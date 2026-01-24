Alle Cheats und Codes für GTA V

Gaming
GTA 6 steht in den Startlöchern und soll Ende 2026 das Genre der Open-World-Spiele für immer verändern. Zum Glück ist GTA V immer noch ein echter Hingucker – und voller Leben, egal ob es um RP, Raubüberfälle, Autorennen oder den neuen Spielmodus geht. Schließlich sprechen wir hier von einer der beliebtesten Spielreihen aller Zeiten – und vom zweiterfolgreichsten Spiel der Welt (nur Minecraft verkauft sich besser). Wenn du also mal wieder in den hervorragenden Einzelspielermodus eintauchen und deinem Spiel ein bisschen Würze verleihen willst, haben wir dir eine „kleine“ Übersicht mit allen Codes des Spiels zusammengestellt – ganz gleich, auf welcher Plattform du spielst.
01
GTA V Cheats: Die Codes auf dem PC
Auf dem PC hast du zwei Möglichkeiten: Du kannst einen Code direkt über dein Handy im Spiel eingeben oder über die Konsole. Um die Konsole zu öffnen, drückst du die Taste «²» oben links auf deiner Tastatur, bevor du die folgenden Befehle eintippst.
Gameplay-Codes
- PAINKILLER – Macht dich unsterblich
- TURTLE – Stellt Gesundheit und Panzerung wieder her
- FUGITIVE – Erhöht den Fahndungslevel
- LAWYERUP – Verringert den Fahndungslevel
- POWERUP – Lädt die Spezialfähigkeit auf
- LIQUOR – Betrunkenheitsmodus
- SLOWMO – Zeitlupe
- DEADEYE – Zielzeitlupe
- CATCHME – Schneller Sprint
- GOTGILLS – Schnelles Schwimmen
- HOPTOIT – Supersprung
- SKYDIVE – Gibt dir einen Fallschirm
- SKYFALL – Lässt dich durch die Luft gleiten
- FLOATER – Verändert die Schwerkraft
- MAKEITRAIN – Ändert das Wetter
- SNOWDAY – Fahrzeuge rutschen stärker
Fahrzeug Codes und Cheats in GTA 5
Beachte, dass die Codes mit Herausforderungen in Klammern erst nach Abschluss der entsprechenden Herausforderung verwendet werden können.
- BANDIT – BMX-Velo
- BARNSTORM – Kunstflugzeug
- BUZZOFF – Kampfhelikopter „Buzzard“
- COMET – Sportwagen
- FLYSPRAY – Duster-Flugzeug
- OFFROAD – Sanchez-Motorrad (Gelände)
- RAPIDGT – Rapid-GT-Wagen
- ROCKET – PCJ-600-Motorrad
- TRASHED – Müllwagen
- VINEWOOD – Limousine
- DEATHCAR – Duke O’Death-Wagen (nach dem Duell-Herausforderung)
- EXTINCT – Wasserflugzeug (nach dem Wasserflugzeug-Herausforderung)
- BUBBLES – Kraken-U-Boot (nach dem Wildtierfotografie-Herausforderung)
Waffen-Codes
- HOTHANDS – Explosive Faustschläge
- HIGHEX – Explosive Munition
- INCENDIAIRE – Brandmunition
- TOOLUP – Gibt alle Waffen im Spiel frei
02
GTA V – Codes per Handy
Wenn du die Cheats per Handy (im Spiel) eingeben möchtest, drückst du die Taste des Nummernfelds, dann die Leertaste, gibst die folgende Nummer ein und drückst nochmals Leertaste.
