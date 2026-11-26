Das Wichtigste kurz & knapp:

Nach jeder Ausfahrt reinigst du dein Bike und ölst die Kette.

Alle paar Wochen prüfst du Schrauben, Reifendruck, Bremsen, Schaltung und Lager.

Die Verschleißteile Reifen, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Kette, Kettenblatt und Kassette kontrollierst du regelmäßig mit einfachen Messmethoden.

Fahrwerks-Service, Bremse entlüften und Lagertausch überlässt du am besten der Werkstatt.

Die gute Nachricht: Für die meisten Pflege- und Servicearbeiten brauchst du weder eine eigene Werkstatt noch Spezialwissen. Ein Basis-Werkzeugset mit Inbus- und Torx-Schlüsseln, Reifenhebern, Pumpe und Kettenschlosszange, dazu eine Handvoll Pflegemittel und etwas Routine reichen völlig. Red Bull Bike-Profi Erik Fedko bringt es auf den Punkt:

Quotation „Mein Tipp: Bike immer sauber halten und Kleinigkeiten konstant erledigen. Das spart am Ende viel Zeit und vor allem Geld.“ Erik Fedko

01 Dein Service-Rhythmus: Was du wann am Bike erledigst

Statt einer endlosen Checkliste, die man ohnehin nie komplett abarbeitet, hilft ein fester Rhythmus. Das Prinzip ist simpel: Drei Service-Stufen die aufeinander aufbauen.

1. Nach jeder Ausfahrt: 10 Minuten

Groben Dreck abwaschen oder bei trockenen Bedingungen abbürsten, Standrohre von Gabel und Dämpfer mit einem weichen Tuch abwischen, Kette säubern und ölen. Dabei schaust du aufmerksam über das ganze Bike und entdeckst Schnitte im Reifen, eine verbogene Bremsscheibe oder eine lockere Schraube, bevor sie dir auf dem nächsten Trail Probleme macht.

2. Alle paar Wochen oder alle fünf bis zehn Ausfahrten: 30 Minuten

Jetzt geht es ans Prüfen: Reifendruck und Reifenzustand, Bremsbeläge und Bremsscheiben, Kettenverschleiß, Schrauben und Steckachsen, Lagerspiel an Steuersatz, Naben und Hinterbau sowie die Funktion der Schaltung. Wer viel im Bikepark oder auf ruppigen Enduro-Trails unterwegs ist, macht diesen Check in kürzeren Abständen.

3. Zum Saisonwechsel: ein bis zwei Stunden

Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst gönnst du deinem Bike den großen Check: gründliche Wäsche, alle Verschleißteile messen, Tubeless-Dichtmilch auffrischen, Fahrwerk nach Herstellerintervall zum Service bringen. Was sich dabei je nach Jahreszeit ändert, liest du weiter unten.

02 Do it yourself: Bike-Service in sieben Schritten

1. Bike waschen – aber richtig

So geht’s: Stell dein Bike am besten in einen Montageständer und spüle groben Schlamm mit sanftem Wasserstrahl ab, etwa aus dem Gartenschlauch oder einer Gießkanne. Sprüh dann einen Bike-Reiniger auf und gib ihm die Einwirkzeit, die auf der Flasche steht. Genau hier passiert der häufigste Fehler, denn viele spülen sofort wieder ab. Mit weichen Bürsten löst du den restlichen Schmutz, für den Antrieb nimmst du eine eigene Bürste und etwas Entfetter. Zum Schluss von oben nach unten mit klarem Wasser abspülen, mit einem Mikrofasertuch trocknen und Gabel und Dämpfer ein paar Mal einfedern, damit Wasser aus den Dichtungen gedrückt wird.

Achte auf dein Bike, dann achtet es auch auf dich © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Wichtig: Den Hochdruckreiniger höchstens mit großem Abstand und nie direkt auf Lager, Naben, Tretlager, Steuersatz und Dichtungen richten – sonst presst du Wasser genau dorthin, wo Fett sitzen sollte. Beim E-MTB nimmst du einen abnehmbaren Akku vorher heraus und hältst Display und Steckverbindungen trocken. Gewaschen wird auf befestigtem Untergrund mit Anschluss an die Kanalisation, nicht über der Wiese.

Das brauchst du: biologisch abbaubaren Bike-Reiniger, Entfetter für den Antrieb, ein Bürsten-Set (weich für Rahmen, hart und schmal für Kassette und Kettenblatt), Mikrofasertücher, alte Baumwolllappen.

