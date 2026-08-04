Premier Padel 2026: Diese Turniere treiben den Sport voran

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Spanien und Argentinien ein Padel-Monopol hatten. Die beiden Länder brachten die meisten Spieler:innen hervor, verfügten über die besten Anlagen und dominierten die Szene, während alle anderen von außen zuschauten. Doch in nur wenigen Jahren hat sich das komplett geändert, und die Premier-Padel-Saison 2026 ist der bislang deutlichste Beweis dafür, wie weit diese Entwicklung noch gehen kann.

Die Zahlen sind kaum zu übersehen. In diesem Jahr umfasst die Tour 26 Turniere in 18 Ländern – ein Anstieg gegenüber 24 Turnieren in 16 Ländern im Jahr 2025. Abgesehen von der Anzahl und Art der Turniere ist die globale Dimension des Sports im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt kaum wiederzuerkennen.

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Der „Global Padel Report 2026“ von Playtomic zählte bis Ende letzten Jahres weltweit 58.334 Plätze – etwa sechsmal so viele wie 2016 –, und mittlerweile sind fast 20.000 Vereine aktiv. Die International Padel Federation geht davon aus, dass der Sport in mehr als 150 Ländern gespielt wird – dreimal so viele wie noch vor fünf Jahren.

Das Wachstum des Sports wird durch vier entscheidende Stationen im Kalender 2026 unterstrichen. Turniere in Valencia, Pretoria, London und Paris zeigen genau, wohin sich Padel entwickelt und warum dies eine entscheidende Saison für die weltweite Expansion des Sports ist.

Valencia: Die Expansion beginnt in der Heimat

Ein Turnier in Valencia beweist, dass Padel in Spanien weiter wächst © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Die geistige Heimat von Padel ist Spanien, und das erste unserer vier Turniere beweist, dass der Sport auch dort weiter wächst. Im Juni feierte Valencia sein Premier-Padel-Debüt mit einem P1-Turnier im Pabellón Fuente de San Luis, den die Einheimischen einfach als „La Fonteta“ kennen. Der Austragungsort blickt auf eine reiche Geschichte zurück, da dort schon lange vor der Gründung der aktuellen Premier-Padel-Tour hochkarätige Padel-Events stattfanden, und er setzt die Tradition als eine der wichtigsten Padel-Hochburgen Spaniens fort.

Aber warum ist ein weiterer spanischer Austragungsort wichtig, wo es doch in Spanien schon so viele gibt? Weil es zeigt, dass die Begeisterung in einem reifen Markt noch lange nicht nachlässt. Spanien verfügt mittlerweile über rund 17.300 Plätze und etwa sechs Millionen Spieler:innen – mehr als jedes andere Land der Welt. Und nun ist Valencia der sechste Austragungsort im Kalender, neben Gijón, Valladolid, Málaga, Madrid und Barcelona. Wie groß das Interesse nach wie vor ist, zeigt sich daran, dass die Tickets für die Halbfinals am Samstag und das Finale am Sonntag schon lange im Voraus ausverkauft waren. In der ältesten Hochburg des Padel findet die Nachfrage immer wieder neue Nischen, die sie füllen kann.

Pretoria: Südafrika beschreitet neue Wege

Federico Chingotto und Alejandro Galán feiern ihren Sieg in Ägypten © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ende Juli feierte Pretoria sein Debüt als zweite Station der Tour auf dem afrikanischen Kontinent – neben dem Newgiza P2 im April, bei dem Alejandro Galán und Federico Chingotto zum Sieger gekürt wurden. Das Turnier fand in der SunBet Arena am Time Square statt und war ursprünglich als P2 geplant, wurde aber vor Beginn auf den P1-Status hochgestuft.

Padel gibt es in Südafrika erst seit etwa sechs Jahren, die ersten öffentlichen Plätze wurden Anfang 2020 gebaut. In dieser kurzen Zeit hat das Land bereits mehr als 1.400 Plätze, 450 Vereine und schätzungsweise eine halbe Million Amateurspieler:innen erreicht.

Afrika macht nach wie vor nur einen kleinen Teil des weltweiten Padel-Sports aus (etwas mehr als vier Prozent der Spieler:innen laut FIP-Schätzungen), und genau deshalb kommt Pretoria zum perfekten Zeitpunkt für die Expansion des Sports auf dem Kontinent. Die Fans reagierten mit außerordentlicher Vorfreude: 4.000 Tickets wurden im Vorverkauf verkauft, und am Finalwochenende war die Kapazität fast ausgeschöpft.

London: Die boomende Hauptstadt

Juan Lebrón Chincoa wird in London um den Sieg kämpfen © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Eine Woche nach Pretoria geht es weiter nach London zum allerersten Premier-Padel-Turnier Großbritanniens, einem P1-Turnier in einer Hauptstadt, die sich schon seit Jahren für den Sport interessiert. Olympia, eine der führenden Sport- und Unterhaltungsstätten des Landes, wird Gastgeber dieser bahnbrechenden Veranstaltung sein.

