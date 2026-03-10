MotoGP 26: Alle Infos zur neuen Motorradsimulation

Während die Königsklasse des Motorradsports, die MotoGP, bereits in Thailand in die neue Saison 2026 gestartet ist, schiebt das italienische Edel-Entwicklerteam mit MotoGP 26 das offizielle Rennspiel nach. Dabei soll der aktuelle Ableger dank überarbeiteter Physikengine und tiefgreifenderem Karrieremodus einen echten Quantensprung markieren. In diesem Artikel erfährst du alles, was du über MotoGP 26 wissen musst.

01 MotoGP 26 Release: Erscheinungstermin und Plattformen

MotoGP 26 erscheint bereits am 29. April 2026 und setzt damit die Tradition des Entwicklers fort, jährliche MotoGP-Titel im April/Mai zu veröffentlichen. Das Spiel wird auf einer breiten Auswahl an Plattformen erhältlich sein, wobei alle Konsolen, der PC und sogar Gaming-Handhelds bedient werden:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

ROG Xbox Ally / ROG Xbox Ally X

PC via Steam, Microsoft Store und Epic Games Store

MotoGP 26 erscheint am 29. April 2026 © MotoGP 26

Besonders bemerkenswert ist die Day-One-Unterstützung der Nintendo Switch 2, die damit erstmals in der MotoGP-Reihe vertreten ist. Der Vorgänger, MotoGP 25 , erschien im vergangenen Jahr noch für die erste Generation von Nintendos Hybridkonsole.

02 Welche Klassen gibt es in MotoGP 26?

MotoGP 26 ist die offizielle Simulation der MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 und enthält alle lizenzierten Fahrer, Teams, Motorräder und Strecken der laufenden Saison . Vertreten sind dabei alle drei Hauptklassen:

MotoGP

Moto2

Moto3

Dank der offiziellen Lizenz von Dorna Sports und der MotoGP Sports Entertainment Group sind authentische Visuals, originalgetreue Motorensounds und alle realen Rennstrecken der Saison 2026 enthalten. Ergänzend dazu gibt es über 100 sammelbare Karten, die Fahrer und ikonische Strecken zelebrieren und beim Abschließen von Zielen in allen Spielmodi freigeschaltet werden.

03 MotoGP 26 bringt dynamische Fahrerbewertungen

MotoGP 26 ist aber nicht einfach nur ein Lizenz-Update auf die aktuelle Saison, sondern bringt auch einige spannende Neuerungen mit sich. Eine davon sind die dynamischen Fahrerbewertungen . Jeder Fahrer verfügt über eine Bewertungskarte, die auf vier Schlüsselattributen basiert:

Rundenzeit – Wie schnell ist der Fahrer pro Runde?

Tempo – Konstante Pace über einen Renndistanz

Kopf-an-Kopf – Leistung im direkten Duell

Zuverlässigkeit – Fehlerquote und Konstanz

Diese Werte werden auf Basis realer Rennergebnisse laufend aktualisiert, sodass ein Fahrer in guter Form tatsächlich stärker im Spiel wird. Die aktuelle Form der Fahrer beeinflusst die Wettbewerbsbalance im Spiel direkt. Und das sowohl im Karrieremodus als auch in allen anderen Spielmodi.

MotoGP 26 © Milestone

Wenn Pedro Acosta also beispielsweise, wie zu Beginn der Saison 2026, die Spitze der Fahrerwertung erklimmt, agiert der Spanier auch im Spiel schneller und zuverlässiger. Anders kann ein Alex Marquez , der sein Bike beim Grand Prix von Thailand im Rennen nach 21 Runden abstellen musste, in MotoGP 26 die nächsten Wochen auf weniger Pace und Zuverlässigkeit zurückgreifen. MotoGP 26 erfindet sich damit kontinuierlich neu und sorgt so dafür, dass das Gameplay stets frisch gehalten wird.

04 Neues Physikmodell: Rider Based Handling

MotoGP 26 setzt auf ein vollständig neugestaltetes Physikmodell , das für noch realistischere Rennen sorgen soll. Das Herzstück ist das komplett überarbeitete Rider Based Handling System . Dabei handelt es sich um ein physikbasiertes Fahrerlebnis, das das Körpergewicht und die Bewegungen des Fahrers als zentrales Steuerprinzip in den Mittelpunkt stellt.

Die Körperbewegungen auf dem Bike haben mehr denn je Einfluss auf das Handling der Motorräder. Das Verlagern des Körpergewichts beispielsweise beeinflusst akkurat die Kurvenneigung und Stabilität. Neue, natürlichere Animationen der Fahrer sollen zudem ein intuitiveres Handling ermöglichen, das vor allem Einsteigern ein besseres Gefühl für das Gameplay vermittelt. Aber auch Profis sollen so mehr Kontrolle erhalten und schnellere Rundenzeiten in den Asphalt brennen können.

