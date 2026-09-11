Red Bull Cerro Abajo 2025/26: Die Geschichten einer unvergesslichen Saison

Mit einem neuen Champion in Stuttgart bot die Red Bull Cerro Abajo-Saison 2025–26 rekordverdächtige Läufe, historische Premieren und einige der bisher spannendsten Rennen. Hier sind die wichtigsten Rennen, Fahrer:innen, Strecken und Momente, die die Saison geprägt haben.

01 Roger Vieira gewinnt den Red Bull Cerro Abajo-Titel

Es war ein überglücklicher Roger Vieira, der sich nach einer hart umkämpften Saison mit vier Stationen auf zwei Kontinenten endlich seinen allerersten Red Bull Cerro Abajo World Series-Titel sicherte. Der Brasilianer wurde damit erst der zweite Titelträger in der Geschichte der World Series – Juanfer Vélez hatte die beiden vorherigen Auflagen gewonnen.

Vieira startete in die Saison 2025–2026 mit einem überragenden Sieg beim Red Bull Genova Cerro Abajo und ließ dabei den flinken Deutschen Johannes Fischbach hinter sich, um seinen ersten World-Series-Sieg einzufahren. Nach einem soliden Ergebnis beim zweiten Rennen in Valparaíso, Chile , fand Vieira wieder zu seiner Form zurück, als die World Series für den dritten Saisonlauf nach Italien zurückkehrte. Mit seinem Sieg in Italien gelang dem brasilianischen Fahrer sein zweiter Sieg in Genua, womit er seinen Platz an der Spitze der Gesamtwertung festigte.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Da der World-Series-Titel noch offen war, machte sich Vieira auf den Weg nach Stuttgart zum ersten deutschen Lauf auf völlig unbekanntem Terrain. Er behielt die Nerven und wurde Zweiter hinter dem spanischen Fahrer Alex Marín.

Roger Vieira feiert seinen Sieg mit den Fans. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Als einziger Fahrer, der die Saison mit mehr als einem Sieg abschloss, und dank seines zweiten Platzes in Stuttgart sicherte er sich souverän den Gesamtsieg.

02 Stuttgart erweitert die europäische Bühne

Das Jahr 2026 läutete ein neues Kapitel für Red Bull Cerro Abajo in Europa ein, als ein brandneuer Stopp in den Kalender der World Series aufgenommen wurde. Stuttgart kam 2026 dazu, mit seinem brutalen, 1,2 km langen Kurs mit 12 Hindernissen, der rund um die berühmten "Stäffele" angelegt wurde – die Treppen, die die Hänge der Stadt verbinden.

Beim Deutschland-Debüt und zugleich Saisonfinale wurden steile Treppen, enge Gassen und verwinkelte Stadtkorridore zum spektakulären MTB-Schlachtfeld.

Stuttgart signalisierte die wachsende Präsenz des extremsten Stadtrennens der Welt auf europäischem Boden, als die World Series über ihre lateinamerikanischen Wurzeln hinauswuchs. Was 2003 als einzelnes Rennen in Valparaíso begann, entwickelte sich 2023 zur vollwertigen Red Bull Cerro Abajo World Series, bevor sie den Atlantik überquerte und Genua in den Rennkalender 2024 aufnahm. Die italienische Station stand in dieser Saison zweimal auf dem Programm und stimmte die Fans auf ein weiteres europäisches Duell beim spektakulären Debüt in Stuttgart 2026 ein.

03 Sebastian Holguíns rekordbrechender Lauf in Valparaíso

Die Saison 2025–2026 schrieb Geschichte: Im Finale von Red Bull Valparaíso Cerro Abajo legte der 21-jährige Kolumbianer Sebastián Holguín einen perfekten Run hin, sicherte sich den Sieg und wurde zum neuen "King of the Port" gekrönt.

Nachdem er am Vortag in der Qualifikation die schnellste Zeit gefahren war, stand Holguín als letzter Fahrer auf der Strecke unter Druck. Sein extrem schnelles Tempo war schon direkt nach dem Start deutlich zu sehen, als er an der ersten Zwischenzeitmessung in Führung lag. Von da an lieferte der Kolumbianer eine Meisterleistung in Sachen Präzision, Tempo und Kraft ab und behielt seinen Vorsprung in jedem Sektor bis zum Ziel bei.

Sebastián Holguín auf dem Weg zu einem neuen Streckenrekord. © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Holguín überquerte die Ziellinie in 2:15,432, sicherte sich den Sieg mit einem Vorsprung von 0,789 Sekunden und pulverisierte dabei den Streckenrekord von Tomáš Slavík, den dieser bei seinem Sieg 2023 aufgestellt hatte. Der rekordbrechende Lauf katapultierte Holguín an die Spitze der Red Bull Cerro Abajo World Series, doch er konnte den ersten Platz nicht halten und musste sich letztendlich mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung begnügen.

