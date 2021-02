Dinge für die sich die wenigsten League of Legends Spieler Zeit nehmen

Das nötige Wissen ist da, die Mechaniken sitzen und dennoch schaffst du es noch nicht, dich in League of Legends weiter zu steigern? Ab einem gewissen Punkt ist es dafür mehr notwendig, als bloß zu Spielen. Für diese Dinge solltet ihr euch in League Zeit nehmen.

So wirst du in kürzester Zeit zu einem besseren Spieler

Replays analysieren