Padel-Positionen erklärt: Wer spielt rechts, wer spielt links?

Jedes Padel-Duo teilt das Spielfeld genau in der Mitte, und diese Linie bestimmt, wie das Spiel verläuft und welche:r Spieler:in für welchen Schlag verantwortlich ist. Der/Die Spieler:in auf der rechten und der/die Spieler:in auf der linken Seite erhalten unterschiedliche Bälle, spielen unterschiedliche Schläge und tragen unterschiedliche Verantwortlichkeiten – vom ersten Return eines Spiels bis zum Smash, der es beendet.

An der Spitze der Qatar Airways Premier Padel Tour sind diese Rollen so klar definiert, dass die meisten Profis ihre gesamte Karriere auf einer Seite verbringen. Hier erfährst du, was jede Position erfordert, welche Eigenschaften Rechts- und Linksspieler:innen in der Regel unterscheiden und wie vier der besten Padel-Athlet:innen der Welt das in die Praxis umsetzen.

01 Wie das Padel-Feld aufgeteilt ist

Ein Panoramablick auf den Philippe-Chatrier-Platz beim Paris Major 2026 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Stell dich hinter deine eigene Grundlinie und schau zum Netz. Der/Die Rechtsspieler:in deckt die rechte Hälfte des Platzes ab. Auf Spanisch, der Sprache, die auf der Profi-Tour am häufigsten gesprochen wird, ist diese:r Spieler:in der „Drive“ oder der „jugador de derecha“ („Rechtsspieler:in“ oder „Vorhandspieler:in“). Der/Die Linksspieler:in deckt die linke Hälfte ab und wird als „revés“ („Rückhand“) bezeichnet.

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Bei zwei Rechtshänder:innen hat diese Aufstellung große Auswirkungen. Der/Die Spieler:in auf der linken Seite hat seine/ihre Vorhand zur Mitte des Platzes gerichtet, während der/die Spieler:in auf der rechten Seite dort seine Rückhand hat. Daher gehören die meisten Bälle in der Mitte dem/der Spieler:in auf der linken Seite, ebenso wie die meisten Lobs und Überkopfbälle, die zwischen den beiden hin- und herdriften.

Der Spielstand bringt eine weitere Ebene ins Spiel. Der/Die Spieler:in auf der rechten Seite returniert den Aufschlag bei 0:0, 15:15, 30:30 und 40:40. Der/Die Spieler:in auf der linken Seite returniert bei 15:0, 0:15, 30:15, 15:30, 40:30, 30:40, 40:0, 0:40 und bei jedem Vorteil – was bedeutet, dass ein großer Teil der Spiel- und Breakpunkte auf der linken Seite gespielt wird. Das ist einer der Hauptgründe, warum Paare ihre:n stärkste:n Spieler:in dort aufstellen.

Die Regeln erlauben es jedem, sich überall hinzustellen. Nach Jahrzehnten des professionellen Padel hat sich jedoch ein klares Muster herausgebildet. Die rechte Seite baut den Punkt auf, und die linke Seite schließt ihn ab.

02 Die rechte Seite: Die Fähigkeiten, die einen großartigen Drive ausmachen

Juan Lebrón schlägt einen Rückhandschlag vom Rückprall an der Wand © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Ein:e Spieler:in auf der rechten Seite gewinnt, indem er/sie den/die Gegner:in Ball für Ball aus dem Konzept bringt. Konstanz steht an erster Stelle. Er/Sie spielt mehr Bälle vom hinteren Teil des Platzes aus als sein:e Partner:in, daher muss er/sie aus der Ecke verteidigen, erkennen, wie der Ball von der Rückwand und der Seitenwand abprallt, und ihn jedes Mal tief oder flach zurückspielen.

Die Rückhand ist auf dieser Seite wichtiger als irgendwo sonst. Mit der Rückhand zur Mitte hin blocken Drive-Spieler:innen Volleys, verteidigen Bälle auf Hüfthöhe und spielen aus der Ecke heraus Rückhand-Cross-Schläge. Eine schwache Rückhand auf der rechten Seite wird schon nach wenigen Punkten offensichtlich.