04 Paz Gallo gewinnt das allererste World-Series-Rennen der Frauen

Das Saisonfinale 2026 markierte einen weiteren entscheidenden Schritt in der Entwicklung der Serie: Zum ersten Mal fand bei einem offiziellen World-Series-Stopp ein Frauenrennen statt.

Sechs Elite-Fahrerinnen nahmen im Frauenrennen die volle 1,2 km lange Strecke des Red Bull Stuttgart Cerro Abajo in Angriff, fuhren 130 Meter über die legendären Stäffele-Treppen der Stadt hinunter und bewältigten dieselben Hindernisse wie die Männer.

Paz Gallo meisterte die Treppen mit Leichtigkeit. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Die Chilenin Paz Gallo schrieb als erste Siegerin der Frauen Geschichte: Mit einer Zeit von 1:55,617 setzte sie sich mit nur 0,118 Sekunden Vorsprung gegen die Deutsche Nina Hoffmann durch, während die Italienerin Veronika Widmann das Podium der Frauen komplettierte. Es war das erste Mal in der 23-jährigen Geschichte der Serie, dass Frauen um ein offizielles World-Series-Ergebnis fuhren.

05 Tuhoto-Ariki Pene schafft in Stuttgart den Durchbruch

Titelverteidiger Vieira und die Rennsieger Holguín und Marín mögen in dieser Saison die Schlagzeilen beherrscht haben, doch ein anderer Fahrer hat still und leise eine der herausragendsten Geschichten des Jahres geschrieben.

Der Neuseeländer Tuhoto-Ariki Pene, der bereits für seine Vielseitigkeit und seinen geschmeidigen Fahrstil bekannt ist, gab Mitte der Saison im Juni 2026 in Genua sein World-Series-Debüt. Er beendete das Rennen in Italien auf dem vierten Platz. Daraufhin holte der Neuseeländer in Stuttgart den dritten Platz und sicherte sich damit bereits bei seinem zweiten Red Bull Cerro Abajo-Auftritt einen bahnbrechenden Podiumsplatz.

Mit diesen beiden Ergebnissen beendete Pene die Saison auf dem sechsten Gesamtrang, was den 25-Jährigen als möglichen Titelanwärter für die nächste Saison positioniert.

06 Alex Marín gewinnt in Stuttgart mit nur 0,055 s Vorsprung

Alex Marín feiert seinen Sieg in Stuttgart. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Der Spanier Marín wurde der erste Sieger aller Zeiten beim Red Bull Stuttgart Cerro Abajo. Mit einer Zeit von 1:44,033 setzte er sich im knappsten Zieleinlauf der Saison mit nur 0,055 Sekunden Vorsprung vor Vieira durch. Sein Sieg unterstrich die hauchdünnen Abstände, die die Top-Rider den ganzen Tag über trennten – auf einer Strecke, auf der Präzision genauso wichtig war wie Tempo.

Die 1,2 km lange Strecke in Stuttgart umfasste 12 nummerierte Hindernisse – so viele wie noch nie in der Geschichte des Red Bull Cerro Abajo. Die Rider bewältigten alles vom "Deck Drop Gate" über den "Pond Gap" bis hin zum "Stäffele Drop", bevor es zum Endspurt auf den Wilhelmsplatz ging.

Die Strecke bot zudem einige der längsten Airtime-Abschnitte der Saison, dank Features wie dem 11 Meter langen "Jeep Compass Gap", bei dem die Fahrer:innen blind in einen weiteren Treppenabschnitt katapultiert wurden, und dem "Bosch Booster", wo ein Kicker sie über eine 16-Meter-Lücke schleuderte. Der 8,5 Meter hohe "Bridge Drop" stellte eine weitere Herausforderung dar, bei der die Rider seitlich von einer Fußgängerbrücke auf die darunterliegende Straße springen mussten.

Niemand war vor dieser Veranstaltung schon einmal auf dem Stuttgarter Kurs gefahren, sodass es für das gesamte Feld Neuland war. Maríns Sieg krönte ein Stuttgarter Debüt, das von Meilensteinen geprägt war: ein neuer Austragungsort, ein Debütsieger, der erste Frauenwettbewerb der Serie und der bisher hindernisreichste Kurs überhaupt.

Roger Vieira wurde dank zweier Siege in Genua zum Weltmeister gekrönt. © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool Tuhoto-Ariki Pene, Roger Vieira und Alex Marín auf dem Podium in Stuttgart. © Marcel Lämmerhirt / Red Bull Content Pool Alex Marin fliegt bei Red Bull Stuttgart Cerro Abajo über die Ziellinie. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Paz Gallo holte sich in Stuttgart einen unvergesslichen Sieg. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Der Deutsche Johannes Fischbach sorgt bei heimischem Publikum für Ekstase. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Der Kolumbianer Sebastián Holguín stellte in Valparaíso einen Rekord auf. © Luis Barra/Red Bull Content Pool Roger Vieira fliegt durch die Straßen von Genua - bei Red Bull Cerro Abajo. © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool Der Chilene Felipe Agurto begeisterte das heimische Publikum. © Luis Barra/Red Bull Content Pool