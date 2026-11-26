Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Jasons Haus herrichten, Geschenke für Lucia kaufen: Die ersten Stunden in GTA 6 halten dich überraschend auf Trab mit alltäglichen Aufgaben. Aber seien wir ehrlich: Was du wirklich willst, ist, nach Einbruch der Dunkelheit durch Leonida zu rasen, etwas Geld zu verdienen und dich hinter das Steuer von etwas Besonderem zu setzen. Wir haben fünf Autos ausgewählt, die du dir schon zu Spielbeginn sichern solltest, um dir einen Vorteil zu verschaffen . Inklusive der Informationen, wo man sie findet und wie viel die Zulassung kostet. Für keines davon ist ein weit fortgeschrittener Spielfortschritt erforderlich, und keines sollte dein Budget sprengen. Ws gibt also keinen Grund, sie nicht so schnell wie möglich aufzuspüren.

01 So stiehlst und meldest du Autos in GTA 6 an

Einfach einsteigen, Gas geben und losfahren? Ganz so einfach ist es nicht mehr. Um ein gestohlenes Auto dauerhaft dein Eigen zu machen, musst du es zuerst zulassen . Dafür brauchst du Moses Watkins , den Autohändler, der „Watkins Auto Parts“ in Port Gellhorn betreibt. Du triffst ihn in Kapitel 2, etwa nach einem Drittel der Geschichte.

Um ein Auto auf deinen Namen zu registrieren, braucht Moses eines ohne eingebauten Peilsender. Ob ein Fahrzeug einen hat, kannst du mit der WAiNK-App auf deinem Handy überprüfen. Deine erste Zulassung ist kostenlos, aber weitere können teuer werden: Rechne mit ein paar tausend Dollar für ein einfaches Auto, während High-End-Modelle mehr als 20.000 Dollar kosten können. Außerdem brauchst du für jedes zugelassene Fahrzeug einen freien Garagenplatz . Zusätzliche Garagen kannst du über die Immobilien-App auf deinem Handy kaufen.

Tipp für den Spielanfang: Wenn ein Auto einen Peilsender hat, musst du es vorerst links liegen lassen. Wie man diese Geräte entfernt, erfährst du erst später im Verlauf der Geschichte . Halte also Ausschau nach Fahrzeugen ohne Peilsender. Und denk daran, den Tank voll zu halten, Autos in GTA 6 brauchen tatsächlich Kraftstoff.

02 Maibatsu ’97 Penumbra FF

Der Penumbra FF ist ein absolutes Muss für „Fast and Furious“-Fans © Rockstar Games

Basierend auf : Mitsubishi Eclipse (Paul Walker, „The Fast and the Furious“)

Fundort : Garage einer Villa im Zentrum von Vespucci Island (Rialto Islands, Vice City)

Schwierigkeitsgrad : Leicht

Werte : Geschwindigkeit 7,2 / Beschleunigung 7,6 / Asphalt 5,8

Zulassung : 6.750 $ (oder kostenlos, wenn es dein erstes Auto ist)

Tipp : Schalte zuerst die Alarmanlage mit dem Schalter an der Garagenwand aus

„Fast & Furious“-Fans, macht euch bereit für ein bisschen Nostalgie: Rockstar hat Brian O’Conners grünen Mitsubishi Eclipse aus dem ersten Film fast perfekt nachgebaut. Er hat die gleiche Lackierung, die markanten blauen Wellen-Grafiken und sogar ein Nummernschild mit der Aufschrift „HAD YOU“. In GTA 6 heißt er Maibatsu ’97 Penumbra FF , und du findest ihn in der Garage einer Villa im Zentrum von Vespucci Island, einer der Rialto-Inseln in Vice City.

Um den Diebstahl durchzuziehen, kletterst du zunächst über das verschlossene Tor und deaktivierst die Alarmanlage mit dem Schalter an der Garagenwand. Wenn du diesen Schritt vergisst, ist die Polizei schon auf dem Weg, sobald du losfährst. Als Nächstes brichst du in die Garage ein, schaltest das Auto kurz und fährst direkt zu Moses. Die Mühe lohnt sich auf jeden Fall: Der Penumbra hat eine hervorragende Beschleunigung, lässt sich souverän fahren und ist die ideale Wahl für deine kostenlose Zulassung. Es gibt nur einen Haken: Moses lässt das Auto bei der Zulassung neu lackieren, was bedeutet, dass du sein kultiges Original-Aussehen verlierst. Glücklicherweise kannst du es bei Vice Vinyl in Vice City wiederherstellen.