Die Wachstumsrate von Padel in Großbritannien gehört zu den schnellsten weltweit. Im Jahr 2019 gab es im Land etwa 50 Plätze; bis Mitte 2025 war diese Zahl auf über 1.000 an rund 325 Standorten gestiegen. Die Teilnehmer:innenzahlen folgten dem gleichen Trend: Laut der Lawn Tennis Association spielten im Jahr 2024 mehr als 400.000 Brit:innen Padel (fast dreimal so viele wie 2023).

Ein Turnier in London bot dem am schnellsten wachsenden Schlägersport des Landes endlich eine Bühne, die dem Hype gerecht wird. Während das Valencia P1 die Stärke des Sports in Spanien unter Beweis stellte und Pretoria als Beispiel dafür dient, wie man sich einem neuen Publikum öffnet, spiegelt London einen wachsenden Knotenpunkt wider, der mit der eigenen Nachfrage Schritt hält.

Paris: Padel boomt bei Roland Garros

Das „Alpine Paris Major Premier Padel“ im Roland-Garros-Stadion. © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Eine der ikonischsten Stationen der Saison findet in der zweiten Septemberwoche statt, wenn die Tour für eines ihrer vier Majors nach Paris kommt , das im prächtigen Roland-Garros-Komplex ausgetragen wird. Majors, also die Turniere mit den meisten Ranglistenpunkten und dem größten Prestige, stehen ganz oben in der Pyramide. Dass eines davon im Tempel des französischen Tennis stattfindet, bedeutet, dass Padel gekommen ist, um zu bleiben. Der Sport gehört nun auf die traditionsreichsten Plätze der Welt – und nicht mehr nur daneben.

Frankreich ist nicht nur Gastgeber eines der größten Turniere der Premier Padel, sondern untermauert die Erwartungen an den Sport auch mit beeindruckenden Zahlen. Das Land hat die Marke von 4.000 Plätzen längst überschritten und laut dem Global Padel Report im Jahr 2025 mehr neue Plätze hinzugewonnen als jede andere Nation.

Was macht Padel zu einer so schnell wachsenden Sportart?

Was dieses Wachstum wirklich möglich macht, ist das Wesen des Sports. Padel ist leicht zu erlernen und schwer wieder aufzugeben. Der Platz ist kleiner als ein Tennisplatz, die Glaswände halten den Ball im Spiel, und selbst ein:e absolute:r Anfänger:in kann innerhalb weniger Minuten einen Ballwechsel bestreiten.

Da es im Doppel gespielt wird, ist es von Natur aus gesellig. Diese niedrige Einstiegshürde ist der Grund, warum aus neugierigen Neulingen so oft wöchentliche Stammgäste werden, warum Spitzensportler:innen und Prominente sich dafür begeistern und warum sich die Clubs immer schneller füllen.

Warum 2026 ein Wendepunkt für Padel ist

Die Premier-Padel-Saison umfasst 26 Turniere in 18 Ländern © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Jedes dieser Turniere verfolgt einen anderen Ansatz, der die anderen ergänzt, um sicherzustellen, dass Padel schnell und nachhaltig wächst. Valencia zeigt, dass es im Kerngebiet noch Raum für Wachstum gibt, während Pretoria seine Expansion über einen ganzen Kontinent hinweg fortsetzt. London verwandelt einen boomenden Markt in ein professionelles Schaufenster, und Paris sorgt für das Prestige, das den Sport auf höchstes Niveau hebt.

Diese Mischung aus Austragungsorten, Besonderheiten und Szenarien ist es, was die globale Premier-Padel-Tour so einzigartig macht. Jahrelang drehte sich die Diskussion rund um Padel darum, wie schnell der Sport wuchs. Im Jahr 2026 geht es darum, wie weit er sich ausbreitet und wie viele Fans er dabei erreicht.

Premier Padel baut einen wahrhaft globalen Wettbewerb auf, der innerhalb weniger Monate eine Arena in Spanien ausverkaufen, eine neue in Südafrika füllen, in Großbritannien Fuß fassen und sich in Frankreich die Bühne mit der Tennis-Elite teilen kann.

Wo kann ich Premier Padel sehen?

Red Bull TV überträgt alle Premier-Padel-Spiele ab dem Viertelfinale jedes Turniers und sorgt so für einen breiten Zugang zu den wichtigsten Partien. Diese bahnbrechende Partnerschaft macht Padel weiterhin einem breiteren Publikum zugänglich und stellt sicher, dass Fans auf der ganzen Welt ihre Lieblingsspieler verfolgen und die Spannung des besten Padel der Welt miterleben können.

Weitere Informationen zu allen Turnieren, einschließlich Ticketverkauf, Spielplänen, aktuellen Spielständen, Spieler:innen-Updates und den neuesten Nachrichten, findest du auf der Premier-Padel-Website .

Über den Autor Wer ist Javier Romero? Javier ist CMO bei Siux Padel und zertifizierter Padel-Trainer mit tiefen Wurzeln in diesem Sport – sowohl auf als auch abseits des Platzes. Zuvor leitete er den Bereich Content und digitale Strategie bei Babolat Padel. Als Autor für Schlägersportarten bei Red Bull bringt er die Perspektive eines Insiders mit, wenn es um die Spieler, Events, Marken und Trends geht, die den weltweiten Aufstieg von Padel prägen. Er ist außerdem ein begeisterter Spieler und eine der aktivsten Stimmen der Padel-Branche auf LinkedIn .