2. Kette reinigen und ölen

So geht’s: Kette mit einem Lappen abziehen, bei starker Verschmutzung vorher Entfetter auftragen und mit der Bürste nacharbeiten. Wichtig: Die Kette muss vor dem Ölen trocken sein. Dann gibst du pro Kettenglied einen Tropfen Öl auf die Innenseite der Rollen, während du die Kurbel rückwärts drehst. Ein paar Minuten einziehen lassen, ein paar Mal durchschalten und anschließend den Überschuss gründlich mit einem Lappen abziehen. Außen soll sich die Kette fast trocken anfühlen, denn zu viel Öl bindet nur Staub und Sand und wird zur Schleifpaste.

Das brauchst du: Kettenöl passend zu den Bedingungen (dünneres Trockenöl bzw. Wachs bei Staub, zäheres Nassöl bei Regen und Matsch), Entfetter, Lappen. Klassisches Kriechöl aus der Sprühdose eignet sich zum Reinigen und Wasserverdrängen, ersetzt aber kein Kettenöl. Und: Halte beim Ölen immer Abstand zu den Bremsscheiben. Wie du eine Kette wechselst und kürzt, erklärt unser MTB-Guide zur Kettenpflege .

Die Kettenringe sauber zu halten ist essenziell © Bartek Woliński

3. Federgabel, Dämpfer und Variostütze pflegen

So geht’s: Standrohre und Staubabstreifer nach jeder Fahrt mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen. Ein paar Tropfen Federungsöl oder spezielles Pflegespray für Dichtungen auf die gesäuberten Standrohre geben, das Fahrwerk mehrmals einfedern und den Überschuss abwischen. So bleiben die Dichtungen geschmeidig und das Ansprechverhalten fein. Kontrolliere dabei auch gleich die Standrohre: Kratzer, Ölränder oder ein schmatzendes Geräusch beim Einfedern sind Hinweise, dass ein Service fällig ist.

Mit der Dämpferpumpe prüfst du den Luftdruck in Gabel und Dämpfer, denn Luftkammern verlieren mit der Zeit etwas Druck. Den passenden Sag, also wie weit das Fahrwerk unter deinem Gewicht einsinkt, findest du in der Anleitung oder auf der Herstellerseite. Die Variostütze wischst du ebenfalls ab; schmiere sie aber nur mit dem vom Hersteller freigegebenen Mittel.

Das brauchst du: Dämpferpumpe mit Manometer, weiches Tuch, Federungsöl oder Dichtungspflege-Spray (nicht auf Bremsen sprühen).

4. Reifendruck und Tubeless-Milch kontrollieren

So geht’s: Der Reifendruck entscheidet über Grip, Pannenschutz und Fahrgefühl und er sinkt schleichend. Prüfe ihn vor jeder Ausfahrt mit einer Standpumpe mit Manometer oder einem digitalen Druckprüfer. Gerade im MTB-Bereich mit niedrigen Drücken ist ein genaues Messgerät Gold wert. Bei Tubeless-Reifen trocknet die Dichtmilch je nach Produkt, Temperatur und Fahrhäufigkeit innerhalb weniger Monate aus. Schüttel das Laufrad am Ohr: Hörst du kein Schwappen mehr, ist Nachfüllen fällig. Wie das geht, zeigt unser Guide zur Tubeless-Wartung .

Das brauchst du: Standpumpe mit gut ablesbarem Manometer, Dichtmilch, Ventilkern-Werkzeug, ggf. Dichtmilch-Spritze.

5. Schrauben und Steckachsen prüfen

So geht’s: Vibrationen, Stürze und harte Landungen lockern mit der Zeit Verschraubungen. Kontrolliere regelmäßig Vorbau und Lenkerklemmung, Bremssättel und Bremshebel, Kurbel, Pedale, Steckachsen und die Lagerschrauben am Hinterbau. Das richtige Anzugsdrehmoment steht meist direkt auf dem Bauteil (in Nm). Ein Drehmomentschlüssel ist eine lohnende Investition, besonders bei Carbon-Teilen – dort gehört zusätzlich Carbon-Montagepaste an die Klemmstellen. Erik Fedko rät, gerade nach harten Einschlägen genau hinzuschauen, denn gelöste Teile „können böse Folgen haben“.

Das brauchst du: Inbus- und Torx-Set, idealerweise Drehmomentschlüssel, Carbon-Montagepaste, Montagefett.