Die Rückgabe des Aufschlags ist eine weitere Schlüsselaufgabe. Spieler:innen auf der rechten Seite geben den Ton jedes Spiels vor, da sie als Erste zurückspielen. Deshalb brauchen sie eine Antwort auf den Aufschlag des/der Gegner:in, die den Ball smart abfängt – entweder tief zu den Füßen oder mit einem Lob, der beide Gegner:innen an die Rückwand treibt.

Dann gibt es noch die Vorhand von der Rückwand, auch „bajada de pared“ genannt. Wenn ein Lob aufspringt und von der Wand zurückkommt, verwandelt ein guter Rechtsaußen diese defensive Situation mit einem einzigen Schwung in einen Angriffsschlag.

Rechtsaußen-Spieler:innen sind in der Regel geduldig, schnell auf den Beinen und fühlen sich in langen Ballwechseln wohl, dazu verfügen sie über starke defensive Fähigkeiten. Oft fungieren sie als Kompass des Duos: Sie entscheiden, wohin der Ball gespielt werden soll, um Lücken zu öffnen, wählen den richtigen Moment, um den Ballwechsel zu verlangsamen, und geben ihrem/ihrer Partner:in den Ball zum Abschluss.

03 Juan Lebrón: der Rechtsaußen, der gelernt hat, anzugreifen

Juan Lebrón greift vom hinteren Teil des Platzes aus an © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Juan Lebrón , einer der einflussreichsten Spieler:innen des Sports und derzeit an der Seite des Smash-Spezialisten Leo Augsburger im drittbesten Team der Welt aktiv, wurde zu einem der Aushängeschilder des modernen Padel, indem er das traditionelle Konzept des Rechtsaußen-Spielers von einem Defensivspezialisten in eine vielseitige, auf den Übergang ausgerichtete Waffe, die fast genauso oft angreifen und smashen kann wie der linke Spieler. Zusammen mit Alejandro Galán bildete er das Duo, das drei Jahre in Folge die Nummer eins der Welt war und den Sport zu einem schnelleren, aggressiveren Stil vorantrieb.

Lebrón beherrscht nach wie vor die Grundlagen des Rechtsfeldspiels und macht sie besser als fast jeder andere. Er verteidigt die Ecke, spielt die Rückhand in der Mitte und hält den Return tief. Seine Schnelligkeit beim Übergang von der Verteidigung zum Angriff hebt ihn wirklich von anderen ab. Ein Lob, der ihn an die Bande drängt, kommt oft als harter Vorhand-Schlag von der Wand zurück, und wenn die Gegner nur eine halbe Sekunde vom Netz weg sind, ist er schon da, um den Volley zu schlagen.

Im Jahr 2026 spielt er an der Seite von Leo Augsburger, einem der härtesten Smash-Spieler der Tour. Lebrón baut den Punkt auf, Augsburger nimmt die hohen Bälle in der Mitte an, und das Duo gewann im April das P2-Turnier in Brüssel, besiegte im Finale Arturo Coello und Agustín Tapia und qualifizierte sich für die Premier Padel Finals zum Saisonabschluss in Barcelona.

04 Delfina Brea: Verteidigung, die sich in Druck verwandelt

Delfi Brea spielt ihren Rückhand-Lob nach dem Abpraller von der Wand © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Delfi Brea , derzeit die Nummer eins der Welt im Damenwettbewerb, ist ein Musterbeispiel dafür, wie eine Rechtsaußen-Spielerin an den Wettkampf herangehen sollte. Beständigkeit und Präzision sind ihre Hauptstärken, doch Breas Angriffsbereitschaft unterscheidet sie von „traditionelleren“ Rechtsaußen-Spielerinnen.

Brea spielt mit Gemma Triay, die die linke Seite abdeckt. Ihr Spielsystem basiert auf langen, anspruchsvollen Ballwechseln. Brea nimmt den Druck aus der Ecke auf, spielt die Bälle tief zurück und wartet auf den Moment, in dem die Gegnerinnen ihre Position verlieren. Wenn dieser Moment kommt, geht sie nach vorne. Sie ist stark in schnellen Volley-Austauschen am Netz und verfügt über einen zuverlässigen Überkopfschlag, was bedeutet, dass Gegnerinnen nicht einfach über sie hinwegloben und abwarten können.

