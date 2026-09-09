Rauw Alejandro im Porträt: Vom Fußball-Talent zum globalen Musikstar

Rauw Alejandro ist Sänger, Songwriter, Tänzer und Performer der Musikrichtungen Reggaeton, R’n’B und Pop. Bevor er als einer der dynamischsten Künstler der lateinamerikanischen Musikszene bekannt wurde, war er ein Sportler, der eine professionelle Fußballkarriere anstrebte. Doch im Alter von 20 Jahren, im Jahr 2013, zwang ihn eine Verletzung dazu, diesen Weg zu überdenken. Er entschied sich, seinen Ehrgeiz und seine Kreativität der Musik zu widmen.

Fans konnten Rauw am 5. und 6. September bei der Eröffnungsveranstaltung von „Red Bull Chapters“ in New York live erleben – ein musikalisches Erlebnis, das in drei unterschiedlichen Akten seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachzeichnet.

01 Rauw Alejandros frühe Jahre und seine puertorikanischen Wurzeln

Rauw Alejandro strebte in der Jugend eine Karriere im Fußball an. © Matthew Stith / Red Bull Content Pool

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz wurde in San Juan, Puerto Rico, geboren. Er wuchs auf der Insel auf, hauptsächlich in Canóvanas und Carolina.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Musik war von Anfang an Teil seines Familienlebens. Sein Vater, der Gitarrist Raúl Ocasio, und seine Mutter, die Backgroundsängerin María Nelly Ruiz, führten ihn schon früh an die Musik heran. Künstler wie Elvis Presley und Michael Jackson prägten ihn bereits in dieser Zeit. Gleichzeitig entwickelte Rauw eine Leidenschaft für Tanz und Bühnenauftritte, nahm an Talentshows in der Schule teil und lernte, die Bühne zu beherrschen – Jahrzehnte bevor er vor Tausenden von Menschen auftrat.

Seine Kindheit und Jugend reichten über die Insel hinaus, da er auch Zeit in Miami und New York verbrachte. Dort lernte er andere Musikrichtungen wie R’n’B und Dancehall kennen – und verliebte sich in sie.

Rauw verbrachte einen Großteil seiner Kindheit und Jugend mit Fußballspielen und erhielt schließlich ein Stipendium an der Universität von Puerto Rico, bevor er nach Orlando, Florida, zog, um eine Profikarriere zu verfolgen. Eine Verletzung zwang ihn, diesen Weg zu überdenken, und so rückte die Musik, seine lebenslange Leidenschaft, in den Mittelpunkt seines Lebens.

Rauw Alejandro – Persönliche FAQs Wie lautet sein voller Name? Raúl Alejandro Ocasio Ruiz Wo wurde er geboren? San Juan, Puerto Rico

02 Rauw Alejandros Aufstieg in der Musik

Rauw Alejandro baute sich auf SoundCloud eine Fangemeinde auf. © Courtesy of Rauw Alejandro

Rauws Weg vom angehenden Fußballspieler zum Musiker verlief alles andere als geradlinig. Was als neues kreatives Betätigungsfeld begann, entwickelte sich schnell zu einer Karriere, als er in Puerto Ricos aufstrebender Urbano-Szene Fuß fasste und begann, seinen Sound und Stil zu entwickeln, der ihn schließlich weit über die Insel hinausbringen sollte.

Im Jahr 2014 begann Rauw, Songs auf SoundCloud hochzuladen, mit seinem Sound zu experimentieren und sich nach und nach ein Publikum aufzubauen. Er ging die Musik mit derselben Disziplin an, die er schon auf dem Fußballplatz an den Tag gelegt hatte: Er veröffentlichte regelmäßig neue Songs, arbeitete mit aufstrebenden Künstler:innen zusammen und eroberte sich langsam aber sicher einen Platz in der neuen Welle der puertoricanischen „Urbano“-Szene.

