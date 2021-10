Kilian & Jo: Hinter den Kulissen bei Badmómzjay vs. Bozza

. Wir haben uns von Kilian – der in der Show auch die Keyboards gespielt hat – erklären lassen, wie genau sie mit Bozza & Badmómzjay gearbeitet haben und was daran so außergewöhnlich war.

Kilian: Unsere Aufgabe war, zu den beiden Original-Songs jeweils den neuen Part zu produzieren, auf den der Gegner beim Takeover rappt. Wir haben von Badmómzjay und Bozza Stichworte bekommen, wie sie sich das vorstellen – Bozza wollte es eher rockig, Jordy (Badmómzjay, Anm. d. Red.) sehr trappig. Daraufhin haben wir uns mit Christian Prommer in den Red Bull Music Studios Berlin getroffen, um mit diesen Stichworten zu arbeiten – da gab es ja viel Raum für Interpretation. Wir haben also zwei Parts produziert, die gut zu den Originalen passen, und anstatt großer Feedback-Runden waren beide direkt down damit. Also haben wir nur noch an den Übergängen zwischen Original und den neuen Parts gearbeitet.