Aaron Gwin - YT Industries Tues CF Pro © Bartek Woliński

6. Schaltung nachjustieren

So geht’s: Zögert die Schaltung beim Hochschalten auf größere Ritzel oder rattert die Kette, ist oft nur die Zugspannung minimal verstellt, etwa weil sich ein neuer Schaltzug gelängt hat. Mit der Einstellschraube am Schalthebel oder Schaltwerk korrigierst du das in Vierteldrehungen: Drehst du sie heraus, erhöht sich die Spannung und die Kette wandert leichter auf größere Ritzel. Nach jeder Vierteldrehung kurz alle Gänge durchschalten. Schau außerdem von hinten auf das Schaltwerk: Hängt es nicht parallel zur Kassette, ist vermutlich das Schaltauge verbogen. Das ist ein Fall für die Werkstatt. Bei elektronischen Schaltungen lädst du den Akku und nutzt die Feinjustierung per Knopfdruck oder App.

Das brauchst du: nichts außer Gefühl und eventuell ein paar Tropfen Öl für Schaltwerksgelenke und Schaltröllchen.

7. Lager und Laufräder auf Spiel prüfen

So geht’s: Für den Steuersatz ziehst du die Vorderradbremse, legst die Finger an den Übergang von Rahmen und Gabel und schiebst das Bike vor und zurück. Spürst du ein Klacken, hat der Steuersatz Spiel. Laufräder und Kurbel bewegst du seitlich hin und her, beim Fully hebst du das Hinterrad an und rüttelst seitlich am Hinterbau. Die Speichen drückst du paarweise zusammen – lockere Speichen fallen sofort auf. Spiel, Knacken oder raue Lagerläufe bedeuten: ab in die Werkstatt, bevor aus einem kleinen Lagerschaden ein großer wird.

03 Verschleißteile checken: Wann muss was getauscht werden?

Verschleißteile sind dafür gemacht, sich abzunutzen. Entscheidend ist, sie rechtzeitig zu tauschen – denn ein verschlissenes Teil nimmt oft das nächste mit. Red Bull Athletin Patricia Druwen hat dafür eine einfache Routine:

Reifen

So prüfst du: Schau dir die Stollen an. Sind die Kanten rund gefahren und die Mittelstollen am Hinterrad deutlich niedriger als an der Seite, verliert der Reifen Traktion beim Bremsen und Bergauffahren. Am Vorderrad sind die Seitenstollen entscheidend für den Kurvengrip – sind sie eingerissen oder abgeschert, wird es in Kurven rutschig. Prüfe außerdem die Flanken auf Schnitte, Beulen und Risse und das Gummi auf feine Haarrisse, die auf Alterung hindeuten.

Tauschen, wenn: die Stollen stark abgerundet oder ausgerissen sind, die Karkasse beschädigt ist oder das Gummi porös wird. Tipp: Der Hinterreifen verschleißt meist deutlich schneller. Ein noch brauchbarer Vorderreifen kann seine zweite Karriere hinten fortsetzen, vorne kommt dann ein neuer drauf.

Der Reifendruck kann den Unterschied ausmachen © Bartek Woliński

Bremsbeläge

So prüfst du: Ein Blick von oben in den Bremssattel – am besten mit einer Taschenlampe – zeigt dir grob, wie viel Belag noch übrig ist. Genau sehen kannst du es nur bei ausgebauten Belägen: Laufrad raus, Sicherungsschraube oder Splint lösen, Beläge herausziehen. Bei Shimano liegt die Verschleißgrenze bei 0,5 Millimetern Belagmaterial; als Faustregel solltest du spätestens bei rund einem Millimeter Restbelag neue einbauen. Die genaue Grenze für deine Bremse steht in der Herstelleranleitung. Warnsignale unterwegs: ein schleifendes, metallisches Geräusch, nachlassende Bremskraft oder ein Hebel, der sich immer weiter ziehen lässt.

Selbst tauschen: Mit dem Basis-Werkzeugset machbar. Drück die Bremskolben vor dem Einsetzen der neuen Beläge vorsichtig mit einem Kunststoff-Reifenheber zurück (kein Schraubenzieher), Beläge einsetzen, sichern, Hebel ein paar Mal pumpen. Danach müssen neue Beläge eingebremst werden: etwa 20-mal aus mittlerem Tempo kräftig, aber ohne zu blockieren, bis fast zum Stillstand abbremsen. Verölte Beläge lassen sich nicht retten – sie kommen raus.