Diese Mischung aus Verteidigung und Offensivstärke brachte sie an die Seite von Triay, einer außergewöhnlichen Spielerin auf der linken Seite, an die Weltranglisten-Spitze. Breas hoher Anspruch an sich selbst und ihr Wunsch, die Beste zu sein, machen den Unterschied aus: „Ich stelle hohe Ansprüche an mich selbst und vertraue darauf, dass mich das weiterbringt“, sagt sie.

Die Ergebnisse aus dem Jahr 2026 untermauern das. Triay und Brea haben in dieser Saison sechs Titel gewonnen, darunter das Italy Major in Rom, und bis zum Paris Major 14 der 17 Damenfinals erreicht. Diese Beständigkeit zeigt, wie die rechte Seite aussieht, wenn sie gut gespielt wird.

05 Die linke Seite: Die Fähigkeiten, die die wichtigen Punkte bringen

Bea González spielt einen Ball aus der linken Ecke des Spielfelds © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Der/Die Spieler:in auf der linken Seite spielt normalerweise eine größere Rolle beim Abschluss von Punkten. Mit der Vorhand zur Mitte hin nehmen die Spieler:innen auf der Rückhandseite die Bälle in der Mitte an, decken die Lobs ab, die zwischen ihnen und seines/ihrer Partner:in landen, und schließen die meisten Punkte ab, die vom/von der Teamkolleg:in vorbereitet wurden.

Spieler:innen auf der linken Seite müssen Luftschläge beherrschen, wobei der Smash der charakteristische Schlag dieser Position ist. Die besten Spieler:innen auf der linken Seite können einen flachen Smash auf die Füße schlagen, eine „Víbora“ mit starkem Slice sowie die beiden Smashes, die das Publikum von den Sitzen reißen: den „x3“, der über die Seitenwand aus dem Spielfeld fliegt, und den „x4“, der über den hinteren Zaun hinausgeht. Dafür brauchen die Spieler:innen Timing, explosive Beinarbeit und das Selbstvertrauen, den Schlag zu wagen, wenn der Ball über ihrem Kopf ist.

Die linke Seite erfordert außerdem Nerven aus Stahl. Da Spieler:innen auf der linken Seite bei vielen Spielbällen und Breakbällen den Aufschlag returnieren, stehen sie unter größerem Druck als ihr Partner:innen; daher brauchen sie einen soliden und verlässlichen Return, wenn es eng steht.

Die Eigenschaften passen zur Aufgabe. Spieler:innen auf der linken Seite sind oft größer, explosiver und risikofreudiger. Sie brauchen Kreativität, um Winkel aus der linken Ecke zu finden, und die Persönlichkeit, zu akzeptieren, dass manche dieser Risiken schiefgehen werden.

06 Alejandro Galán: Kraft, Timing und der entscheidende Ball

Alejandro Galán zeigt seinen typischen Sprung-Smash © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Alejandro Galán, einer der besten Spieler in der Geschichte des Padel und derzeit Teil des weltweit zweitplatzierten Duos an der Seite des Defensivmeisters Federico Chingotto, ist die Referenz für das Spiel auf der linken Seite auf der Herren-Tour. Er hat alles, was diese Position verlangt, und noch mehr: eine hervorragende Platzabdeckung dank seiner Reichweite und Schnelligkeit, einen kraftvollen Smash, schnelle Hände am Netz, unaufhaltsame Vorhand- und Rückhand-Volleys, eine starke Vorhand in die Mitte sowie das Selbstvertrauen und die Entschlossenheit, in den engsten Momenten auf Sieg zu spielen.

Was Galán so gefährlich macht, ist die Vielfalt seiner Möglichkeiten, einen Punkt zu beenden. Spielst du ihm einen kurzen Lob, beendet er den Punkt mit einem donnernden Smash. Spielst du ihm einen tiefen Lob, kann er trotzdem eine „Víbora“ spielen, die den Ball in der Ecke versenkt. Lässt man einen Ball in der Mitte liegen, nimmt er ihn mit seinem Vorhandvolley weg, bevor einer der Gegner reagieren kann. Außerdem verteidigt er besser, als sein Ruf vermuten lässt, was es ihm ermöglicht, im Ballwechsel zu bleiben, bis der richtige Ball kommt.

