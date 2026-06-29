Oracle Red Bull Racing ist zurück! Platz zwei für Verstappen in Spielberg

Bei sengender Hitze in Spielberg behielt Max Verstappen einen kühlen Kopf und fuhr mit einer starken Leistung auf Platz zwei beim Großen Preis von Österreich. Der vierfache Weltmeister kämpfte sich von Startplatz fünf mit mehreren sehenswerten Überholmanövern nach vorne und setzte den führenden George Russell im Mercedes bis zur Zielflagge unter Druck.

In den Schlussrunden wechselte der Oracle Red Bull Racing-Pilot auf dem Red Bull Ring von der Rolle des Jägers in die des Gejagten und stellte seine Defensivqualitäten unter Beweis, als er den späten Angriff von George Russells Teamkollegen und WM-Führenden Kimi Antonelli erfolgreich abwehrte.

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Auch Verstappens Teamkollege Isack Hadjar zeigte erneut eine überzeugende Leistung und belegte den sechsten Platz – ein deutlich verbessertes Wochenende für Red Bull Racing, nachdem das Team für sein Heimrennen ein umfangreiches Upgrade-Paket eingeführt hatte.

01 Fahrer kämpfen am Red Bull Ring gegen extreme Hitze

Oracle Red Bull Racing brachte ein umfangreiches Upgrade-Paket mit. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Die aktuelle Hitzewelle, die weite Teile Europas erfasst hat, sorgte auch in Spielberg für äußerst anspruchsvolle Rennbedingungen . Am Sonntag wurden am Red Bull Ring 34,5 °C Lufttemperatur gemessen, während sich der Asphalt zum Rennstart auf glühend heiße 46,8 °C aufheizte.

Dies führte dazu, dass das Rennen unter den FIA-Heat-Hazard-Protokollen ausgetragen wurde, wobei die Teams ein spezielles Fahrer-Kühlsystem installieren mussten.

02 Die Anziehungskraft des Großen Preises von Österreich

Trotz der steigenden Temperaturen strömten die Fans zum Red Bull Ring, und viele waren gekommen, um für das Heimteam Oracle Red Bull Racing zu jubeln. Der Grand Prix ist seit langem ein Highlight im F1-Kalender, dank seiner Hochgeschwindigkeitskurven und langen, schnellen Geraden, die oft zu spannenden Rennen führen.

Die Orange Army war größer denn je! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Das macht ihn auch zu einem Favoriten unter den Fahrern, besonders bei Verstappen, der den Rekord für die meisten Siege auf dieser Strecke hält – er hat in den letzten 10 Jahren vier Mal gewonnen.

03 Schreckmoment für Verstappen im Qualifying

Vor dem Rennen sorgte Verstappen im Qualifying für einen Schreckmoment, als er in der Hochgeschwindigkeitskurve 9 die Kontrolle über seinen Red Bull verlor und mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanken einschlug.

Das kostete ihn nicht nur die Chance auf die Pole-Position – er musste sich mit Platz fünf begnügen –, sondern er konnte auch nicht erklären, was ihn in den letzten Augenblicken des Qualifyings zu diesem Unfall veranlasst hatte.

"In dieser letzten Runde kann ich mir wirklich nicht erklären, warum es sich so angefühlt hat", sagte Verstappen nach dem Qualifying zu den Reportern. "Sobald ich eingelenkt habe, ist das Auto plötzlich komplett ausgebrochen, und es war nicht mehr zu kontrollieren."

Der Niederländer verriet nach seinem zweiten Platz im Hauptrennen außerdem, dass er sich am Knie verletzt hatte, und sagte: "Ich habe mir im Qualifying die Knie gestoßen, das war nicht schön, aber heute war es okay."

04 Viele positive Aspekte für Verstappen und Oracle Red Bull Racing

Von Startplatz fünf aus fand sich Verstappen schon bald im Zweikampf mit Lewis Hamilton wieder. Erinnerungen an ihren packenden Titelkampf 2021 wurden wach, als sich die beiden erneut Rad an Rad duellierten.

Sowohl Isack Hadjar als auch Verstappen haben am Red Bull Ring geglänzt! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nachdem sich die beiden im Laufe der Runde mehrfach überholt hatten, setzte Verstappen sein entscheidendes Überholmanöver schließlich erfolgreich um, bevor er sich weiter durchs Feld kämpfte und sogar die Führung übernahm.

Am Ende kam er nur 1,611 Sekunden hinter dem Sieger Russell ins Ziel und erzielte damit sein bestes Saisonergebnis sowie sein zweites Podium nach dem dritten Platz in Montreal.

"Es war ein sehr gutes Rennen für uns. Die ersten paar Runden haben richtig Spaß gemacht, und danach ging es im Grunde darum, die Reifen zu schonen", erklärte Verstappen. "Aber Zweiter zu werden und so nah am Sieg zu sein, ist extrem positiv."

Auch Hadjar unterstrich die aufsteigende Form von Oracle Red Bull Racing, als er den Angriff des amtierenden Weltmeisters Lando Norris erfolgreich abwehrte und Rang sechs ins Ziel brachte.