Bremsscheiben

So prüfst du: Auch Bremsscheiben werden mit der Zeit dünner. Die Mindeststärke ist meist direkt auf der Scheibe eingestanzt („MIN TH“). Miss mit einem Messschieber an mehreren Stellen der Bremsfläche. Bei Shimano liegt die Grenze bei 1,5 Millimetern, bei anderen Herstellern teilweise höher, etwa bei 1,8 Millimetern. Schau außerdem auf tiefe Riefen, blau angelaufene Stellen und einen Höhenschlag: Schleift die Scheibe bei jeder Umdrehung an derselben Stelle, ist sie verbogen.

Tauschen, wenn: die Mindeststärke unterschritten ist, die Scheibe stark verzogen ist oder sich trotz neuer Beläge kein sauberer Bremsdruck mehr aufbaut. Verschmutzte Scheiben reinigst du mit Bremsenreiniger oder Isopropylalkohol und einem sauberen Tuch – niemals mit Pflegespray oder Öl.

Quotation „Ich mache mein Bike nach jeder matschigen Fahrt sauber und kontrolliere meine Kette, Bremsen und Lager regelmäßig.“ Patricia Druwen

Kette

So prüfst du: Ketten längen sich durch Verschleiß in den Gelenken – nicht das Metall dehnt sich, sondern Bolzen und Hülsen schleifen sich ab. Am zuverlässigsten misst du das mit einer Kettenverschleißlehre, die es für wenige Euro gibt. Bei modernen 11- und 12-fach-Antrieben gilt eine Längung von 0,5 Prozent als Tauschgrenze, bei 8- bis 10-fach-Antrieben 0,75 Prozent. Ohne Lehre hilft ein grober Test: Lege die Kette aufs Kettenblatt und zieh sie auf Höhe von drei Uhr nach vorne. Hebt sie sich deutlich ab und du siehst mehrere Zähne, ist sie gelängt. Achte zudem auf steife Glieder und Rost.

Tauschen, wenn: die Lehre die Grenze anzeigt. Rechtzeitig tauschen lohnt sich doppelt: Eine gelängte Kette frisst Kassette und Kettenblatt. Und ein Kettenriss hat, wie Erik Fedko sagt, „meistens sehr böse Folgen“.

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Ritzel und Kassette

So prüfst du: Die hinteren Ritzel der Kassette und das vordere Kettenblatt nutzen sich zusammen mit der Kette ab. Sieh dir die Zähne an: Werden sie spitz, asymmetrisch oder bekommen sie eine Form wie eine Haifischflosse, ist der Verschleiß weit fortgeschritten. Das deutlichste Signal kommt nach einem Kettenwechsel: Springt die neue Kette unter Last auf den häufig genutzten Ritzeln durch, passt die Kassette nicht mehr zur frischen Kette. Am Kettenblatt sind abgeflachte Zähne und häufiger Kettenabwurf trotz intakter Kettenführung Warnzeichen. Wirf dabei auch einen Blick auf die Schaltröllchen am Schaltwerk – sind deren Zähne abgerundet, lohnt sich ein Tausch.

Tauschen, wenn: die Kette auf neuen Ritzeln durchrutscht oder die Zähne sichtbar verformt sind. Die gute Nachricht: Wechselst du die Kette rechtzeitig, übersteht eine Kassette oft mehrere Ketten.

Auf einen Blick: Diese Verschleißteile solltest du regelmäßig prüfen

Teil So prüfst du Tauschen, wenn … Reifen Stollenkanten, Mittel- und Seitenstollen, Flanken, Gummi Stollen rund oder ausgerissen, Schnitte in der Karkasse, poröses Gummi Bremsbeläge Blick in den Bremssattel, genauer: Belag ausbauen und messen Restbelag unter ca. 1 mm bzw. unter Herstellergrenze (Shimano: 0,5 mm) Bremsscheiben Mit Messschieber an mehreren Stellen, Sichtprüfung Dicke unter „MIN TH“ (Shimano 1,5 mm, teils 1,8 mm), stark verzogen Kette Kettenverschleißlehre Ab 0,5 % (11/12-fach) bzw. 0,75 % (8–10-fach) Kassette & Kettenblatt Zahnform, Probefahrt mit neuer Kette Neue Kette springt unter Last, Zähne spitz oder abgeflacht

04 Bikepflege im Jahreslauf: Was sich mit den Jahreszeiten ändert

Staub, Hitze, Nässe, Salz und Kälte setzen deinem Bike jeweils anders zu. Mit ein paar Anpassungen hältst du es das ganze Jahr über in Topform.

