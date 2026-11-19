Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

GTA 6. Das größte und vielleicht beste Videospiel aller Zeiten ist endlich da . Kannst du es kaum erwarten, deinen Fuß in den Sand von Vice City zu setzen? Dieser GTA 6-Einsteigerleitfaden verrät dir, worauf es in den ersten Stunden ankommt: Was du in Key Lento als Erstes tun solltest, wie du dein Geld sicherst, wie Fitness und der Fokusmodus funktionieren, wie du Raubüberfälle durchführst und der Polizei entkommst – und warum dein „Criminal Profile“ wichtiger ist, als du denkst.

GTA 6 führt euch in eine moderne Version von Vice City © Rockstar Games

01 Was du in Key Lento als Erstes tun solltest

Für Jason und Lucia gehen Liebe und Verbrechen Hand in Hand © Rockstar Games

Nach einem kurzen Tutorial, in dem du kurz sowohl als Jason als auch als Lucia spielst, lässt dich „Grand Theft Auto VI“ auf eigene Faust losziehen. Du startest in einer Region namens Key Lento, und die Story hält dich dort für etwa das erste Fünftel des Spiels fest. Nutze diese Zeit gut.

Kauf dir einen Schalldämpfer . Geschweigte Waffen machen fast jeden Kampf einfacher. Anstatt mit dem ersten Schuss alle in der Nähe zu alarmieren, kannst du Gegner nacheinander ausschalten. Ammu-Nation verkauft Schalldämpfer für die meisten Waffen. Gleich nach dem Tutorial gibt es in Key Lento einen Laden, und sie sind günstig genug, um sie dir von Anfang an leisten zu können. Plane eine Garage ein . Du kannst im Laufe der Geschichte knapp ein Dutzend Garagen kaufen, allerdings erst, sobald Jason und Lucia Key Lento verlassen haben. Sobald sie verfügbar sind, schnapp dir eine. Dort kannst du jedes Fahrzeug kostenlos unterstellen, auf deine Waffenausrüstung zugreifen und illegale Waren abgeben, damit andere sie verkaufen können. Erkunde die Gegend . Key Lento hat eine lebhafte Hauptstraße, einprägsame Charaktere und mehrere detailreich gestaltete Innenräume, darunter die Bars „Rusty Anchor“ und „Cheeky Mutineer“. Nimm dir Zeit und Raum, um die Umgebung zu erkunden und dich an die Spielmechaniken von GTA 6 zu gewöhnen. Erledige die Nebeninhalte frühzeitig . Sobald die Geschichte dich in andere Regionen führt, kann die Rückfahrt zu den Leonida Keys etwa 10 Minuten dauern. Unterwasser-Schatzsuche, Angeln und die seltsamen Aufträge deiner Nachbarin Shirley lassen sich am einfachsten erledigen, solange du schon vor Ort bist. Mach dir keinen Kopf wegen des Geldes . Dein Geld wird im ersten Teil der Geschichte nicht lange reichen, und daran kannst du nichts ändern. Gib das, was du verdienst, für nützliche Dinge wie Waffen und Fahrzeug-Mods aus, aber jage nicht jedem Dollar hinterher.

02 Verstau dein Geld, bevor du es verlierst

Teamwork ist entscheidend, um das Beste aus Jason und Lucia herauszuholen © Rockstar Games

Zu Beginn des Spiels trägst du alles in deiner Tasche mit dir herum. Dein erstes Bankkonto bekommst du während der Mission „Buck Me“ , etwa ein bis zwei Stunden nach Spielbeginn von GTA 6. Bis dahin ist jeder Dollar in Gefahr: Wirst du getötet oder verhaftet, ist er weg. Aber bevor du dein erstes Bankkonto bekommst, gibt es eine Möglichkeit, dein Geld zu verstecken.

Und so geht’s: Geh in Jasons Schlafzimmer und interagiere mit den losen Dielen. Darunter findest du ein paar Fotos, die Jasons Hintergrundgeschichte ergänzen, sowie ein Versteck für dein Geld. Mach es dir zur Gewohnheit, dort Geld zu deponieren, wann immer du vorbeikommst.

Jason Duval in GTA 6 © Rockstar Games

03 Gesunde Gewohnheiten entwickeln

Fun-Fact: GTA 6 ist eine Lebenssimulation – sozusagen. Das Spiel orientiert sich stärker an einer Simulation als jedes GTA zuvor. Essen, Schlafen, Duschen und Trainieren wirken sich alle auf Jason und Lucia aus. Wenn du diese Dinge auslässt, bricht das Spiel zwar nicht ab, aber du bist im Nachteil.

Geh ins Fitnessstudio, aber achte darauf, beide Charaktere zu trainieren © Rockstar Games

Es gibt drei wichtige Werte, auf die du achten solltest: „Gesundheit“ ist deine Lebensanzeige, „Ausdauer“ bestimmt Sprint und körperliche Anstrengung, und „Konzentration“ steuert, wie lange du die Zeit verlangsamen kannst, um Schüsse anzusetzen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Werte zu verbessern.

Gewichtheben erhöht die Gesundheit. Ausdauersport wie Laufen, Radfahren oder Kajakfahren steigert die Ausdauer. Und ruhige Aktivitäten wie Angeln oder Billard spielen erhöhen den Fokus. Die Zuwächse bei Gesundheit und Ausdauer schwinden, wenn du mit dem Training aufhörst, aber eine höhere Fokusleiste bleibt dauerhaft erhalten.

Essen, Schlafen und Duschen sorgen für vorübergehende Boosts. Ein rosa Herz kennzeichnet die Gesundheit, ein blauer Blitz die Ausdauer und ein lila Auge den Fokus. Diese Buffs halten für die gesamte Sitzung an oder bis du stirbst.

Eine einfache Routine funktioniert gut: Nachts schlafen, morgens trainieren, essen, duschen. Dein Unterschlupf ändert sich im Laufe der Geschichte, also schau an jedem neuen Ort nach neuen Aktivitäten. Es ist kein entscheidender Spielfaktor, aber es hilft definitiv, beim Spielen von GTA 6 (und im echten Leben natürlich auch) eine gesunde Tagesroutine zu entwickeln.

Schneller Tipp: Füttere Jasons Haustierschlange Dolores schon früh im Spiel. Wenn du ihr dabei zusiehst, wie sie ihre Maus frisst, bekommst du einen kleinen Fokus-Buff.

04 Ab ins Fitnessstudio

Beim Krafttraining nutzt du die Trigger: Drück beide schnell, lass sie langsam los und beende deinen Satz, bevor deine Ausdauer aufgebraucht ist. Schlechtes Timing oder zu langsames Ausführen kosten zusätzliche Ausdauer. Welche Übung du wählst, spielt für das Ergebnis keine Rolle, und manche Sätze sind kürzer als andere. Kreuzheben geht schnell. Kettlebell-Swings haben einen gleichmäßigen Rhythmus. Probier sie alle aus und such dir deinen Favoriten aus.

Training wirkt sich realistisch auf den Körperbau aus © Rockstar Games

Wichtig: Beide Charaktere haben eine Fitness-App, die Trainingseinheiten und Trainingsfenster aufzeichnet. Hör auf, sobald dein Fitnessring geschlossen ist, und iss dann einen Proteinriegel oder trink einen Shake, um deine Fortschritte zu sichern. Das Fenster öffnet sich ungefähr jeden Spieltag erneut. Jason hat Hanteln direkt vor seinem Haus.

Bei der Ausdauer dauert es beim Laufen oder Paddeln lange, bis der Ring geschlossen ist. Mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio hast du Zugang zu einem Laufband oder einem Heimtrainer, wo du den Cursor in der rosa Zone halten musst. Eine Einheit reicht normalerweise aus. Der Haken: Im Startgebiet gibt es kein Fitnessstudio in der Nähe.

Mit zwei Charakteren zu trainieren klingt mühsam, aber wenn ihr gemeinsam ins Fitnessstudio geht, trainieren beide, egal wen du steuerst. Und du weißt doch, dass ein Trainingspartner wichtig für deine Motivation ist, oder?

Nutze den Fokusmodus! © Rockstar Games

05 Nutze den Fokusmodus

Klicke auf beide Sticks, um den Fokusmodus zu aktivieren. Wenn du eine Waffe ausgerüstet hast, verlangsamt er für einen kurzen Moment die Zeit, damit du deine Schüsse ausrichten kannst. Außerhalb von Kämpfen kannst du ihn so lange nutzen, wie du willst. Er hebt Gegner rot, interaktive Gegenstände gelb und Geld grün hervor.

Nutze ihn, um Gegner durch Wände hindurch zu erkennen, Notizen mit Tresor-Codes zu finden, Tierspuren zu verfolgen oder zu sehen, ob jemand Wertsachen in einer Truhe versteckt. Er gibt dir auch Auskunft über Türen: Weiß bedeutet, du kannst eintreten, rot bedeutet, die Tür ist mit einem Alarm gesichert.

06 Plane deine Verbrechen nach Tag und Nacht

Der Tag-Nacht-Zyklus ist in GTA 6 wieder dabei, und die Tage sind viel länger als in früheren GTA-Spielen. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, wie riesig die Landschaft dieses Mal ist. Um die Uhrzeit zu überprüfen, drücke oben auf dem Steuerkreuz, um dein Handy zu öffnen. Manche Läden schließen nachts, und manche Missionen funktionieren nur zu einer bestimmten Tageszeit.

Die Tageszeit beeinflusst auch, wie die Polizei reagiert. Eine ruhige Straße nachts kann einen Auftrag einfacher machen als ein belebter Nachmittag in Vice City. Um die Zeit vorzuspulen, schlaf bei Jason und wähle eine neue Tageszeit aus.

07 Finde versteckte Räume und begehbare Gebäude

Die Karte von Leonida mit all ihren verschiedenen Regionen ist größer als je zuvor. Aber das ist noch nicht alles. GTA 6 bietet Hunderte von Räumen, Häusern und Wohnungen, die du betreten kannst, und die Karte hilft dir dabei, sie zu finden.

Minikarte: Wenn du einen Laden betrittst, siehst du das Erdgeschoss. Bewege dich in Richtung der Türen im hinteren Bereich, und die Minikarte zeigt dir, ob es noch mehr zu entdecken gibt: einen zugänglichen versteckten Raum, eine Treppe oder einfach nur eine Tür, die sich niemals öffnen lässt. Behalte die Minikarte immer im Auge – sie ist dein bester Freund, wenn du dich in deiner Umgebung orientierst.

Jason gibt Vollgas in GTA 6 © Rockstar Games

Weltkarte: Die meisten Gebäude sind in zwei Blautönen schattiert. Dunkelblau bedeutet, dass das Gebäude einen Eingang oder einen Innenbereich hat. Hellblau bedeutet, dass es sich nur um Kulisse handelt. In der Nähe eines betretbaren Gebäudes markiert die Minikarte den Eingang, meist mit einer weißen Linie.

08 So funktioniert die Schnellreise in Grand Theft Auto VI

In GTA 6 gibt es keinen Map-Warp. Du hast aber immer noch drei schnelle Möglichkeiten, dich in Leonida fortzubewegen:

RydeMe . Schalte die App frei, markiere einen Ort auf der Karte, bestelle ein Auto und steig hinten ein. Für zusätzliche 100 $ überspringst du die Fahrt und bist sofort am Ziel. Das ist am Anfang ziemlich teuer.

Öffentliche Verkehrsmittel . Busse und Züge verkehren quer durch Leonida und bringen dich zu fast jedem Ort im Netz. Sie fahren nach Fahrplan, du musst also warten. Innerhalb von Vice City ist der Nahverkehr bequemer, aber eine Bahnlinie deckt die gesamte Region ab.

Charakter wechseln . Das ist die schnellste und günstigste Option. Wenn du als Jason weit von Vice City entfernt bist, wechsle zu Lucia. Der Charakter, den du gerade nicht spielst, wartet normalerweise in der Nähe deines aktuellen Unterschlupfs.

GTA 6 wird für jeden Anlass das passende Fahrzeug bieten. © Rockstar Games/Take-Two

09 Autos klauen … auf die clevere Art

Ein Kernelement jedes „Grand Theft Auto“-Spiels ist das Klauen anderer Autos. Und natürlich spielt das auch in GTA 6 eine große Rolle. Aber Vorsicht: Ein Auto zu stehlen ist nicht mehr nur ein Knopfdruck. Fahrzeuge sind mit Alarmanlagen und Sicherheitssystemen ausgestattet. Halte die D-Pad-Taste oben gedrückt, um die Waink-App zu öffnen, und markiere dann ein Auto, um dessen Sicherheitssystem, Verkaufspreis und Zulassungskosten anzuzeigen.

Ein Alarm warnt NPCs, wenn du die Scheibe einschlägst. Ein Standard-Tracker bedeutet, dass du das Auto erst umbauen kannst, wenn es zugelassen ist. Ein fortschrittlicher Tracker alarmiert die Polizei, wenn sich das Auto zu weit von seinem ursprünglichen Standort entfernt, und die einzige Möglichkeit, den Alarm zu stoppen, ist, schnell zu fahren. Die meisten Autos lassen sich kurzschließen, aber für hochwertige schlüssellose Fahrzeuge brauchst du einen Schlüsselkloner. Zu Beginn schränkt das die Auswahl an Autos ein, die du mitnehmen kannst. Im Laufe der Geschichte werden weitere Werkzeuge freigeschaltet.

Hast du ein passendes Auto gefunden? Bring es zu „Pay ’n’ Spray“ und bezahle die Zulassungsgebühr. Je schlechter der Zustand des Autos, desto günstiger die Gebühr. Ein zugelassenes Auto kannst du dir jederzeit über die „Scooter Bros“-App herbeirufen.

10 Raubüberfälle in GTA 6: Alles, was du wissen musst

Raubüberfälle sind deine Haupteinnahmequelle, und du kannst von Anfang an fast jeden Ort ausrauben. Aber es ist nicht so einfach, wie einfach ins Gebäude rein- und wieder rauszugehen. Es gibt eine Menge zu beachten.

Erkundet zuerst die Lage . Schaut auf der Karte nach potenzieller Beute und Sicherheitsstufe. Abgesehen von der Bank hat jedes Geschäft im Startgebiet eine niedrige Sicherheitsstufe: keine bewaffneten Wachen und nur wenige Kameras oder Alarmanlagen. Orte mit niedriger Sicherheitsstufe erfordern nur einen von euch. Orte mit mittlerer und hoher Sicherheitsstufe sind zu zweit viel einfacher zu bewältigen. Wenn du solo spielst und ein größeres Ziel anvisieren willst, drücke Dreieck oder Y auf dem Kartensymbol, um den anderen Charakter einzuladen. Da du erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte beide Charaktere spielen kannst, warten viele Spieler mit den meisten Raubüberfällen bis dahin.

Nutze die Hintertür . Viele Orte haben eine. Mit der Schnappwaffe kannst du hineinkommen, ohne einen Alarm auszulösen.

Knack den Tresor . Die meisten Wertsachen befinden sich in einem Tresor in einem verschlossenen Hinterzimmer. Manche Codes findest du in der Nähe, und der Fokusmodus hilft dir, sie zu entdecken. Manche Tresore lassen sich mit dem richtigen Werkzeug knacken, andere kannst du mit Haftbomben sprengen. Die Tresor-Codes sind zufällig, es gibt also keinen universellen Code, den du dir merken musst.

Lass Banken und Pfandhäuser vorerst links liegen . Ihr Bargeld enthält oft Farbbeutel, die explodieren, wenn du dich zu weit vom Gebäude entfernst. Du brauchst einen Farbbeutel-Störsender, den du erst in Kapitel 3 bekommst.

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Transportiere die Beute in Verstecktaschen . Jason und Lucia können jeweils zwei Taschen tragen. In einen Kofferraum passen mehrere Taschen. Transporter und Lastwagen fassen bis zu acht, Motorräder keine. Wenn ihr zu zweit raubt, drückt rechts auf dem Steuerkreuz, dann Kreis oder B, um Taschen an euren Partner weiterzugeben. So kann der andere Charakter die Beute an einen Hehler verkaufen, während ihr die Polizei abschüttelt. Es dauert einen Moment, bis das Geld eintrifft.