2016 veröffentlichte er sein Debüt-Mixtape „Punto de Equilibrio“, auf dem Kollaborationen mit Künstler:innen wie Álvaro Díaz, Joyce Santana und Rafa Pabön zu hören waren. Das Projekt trug dazu bei, seinen Sound zu etablieren, und gab den Hörer:innen einen ersten Einblick in die Vielseitigkeit, die zu einem zentralen und prägenden Merkmal seiner Karriere werden sollte.

Ende der 2010er Jahre war Rauw nicht mehr nur ein Künstler, den man im Auge behalten sollte; er wurde Teil der nächsten Generation, die die lateinamerikanische Musik neu prägte.

Wie wurde Rauw Alejandro berühmt?

Hits und Kollaborationen haben Rauw Alejandros globalen Aufstieg beflügelt. © Courtesy of Rauw Alejandro

Rauws Durchbruch gelang ihm durch eine Kombination aus Songs, Kollaborationen und einem wachsenden Ruf als Live-Künstler. Seine 2017 erschienene Single „Toda“ mit Alex Rose war sein erster Eintrag in den Billboard Hot Latin Songs-Charts, während ein nachfolgender Remix mit Cazzu, Lenny Tavárez und Lyanno die Reichweite des Songs erheblich vergrößerte.

Sein Bekanntheitsgrad stieg weiter an, und 2020 veröffentlichte er sein Debüt-Studioalbum „Afrodisíaco“. Das Projekt zeigte einem breiteren Publikum, wie geschickt er zwischen sinnlichem R’n’B, Reggaeton und Pop wechselt, ohne sich auf einen einzigen Stil festzulegen.

Dann kam 2021 „Vice Versa“, das noch weiter in Richtung Romantik und Pop vordrang. Es stieg auf Platz 1 der Billboard Top Latin Albums-Charts ein, während die Durchbruch-Single „Todo de Ti“ zu einem der prägenden Songs von Rauws Aufstieg wurde.

Rauw Alejandro verpasst der lateinamerikanischen Musik neue Ebenen. © Courtesy of Rauw Alejandro

Sein 2022 erschienenes Album „Saturno“ beschäftigte sich mit futuristischem Reggaeton und Dance-Themen, während „Cosa Nuestra“ aus dem Jahr 2024 eher in Richtung einer filmischeren Welt tendierte, die von der Geschichte New Yorks und der Karibik geprägt war.

Zuletzt erkundete „Cosa Nuestra: Capítulo 0“, das 2025 erschien, puertorikanische und karibische Traditionen im weiteren Sinne und integrierte eine Vielzahl von Genres und Klängen – darunter Bomba, Plena, Salsa und Bachata – in einen zeitgenössischen Rahmen.

Rauws Kreativität und sein Fleiß brachten ihm große Anerkennung in der Branche ein: Er erhielt fünf Grammy- und 16 Latin-Grammy-Nominierungen – sowie zwei Latin-Grammy-Auszeichnungen in den Jahren 2021 und 2022.

03 Kooperationen, die Rauw Alejandro musikalisch bekannt machten

Zu den Kollaborationen, die Rauw ins globale Rampenlicht rückten, gehörten die Zusammenarbeit mit Anuel AA bei „Reloj“ und mit J Balvin bei „De Cora <3“ – beide aus dem Jahr 2020. Dann, im Jahr 2022, lieferten er und Shakira den energiegeladenen und rhythmischen Song „Te Felicito“, der ihre unterschiedlichen Stile und ihren dynamischen Performance-Instinkt nahtlos miteinander verband.

Er tat sich 2024 erneut mit Shakira für „Cohete“ zusammen und arbeitete mit einer ganzen Reihe weiterer Künstler:innen zusammen, darunter Selena Gomez, Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Juanes, Romeo Santos und Bad Bunny. Seine Chemie mit anderen Artists ist zu einem Teil seiner Anziehungskraft geworden: Rauw kann in die Klangwelt eines anderen eintauchen, ohne dabei die Identität zu verlieren, die ihn überhaupt erst erkennbar und besonders macht.

