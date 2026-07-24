Red Bull unterstützt Klopps Ziel, das DFB-Team zu übernehmen

Während Red Bull Jürgen Klopps Ambition unterstützt, die deutsche Nationalmannschaft zu leiten und eine der renommiertesten Positionen im Weltfußball zu übernehmen, bekräftigt das Unternehmen zugleich sein eigenes Engagement.

"Jürgen hat mit seiner Vision, seiner Erfahrung und seiner Führungsstärke unsere Fußballphilosophie nachhaltig geprägt“, sagte Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments. "Wir sind ihm für seinen wertvollen Beitrag außerordentlich dankbar und wünschen ihm viel Erfolg bei dieser außergewöhnlichen Aufgabe mit der deutschen Nationalmannschaft."

Jürgen Klopp und Oliver Mintzlaff gemeinsam auf der Bühne © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Jürgen Klopp über seine Zeit bei Red Bull

Jürgen Klopp kehrt an die Seitenlinie zurück © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Jürgen Klopp sagt: "Meine Zeit bei Red Bull war ein unglaublich bereicherndes Kapitel. Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, dass sie so früh zu Ende geht. Umso stolzer bin ich auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und umso dankbarer bin ich allen Menschen in unseren Clubs und der gesamten Organisation für ihr Vertrauen, ihre Leidenschaft und ihr großes Engagement. Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zu werden, ist eine große Ehre und gleichzeitig auch eine große Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte.

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Deshalb bin ich Oliver Mintzlaff sowie seinen Geschäftsführer-Kollegen Alexander Kirchmayr und Franz Watzlawick sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diesen Schritt zu gehen. Ich weiß, dass ihnen diese Entscheidung alles andere als leichtgefallen ist. Gerade deshalb weiß ich ihr Verständnis, ihr Vertrauen und ihre Unterstützung besonders zu schätzen.

Ich verlasse Red Bull mit dem guten Gefühl, dass der globale Fußballbereich hervorragend aufgestellt ist und eine erfolgreiche Zukunft vor sich hat, auf die vergangene Zeit werde ich mit großem Stolz und tiefer Dankbarkeit zurückblicken, insbesondere auf die Zusammenarbeit mit dem globalen Soccer Team rund um Mario Gómez und Florian Scholz. Ich wünsche dem gesamten Team und allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg und nur das Beste."

Quotation Ich werde auf die Zeit bei Red Bull mit großem Stolz und tiefer Dankbarkeit zurückblicken. Jürgen Klopp

Jürgen Klopp unterwegs als Head of Global Soccer bei Red Bull © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Red Bull zur Entscheidung für Klopps DFB-Wechsel

Oliver Mintzlaff ergänzte: "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Gemeinsam mit meinen Geschäftsführer-Kollegen Franz Watzlawick und Alexander Kirchmayr haben wir uns jedoch dazu entschieden, Jürgens Ambition zu unterstützen. Die Möglichkeit, Deutschland in einer herausfordernden Phase zu unterstützen und eine der wichtigsten Aufgaben im deutschen Fußball zu übernehmen, ist für ihn von großer Bedeutung.

Talenten Flügel zu verleihen, gehört seit jeher zum Kern dessen, was Red Bull ausmacht. Wir werden weiterhin in die Identifizierung und Entwicklung der nächsten Generation von Spielerinnen, Spielern sowie Trainerinnen und Trainern investieren und gleichzeitig die Strukturen und das Know-how weiter stärken, die es unseren Clubs ermöglichen, auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein."