GTA 6 ist endlich da, und zum ersten Mal in der Geschichte der Serie begibst du dich nicht auf einen Ein-Mann-Verbrechensrausch oder jonglierst mit drei Fremden. Du steuerst ein Paar, wenn du willst. Jason Duval und Lucia Caminos teilen sich ein Haus, ein Bankkonto, eine Fokus-Fähigkeit und – wenn du es richtig anstellst – eine ziemlich ernsthafte Beziehung.

Der Trick besteht darin, zu wissen, was jeder von ihnen mitbringt und wie man sie als Einheit zum Funktionieren bringt. Dieser Leitfaden behandelt ihre Fähigkeiten, wie sie sich unterscheiden, wie der Wechsel funktioniert und die Synergien, die Leonidas meistgesuchtes Paar zu einem echten Power-Duo machen.

01 Wer sind Jason Duval und Lucia Caminos in GTA 6?

Jason und Lucia © Rockstar Games

In GTA 6 treten zwei Charaktere als Hauptprotagonisten auf. Und wenn es um GTA-Charaktere geht, hat jeder seinen Favoriten . Doch dieses Mal läuft es anders. Jason und Lucia können eine ernsthafte Beziehung führen, wenn du das willst, oder einfach nur Komplizen sein. Aber wer sind die beiden Figuren, die du in den nächsten 100 Stunden spielen wirst?

Jason ist die ruhigere Hälfte des Paares. Er ist ein ehemaliger Soldat und arbeitet seit seinem Ausscheiden aus der Armee als Drogenschmuggler, was ihn zum zurückhaltenderen, vorsichtigeren Typ macht. Stell dir einen grüblerischen Typen vor, der erst die Ausgänge überprüft, bevor er sich hinsetzt.

Lucia verkörpert das genaue Gegenteil. Sie ist eine Amateurkämpferin, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde – ehrgeizig, mutig und absolut nicht daran interessiert, tatenlos abzuwarten, bis etwas passiert. Ihr Wiedersehen mit Jason läutet die eigentliche Geschichte ein, und von da an agieren die beiden als Team im Stil von Bonnie und Clyde quer durch Leonida.

Beide sind voll spielbar, beide haben ihre eigenen Handlungsstränge und Solo-Missionen, und beide haben ihr eigenes Charakterprofil. Du wirst dir keinen Favoriten aussuchen und den anderen ignorieren können – zumindest nicht ohne Konsequenzen.

Jason Duval

Hintergrund: Ex-Soldat, ehemaliger Drogenschmuggler

Charakter: Zurückhaltend, vorsichtig, grüblerisch

Kampfstil: Straßenkämpfer, harte Schläge und rohe Kraft

Spezialfähigkeit: Fokus

Stützpunkt: Sein Haus in Leonida, der erste Unterschlupf im Spiel

Jason und Lucia können das perfekte Team sein © Rockstar Games

Lucia Caminos

Hintergrund: Amateurkämpferin, zu Beginn der Geschichte aus dem Gefängnis entlassen

Charakter: Ehrgeizig, mutig, ausdrucksstark

Kampfstil: Technisch und agil, Kickboxen und MMA

Besondere Fähigkeit: Fokus

Meilenstein: Erste weibliche Hauptfigur in einem GTA-Hauptspiel seit der 3D-Ära

02 Spezialfähigkeiten: „Fokus“ erklärt

Vergiss Franklins Zeitlupen-Fahrstil oder Trevors Wutmodus. In GTA 6 teilen sich Jason und Lucia eine zentrale Spezialfähigkeit: „Fokus“. Wenn du „Red Dead Redemption 2“ gespielt hast, stell dir vor, „Dead Eye“ und „Eagle Eye“ wären zu einer einzigen Taste verschmolzen und in eine moderne Vice-City-Umgebung versetzt worden.

Du aktivierst „Fokus“, indem du L3 + R3 drückst. Die Zeit verlangsamt sich und du erhältst eine taktische Überlagerung der Welt um dich herum. Im Kampf leuchten die Schwachstellen der Gegner auf: Rote Punkte sind tödlich, gelbe Punkte schalten jemanden aus, ohne ihn zu töten. Das ist praktisch, wenn du deine Opferzahl (und dein Kriminalprofil) im Zaum halten willst. „Fokus“ schießt nicht für dich, sondern gibt dir lediglich Zeit und Informationen. Das Zielen musst du weiterhin selbst übernehmen.

Ein bisschen „Focus“ kann in GTA 6 schon viel bewirken © Rockstar Games

Die Fähigkeit funktioniert auch bei Fahrzeugen. Du kannst Motorblöcke, Kraftstofftanks und Reifen ins Visier nehmen, was bei einer Verfolgungsjagd Gold wert ist. Und abseits von Schießereien wird „Focus“ zu deinem Detektivmodus. Bei Raubüberfällen hebt es Wertgegenstände hervor, die es sich zu ergattern lohnt, und bei Verfolgungsjagden mit der Polizei zeigt es dir, wo sich die Beamten befinden, da Polizisten nicht mehr automatisch auf dem Radar erscheinen.

Fokus wird über eine violette Anzeige oben links im HUD angezeigt. Im Kampf wird die Anzeige leer, und sobald sie leer ist, kehrst du in die Echtzeit zurück. Essen und Getränke, die mit dem violetten „Focus“-Symbol gekennzeichnet sind, geben dir einen vorübergehenden Schub, und angeblich hilft es auch, sich am Waschbecken das Gesicht zu waschen.

Das „Fokus“-System in GTA 6:

Steuerung: L3 + R3

Kampf: Bullet Time, rote (tödliche) und gelbe (nicht-tödliche) Schwachstellen

Fahrzeuge: Motor, Tank und Reifen können ins Visier genommen werden

Erkundung: Hebt Wertgegenstände, interaktive Objekte, Ereignisse und Polizeistellungen hervor

Anzeige: Lila Augensymbol, oben links

Vorübergehender Boost: Mit Fokus markierte Speisen und Getränke, Gesicht waschen

03 Jason vs. Lucia: Die wichtigsten Unterschiede

Hier kommt der Teil, der GTA-5-Veteranen vielleicht überraschen wird: Jason und Lucia sind nicht so aufgebaut wie Michael, Franklin und Trevor, bei denen jeder Charakter eine völlig andere Superkraft hatte. Beide nutzen „Fokus“ und basieren auf denselben drei Werten. Die Unterschiede liegen darin, wie sie kämpfen, wer sie sind und wie du sie weiterentwickelst.

Der größte Unterschied im Gameplay ist der Nahkampf. Lucia kämpft mit einem technischen, agilen Kickbox- und MMA-Stil, während Jason wie ein Straßenkämpfer mit harten Schlägen zuschlägt. Wenn du gerne deine Faustkämpfe auswählst, ist das gut zu wissen.

Geh ins Fitnessstudio, aber achte darauf, beide Charaktere zu trainieren © Rockstar Games

Ihre Werte werden zudem pro Charakter separat erfasst. Jeder hat ein eigenes Profil im „Jason & Lucia“-Menü – wenn du also nur als Jason ins Fitnessstudio gehst, wird Lucia nicht auf magische Weise muskulös. Wenn ihr euch aber vor dem Training zusammentut und mit einer Person anfangt zu trainieren, entwickelt sich auch der Körper des anderen Protagonisten weiter.

Und was die Story angeht, hat jeder Charakter Missionen und Aktivitäten, die er alleine bewältigen muss – du wirst also wirklich Zeit in der Haut beider Charaktere verbringen.

04 So funktioniert das Charaktersystem in GTA 6

GTA 6 bringt das „RPG-lite“-Körpersystem zurück, nach dem sich San-Andreas-Fans seit zwei Jahrzehnten sehnen. Beide Charaktere haben drei Werte, die du im „Jason & Lucia“-Menü einsehen kannst, indem du einen Charakter auswählst und in dessen Profil nach unten scrollst.

Stärke erhöht die maximale Gesundheit. Zu Beginn findest du Hanteln auf der Terrasse bei Jason zu Hause, später kannst du eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio erwerben.

Kardio erhöht die maximale Ausdauer. Laufbänder und Heimtrainer sind am schnellsten, aber auch Laufen, Radfahren und Schwimmen in Leonida zählen.

Fokus bestimmt, wie lange dein Zielmodus in Zeitlupe anhält.

Kraft und Ausdauer haben jeweils vier Stufen, und hier ist der Haken: Sie sind nicht dauerhaft. Wenn du mit dem Training aufhörst, fällst du wieder in niedrigere Stufen zurück, daher zahlt sich regelmäßiger Besuch im Fitnessstudio aus. Außerdem musst du ein Training beenden, um die Fortschritte zu behalten, und eine Einheit endet vorzeitig, wenn deine Ausdauer nachlässt. Wenn du dir danach einen Proteinshake aus dem Kühlschrank holst, beschleunigt das die Erholung.