Frühling: Wach küssen nach dem Winterschlaf

Hat das Bike den Winter im Keller verbracht, haben die Reifen Luft verloren und die Tubeless-Milch ist vermutlich eingetrocknet. Pump die Reifen auf, füll Dichtmilch nach und prüf Gabel und Dämpfer auf den richtigen Druck. Bevor es auf den ersten Trail geht, ein paar Probebremsungen, ein Schrauben-Check und eine frisch geölte Kette – dann steht dem Saisonstart nichts im Weg.

Sommer: Staub, Hitze und lange Abfahrten

Auf trockenen Trails wird Staub zum Hauptgegner des Antriebs. Trockenschmierung oder Kettenwachs ziehen deutlich weniger Schmutz an als Nassöl, dafür musst du häufiger nachschmieren. Lange Abfahrten in den Alpen oder Bikepark-Tage heizen die Bremsen auf: Beläge verschleißen schneller, Sintermetall-Beläge vertragen hohe Temperaturen besser als organische. Kontrolliere die Beläge vor einem Bike-Urlaub und pack ein Ersatzpaar ein. Nach Bikepark-Tagen lohnt außerdem ein Schrauben-Check.

Herbst und Winter: Nässe, Salz und Kälte

Im Herbst und Winter brauchen vor allem die Dichtungen Zuwendung: Ein paar Tropfen Öl auf die gut gesäuberten Dichtungen an Gabel, Dämpfer und an den Eingängen der Schaltzüge verlängern deren Lebensdauer. Für die Kette eignet sich jetzt zäheres Nassöl, das nicht so schnell vom Regen ausgewaschen wird. Patricia Druwen setzt im Herbst und Winter bewusst auf ein Kettenöl für nasse Bedingungen, Erik Fedko dagegen fährt das ganze Jahr mit denselben Produkten – probier aus, was zu deinen Trails passt.

Steigt das Thermometer nicht über sieben Grad, softet ein etwas geringerer Reifendruck den Untergrund ab, da Gummi bei Kälte hart und spröde wird. Ein, zwei Zehntel Bar weniger bringen zudem mehr Grip auf nassen Wurzeln und Steinen. Auch die Luftfederung reagiert auf Kälte: Pumpst du Gabel und Dämpfer im warmen Keller auf, ist der Druck draußen bei Frost niedriger. Prüfe den Sag deshalb am besten bei Außentemperatur.

Streusalz ist Gift für Aluminium, Schrauben und Kette. Spül es nach jeder Fahrt auf gesalzenen Wegen sofort mit klarem Wasser ab und lass das Bike in einem trockenen Raum gut trocknen. Wer sein Bike über den Winter einlagert, wäscht es vorher gründlich, ölt die Kette, pumpt die Reifen auf und lagert es so, dass die Reifen nicht dauerhaft unter Last stehen. Den Akku eines E-MTB lagerst du nach Empfehlung des Antriebsherstellers, bei Bosch etwa mit 30 bis 60 Prozent Ladung bei Zimmertemperatur.

Welche Ausrüstung du fürs Biken in der kalten Jahreszeit brauchst, liest du in unserem Guide zur Bike-Ausrüstung für den Winter.

05 Deine Pflegemittel-Einkaufsliste

Zusätzlich zum Basis-Werkzeugset brauchst du für alle hier beschriebenen Arbeiten nur eine überschaubare Ausstattung:

Pflegemittel / Tool Wofür Darauf achten Bike-Reiniger Rahmen, Laufräder, Anbauteile Biologisch abbaubar, Einwirkzeit einhalten Entfetter Kette, Kassette, Kettenblatt Nicht an Lager und Bremsen bringen Kettenöl (nass/trocken) oder Wachs Kettenschmierung Nach Bedingungen wählen, Überschuss abwischen Federungsöl / Dichtungspflege Standrohre und Dichtungen Sparsam, nie auf die Bremsen Bremsenreiniger / Isopropylalkohol Bremsscheiben, Sattel Rückstandsfrei, sauberes Tuch Montagefett & Carbon-Montagepaste Schrauben, Sattelstütze, Klemmungen Paste nur an Carbon-Klemmstellen Tubeless-Dichtmilch Schlauchlose Reifen Alle paar Monate auffrischen Bürsten-Set & Mikrofasertücher Reinigen und Trocknen Eigene Bürste für den Antrieb Kettenverschleißlehre Kettenlängung messen Mit 0,5-%-Stufe für 11/12-fach Messschieber Bremsscheiben und Beläge messen Digitale Variante ist leichter ablesbar Standpumpe mit Manometer, Dämpferpumpe Reifen- und Fahrwerksdruck Genaue Skala im niedrigen Druckbereich Drehmomentschlüssel Schrauben korrekt anziehen Bereich ca. 2–25 Nm deckt das meiste ab

