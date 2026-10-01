Premier Padel 2026: Rivalitäten, Top-Duos und die großen Geschichten

Die Saison 2026 der Qatar Airways Premier Padel Tour hat bereits einige Rekorde und Geschichten geschrieben: 81.000 Zuschauer:innen sorgten bei den French Open in Roland Garros für eine neue Bestmarke, dazu gab es die jüngste Siegerin der Sportgeschichte und fünf verschiedene Damenpaare, die einen Titel holten. Bei den Herren entwickelte sich eine Rivalität, die bereits zu elf Finals zwischen denselben vier Spielern geführt hat. Das sind die wichtigsten Themen, die die zweite Saisonhälfte 2026 prägen werden.

01 Neun Titel gegen sieben: Der Kampf an der Spitze

Die Rivalität zwischen den Top-Gesetzten ist verrückt! © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Das an Nummer eins gesetzte Duo Arturo Coello und Agustín Tapia hat 2026 neun Turniere gewonnen. Alejandro Galán und Federico Chingotto, die Nummer zwei, haben sieben Titel geholt. Das einzige andere Duo, das einen Titel gewinnen konnte, sind Juan Lebrón und Leo Augsburger, die auf Platz drei stehen und im April einmal in Brüssel triumphierten.

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Die neun Titel von Coello und Tapia holten sie beim Riyadh P1 im Februar, Cancún P2 im März, BNL Italy Major in Rom im Juni, Valencia P1, Valladolid P2, Bordeaux P2, Málaga P1 im Juli, London P1 im August und beim Alpine Paris Major im September.

Die sieben Titel von Galán und Chingotto holte die beiden beim P2 in Gijón im März, beim P1 in Miami, beim P2 in NewGiza im April, beim P2 in Asunción und beim P1 in Buenos Aires im Mai, beim P1 in Pretoria im August und beim P1 in Madrid Anfang September.

Beide Paare haben vier P1-Titel. Beide haben drei P2-Titel. Der gesamte Unterschied ergibt sich aus den Majors, bei denen Coello und Tapia zwei gewonnen haben, während Galán und Chingotto keinen gewonnen haben. Ein Major bringt 2.000 Ranglistenpunkte – doppelt so viele wie die 1.000, die bei einem P1 zu holen sind –, daher haben diese entscheidenden Duelle in Rom und Paris den Kampf um die Spitze zugunsten des aktuell führenden Duos entschieden.

Die Head-to-Head-Bilanz erzählt eine andere Geschichte. Galán und Chingotto stehen 2026 bei 64:10 und haben mehr Spiele gewonnen als jedes andere Paar auf der Tour. Coello und Tapia stehen bei 62:7. Chingalán haben insgesamt mehr Spiele gewonnen, liegen aber in der Einzel-Weltrangliste hinter Coello und Tapia auf den Plätzen drei und vier, weil sie in den Wochen verloren haben, in denen die meisten Punkte zu holen waren.

02 Elf Finalspiele und die Serie, die die Saison veränderte

Galán und Chingotto standen 11-mal gegen die Topgesetzten im Finale. © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Die beiden Paare sind in dieser Saison in elf Finalspielen aufeinandergetroffen, wobei Coello und Tapia sieben davon gewonnen haben.

Galán und Chingotto dominierten das Frühjahr. Sie gewannen im März in Gijón, zwei Wochen später in Miami und dann an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Mai in Asunción und Buenos Aires. Das bedeutete vier Siege über die Weltranglistenersten innerhalb von 10 Wochen, wobei sich der Abstand in der Rangliste jedes Mal verringerte.

Seit dem Italy Major am 7. Juni 2026 haben Coello und Tapia jedes Finale gewonnen, das zwischen den beiden Paaren ausgetragen wurde: Rom, Valencia, Valladolid, Bordeaux, London und Paris. Das sind sechs Siege in Folge bei einem Major, drei P1- und zwei P2-Turnieren, in der Halle und im Freien, auf zwei Kontinenten.

In Paris zeigte sich, wie knapp der Abstand mittlerweile geworden ist. Galán und Chingotto gewannen im Roland-Garros-Finale zum ersten Mal einen Satz gegen Coello und Tapia, gingen im entscheidenden dritten Satz schnell mit 3:0 in Führung und hielten bei 5:3 den Titel eigentlich schon in Händen. Dann verloren sie die nächsten vier Spiele und den Tiebreak mit 7:1. Coello und Tapia holten sich ihren vierten Major-Titel in Paris in Folge, während Tapia bei diesen vier Auflagen an diesem Austragungsort in keinem Match geschlagen wurde.