Gameplay-Codes
- 1-999-724-6545537 – Macht unverwundbar
- 1-999-887-853 – Gesundheit und Panzerung aufladen
- 1-999-384-48483 – Erhöht den Fahndungslevel
- 1-999-529-93787 – Verringert den Fahndungslevel
- 1-999-769-3787 – Spezialfähigkeit aufladen
- 1-999-547867 – Betrunkenheitsmodus
- 1-999-332-3393 – Zeitlupe
- 1-999-332-3393 – Zeitlupe beim Zielen
- 1-999-228-2463 – Schnelllauf
- 1-999-46844557 – Schnelles Schwimmen
- 1-999-467-8648 – Supersprung
- 1-999-759-3483 – Gibt dir einen Fallschirm
- 1-999-759-3255 – Lässt dich durch die Luft gleiten
- 1-999-356-2837 – Verändert die Gravitation
- 1-999-625-348-7246 – Ändert das Wetter
- 1-999-766-9329 – Geringere Bodenhaftung der Fahrzeuge
Fahrzeug-Codes
- 1-999-226-348 – BMX-Velo
- 1-999-227-678-676 – Kunstflugzeug
- 1-999-289-9633 – Kampfhelikopter „Buzzard“
- 1-999-266-38 – Sportwagen
- 1-999-359-77729 – Duster-Flugzeug
- 1-999-4653-461 – Golfwagen
- 1-999-633-7623 – Sanchez-Motorrad
- 1-999-727-4348 – Rapid GT
- 1-999-762-538 – PCJ-600 Motorrad
- 1-999-872-7433 – Müllwagen
- 1-999-846-39663 – Limousine
- 1-999-332-84227 – Duke O'Death (nach Abschluss der „Duel“-Herausforderung)
- 1-999-398-4628 – Wasserflugzeug (nach der „Seaplane“-Herausforderung)
- 1-999-282-2537 – Kraken-U-Boot (nach der „Wildlife Photography“-Herausforderung)
Waffen-Codes
- 1-999-468-42637 – Explosive Faustschläge
- 1-999-444-439 – Explosive Munition
- 1-999-4623-634279 – Brandmunition
- 1-999-866-587 – Gibt dir alle Waffen im Spiel
03
GTA V: Die besten Cheats auf PS5
Auf Konsolen sind Cheats in GTA schon seit Jahren Kult. Um einen Cheat zu aktivieren, musst du einfach eine bestimmte Tastenkombination drücken (du kannst die Codes aber auch per Handy eingeben).
Gameplay-Cheats
- Unverwundbarkeit: Rechts, X, Rechts, Links, Rechts, R1, Rechts, Links, X, Dreieck
- Gesundheit & Panzerung aufladen: Kreis, L1, Dreieck, R2, X, Quadrat, Kreis, Rechts, Quadrat, L1, L1, L1, L1
- Fahndungslevel erhöhen: R1, R1, Kreis, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts
- Fahndungslevel senken: R1, R1, Kreis, R2, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links
- Spezialfähigkeit aufladen: X, X, Quadrat, R1, L1, X, Rechts, Links, X
- Betrunkenheitsmodus: Dreieck, Rechts, Rechts, Rechts, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Links
- Zeitlupe: Dreieck, Links, Links, Rechts, Rechts, Quadrat, R2, R1
- Zeitlupen-Zielen: Quadrat, L2, R1, Dreieck, Links, Quadrat, L2, Rechts, X
- Schnelllauf: Dreieck, Links, Links, Rechts, Rechts, L2, L1, Quadrat
- Schnellschwimmen: Links, Links, L1, Rechts, Rechts, Rechts, R2, Links, L2, Rechts, L2, L2
- Supersprung: Quadrat, Kreis, Kreis, L2, Quadrat, Quadrat, Links, Rechts, X
- Fallschirm erhalten: Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, R2, Links, Links, Links, Rechts, L1
- Durch die Luft gleiten: L1, L2, R1, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, Links, Rechts, Links, Rechts
- Gravitation ändern: Links, Links, L1, R1, L1, Rechts, Links, L1, Links
- Wetter ändern: R2, X, L1, L1, L1, L2, L2, L2, L2, Quadrat
- Fahrzeuge rutschen mehr: Dreieck, R1, R1, Links, R1, L1, R2, L1
Fahrzeug-Cheats
- BMX-Velo: Links, Links, Rechts, Rechts, Rechts, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2
- Kunstflugzeug: Kreis, Rechts, L1, L2, Links, R1, L1, L1, Links, Links, Kreuz, Dreieck
- Buzzard-Kampfhelikopter: Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck
- Sportwagen: R1, Kreis, R2, Rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1
- Duster-Flugzeug: Rechts, Links, R1, R1, R1, Links, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1
- Golfwagen: Kreis, L1, Links, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X
- Sanchez-Motorrad: Links, Links, Rechts, Rechts, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2
- Rapid GT: R2, L1, Kreis, Rechts, L1, R1, Rechts, Links, Kreis, R2
- PCJ-600 Motorrad: R1, Rechts, Links, Rechts, R2, Links, Rechts, Quadrat, Rechts, L2, L1, L1
- Müllwagen: Kreis, R1, Kreis, R1, R1, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts
- Limousine: R2, Rechts, L2, Links, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts
Waffen-Cheats
- Explosive Fäuste: Rechts, Links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, Kreis, L2
- Explosive Munition: Rechts, Quadrat, X, Links, R1, R2, Links, Rechts, Rechts, Rechts, L1, L1, L1, L1
- Brandmunition: L1, R1, Quadrat, R1, Links, R2, R1, Links, Quadrat, Rechts, L1, L1
- Alle Waffen erhalten: Dreieck, R2, Links, L1, X, Rechts, Dreieck, Unten, Quadrat, L1, L1, L1, L1
04
GTA V – Cheats auf Xbox
Mit diesen Cheats kannst du dir den Aufenthalt in Los Santos auf der Xbox deutlich erleichtern. Gib einfach die Tastenkombination ein, um den gewünschten Effekt auszulösen.
