Preis: 450.000 CR

Perk: Credit Stunts - 10 % mehr Credits bei Horizon Stunt Party-Events

Das Minka-Haus liegt in einem malerischen Fischerdorf. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Das Minka House wartet hinter dem grünen Stempel auf dich. Wer im Onlinemodus von Forza Horizon 6 regelmäßig Stunt Party-Events fährt, profitiert dauerhaft vom Credits-Bonus. Für Spieler:innen, die ohnehin viel Zeit in diesen Events verbringen, ist es ein solider Kauf, der sich schnell in ein halbes Vermögen ummünzen lässt.

07 Hakusan Mountain Lodge

Die Berghütte bietet einen Blick auf den Mount Fuji © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Sotoyama

Stempel: Blau

Preis: 635.000 CR

Perk: Ein zusätzlicher Garagen-Stellplatz und Cool Credits (+10 % Credits bei Horizon Life-Events)

Die Berghütte findest du ganz weit im Norden der Karte. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Fans malerischer Berghütten kommen bei diesem Haus in Forza Horizon 6 voll auf ihre Kosten. Die Lodge in den Sotoyama-Bergen ist das erste Haus mit zwei aktiven Perks gleichzeitig . Neben dem zusätzlichen Garage-Slot bringt sie einen dauerhaften Credits-Bonus auf alle Horizon Life-Events. Wer viel im Open-World-Modus unterwegs ist, hat hier schnell seinen Einsatz wieder drin.

08 Funji Unkai House

Das Funji Unkai Haus ist eines der schönsten Häuser im Spiel. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Shimanoyama

Stempel: Orange

Preis: 830.000 CR

Perk: Career Driver - 10 % mehr Credits beim Abschließen von Horizon Jobs

Die Tokyo Essenauslieferung mit dem Raku Raku Express ist eine ziemlich spaßige Nebenaufgabe in der Open-World von Forza Horizon 6. Die Beförderung auf die Maximalstufe (Boss) allerdings auch eines der zeitaufwändigsten Achievements des gesamten Spiels . Wie praktisch wäre es, für die Lieferservice-Missionen mehr Kohle einstreichen zu können, oder?

Das Funji Unkai liegt im Nordwesten der Karte. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Nun: Dann solltest du dir unbedingt das Funji Unkai House kaufen. Denn hier winken 10 Prozent mehr Credits für den Abschluss der Job-Missionen . Gut, um schneller voranzukommen. Noch besser, um den Kaufpreis für das Haus wieder reinzuholen.

09 Soko 78

Einen Hangar. Als Haus? Wieso nicht. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Tokyo City

Stempel: Lila

Preis: 980.000 CR

Perk: Import/Export – 5 % Rabatt beim Autokauf am Autoshow

Soko 78 liegt im Osten Tokios © Phil Briel / Xbox Game Studios

Das zweite Haus in Tokyo City und eines der nützlichsten für Autosammler:innen. Wer regelmäßig neue Fahrzeuge in der Autoshow kauft und seinen Fuhrpark erweitert, spart mit dem Import/Export-Perk bei jedem einzelnen Kauf. Bei teuren Autos macht das schnell einen spürbaren Unterschied. Auch wenn fünf Prozent erstmal nicht nach viel klingen. Dennoch: Unbedingt mitnehmen.

10 Vision House

Wer das Vision House besitzt, hat es geschafft. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Region: Ohtani

Stempel: Gold

Preis: 1.500.000 CR

Perk: Driving With Friends (+10 % Skills-Score bei LINK Skills) + zusätzlicher Garagen-Stellplatz

Zweifellos das schönste Haus, das Forza Horizon 6 zu bieten hat. Erinnert ein wenig an eine Villa auf den Hollywood Hills von Los Angeles und bietet einen vergleichbar eindrucksvollen Ausblick. Das Vision House ist das letzte und teuerste Haus im Spiel und bringt gleich zwei praktische Perks mit.

Das Visionshaus in Forza Horizon 6 © Phil Briel / Xbox Game Studios

Der LINK Skills-Bonus zahlt sich vor allem beim gemeinsamen Fahren im Multiplayer aus. Wer auf den Gold-Stempel als Meister-Erkunder hinarbeitet, bekommt hier seinen Lohn. Zumindest... wenn du das nötige Kleingeld mitbringst.

11 Das Anwesen in Forza Horizon 6

Das Anwesen oder auch das Yashiki House ist das einzige Haus in Forza Horizon 6, bei dem du nicht nur die Garage, sondern auch das gesamte Außengelände gestalten kannst.

Das Anwesen lässt sich frei bebauen. © Phil Briel / Xbox Game Studios

So öffnest du den Builder-Modus: Parke vor der Rampe außerhalb des Hauses. Oben links erscheint der aktuelle Estate-Wert und das Menü für die Estate Options. Von dort aus erreichst du den Estate Builder direkt.

Im Builder-Modus kannst du Objekte entfernen, Items hinzufügen und das Gelände frei gestalten solange du das Objektlimit nicht überschreitest. Props kaufst du mit Credits direkt aus der Prop Library im Builder.

Rennstrecken, Stunt-Parks oder Autotreffs? Du hast die Wahl © Phil Briel / Xbox Game Studios

Community Estates nutzen: Du willst nicht selbst bauen? Kein Problem. Über "My Estates" und "Browse Community Estates" lädst du Layouts anderer Spieler herunter und wendest sie auf dein eigenes Estate an. Voraussetzung: Du brauchst genug Credits für die benötigten Props.

Reset: Wer von vorne anfangen will, findet im Bereich "My Estates" im "My Horizon"-Menü die Option "Empty My Estate" – damit werden alle platzierten Props auf einmal entfernt.