03 Vapid Firebug Dominator

Der Vapid Firebug Dominator ist genau das Richtige für V8-Fans © Rockstar Games

Typ : Muscle-Car (seltene Variante des Vapid Dominator)

Ort : La Cascara Motel, direkt am Strand im Westen von Port Gellhorn

Schwierigkeitsgrad : Mittel (Gang-Versteck mit Wachen)

Werte : Geschwindigkeit 6,5 / Beschleunigung 7,2 / Asphalt 5,2

Zulassung : 2.950 $

Tipp : Nimm einen Slim Jim mit und halte im vierten Stock Ausschau nach der SMG

Wenn du lieber einen dröhnenden V8 als das Design eines japanischen Sportwagens magst, ist der knallrote Firebug Dominator genau das Richtige für dich. Diese seltene Version des Dominators verfügt über einen markanten Kompressor, mehr Leistung als das Standardmodell und eine integrierte Nitro-Anlage. Und das Beste daran: Er steht praktisch gleich um die Ecke von Moses. Du findest ihn am La Cascara Motel am Strand im Westen von Port Gellhorn, geparkt auf der östlichen Seite des Geländes.

Es gibt nur ein Problem: Das Motel ist ein Versteck von Kolt & Associates und die Bande bewacht den Parkplatz. Das Auto ist verschlossen, also brauchst du einen „Slim Jim“, um hineinzukommen oder musst eine Scheibe einschlagen. Verhalte dich leise, dann kannst du entkommen, ohne eine Schießerei auszulösen. Alternativ können die Abenteuerlustigeren unter euch das Motel erst einmal räumen. Im vierten Stock gibt es eine Maschinenpistole sowie Bargeld im Safe. Die Gegner sollten keine allzu große Herausforderung darstellen. Für nur 2.950 $ lohnt es sich auf jeden Fall, den Firebug anzumelden, selbst wenn du deine kostenlose Anmeldung bereits für den Penumbra genutzt hast.

04 Vapid Caracara 4x4

Der Vapid Caracara ist ein Aufbewahrungswagen © Rockstar Games

Typ : Pickup / Geländewagen (Sonderausführung)

Fundort : Gelände in der Nähe des June-Lagers, westlich des Delights Cabaret (Port Gellhorn)

Schwierigkeitsgrad : Einfach, wenn du den Wachen ausweichst

Ladevolumen : Sechs Taschen

Sicherheit : Kein Schloss und keine Alarmanlage

Tipp : Baue ihn nicht um, sonst verlierst du seinen Sonderstatus

Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein gewöhnlicher Offroad-Pickup. In Wirklichkeit ist er eher eine mobile Lagereinheit. Diese Sonderausführung des Caracara kann sechs Taschen auf seiner Ladefläche transportieren , was einen riesigen Unterschied macht, wenn du einen Raubüberfall planst. Du musst keine wertvolle Beute mehr zurücklassen, weil du nicht alles transportieren kannst. Selbst Spieler:innen, die schon weit über Kapitel 3 hinaus sind, nutzen diesen Pick-up genau aus diesem Grund weiterhin.

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Du findest ihn auf einem Gelände in der Nähe des June-Lagers in Port Gellhorn , westlich des Delights Cabaret. Dort sind etwa 10 Mitglieder von Kolt & Associates stationiert. Das klingt vielleicht einschüchternd, aber den Pickup zu ergattern ist überraschend einfach: Der Caracara steht in der Nähe des unteren Eingangs und hat weder Schloss noch Alarmanlage. Lauf einfach rein, setz dich ans Steuer und fahr los, ohne einen Schuss abzufeuern. Wenn du mehr als nur das Fahrzeug willst, räum das Gelände ab und bediene dich am Safe, dem Bargeld und einer speziellen Maschinenpistole. Der Caracara ist außerdem einer der besten Geländewagen , die es zu diesem frühen Zeitpunkt im Spiel gibt. In Port Gellhorn gibt es eine Offroad-Tuningwerkstatt, in der du ihn anpassen kannst, aber Vorsicht: Durch Änderungen verliert er seinen Status als seltene Variante.