Fokus wird anders trainiert. Schießstände, Golf-Putting, Billard, Angeln und Meditation zählen alle dazu. Die Schießstand-Herausforderung auf der Rodgers Ranch in der Nähe von Port Gellhorn ist eine beliebte Schnell-Farm. Einige Spieler berichten, dass sich „Fokus“ hauptsächlich dadurch steigert, wenn man im Einklang mit seinem Kriminellenprofil spielt, und dass Minispiele nur geringe Zuwächse bringen – also verschwende deinen Abend nicht mit Billard, wenn du lieber einen Juwelierladen ausrauben würdest.

Das Beste daran: Trainiert gemeinsam. Sobald ihr die Trainingseinheiten mit eurem Partner freigeschaltet habt, trainiert die KI-gesteuerte Hälfte des Duos neben euch und erzielt die gleichen Fortschritte. Das ist die Hälfte der Mühe für doppelt so viel Muskelmasse. Es gibt sogar eine Trophäe dafür, wenn ihr beide Trainingswerte bei beiden Charakteren auf das Maximum bringt.

05 Charakterwechsel: Wie und wann er funktioniert

Teamwork ist entscheidend, um das Beste aus Jason und Lucia herauszuholen © Rockstar Games

Der Wechsel zwischen Lucia und Jason erfolgt in GTA 6 blitzschnell. Haltet die rechte Richtungstaste gedrückt und drückt R1 auf der PS5 oder RB auf der Xbox – schon schlüpft ihr direkt in die Rolle des anderen Charakters. Wenn sie direkt neben dir stehen, geht das praktisch sofort. Befinden sie sich auf der anderen Seite der Karte, zoomt die Kamera heraus und versetzt dich an ihren Standort.

Erwarte aber nicht, dass du jederzeit völlige Freiheit hast. Der Wechsel ist an die Hauptstory gebunden und du musst die Missionen zu Beginn des Spiels abschließen, um diese Funktion freizuschalten. Bei manchen Missionen bist du an einen Charakter gebunden, bei anderen wird ein Wechsel in entscheidenden Momenten erzwungen, und bei wieder anderen kannst du wechseln, wann immer es Sinn macht. Im freien Modus hast du viel mehr Spielraum.

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Das klassische Beispiel aus Rockstars eigenem Filmmaterial: Du startest eine Flucht als Jason, der in Deckung geht, und wechselst dann zu Lucia am Steuer. Oder umgekehrt: Jason fährt, während Lucia auf dem Beifahrersitz auf ihrem Handy scrollt, und in dem Moment, in dem die Bullen auftauchen, wechselst du rüber und fängst an, aus dem Fenster zu schießen.

06 GTA 6-Gameplay-Synergien: Warum zwei besser sind als einer

Hier zeigt GTA 6 erst richtig, was es kann. Jason und Lucia sind nicht nur zwei spielbare Charaktere, sie sind ein Team, und das Spiel belohnt dich dafür, wenn du sie auch so behandelst. Aber wie bei jedem großartigen Open-World-Spiel gilt: Wenn du diese Synergien nutzen willst, liegt es ganz bei dir.

Raubüberfälle werden einfacher. Bei Raubzügen kann einer von beiden die Ziele im Visier behalten, während der andere sich um die Menge kümmert. Und mit zwei Taschen statt einer gehst du mit mehr Beute davon. Einfache Mathematik, sehr befriedigend.

Verfolgungsjagden werden zu einer Zweier-Sache. Einer fährt, einer schießt. Wenn du den Schützen steuerst, fährt dein KI-Partner weiter. Du kannst sogar kontextbezogene Anweisungen geben: In dem Vorschau-Material sagte Jason zu Lucia, sie solle sich beeilen, und sie gab Vollgas durch den Verkehr. Kombiniere das mit „Fokus auf feindliche Reifen“ und du hast einen ziemlich unfairen Kampf.

Sich aufzuteilen lässt die Fahndung abkühlen. Das Fahndungssystem ist in GTA 6 intelligenter und reicht wieder bis zu sechs Sternen. Die Polizei verfolgt Gesichter, Kleidung, Autos und in manchen Fällen auch, ob Jason und Lucia zusammen sind. Getrennte Wege zu gehen hilft dabei, die Aufmerksamkeit der Polizei zu verringern, daher ist das Aufteilen nach einem Job eine legitime Fluchtstrategie.

