Die Lines von Red Bull Rampage 2024 nehmen Form an

zu verwirklichen. Hier ist ein kleiner Einblick in einige der atemberaubenden Drops, fast senkrechten Rampen und massiven Jumps, die wir am Tag X sehen werden.

gibt es zum ersten Mal in der Rampage-Geschichte zwei Starttore in der Wüste von Utah. Die erste Strecke führt die männlichen Freerider zurück an die Location aus den Jahren 2018/2019, wobei der Kurs der steilste aller bisherigen Strecken ist. Links davon geht es für die besten weiblichen Freeriderinnen zu einem völlig neuen Teil des Berges. In den vergangenen Wochen haben die Rider Seite an Seite in der Wüste geschuftet, um ihre Vision für einen der denkwürdigsten

Here's everything you need to know about Red Bull …

Explore the Red Bull Rampage venue Explore the Red Bull Rampage venue with freeride mountain bike athletes Jaxson Riddle and Hannah Bergemann as your guides.

Red Bull Rampage revives an iconic venue for 2024

"Es erinnert mich an die Freeride-Features in British Columbia, bei denen man die Geschwindigkeit und das Bremsen präzise kontrollieren muss", erklärt Cami, die immer eine besondere Challenge will.

"Es erinnert mich an die Freeride-Features in British Columbia, bei denen man die Geschwindigkeit und das Bremsen präzise kontrollieren muss", erklärt Cami, die immer eine besondere Challenge will.

"Es erinnert mich an die Freeride-Features in British Columbia, bei denen man die Geschwindigkeit und das Bremsen präzise kontrollieren muss", erklärt Cami, die immer eine besondere Challenge will.

Brown und Nogueria haben sich zu einem Team zusammengeschlossen, um das Feature gemeinsam fertigzustellen. "Wir haben zusammen mindestens 100 Stunden daran gearbeitet", sagt Nate, der Digger von Nogueria. Weil der Drop so steil ist, hatte das Team damit zu kämpfen, Baumaterialien an die Schwerkraft zu verlieren und musste sich manchmal sogar anseilen, um den Absprung zu formen.

Brown und Nogueria haben sich zu einem Team zusammengeschlossen, um das Feature gemeinsam fertigzustellen. "Wir haben zusammen mindestens 100 Stunden daran gearbeitet", sagt Nate, der Digger von Nogueria. Weil der Drop so steil ist, hatte das Team damit zu kämpfen, Baumaterialien an die Schwerkraft zu verlieren und musste sich manchmal sogar anseilen, um den Absprung zu formen.

Brown und Nogueria haben sich zu einem Team zusammengeschlossen, um das Feature gemeinsam fertigzustellen. "Wir haben zusammen mindestens 100 Stunden daran gearbeitet", sagt Nate, der Digger von Nogueria. Weil der Drop so steil ist, hatte das Team damit zu kämpfen, Baumaterialien an die Schwerkraft zu verlieren und musste sich manchmal sogar anseilen, um den Absprung zu formen.