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© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
MTB
Red Bull Stuttgart Cerro Abajo 2026: Showdown um den WM-Titel
Beim Deutschland-Debüt von Red Bull Cerro Abajo kämpfen die besten Urban-Downhill-Rider der Welt in Stuttgart um den WM-Titel. Mittendrin: Lokalmatador Johannes Fischbach.
Am 5. und 6. September kommt Red Bull Cerro Abajo erstmals nach Deutschland. Beim Saisonfinale in Stuttgart treffen die besten Urban-Downhill-Rider der Welt aufeinander, um den Weltmeister der Saison 2026 zu küren. Für Lokalmatador Johannes "Fischi" Fischbach bietet sich dabei die Chance, vor heimischem Publikum in den Titelkampf einzugreifen.
01
Was ist Red Bull Stuttgart Cerro Abajo?
Bei Red Bull Stuttgart Cerro Abajo verwandelt sich der Stuttgarter Kessel am 5. und 6. September 2026 in einen spektakulären City-Parcours, auf dem 35 der besten Mountainbiker der Welt über Treppen, durch enge Gassen und über eigens gebaute Hindernisse rasen.
Das Besondere: Stuttgart ist nicht nur ein weiterer Tourstopp. Hier fällt die Entscheidung um den Titel des Red Bull Cerro Abajo Weltmeisters 2026.
Fakt
Info
Event
Red Bull Stuttgart Cerro Abajo
Datum
5.-6. September 2026
Ort
Stuttgart
Disziplin
Urban Downhill
Rider
35
Eintritt
kostenlos
Besonderheit
Saisonfinale der World Series
02
Warum ist das Saisonfinale in Stuttgart so wichtig?
Das Deutschland-Debüt bildet den letzten von vier Stops der Red Bull Cerro Abajo World Series.
Während die Rider in den vorherigen Rennen Punkte gesammelt haben, entscheidet sich erst in Stuttgart, wer sich am Ende Weltmeister nennen darf. Deshalb steht nicht nur der Tagessieg auf dem Spiel, sondern der wichtigste Titel des gesamten Urban-Downhill-Sports.
Für die Fans wird das Wochenende damit zum ultimativen Showdown einer gesamten Saison.
03
Wer kann 2026 Weltmeister werden?
Vor dem Finale führt der Brasilianer Roger Vieira die Gesamtwertung an. Nach seinem Sieg beim letzten Saisonstopp in Genua reist er als Favorit nach Stuttgart.
Doch auch die Verfolger haben noch Chancen auf den Gesamtsieg. Besonders spannend aus deutscher Sicht: Johannes Fischbach liegt aktuell auf Rang drei und darf bei seinem Heimrennen auf wertvolle Punkte hoffen.
Gesamtwertung vor dem Finale in Stuttgart
Red Bull Cerro Abajo Championship standings
Rank
Person
Result
1
Roger Vieira (BRA)
149 points
2
Sebastian Holguín (COL)
95
3
Johannes Fischbach (GER)
85
4
Adrien Loron (FRA)
83
5
Felipe Agurto (CHI)
45
Der dreifache Deutsche MTB-Meister Johannes "Fischi" Fischbach reist mit zusätzlicher Motivation nach Stuttgart. Beim letzten Rennen in Genua fuhr Fischbach auf Platz zwei und sammelte wichtige Punkte für die Gesamtwertung.
Das Besondere an Stuttgart ist nicht nur die Topografie, sondern dass die ganze Region total bike-verrückt ist. Hier gibt es eine riesige Community – bestimmt werden super viele Leute an der Strecke stehen und für eine bombastische Atmosphäre sorgen.
04
Wie sieht die Strecke in Stuttgart aus?
Die Strecke nutzt die einzigartige Topografie des Stuttgarter Kessels und führt die Rider bergab durch die Stadt.
"D’ Stäffele nonder" lautet deshalb auch das Motto des Events. Die Teilnehmer erwarten:
- Steile Treppenpassagen
- Enge Gassen
- Technische Richtungswechsel
- Sprünge und Drops
- Urban Features
- Highspeed-Sektionen
Die besten Fahrer erreichen Geschwindigkeiten von bis zu rund 60 km/h.
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Wie funktioniert Urban Downhill?
Urban Downhill kombiniert klassischen Mountainbike-Downhill mit einem Stadtkurs.
Anders als bei Rennen im Gelände fahren die Athlet:innen mitten durch urbane Umgebungen. Treppen, Mauern, Gassen und künstliche Hindernisse werden dabei Teil der Rennstrecke. Gewertet wird ausschließlich die Zeit.
Wer die schnellste Linie findet und den Kurs am schnellsten absolviert, gewinnt. Schon kleine Fehler können dabei entscheidende Sekunden kosten.
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Welche Rider solltest du kennen?
Johannes Fischbach (GER)
Der dreifache Deutsche MTB-Meister startet beim ersten deutschen Cerro-Abajo-Rennen vor heimischem Publikum und zählt zu den größten Hoffnungen der Fans.
Tomáš Slavík (CZE)
Kaum ein Name ist enger mit Urban Downhill verbunden. Der Tscheche zählt zu den erfolgreichsten Athleten der Disziplin und bleibt auch 2026 ein Anwärter auf Spitzenplatzierungen.
Roger Vieira (BRA)
Der aktuelle Gesamtführende gewann zuletzt in Genua und gilt als einer der Topfavoriten auf den WM-Titel.
Sebastian Holguín (COL)
Der Kolumbianer gehört seit Jahren zu den stärksten Urban-Downhill-Fahrern der Welt und liegt aktuell auf Rang zwei der Gesamtwertung.
Adrien Loron (FRA)
Der Franzose reist nach seinem Podestplatz in Genua mit viel Selbstvertrauen nach Stuttgart.
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Die Geschichte von Red Bull Cerro Abajo
Red Bull Cerro Abajo gehört zu den bekanntesten Urban-Downhill-Serien der Welt. Seit Jahren sorgen die Rennen in den Straßen Lateinamerikas und Europas für spektakuläre Bilder, atemberaubende Geschwindigkeiten und legendäre Duelle.
Mit Stuttgart erhält die Serie 2026 erstmals einen deutschen Austragungsort. Dass dort direkt das Saisonfinale und die Entscheidung um den Weltmeistertitel stattfinden, macht das Debüt besonders.
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