04 Rauw Alejandros Entwicklung als Performer

Performance und Bewegung stehen im Mittelpunkt von Rauw Alejandros Kunst © Courtesy of Rauw Alejandro

Tanz und, im weiteren Sinne, die Kunst der Performance waren schon immer ein zentraler Bestandteil dessen, was Rauw als Künstler ausmacht. Sein Hintergrund verleiht seinen Live-Shows eine Körperlichkeit, die sie von einem herkömmlichen Konzert unterscheidet. Bewegung und Choreografie sind nicht einfach nur Elemente, die er in seine Auftritte einbaut – sie sind eine seiner Kommunikationsformen.

Dieser Instinkt ist mit jeder Schaffensphase ambitionierter geworden. Seine Shows verbinden Choreografie, Inszenierung, visuelle Effekte und sorgfältig konstruierte Welten, die ein theatralisches visuelles Universum rund um die Erzählung der Musik erschaffen.

Rauw Alejandros musikalische Meilensteine

2014: Beginnt, Musik auf SoundCloud hochzuladen

2016: Veröffentlichung von „Punto de Equilibrio“

2020: Veröffentlichung von „Afrodisíaco“

2021: Veröffentlichung von „Vice Versa“

2022: Veröffentlichung von „Saturno“

2024: Veröffentlichung von „Cosa Nuestra“

2025: Veröffentlichung von „Cosa Nuestra: Capítulo 0“

Rauw Alejandro strebte eine Profifußballkarriere an, bevor die Musik kam. © Matthew Stith / Red Bull Content Pool Quotation Lange bevor ich mit der Musik anfing, war ich Sportler, und diese Disziplin, Neugier und der Drang, ständig über meine Grenzen hinauszugehen, prägten jedes Kapitel meiner Karriere. Rauw Alejandro

05 Wie Puerto Rico die Musik von Rauw Alejandro beeinflusst hat

Puerto Rico ist viel mehr als nur ein Teil von Rauws Biografie – es ist Teil des Vokabulars seiner Musik. Der Einfluss der Insel ist in den Reggaeton-Wurzeln seines Repertoires zu hören, geht aber über das Genre hinaus. In seinen neueren Werken beschäftigt sich Rauw zunehmend mit der breiteren Musikgeschichte Puerto Ricos und der Karibik.

„Cosa Nuestra: Capítulo 0“ ist vielleicht das deutlichste Beispiel dafür. Das 2025 erschienene Album dreht sich um seine Herkunft und seine Vorfahren und schöpft aus Traditionen, die die puertorikanische und karibische Musik geprägt haben, während es diese gleichzeitig in einen zeitgenössischen Sound übersetzt. Es vereint Bomba, Plena, Salsa und Bachata mit den Urbano- und Elektronik-Einflüssen, die frühere Kapitel seiner Karriere auszeichnen.

„Das ist meine Art zu zeigen, dass die Karibik nicht die Vergangenheit ist, sondern eine lebendige Gegenwart, die die Welt weiterhin in Begeisterung versetzt“, schrieb er nach der Veröffentlichung auf seiner Instagram-Seite .

06 Alles unter einem Dach in New York

Red Bull Chapters mit Rauw Alejandro © Red Bull

Rauws Visionen von Weiterentwicklung standen im Mittelpunkt seiner mitreißenden New-York-Show. Da ist der Sportler, der auf dem Fußballplatz Disziplin gelernt hat. Der Teenager, der durch den Tanz die Bühne für sich entdeckt hat. Der junge Künstler, der Songs auf SoundCloud hochgeladen und sich Stück für Stück ein Publikum aufgebaut hat. Der Durchbruchstar von „Vice Versa“. Der Futurist von „Saturno“. Der Künstler, der mit Respekt und Weitblick auf „Cosa Nuestra: Capítulo 0“ zurückblickt.

Und dann ist da noch der Performer, der immer noch nach vorne blickt.