Seine Partnerschaft mit Chingotto zeigt die klassische Aufteilung. Chingotto, kleiner und unglaublich schnell, deckt die rechte Seite ab und spielt fast jeden Ball zurück. Galán wartet auf der linken Seite auf die Chance, den Punkt zu beenden. Die beiden waren in den letzten Saisons die Hauptkonkurrenten der Weltnummer eins.

07 Bea González: die linke Seite mit voller Kraft

Bea González macht sich bereit, einen „Víbora“ zu schlagen © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Bea González , die durchwegs zu den vier besten Spielerinnen der Welt zählt, spielt die linke Seite so, wie sie gespielt werden sollte: Sie deckt den Platz hervorragend ab und zögert nicht, Punkte zu machen. Ihr Smash gehört zu den kraftvollsten im Damen-Padel, ihre Beinarbeit und Intensität sind unübertroffen, und sie kann mit Volleys, Drop-Shots oder Smashes mühelos Vorteile herausspielen, wenn die Abwehr der Gegnerin nicht ganz perfekt ist.

Diese Kraft untermauert sie mit einem rundum kompletten Spiel. González erobert die Mitte mit ihrer Vorhand, rückt bei jeder Gelegenheit nach vorne und spielt die Vorteilspunkte ohne zu zögern aus. Gegnerinnen wissen, dass ein Lob auf ihre Seite ein Risiko birgt, und dieses Wissen verändert ihre Spielweise während des gesamten Matches.

Im Jahr 2026 hat sie sich mit der linkshändigen Power-Spielerin Paula Josemaría zusammengetan, und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Das Duo gewann zwischen dem Miami P1 Ende März und dem Buenos Aires P1 Mitte Mai fünf Turniere in Folge – die längste Siegesserie der Damensaison.

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Arturo Coello schlägt einen Vorhandball vom hinteren Teil des Platzes © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Linkshänder:innen machen die oben beschriebene klare Einteilung kompliziert, und Trainer:innen lieben sie genau dafür. Auf Profi-Ebene spielt jede:r Linkshänder:in auf der rechten Seite.

Der Grund dafür ist die Geometrie. Ein:e Linkshänder:in auf der rechten Seite hat seine/ihre Vorhand zur Mitte des Platzes gerichtet. Zusammen mit einem Rechtshänder auf der linken Seite bedeutet das zwei Vorhandschläge durch die Mitte. Bälle zwischen den beiden Spieler:innen, die normalerweise zur Vorhand des/der Spieler:in auf der linken Seite gehen, haben nun zwei starke Optionen. Die Gegner:innen verlieren das sicherste Ziel im Padel, und die Mitte ist keine Schwachstelle mehr.

Die Vorteile gehen noch weiter. Ein:e Linkshänder:in auf der rechten Seite kann auch Smashes und Víboras von der rechten Seite mit der Vorhand schlagen, sodass beide Spieler:innen den Überkopfball nutzen können, um hohe Bälle anzugreifen. Der Spin und die Winkel eines/einer linkshändigen Spieler:in sind für Gegner ebenfalls ungewohnt, da diese den Großteil ihrer Karriere gegen Rechtshänder:innen spielen.

Es gibt aber auch Nachteile. Bei einem Doppel mit einem/einer Linkshänder:in auf der rechten Seite sind beide Rückhandschläge in Richtung der Seitenwände gerichtet, sodass Gegner:innen oft auf die Ecken zielen. Bälle durch die Mitte sorgen zudem für Verwirrung und Missverständnisse bei einem Doppel aus einem/einer Rechtshänder:in und einem/einer Linkshänder:in, da beide Spieler:innen gleichermaßen in der Lage sind, sie zurückzuspielen, wobei ihre Vorhandschläge auf die Mitte gerichtet sind. Dennoch werden die meisten Trainer:innen sagen, dass es in der Regel ein Vorteil ist, an der Seite eines/einer Linkshänder:in zu spielen, denn die Abdeckung der Mitte mit der Vorhand schützt den Bereich, in dem die meisten Punkte entschieden werden.

09 Tapia und Coello: das Vorbild für sich ergänzende Rollen

Agustín Tapia und Arturo Coello setzten ihre Gegner gnadenlos unter Druck © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Das deutlichste Beispiel auf der Tour ist das weltbeste Doppel. Agustín Tapia ist Rechtshänder und spielt auf der linken Seite. Arturo Coello ist Linkshänder und spielt auf der rechten Seite, was bedeutet, dass beide Stars die Mitte mit kraftvollen Smashes und präzisen, druckvollen Volleys und Kopfbällen abdecken.

Diese Kombination verschafft ihnen zwei Vorhandschläge in der Mitte und zwei Spieler, die jeden hohen Ball angreifen können. Coello, groß und kraftvoll, kann Punkte von der rechten Seite aus so abschließen, wie es nur wenige Rechtsaußen-Spieler können. Tapia, einer der kreativsten Spieler, die dieser Sport je gesehen hat, sorgt von links für Finesse, Winkel und Improvisation. Die Gegner haben keinen Platz, an den sie den Ball ungestört spielen können.

Die Ergebnisse sprechen für sich. Tapia und Coello gehen jede Woche als das zu schlagende Duo ins Rennen, und im Jahr 2026 haben sie sich fast jeden Herren-Titel mit Galán und Chingotto geteilt, darunter auch die beiden bisher ausgetragenen Majors in Rom und bei Roland Garros.

10 So findest du deine Seite auf dem Padelplatz

Wenn du Padel auf Vereinsebene spielst, findest du deine Seite am besten heraus, indem du beide ausprobierst und darauf achtest, wie sich jede anfühlt. Ein paar Anhaltspunkte können dir dabei helfen:

Du bist ein:e Rechtsfeldspieler:in, wenn du lange Ballwechsel magst, deiner Rückhand vertraust, gerne von der Bande aus verteidigst und mehr Freude daran hast, einen Punkt vorzubereiten, als ihn zu beenden.

Du bist ein:e Spieler:in auf der linken Seite, wenn du einen starken Überkopfball hast, gerne mit deiner Vorhand die Mitte spielst, bei wichtigen Punkten ruhig bleibst und Spaß daran hast, den Punkt zu entscheiden.

Wenn du Linkshänder:in bist, fang auf der rechten Seite an. Deine Vorhand in die Mitte macht es jedem/jeder rechtshändigen Partner:in leichter.

Auch wenn Trainer:innen Amateur-Spieler:innen im Allgemeinen raten, Fähigkeiten zu entwickeln, um sich an beide Seiten anzupassen, ziehen es manche Spieler:innen vor, bei einer Seite zu bleiben, so oft wie möglich dort zu spielen und die damit verbundenen Fähigkeiten zu perfektionieren. Auf Elite-Niveau werden Stars meist zu Spezialist:innen auf ihrer Position.

Auf welcher Seite der Linie fühlst du dich wohler? © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Lebrón, Brea, Galán und González können sich dank ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten an jede Situation und Position anpassen (Lebrón hat zum Beispiel mehrere Jahre auf beiden Positionen gespielt), aber sie alle haben ihre größten Stärken über Jahre hinweg durch das Spielen auf derselben Position aufgebaut. Die Gewohnheiten, Winkel und Instinkte, die sie großartig machen, stammen aus dieser Wiederholung.

Über den Autor Wer ist Javier Romero? Javier ist CMO bei Siux Padel und zertifizierter Padel-Trainer mit tiefen Wurzeln in diesem Sport, sowohl auf als auch abseits des Platzes. Zuvor leitete er den Bereich Content und digitale Strategie bei Babolat Padel. Als Autor für Schlägersportarten bringt er eine Insider-Perspektive auf die Spieler, Events, Marken und Trends mit, die den weltweiten Aufstieg des Padel prägen. Außerdem ist er selbst begeisterter Spieler und eine der aktivsten Stimmen der Padel-Branche auf LinkedIn.