In Madrid, sieben Tage zuvor, lief es genau umgekehrt. Coello und Tapia schieden im Viertelfinale aus, während Galán und Chingotto im Finale Coki Nieto und Mike Yanguas mit 6:4, 5:7, 6:4 besiegten. Es war ihr siebter Titel in dieser Saison und Galáns erster Madrid-P1-Titel seit 2022.

03 Lebrón und Augsburger: Das einzige Duo, das das Duopol brechen konnte

Lebrón/Augsburger konnten als einziges Duo die Top-Teams fordern. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Juan Lebrón und Leo Augsburger sind der Grund, warum 2026 ein dritter Name auf der Siegerliste steht.

Am 26. April 2026 besiegten sie in Brüssel Coello und Tapia in einer Stunde und 39 Minuten mit 2:6, 6:3, 6:3. Es war ihr erster gemeinsamer Titel und ihr erster Sieg über die Nummern eins der Welt. Seitdem mussten sie jedoch eine Reihe knapper Niederlagen gegen dieselben Gegner hinnehmen. Im März verloren sie das P2-Finale in Cancún mit 6:7, 6:3, 7:5. Im Juli verloren sie das P1-Finale in Málaga mit 6:2, 6:2. Dann, im September, verloren sie das Halbfinale des Paris Major auf dem Court Philippe-Chatrier in etwas mehr als einer Stunde mit 7:5, 6:3.

Ihre gemeinsame Bilanz im Jahr 2026 liegt bei 40:16. Lebrón ist mit 8.040 Punkten Fünfter der Welt, während Augsburger mit 7.359 Punkten Sechster ist. Beide haben sich bereits ihren Platz bei den Premier Padel Finals in Barcelona gesichert, für die sich die 16 besten Spieler der Saisonwertung qualifizieren.

Ob sie vor Weihnachten noch einen oder sogar zwei Titel holen können, hängt nicht nur von ihrer Form, sondern auch von der Auslosung ab. Zwei der sieben verbleibenden Turniere sind Majors. Das bedeutet fünf Runden bis zum Titel -- und damit auch mehr Gelegenheiten, dass eines der topgesetzten Teams vorzeitig strauchelt. Madrid hat gezeigt, dass solche Überraschungen möglich sind, ebenso Pretoria. Lebrón und Augsburger müssen eine dieser Chancen erwischen, wenn sie in ihrer Hälfte des Turnierbaums entsteht.

04 Die Paare, auf die man hinter den Top 3 achten sollte

Mike Yanguas und Coki Nieto haben in Madrid die Topgesetzten geschlagen. © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Die Herren-Tour wurde Anfang August umgestaltet, wobei Spieler der viert- und fünftplatzierten Teams ihre Partner wechselten. Franco Stupaczuk trennte sich von Mike Yanguas, während Jon Sanz Coki Nieto verließ. Die neuen Paarungen lauteten Stupaczuk-Sanz und Yanguas-Nieto. Beide Kombinationen harmonierten auf Anhieb. Stupaczuk und Sanz gewannen in ihrer ersten gemeinsamen Woche das FIP Gold in Belgrad, ohne einen Satz abzugeben, und besiegten ihre ehemaligen Partner im Finale mit 6:3, 7:5. Anschließend gingen sie als Nummer vier gesetzt in das Paris Major. Yanguas und Nieto erreichten drei Wochen später das Finale des Madrid P1.

Die beste Saisonleistung außerhalb der Top 3 liefern die an Position sieben gesetzten Javi Leal und Fran Guerrero, die nun schon zum zweiten Mal zusammen spielen, nachdem sie sich bereits im Alter von neun Jahren zum ersten Mal zu einem Team zusammengeschlossen hatten. Beim P1-Turnier in Pretoria im August schalteten sie Lebrón und Augsburger im Viertelfinale aus, bevor sie Coello und Tapia im Halbfinale mit 7:5, 7:5 besiegten. Damit endete eine Serie von 27 Premier-Padel-Finals in Folge für die Nummern eins der Welt. Leal und Guerrero zwangen Galán und Chingotto im Finale dann im dritten Satz bis zum 7:6.

05 Die Rangliste und die sieben Wochen, die darüber entscheiden werden

Tapia und Coello gehen mit einem Vorsprung in die Schlussphase der Saison. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Nach Paris stehen Coello und Tapia in der FIP-Rangliste mit jeweils 20.454 Punkten weiterhin an der Spitze, dicht gefolgt von Galán und Chingotto mit 18.289 Punkten. Das ist ein Abstand von 2.165 Punkten.