Stirb nicht mit einem vollen Beutel . Wenn du stirbst, verlierst du sowohl dein Bargeld als auch alle Beutel, die du bei dir trägst. In einem Fahrzeug versteckte Beutel bleiben vielleicht erhalten, aber nicht, wenn die Polizei das Auto beschlagnahmt. Geh nach jedem großen Raubüberfall zu einem Hehler.

Verkaufe an Hehler . Die Beute lässt sich in drei Kategorien einteilen: Drogen, Schmuck und markierte Geldscheine. Die meisten Hehler kaufen alle drei, zahlen aber unterschiedliche Preise. Yasmani in Little Cuba zahlt gut für Schmuck und markierte Geldscheine, Tyrone für Drogen. Zunächst lieferst du die Ware selbst aus. Wenn du lange genug mit einem Hehler zusammenarbeitest, bieten sie gegen eine Gebühr Abholungen an, und manche bieten für bestimmte Gegenstände einen besseren Anteil.

Mit dem Propeller geht es schneller. © Rockstar Games/Take-Two

11 Das neue Fahndungssystem verstehen

Die Polizei weiß nach einem Verbrechen nicht automatisch, wo du dich befindest. Sie spürt dich anhand verschiedener „Heat“-Faktoren auf: dein Aussehen, deine Kleidung, sichtbare Waffen, dein Fahrzeug, Überwachungsaufnahmen und dein Partner. Beseitige diese Faktoren schnell und unbemerkt, dann verliert die Polizei deine Spur.

Die roten Heat-Symbole von GTA 6 sind oben rechts in der Ecke zu sehen. © Rockstar Games

Aussehen : Trage während des Verbrechens eine Mütze und ein Bandana. Nimm sie danach ab.

Kleidung : Bewahre ein Ersatzoutfit im Kofferraum auf oder kaufe dir ein neues in einem Bekleidungsgeschäft.

Sichtbare Waffe : Stecke Pistolen ins Holster und verstaue oder lass Langwaffen fallen. Abgelegte Waffen, die dir gehören, landen wieder in deinem Kofferraum.

Fahrzeug : Lass es stehen oder wechsle das Auto.

Überwachungskameras : Vernichte das Filmmaterial im Hinterzimmer.

Partner : Trennt euch.

12 Die richtigen Aufsätze auswählen

Die Waffenanpassung ist in GTA 6 sehr umfangreich, aber zwei Aufsätze sind besonders wichtig.

Visiere : Bei einer Waffe mit Visier kannst du den rechten Stick drücken, um in die Ego-Perspektive zu wechseln. Bei offenen Visieren geht das nicht. Schnapp dir ein Leuchtpunktvisier, sobald du eine Waffe gefunden hast, die dir gefällt.

Lucia und Jason kämpfen auch mit harten Bandagen © Rockstar Games

Schalldämpfer : Die Polizei reagiert auf gemeldete Schüsse und rückt auch aus, wenn in der Nähe eines Gang-Verstecks zu viele Schüsse abgefeuert werden – wenn auch etwas langsamer. Ein Schalldämpfer verschafft dir mehr Zeit zum Plündern und hilft dir, Wellen von Polizisten und Gangmitgliedern zu vermeiden.

GTA 6 Artwork mit Lucia und Jason © Rockstar Games

13 Dein kriminelles Profil verstehen

GTA 6 verfolgt, wie du dich verhältst. Jason und Lucia haben jeweils ihr eigenes kriminelles Profil, das darauf reagiert, wie gewalttätig und tödlich du bist und wie du mit Menschen und Tieren umgehst. Es funktioniert ähnlich wie das Ehrensystem in „Red Dead Redemption 2“ und hängt hauptsächlich davon ab, wie oft du tötest.

Es gibt fünf Stufen, jede mit einer eigenen Symbolfarbe:

„Professional“ (gelb) . Du hältst Gewalt auf ein Minimum, schaltest Gegner nach Möglichkeit nicht tödlich aus und vermeidest es, gesehen zu werden. Nicht-tödliche Ausschaltungen und freundliche Handlungen gegenüber Bürgern füllen deinen Fokus-Balken auf.