Gemeinsamer Fortschritt. Wenn die beiden zusammen sind, werden die Erträge aus Aktivitäten geteilt, und die „Criminal Profile“-Erfolge aus Raubüberfällen und Nebenmissionen gehen an beide. Das Gleiche gilt für das Training im Fitnessstudio. Das Paar zusammenzuhalten ist die effizienteste Spielweise.

Bessere Geschichte und mehr Geplänkel. Mehr gemeinsame Zeit bedeutet mehr Smalltalk zwischen den beiden, und genau da entstehen einige der besten Charaktermomente. Die Gespräche zwischen den beiden Hauptfiguren, während sie durch Vice City fahren, sind dank der großartigen Dialoge einfach fantastisch.

07 Eine Beziehung zwischen Lucia und Jason aufbauen

Für Jason und Lucia gehen Liebe und Verbrechen Hand in Hand © Rockstar Games

Die Beziehung zwischen Jason und Lucia ist nicht nur bloßer „Flavor Text“. Es ist ein System mit vier Stufen, das beeinflusst, wie bestimmte Momente der Geschichte und Interaktionen ablaufen. Die Stufen, von der niedrigsten bis zur höchsten, sind „Running on Empty“, „Partners in Crime“, „Crazy in Love“ und „Hot Together“. Du kannst nachsehen, wo du gerade stehst, indem du die rechte Richtungstaste gedrückt hältst oder das „Jason & Lucia“-Menü öffnest.

Wichtig: Nicht die Hauptmissionen bestimmen den Status, sondern dein Verhalten. Kleine alltägliche Gesten bewirken viel: Sag „Hallo“, kauf deinem Partner einen Snack, füll seine Munition bei Ammu-Nation auf oder halte beim Erkunden Händchen (was außerdem einen speziellen Cheat-Code freischaltet). Gemeinsame Aktivitäten wie Minigolf, Tauchen, Clubbing, Fallschirmspringen, Training im Fitnessstudio, Überfälle auf Gang-Verstecke und erfolgreiche gemeinsame Raubüberfälle zählen alle dazu. Sogar das Einzahlen von Geld auf das gemeinsame Sparkonto zählt.

Jedes Mal, wenn dein Partner etwas zu schätzen weiß, erscheint ein Herz auf dem Bildschirm. Nutze diese Spielmechaniken in angemessenem Maße, um das Beste aus der Beziehung zwischen beiden Charakteren herauszuholen.

Was die Stimmung ruiniert: gemeinsame Missionen vermasseln, Anrufe und Nachrichten auf WhatUp ignorieren, Missionsentscheidungen treffen, mit denen dein Partner nicht einverstanden ist, ihn auf Reisen im Stich lassen, lange Zeit getrennt sein und natürlich, ihn mit deinem Auto überfahren. Wenn einer von beiden ein „unverbesserliches“ Verbrecherprofil bekommt, erholt sich die Beziehung vielleicht nie wieder. Doch selbst am absoluten Tiefpunkt bleiben sie Komplizen und erledigen weiterhin gemeinsam Missionen.

Ein wichtiges Detail: Rockstar möchte, dass du beide Seiten gut spielst. Nur als Jason nette Dinge zu tun, reicht nicht aus. Behandle Lucia auch gut, wenn du als sie spielst. Ausgewogenheit ist wichtig.

Vorteil zu Beginn des Spiels: Bevor Lucia freikommt, gibt es in Kapitel 1 eine Reihe optionaler Aufgaben, die dem Paar einen besseren Start verschaffen. Renoviere Jasons Haus und seinen Ganado, lass dir die Haare schneiden, kauf Lucia eine Halskette und Blumen (entscheide dich für Rosen), fülle den Kühlschrank auf und besorge Kleidung für sie. Diese Aufgaben verschwinden, sobald Lucia sich dir anschließt, also erledige sie zuerst. Wenn du eine verpasst, bist du nicht verloren, sondern verlierst nur einen kleinen Startvorteil.

Wenn du es richtig anstellst, holst du das Beste aus der Beziehung zwischen Lucia und Jason heraus und baust eine starke Bindung (und möglicherweise eine Liebesgeschichte) auf, die nicht nur eine Spielerei ist, sondern echte Vorteile im Spiel für die Story-Kampagne bietet.

08 Alles, was wir bisher über GTA 6 wissen

Über den Autor Wer ist Phil Briel? Phil ist der Gründer von @nophilterde und ein ehemaliger professioneller E-Sportler in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Zuvor war er als Redakteur für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig.