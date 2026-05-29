"Red Bull Padel: Court Legends" bringt Premier Padel auf das Smartphone

Die beste Padel-Serie der Welt ist dabei, auf deinem Handy zu landen. Red Bull Padel: Court Legends , das Premier Padel-Handyspiel, ist jetzt für iOS und Android erhältlich. Wir zeigen dir, was dich erwartet.

Nach ein paar Stunden mit einem frühen Build ist die Richtung des Spiels bereits klar: Hier handelt es sich um ein Echtzeit-Padel-Erlebnis, das auf schnellen PvP-Ballwechsel aufbaut, mit einer strategischen Management-Ebene darunter. Hier sind die fünf Dinge, die jeder Padel-Fan vor dem Start wissen sollte.

01 Echte Action, echtes Padel-Gameplay

1 Min Wirf einen Blick auf Red Bull Padel: Court Legends Mit Red Bull Padel: Court Legends, einem brandneuen Handyspiel, das den Nervenkitzel des Padelspiels in deine Hand bringt, betrittst du noch heute den Platz.

Das Erste, was auffällt, ist, wie genau das Spiel den Sport selbst widerspiegelt. Das Doppelformat ist die Grundlage; Wände, Abpraller und Ballgeschwindigkeiten sind Teil des Puzzles, und die Ballwechsel beruhen auf denselben Prinzipien, die auch das Padel auf Elite-Ebene ausmachen: Positionierung, Geduld und Schussplatzierung.

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Die Steuerung ist einfach, bietet aber viel Abwechslung. Du tippst auf das Spielfeld, um dich zu bewegen, und der nächstgelegene Spieler wechselt auf die gewählte Position, so dass du die Position auf dem Spielfeld manuell steuern kannst. Die Schlagvielfalt hängt von der Art deines Wischens ab: Ein langer, lockerer Wisch sorgt für einen Lob, ein kurzer, scharfer Wisch für einen flachen Schlag und ein kräftiger Wisch für einen Smash.

Aufschläge werden, genau wie im richtigen Sport, diagonal in die gegenüberliegende Aufschlagbox gespielt, wobei der Ball zuerst aufspringt. Die Punkte werden genau so gewertet, wie du es erwarten würdest: verpasster Return, doppelter Abpraller, Netz oder Out.

Das Gameplay spiegelt echte Padel-Ballwechsel wider © Red Bull

Zwei besondere Mechanismen verleihen dem Erlebnis zusätzliche Tiefe. Der erste ist Bullet Time: Während der intensivsten Ballwechsel verlangsamt sich das Spiel kurz und gibt dir ein Zeitfenster, um das Spiel zu lesen und deinen Schlag zu wählen. Das verhindert, dass schnelle Ballwechsel zu einem reinen Ratespiel werden, bei dem es nur auf Glück oder Wahrscheinlichkeit ankommt.

Das zweite ist das Feature, das jeder Padel-Fan als Erstes ausprobieren möchte: das Spiel außerhalb des Platzes. Wenn der Ball aus der Arena fliegt, kannst du ihn jagen und von außerhalb des Spielfelds zurückspielen. Das spektakulärste Markenzeichen des Padelspiels gibt es jetzt also tatsächlich für deine Tasche.

02 Baue deinen Verein auf und stelle dein Team zusammen

Vereinsmanagement und Spielerverpflichtungen sind wichtige Funktionen © Red Bull

Die Action auf dem Spielfeld steht im Vordergrund, aber es gibt auch eine strategische Management-Ebene, die darunter liegt. Du gibst deinem Verein einen Namen, wählst ein Logo und stellst mit dem Draft-Athletes-System einen Kader zusammen. Jede:r Athlet:in erhält eine Karte, auf der sein Power-Rating, sein Star-Level, seine Nationalität und seine Ligazugehörigkeit sowie eine Dominanz-Statistik angegeben sind, die seine Spielweise bestimmt. Die Dominanzstatistik ist der Punkt, an dem die Kaderzusammenstellung wirklich interessant wird, denn sie regt dich dazu an, in Rollen zu denken und nicht nur in Zahlen.

Es lohnt sich auch, zwei Spieler:innen aus demselben Land zusammenzustellen, da dies die Chemie auf dem Spielfeld verbessert - eine kleine, aber wirkungsvolle Maßnahme, die cleveres Scouting belohnt. Athlet:innen können trainiert werden, um ihre Werte zu verbessern, während der Draft-Pool mit einem Timer aktualisiert wird, um der Rekrutierung einen eigenen Rhythmus zu geben.

Die großen Namen sind hier der eigentliche Anker. Die Padel-Stars Alejandro Galán , Juan Lebrón und Bea González erscheinen alle als freischaltbare Trainer:innen. Sie sind nicht im herkömmlichen Sinne spielbar, sondern haben die Aufgabe, deine Mannschaft weiterzuentwickeln, indem sie Elemente ihres Spielstils an deine Sportler:innen weitergeben.

03 Das Premier Padel-Erlebnis in deiner Tasche

Die im Spiel verfügbaren Locations zeigen die globale Reichweite des Sports © Red Bull

Die Wettbewerbsstruktur des Spiels ist der Punkt, an dem es die treuesten Fans des Sports dann tatsächlich begeistern wird. Die Turniere finden in zweiwöchigen Blöcken an verschiedenen Locations statt, wobei jedes Wochenende Qualifikations- und Finalturniere ausgetragen werden. Gewinnst du genug, steigst du in der Rangliste auf: Freundschaftsliga ganz unten, gefolgt von P2, P1 und schließlich den Majors, womit die gleiche Reihenfolge abgebildet ist wie in der echten Qatar Airways Premier Padel Tour Saison.

Das Spiel versucht nicht, den gesamten Premier Padel-Kalender nachzubilden. Stattdessen gibt es zu wichtigen Zeitpunkten Event-Turniere. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Wettbewerbe, die an reale Ereignisse wie das Premier Padel Italy Major gekoppelt sind, mit thematischen Herausforderungen und Belohnungen. Das Ergebnis ist ein System, das die Spannung großer Turniere einfängt, ohne das Spiel in einen endlosen Inhaltsplan zu verwandeln.

Die Austragungsorte selbst sind von realen Austragungsstädten inspiriert, mit architektonischen Kulissen, die den jeweiligen Ort widerspiegeln. Nach einem Sieg verweilt die Kamera auf dem Spielfeld, die Menge reagiert und die Feierlichkeiten entfalten sich in vollem 3D.

04 Die Ruhmeshalle sorgt für langfristigen Fortschritt

Eines der interessantesten Systeme des Spiels ist die Ruhmeshalle. Wenn ein:e Sportler:in das Ende seiner/ihrer Karriere erreicht, kannst du ihn/sie in den Ruhestand versetzen. Danach trägt er/sie durch Gegenstände, Boni und Vermächtnisbelohnungen weiterhin zu deinem Fortschritt bei.

Die Ruhmeshalle macht das Ausscheiden zu einer strategischen Entscheidung und nicht zu einem automatischen Mechanismus, der ausgelöst wird, wenn eine Karte nicht mehr nützlich ist. In einem Spiel, in dem es um langfristiges Kadermanagement und Stabilität geht, werden Spieler:innen belohnt, die über einen längeren Zeitraum hinweg in die Entwicklung eines erfolgreichen Vereins investieren.

05 Branding und Präsentation

Zentrales Branding verleiht einen Hauch von Authentizität © Red Bull

Die Präsentation des Spiels entspricht dem Ehrgeiz und dem Schliff des Spiels selbst. Das Branding der Qatar Airways Premier Padel Tour steht im Vordergrund, während die Werbung während des Spiels die Logos der International Padel Federation und von Red Bull auf dem Netz zeigt, genau wie bei einer echten Übertragung. Erkennbare Padel-Marken sind auch in den Stadien zu sehen. Die untere Navigationsleiste ist übersichtlich und einfach zu bedienen, mit den Tabs Club, Tour, Events und Shop.

Optisch schafft Court Legends ein Gleichgewicht zwischen Realismus und Stil. Die Spielermodelle haben Persönlichkeit, ohne in den Cartoon-Bereich abzudriften, die Plätze sehen scharf aus und die Match-Engine läuft auch auf mobiler Hardware reibungslos. Die Spielersuche bevorzugt PvP-Gegner in Echtzeit und schaltet nur dann auf die KI um, wenn kein:e andere:r Spieler:in verfügbar ist, so dass die Wartezeiten schnell vergehen, ohne dass du gegen Bots antreten musst.

06 Warum dieses Spiel für Padel wichtig ist

Red Bull Padel: Court Legends kommt zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an dem Padel weltweit neue Höhen erreicht. Die Premier Padel Saison 2026 umfasst 25 Turniere in 17 Ländern, darunter neue Stationen in Großbritannien und Südafrika. Die Übertragungen der Tour erreichen jetzt mehr als 240 Länder.

Ein lizenziertes Handyspiel, das vom größten Padel-Wettbewerb der Welt unterstützt wird, ist der nächste logische Schritt, um den Sport Millionen von Menschen näherzubringen, die ihn vielleicht noch nie gespielt haben.

Für Fans, die bereits in die Padel-Welt eingetaucht sind, ist der Reiz etwas anders. Court Legends eignet sich überraschend gut als Werkzeug, um das taktische Verständnis zu verbessern und die Rolle des Teammanagements zu erkunden. Verbringe ein paar Wochen damit, deinen Verein durch den Tour-Modus zu führen, und du wirst schnell die Dynamik der Qualifikationswege, den Aufstieg in der Rangliste und den Rhythmus einer echten Saison lernen.

Aufgrund der Stärke dieser ersten Version hat Red Bull Padel: Court Legends das Zeug dazu, das ultimative Padelspiel für das Smartphone zu werden. Es fängt den Sport genau ein, versteht sein Publikum und bietet ein Erlebnis, das sowohl zugänglich ist als auch wirklich Spaß macht.

07 Wie kann ich Red Bull Padel: Court Legends spielen?

Wo kann ich Premier Padel sehen?

Du kannst jedes Premier Padel-Turnier ab dem Viertelfinale live auf Red Bull TV verfolgen. Alle Turnierpläne, Ticketinformationen, Ergebnisse und Spieler:innennachrichten findest du auf der Premier Padel Website .

Über den Autor Wer ist Javier Romero? Javier ist CMO bei Siux Padel und ein zertifizierter Padel-Trainer mit tiefen Wurzeln in diesem Sport, auf und neben dem Platz. Zuvor leitete er die Content- und Digitalstrategie bei Babolat Padel. Als Sportjournalist für Red Bull kennt er die Spieler, Events, Marken und Trends, die den weltweiten Aufstieg des Padelsports prägen, aus der Insider-Perspektive. Er ist außerdem ein begeisterter Spieler und eine der aktivsten Stimmen in der Padel-Branche auf LinkedIn.