Im "Race 2026", bei dem nur die Ergebnisse dieser Saison zählen, liegen sie bei 12.620 bzw. 11.350 Punkten. Die Differenz von 1.270 Punkten zwischen diesen Zahlen entspricht den Punkten aus dem Jahr 2025, die Coello und Tapia bis zum Jahresende noch abwerfen müssen, da die FIP-Rangliste nach einem rollierenden 52-Wochen-Zyklus funktioniert und jeder Punkt genau ein Jahr nach seiner Erlangung verfällt. All diese Punkte werden bis zum Turnier in Barcelona verfallen sein.

Das eigentliche Ziel für Galán und Chingotto im Race 2026 ist es also, in den letzten sieben Wochen 1.270 Punkte aufzuholen. Ein Sieg gegen Coello und Tapia im Finale eines Majors bringt 800 dieser Punkte an nur einem Nachmittag ein. Ein P1-Finale bringt 400 Punkte.

Es stehen noch sieben Turniere an, von denen drei besonders wichtig sind. Das Kuwait Major am 26. Oktober 2026 wurde für 2026 vom P1- auf den Major-Status hochgestuft, nachdem das Qatar Major verschoben wurde – wodurch sich die zu vergebenden Punkte verdoppelten. Das Mexico Major in Acapulco folgt am 23. November 2026. Die Premier Padel Finals in Barcelona bilden das Grande Finale des Jahres, wobei den Gewinnern 1.500 Punkte gutgeschrieben werden. Rotterdam, Deutschland, Mailand und Dubai füllen die Wochen dazwischen aus, während der FIP-Weltcup in Doha vom 2. bis 7. November keine Ranglistenpunkte vergibt – damit ist dies die einzige Woche im Herbst, in der die Rangliste unverändert bleibt.

06 Je sechs Titel: Die extrem umkämpfte Damen-Tour

Bea González und Paula Josemaria verstehen sich blind. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Auf der Damen-Tour ist der Kampf noch enger. Das bestplatzierte Doppel Gemma Triay und Delfi Brea hat 2026 sechs Turniere gewonnen. Bea González und Paula Josemaría, derzeit die Nummer zwei, haben ebenfalls sechs Titel geholt.

Die sechs Titel von Triay und Brea kamen beim Gijón P2 und Cancún P2 im März, beim BNL Italy Major in Rom im Juni, beim Málaga P1 im Juli, beim Pretoria P1 im August und beim Madrid P1 im September zustande.

Die sechs Titel von González und Josemaría holten sie beim Miami P1 im März, beim NewGiza P2 und beim Brüssel P2 im April, beim Asunción P2 und beim Buenos Aires P1 im Mai sowie beim Valladolid P2 im Juni.

Aber es ist der Verlauf dieser Siegesserien, der die beiden Paare wirklich voneinander unterscheidet.

González und Josemaría gewannen zwischen Miami Ende März und Buenos Aires Mitte Mai fünf Premier-Padel-Turniere in Folge – die längste Siegesserie bei den Damen. Triay und Brea haben ihre Titel über die gesamte Saison verteilt und 14 der 17 gespielten Endspiele erreicht.

Im direkten Vergleich sind die beiden Paare in acht Endspielen aufeinandergetroffen, wobei González und Josemaría fünf davon gewonnen haben. Triay und Brea gewannen im März in Cancún, dann die letzten beiden Begegnungen – im Juli in Málaga mit 7:5, 3:6, 7:6 und Anfang September in Madrid mit 6:7, 6:3, 6:3, nachdem sie den ersten Tiebreak verloren hatten.

In Madrid stellte Triay zudem einen eigenen Rekord auf. Sie wurde zur ersten Spielerin in der Geschichte von Premier Padel, die die Marke von 200 Tour-Siegen knackte.

07 Sánchez und Ustero und das Major-Turnier, das den Trend durchbrach

Sanchez und Ustero mit ihren Pokalen nach dem Sieg beim Paris Major. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ariana Sánchez und Andrea Ustero, die an Position drei gesetzt waren, haben 2026 drei Turniere gewonnen und ihre Siege gut getimt. Sie starteten in die Saison, indem sie im Februar Triay und Brea im Finale des Riyadh P1 besiegten. Im Juni gewannen sie das Valencia P1. Dann, am 13. September 2026, gewannen sie das Alpine Paris Major in Roland Garros mit 6:2, 6:0.