Gameplay-Cheats
- Unverwundbar werden: Rechts, A, Rechts, Links, Rechts, RB, Rechts, Links, A, Y
- Gesundheit & Panzerung auffüllen: B, LB, Y, RT, A, X, B, Rechts, X, LB, LB, LB, LB
- Fahndungslevel erhöhen: RB, RB, B, RT, Links, Rechts, Links, Links, Rechts, Links, Rechts
- Fahndungslevel senken: RB, RB, B, RT, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links
- Spezialfähigkeit aufladen: A, A, X, RB, LB, A, Rechts, Links, A
- Betrunkenheitsmodus: Y, Rechts, Rechts, Links, Rechts, X, B, Links
- Zeitlupe: Y, Links, Links, Rechts, Rechts, X, RT, RB
- Zeitlupen-Zielen: X, LT, RB, Y, Links, X, LT, Rechts, A
- Schnell laufen: Y, Links, Links, Rechts, Rechts, LT, LB, X
- Schnell schwimmen: Links, Links, LB, Rechts, Rechts, RT, Links, LT, Rechts
- Supersprung: LT, LT, X, B, B, LT, X, X, X, Links, Rechts, A
- Fallschirm erhalten: Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, RT, Links, Links, Rechts, LB
- Durch die Luft gleiten: LB, LT, RB, RT, Links, Rechts, Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, Links, Rechts, Links, Rechts
- Gravitation ändern: Links, Links, LB, RB, LB, Rechts, Links, LB, Links
- Wetter ändern: RT, A, LB, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Fahrzeuge rutschen mehr: Y, RB, RB, Links, RB, LB, RT, LB
Fahrzeug-Cheats
- BMX-Velo: Links, Links, Rechts, Rechts, Rechts, Links, Rechts, X, B, Y, RB, RT
- Kunstflugzeug: B, Rechts, LB, LT, LT, Links, RB, LB, LB, Links, Links, Links, A, Y
- Sportwagen: RB, B, RT, Rechts, LB, LT, A, A, X, RB
- Duster-Flugzeug: Rechts, Links, RB, RB, RB, Links, Y, Y, A, B, LB, LB
- Golfwagen: B, LB, Links, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- Sanchez-Motorrad: Links, Links, Rechts, Rechts, Links, Rechts, X, B, Y, RB, RT
- Rapid GT: RT, LB, B, Rechts, LB, RB, Rechts, Links, B, RT
- PCJ-600: RB, Rechts, Links, Rechts, RT, Links, Rechts, X, Rechts, LT, LB, LB
- Müllwagen: B, RB, B, RB, RB, Links, Links, RB, LB, B, Rechts
- Limousine: RT, Rechts, LT, Links, Links, Links, RB, LB, B, Rechts
Waffen-Cheats
- Explosive Fäuste: Rechts, Links, A, Y, RB, B, B, B, B, LT
- Explosive Munition: Rechts, X, A, Links, RB, RT, Links, Rechts, Rechts, Rechts, LB, LB, LB
- Brandmunition: LB, RB, X, RB, Links, RT, RB, Links, X, Rechts, LB, LB
- Alle Waffen erhalten: Y, RT, Links, LB, A, Rechts, Y, Unten, X, LB, LB, LB, LB
Damit steht deinem nächsten Abenteuer in Los Santos nichts mehr im Weg. Aber Vorsicht: Wenn du auf die 100 % aus bist, kann das Aktivieren von Cheats verhindern, dass du Erfolge freischaltest.