MotoGP 26 setzt beim Handling auf noch mehr Realismus © Milestone

Damit nähert sich MotoGP 26 deutlich stärker an die reale Fahrphysik an als seine Vorgänger. Das System gilt sowohl im Arcade- als auch im Pro-Modus , wird je nach Erfahrungsstufe aber unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Mit dem Arcade- und Pro-Modus richtet sich MotoGP 26 an verschiedene Gruppen von Spieler:innen. Während der Arcade-Modus eine simplere und einsteigerfreundliche Spielerfahrung bietet, richtet sich das Pro-Erlebnis mit realitätsnahem Handling, minimalen Fahrhilfen oder vollständigen Bike-Setups an Sim-Enthusiasten.

05 Erweiterter Karrieremodus mit 3D-Fahrerlager in MotoGP 26

MotoGP 26 erweitert den Karrieremodus deutlich und bringt einige spannende Neuerungen mit, die für eine noch authentischere Spielerfahrung sorgen. Dreh- und Angelpunkt ist nun ein vollständig in 3D dargestelltes Fahrerlager (Paddock), das als Hub für das gesamte Rennwochenende dient. Neu hinzugekommen sind zwei besondere Features:

Donnerstags-Pressekonferenz: Spieler:innen können hier kurz- und langfristige Saisonziele setzen, Rivalen öffentlich herausfordern und das Team zu einer schnelleren Motorradentwicklung anspornen. Das verleiht dem Karrieremodus eine neue soziale Dynamik.

Persönlicher Manager: Ein dedizierter Manager übernimmt Vertragsverhandlungen, organisiert Meetings mit Team- und Herstellervertretern und berät bei wichtigen Entscheidungen auf dem Fahrermarkt. Ähnlich wie in Spielen wie F1 Manager bekommt die Off-Track-Seite des Motorsports damit deutlich mehr Gewicht.

Spieler:innen können im Karrieremodus von MotoGP 26 entweder mit einem eigenen, individuell erstellten Fahrer starten oder in die Rolle eines echten MotoGP-Stars schlüpfen, um die Geschichte neu zu schreiben.

06 Race Off-Modus kehrt zurück

Der beliebte Modus „Race Off" kehrt in MotoGP 26 zurück und wurde erheblich erweitert. Er ermöglicht entspanntere Rennen abseits des Meisterschaftsdrucks und dient als ideales Trainingsumfeld.

Der beliebte Race Off-Modus wird deutlich erweitert © Milestone

Im aktuellen Ableger halten dabei einige spannende Neuerungen Einzug. Darunter ein brandneuer Schauplatz (Canterbury Park), Production Bikes und einer neuen 1.000-ccm-Klasse, die Motard, Flat Track und Minibikes ergänzt. Der Modus ist ideal, um neue Bikes auszuprobieren, Fahrtechniken zu verfeinern und sich auf die Meisterschaft vorzubereiten.

07 MotoGP 26 Multiplayer: Cross-Play und Splitscreen

Auch beim MotoGP 26 Multiplayermodus gibt es spannende Neuerungen zu verkünden. Dieser umfasst eine Reihe von Online- und Offline-Spielmodi. Online gibt es diesmal neue Lobbies, die organisierte Multiplayer-Sessions ermöglichen.

MotoGP 26 unterstützt darüber hinaus wieder einen Cross-Play-Multiplayer , sodass Spielerinnen und Spieler zwischen allen Plattformen gegeneinander antreten dürfen. Und das mit bis zu 22 Fahrern gleichzeitig auf dem Grid. Einziger Wermutstropfen: Auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 ist Cross-Play nicht verfügbar. Dort sind die Felder auf maximal 12 Fahrer begrenzt.

Offline wird die Motorradsimulation zudem einen Splitscreen-Multiplayer bieten, bei dem ihr an einer Konsole im geteilten Bildschirm zu den Rennen antreten dürft.

Hinzu kommen neue, noch umfangreichere Individualisierungs-Optionen : Erstmals in der Reihe können Spieler:innen in MotoGP 26 das Aussehen ihrer Fahrer detailliert anpassen und ihre Kreationen mit der Community teilen. Die neuen Editoren umfassen beispielsweise den Helm, die Startnummer und die Buttpatches (also die Aufnäher auf dem Rennanzug).

MotoGP 26 bringt also einige spannende Neuerungen mit sich. Der Launch am 29. April 2026 auf PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC macht MotoGP 26 zu einem der spannendsten Racing-Titel des Frühjahrs 2026.