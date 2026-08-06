Red Bull Stuttgart Cerro Abajo 2026: Showdown um den WM-Titel

Am 5. und 6. September kommt Red Bull Cerro Abajo erstmals nach Deutschland. Beim

treffen die besten Urban-Downhill-Rider der Welt aufeinander, um den Weltmeister der Saison 2026 zu küren. Für Lokalmatador

bietet sich dabei die Chance, vor heimischem Publikum in den Titelkampf einzugreifen.