Die 29-jährige Sánchez hatte das Finale von Beginn an unter Kontrolle. Es war der größte Erfolg der Saison bei den Damen – und ging an das Duo, das den Großteil des Jahres auf Platz drei der Weltrangliste verbracht hatte. Claudia Jensen und Tamara Icardo sowie Claudia Fernández und Martina Calvo waren die vierte und fünfte Paarung, die 2026 einen Titel gewinnen konnte. Jensen und Icardo triumphierten Anfang Juli beim P2-Turnier in Bordeaux, Fernández und Calvo holten im August den Titel beim P1-Turnier in London.

Die Rangliste zeigt, wie eng es an der Spitze des Damen-Padel mittlerweile zugeht. Triay und Brea führen mit jeweils 16.974 Punkten. Sánchez liegt mit 14.029 Punkten auf Platz drei. González ist Vierte mit 14.017 Punkten. Josemaría ist Fünfte mit 13.889 Punkten. Zwischen Platz drei und fünf der Weltrangliste liegen drei Spielerinnen in einer vergleichsweise engen Punktespanne. Gleichzeitig musste das topgesetzte Duo im Halbfinale eines Majors bereits gegen eine Paarung die Segel streichen, die erst seit neun Wochen zusammenspielt.

08 Calvo und Fernández: Der schnellste Aufstieg in diesem Sport

Martina Calvo und Claudia Fernández holten sich in London den Pokal. © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Claudia Fernández und Martina Calvo schlossen sich am 7. Juli 2026 im Rahmen eines Vierer-Tauschs zusammen. Fernández trennte sich von Sofía Araújo, Calvo von Marta Ortega. Nur elf Wochen später haben sie bereits vier Turniere gespielt, drei Finals erreicht und die Weltranglistenersten gleich zweimal bezwungen.

Ihre erste gemeinsame Woche war das Pretoria P1, wo sie das Finale erreichten, im dritten Satz bei 30:15 zum Titel aufschlugen und den entscheidenden Tiebreak nach zwei Stunden und 53 Minuten mit 7:4 verloren.

Sieben Tage später in London trafen sie in derselben Runde erneut auf Triay und Brea und gewannen in einer Stunde und 45 Minuten mit 7:5, 6:3. Calvo war an diesem Nachmittag 18 Jahre, einen Monat und vier Tage alt und wurde damit die jüngste Siegerin in der Geschichte des Padel-Spitzensports. Sie unterbot den Rekord von Andrea Ustero um 20 Tage.

In Paris schalteten sie im Halbfinale die topgesetzten Titelverteidigerinnen Triay und Brea mit 6:4, 6:2 aus und wurden damit das jüngste Duo, das jemals ein Major-Finale im Damen-Padel erreicht hat. Die vier Finalistinnen hatten zusammen ein Alter von nur 86 Jahren.

Das Finale zeigte, dass sie noch mehr Konstanz brauchen, um die weltbesten Paare regelmäßig zu schlagen. Sánchez und Ustero gewannen mit 6:2, 6:0, während eine wiederkehrende Schwäche in der kurzen Geschichte des neuen Duos erneut zutage trat. Sie vergaben zwei Matchbälle in Pretoria und drei weitere im Halbfinale von Madrid, wo sie mit 6:4, 2:6, 7:5 gegen González und Josemaría verloren. In Paris fanden sie nie richtig ins Spiel, das für sie das größte ihrer bisherigen Karrieren war. Alles andere in ihrem Spiel bereitet den besten Teams der Welt bereits Probleme.

Calvo verließ Paris als Nummer acht der Welt – ihre bisher beste Platzierung – mit 7.484 Punkten. Fernández bleibt mit 11.817 Punkten auf Platz sechs und ist eine von sieben Frauen, die sich bereits für Barcelona qualifiziert haben.

09 Wo kann ich den Rest der Premier-Padel-Saison verfolgen?

26 Min Highlights – Paris Major Premier Padel Paris liefert Major-Momente: Die Highlights bündeln spektakuläre Ballwechsel, harte Smashes und die Szenen, die das Premier Padel Major 2026 in der französischen Hauptstadt prägen.

Red Bull TV überträgt jedes Premier-Padel-Spiel ab dem Viertelfinale und deckt alle Spiele von Freitag bis Sonntag ab.

Weitere Informationen zu allen Turnieren, einschließlich Ticketverkauf, Spielplänen, aktuellen Spielständen, Spieler:innen-Updates und den neuesten Storys, findest du auf der Premier-Padel-Website .