„Hardened“ (orange) . Du tötest Feinde und Zivilisten nur zur Selbstverteidigung und es ist dir ziemlich egal, ob du entdeckt wirst. Es gelten dieselben Fokus-Boni wie bei „Professional“.

Gewalttätig (lila) . Du verzichtest auf nicht-tödliche Optionen, gehst auf Polizisten los und tötest Zivilisten ohne Grund. Kopfschüsse füllen deine Fokusleiste.

Psycho (hellgrau) . Du tötest viele Polizisten, hilflose Bürger und wehrlose Tiere. Kopfschüsse füllen weiterhin deine Fokusleiste, aber du kannst dich nicht mehr der Polizei stellen. Die Jagd zählt nicht.

Unverbesserlich (dunkelgrau) . Wenn du zu lange ein „Psycho“ bleibst, landest du hier. Du kannst während des Spiels zwischen den ersten vier Stufen wechseln, aber diese hier ist dauerhaft. Rockstar sagt, dass sie einen bleibenden Einfluss auf Jason und Lucia haben wird. Was das genau bedeutet, ist noch nicht bekannt.

Nicht-tödliches Spielen ist möglich, aber schwierig. Treffer auf Kopf und Herz töten, Treffer auf Gelenke und Gliedmaßen verletzen. Ein roter Trefferindikator bedeutet, dass ein Ziel tot ist, gelb bedeutet, dass es verletzt und kampfunfähig ist. Bei Fahrzeugen führt das Zerschießen von ein oder zwei Reifen dazu, dass Verfolger ins Schleudern geraten. Hubschrauber ziehen sich zurück, wenn du genug Schüsse in ihre Richtung abfeuerst, und der Pilot meldet dies über den Polizeifunk.

Es gibt einen praktischen Grund, darauf zu achten. Die Figur, die du nicht steuerst, verhält sich entsprechend ihrem Profil – eine gewalttätige Lucia benimmt sich also noch gewalttätiger, wenn das Spiel sie steuert. Rechne damit, in einem so großen Spiel viele Menschen zu töten. Um nahe am „Professional“-Status zu bleiben, geht es vor allem darum, unnötige Tötungen außerhalb von Missionen zu vermeiden und nur zur Verteidigung zu töten.

14 GTA 6 – FAQ für Anfänger

Antworten auf häufig gestellte Fragen Wann bekomme ich in GTA 6 ein Bankkonto? Während der Mission „Buck Me“. Bis dahin versteck dein Bargeld unter den losen Dielen in Jasons Schlafzimmer. Was sollte ich als Erstes in GTA 6 tun? Kauf dir bei Ammu-Nation einen Schalldämpfer, erkunde Key Lento, erledige dort die Nebenmissionen und plane, dir eine Garage zu kaufen, sobald du die Gegend verlässt. Gibt es in GTA 6 eine Schnellreisefunktion? Nicht als Karten-Warp. Nutze RydeMe, öffentliche Verkehrsmittel oder wechsle den Charakter. Wie kann ich die Uhrzeit überprüfen und die Nacht überspringen? Drücke auf dem D-Pad nach oben, um das Handy zu öffnen und die Uhrzeit zu sehen. Schlafe bei Jason, um die Nacht zu überspringen. Woran erkenne ich, welche Gebäude ich betreten kann? Auf der Weltkarte haben dunkelblaue Gebäude einen Innenraum oder einen Eingang. Hellblaue haben keinen. Wie erkenne ich, ob eine Tür mit einem Alarm gesichert ist? Nutze den Fokusmodus. Weiße Türen kannst du betreten, rote Türen sind mit einem Alarm gesichert. Wie schüttel ich die Polizei ab? Kümmere dich um alle Faktoren, die deine Verdachtslast erhöhen: Aussehen, Kleidung, sichtbare Waffe, Fahrzeug, Überwachungsaufnahmen und deinen Partner. Kann ich ein „Irredeemable“-Kriminellenprofil rückgängig machen? Nein. Sobald du den Status „Unverbesserlich“ erreicht hast, ist das dauerhaft.

15 Alles, was wir bisher über GTA 6 wissen