05 Canis Gunrunner Kamacho

Der Canis Gunrunner Kamacho hat eine eigene Seilwinde © Rockstar Games

Typ : 4x4-Pickup (Sondervariante des Canis Kamacho)

Fundort : Garage beim Leonida Carrier-Lagerhaus, südlich von Balsero (Vice-Dale County)

Schwierigkeitsgrad : Mittel (bewachte Raubgelegenheit)

Extras : Werksseitig eingebaute Winde, die sogar Geldautomaten abschleppen kann

Zulassung : 6.700 $

Bonus : Tresorcode 9256

Zugegeben, dieser 4x4-Pickup ist kein Supersportwagen und du wirst die Polizei damit nicht einfach hinter dir lassen können. Trotzdem ist der Gunrunner Kamacho dank der am Heck angebrachten Seilwinde eines der spannendsten Fahrzeuge, die man zu Beginn des Spiels finden kann. Damit kannst du Autos, Boote und andere Fahrzeuge abschleppen. Aber hier kommt der wirklich interessante Teil: Geldautomaten . Sogar solche, die in Wände eingebaut sind. Einfach die Winde anbringen, den Automaten herausziehen und den Inhalt leeren. Dieser Pickup könnte sich schneller für dich rechnen, als du „Banküberfall“ sagen kannst.

Du findest den grünen Pickup in Tarnoptik in der Garage des Leonida Carrier-Lagers im westlichen Vice-Dale County , südlich von Balsero und in der Nähe des VCIA-Flughafens. Das Lager gehört einer Gruppe von Waffenhändlern und ist als „Raubgelegenheit“ markiert – rechne also mit heftigem Widerstand. Im Inneren findest du außerdem ein Sturmgewehr, eine Luxusuhr und einen Safe mit zusätzlicher Beute. Der Code lautet 9256.

Unser Tipp : Sammel alles ein, was du im Lagerhaus finden kannst, bevor du mit dem Kamacho flüchtest.

06 Emperor Sultan

Hol dir den „Emperor Sultan“ kostenlos ab © Rockstar Games

Typ : Viertürige Sportlimousine

Standort : Nördlich von Watkins Auto Parts, Port Gellhorn

Schwierigkeitsgrad : Leicht

Sonderausführung : Geschenk von Moses nach Abschluss seiner optionalen Fahrzeugaufträge

Lagerplatz : Vier Plätze

Sitzplätze : Vier

Was gibt es Besseres, als eines der besten Autos für den Anfang von GTA 6 in die Finger zu bekommen? Es völlig umsonst zu bekommen. Der Sultan sieht vielleicht nicht besonders beeindruckend aus, ist aber eine vernünftige und vielseitige Wahl. Wenn du Moses zum ersten Mal triffst, weist er dich auf einen hin, der an der Ecke nördlich seiner Werkstatt geparkt ist. Mit vier Sitzen, vier Staufächern und einer soliden Allround-Leistung ist er eine großartige Wahl für so ziemlich alles, was Kapitel 2 für dich bereithält.

Es wird sogar noch besser, wenn du dich bei Moses beliebt machst. Nachdem du die Mission „Daily Driver“ abgeschlossen hast, wird er dir optionale Aufträge geben, ihm einen Karin Futo, einen Annis Hellion, einen BF Bandito und schließlich ein Western Nightblade-Motorrad zu bringen. Sobald du das letzte Fahrzeug abgeliefert hast, erhältst du eine SMS, in der dir mitgeteilt wird, dass als Dankeschön ein Custom Sultan in der kleinen Garage neben seiner Werkstatt auf dich wartet . Melde ihn an, stelle sicher, dass du einen freien Garagenplatz hast, und schon gehört er dir. Kostenloses Tuning von deinem freundlichen Autohändler aus der Nachbarschaft – viel besser geht’s kaum.

07 Alles, was du über GTA 6 wissen musst