06 Diesen Service überlässt du besser der Bike-Werkstatt

Ahmad in seinem Element - seit 1985 © Dean Koh

Selbst schrauben macht Spaß und spart Geld. Bei manchen Arbeiten brauchst du aber Spezialwerkzeug, Erfahrung oder beides. Außerdem: bei sicherheitsrelevanten Teilen ist ein Fehler teuer oder gefährlich. Diese Jobs überlässt du besser den Profis:

Fahrwerks-Service: Gabel und Dämpfer brauchen in festen Intervallen frisches Öl, neue Dichtungen und Schaumstoffringe. Die Hersteller geben die Abstände in Betriebsstunden an. Bei vielen Gabeln ist nach 50 Stunden ein kleiner Service fällig. Der große Service mit kompletter Zerlegung folgt seltener. Die genauen Wartungsintervalle stehen in der Anleitung deiner Fahrwerk-Elemente.

Bremse entlüften und Bremsflüssigkeit wechseln: Wird der Druckpunkt schwammig oder wandert er, ist Luft im System. Je nach Hersteller arbeitet die Bremse mit Mineralöl oder DOT-Flüssigkeit. Verwechseln darf man sie nie, sonst ist deine Bremsanalge im Eimer.

Lagertausch: Steuersatz, Tretlager, Naben- und Hinterbaulager auszupressen und neue einzusetzen erfordert Spezialwerkzeug.

Laufräder zentrieren und Speichen tauschen: Ein Achter oder Höhenschlag lässt sich im Zentrierständer präzise beheben, am Bike selbst eher nicht.

Schaltauge richten: Nach einem Sturz aufs Schaltwerk richtet die Werkstatt das Schaltauge mit einer Richtlehre oder tauscht es bei Bedarf komplett aus.

Rahmencheck nach Stürzen: Bei Rissen, Dellen oder einem Einschlag in einen Carbon-Rahmen sollte immer eine Fachperson draufschauen.

E-MTB-Antrieb: Motor, Software-Updates und Fehlerdiagnose sind Sache autorisierter Fachhändler.

Tipp: Bring dein Bike im Herbst oder Winter zum großen Service. Im Frühjahr sind viele Werkstätten über Wochen ausgebucht. Merke dir: wer im März fahren will, sollte nicht im März den Termin machen.

FAQ: Häufige Fragen zur MTB-Pflege Wie oft sollte mein Mountainbike in die Werkstatt? Eine Inspektion pro Jahr ist ein guter Richtwert, bei Vielfahrenden auch zwei. Gabel und Dämpfer brauchen zusätzlich einen Service nach den Betriebsstunden, die der Hersteller vorgibt. Wie oft muss ich die Kette ölen? Nach jeder Wäsche und jeder nassen Ausfahrt, ansonsten sobald die Kette trocken klingt oder sich trocken anfühlt. Wichtig ist weniger die Menge als die Regelmäßigkeit und das Abwischen des Überschusses. Darf ich mein MTB mit dem Hochdruckreiniger putzen? Nur mit großem Abstand und niedrigem Druck. Den Strahl nie direkt auf Lager, Naben, Steuersatz, Tretlager oder Dichtungen richten. Ein Gartenschlauch und ein guter Bike-Reiniger sind die schonendere Wahl. Kann ich Bremsbeläge selbst wechseln? Ja, mit Inbusschlüssel, einem Kunststoff-Reifenheber und etwas Sorgfalt ist das auch für Einsteigerinnen und Einsteiger machbar. Entscheidend: keine Fett- oder Ölreste an Belägen und Scheibe und die neuen Beläge vor der ersten Abfahrt einbremsen. Das Entlüften der Bremse ist schon anspruchsvoller und erfordert spezielle Tools. Das überlässt du besser die Werkstatt. Woran erkenne ich, dass meine Kette verschlissen ist? Am sichersten mit einer Kettenverschleißlehre: Bei 11- und 12-fach-Antrieben ist bei 0,5 Prozent Längung Schluss, bei 8- bis 10-fach bei 0,75 Prozent. Hinweise ohne Lehre sind unsauberes Schalten, steife Glieder und eine Kette, die sich vorne deutlich vom Kettenblatt abziehen lässt.