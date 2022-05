Die besten Read Dead Redemption 2 Mods

Das bereits im Jahr 2018 veröffentlichte Wild-West-Game Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games heimste unzählige Preise ein und gilt auch für uns als eines der besten Open-World-Games aller Zeiten . Wer nicht genug vom Abenteuer des Outlaws Arthur Morgan bekommen kann, kann mit den besten Red Dead Redemption 2 Mods seine Spielerfahrung auf ein neues Level hieven.

Ein Soundtrack für die Gaming-Geschichte. Gebt euch den Recap zur Music-Performance:

56 Min The Music of Red Dead Redemption 2 Check out this reimagining of Red Dead Redemption 2's score as a live audio-visual performance.

01 Photorealistic ReShade

Per Mod gibt's fotorealistische Grafik © Nexus Mods / Rockstar Games

Die PC-Fassung von Read Dead Redemption 2 ist, eine potente Hardware vorausgesetzt, auch heute noch ein wunderschönes Game mit einer beeindruckenden und lebendigen Welt. Wer die Grafik zusätzlich verbessern möchte, kann auf verschiedene Mods zurückgreifen.

Photorealistic Reshade verbessert die Grafikqualität nochmals deutlich und das ohne, dass die Performance des Spiels darunter leiden würde. Dabei optimiert die Modifikation vor allem Farben, Schatten, sowie Tone Mapping und schärft das Bild zusätzlich nach. Das Ergebnis ist beeindruckend und… nun ja… nahezu fotorealistisch, eben.

02 Basic Needs

Ihr müsst regelmäßig essen, um bei Kräften zu bleiben. © Rockstar Games

RDR 2 bietet bereits von Haus aus leichte Survival-Mechaniken . Immerhin will Protagonist Arthur mit Nahrung versorgt und regelmäßig gewaschen werden. Auch eine Mütze Schlaf ist von Zeit zu Zeit überlebenswichtig.

Wem diese Elemente noch nicht weit genug gehen, der sollte sich die Mod Basic Needs einmal genauer anschauen. Sie führt neue Elemente wie Hunger, Durst, Erschöpfung und mehr ein, die euch praktischerweise sogar als Symbole im Interface angezeigt werden. Wer es gerne etwas realistischer mag, ist mit dieser Mod an der richtigen Adresse.

Survival in eisigen Höhen: Extrem-Bergsteiger Nirmal Purja spricht im Podcast 'Beyond the Ordinary' über seine rekordverdächtige Klettertour.

03 FOV Widescreen Mod

Missing img placeholder © Red Bull

Wer einen Widescreen-Monitor im 21:9-Format sein Eigen nennt, sollte sich dieses praktische Helferlein für Red Dead Redemption 2 herunterladen. Die Mod existiert bereits seit dem Jahr 2019 und erfreut sich bis heute ungebrochener Beliebtheit.

Dabei tut die Modifikation genau das, was der Name suggeriert. Sie erweitert das Sichtfeld (Field of View) für extra-breite Displays . Doch das ist noch nicht alles. Für zusätzliche Immersion entfernt die Mod zudem die schwarzen Balken aus Zwischensequenzen, der cineastischen Kamera, Shop-Menüs und vielen anderen Bereichen, um euch noch tiefer in die Spielerfahrung eintauchen zu lassen. So simpel und so gut.

04 Lenny's Simple Trainer

RDR 2 aus der Sicht eines Adlers: Lenny's Simple Trainer macht es möglich. © LMS / Rockstar Games

Die Red Dead Redemption 2 Mod Lenny's Simple Trainer ist eine echte Allzweckwaffe für die PC-Version des Open-World-Games. Ihr wollt aus der Sicht eines Adlers den Wilden Westen erkunden ? Als Wolf auf die Jagd gehen? Per Knopfdruck euer Gesucht-Level verlieren oder euch an jede Stelle auf der Karte teleportieren ?

All das und noch viel mehr könnt ihr mit diesem Helferlein bewerkstelligen. Lenny's Simple Trainer ist zwar nicht die einzige Trainer-Mod für RDR 2, wohl aber die vielseitigste. Wenn ihr euch in Seelenruhe in der Prärie austoben und einfach mal Spaß haben wollt, führt kein Weg an der Mod vorbei.

Frei wie ein Adler: Mit der Eagle Cam über die legendäre Streif. So habt ihr die Ski-Piste sicherlich noch nie gesehen.

1 Min Eagle Cam POV der Streif Das ist wohl der coolste Blick über die Streif, den du je gesehen hast! Nicht?

05 Hot Air Balloon

Eine Ballonfahrt, die ist lustig. Auch in RDR 2. © KranK / Nexus Mods

Die Hot Air Balloon Mod lädt zu einer entspannten Sightseeing-Tour durch die malerische Landschaft ein. Per Knopfdruck spawnt ihr einen Heißluftbalon, den ihr selbst steuern könnt. Lasst die malerischen Berge der Grizzlies auf euch Wirken, bestaunt die Flora und Fauna der Sumpflandschaft oder begutachtet das bunte Treiben in den Straßen von Saint-Denis in aller Ruhe aus der Vogelperspektive.

06 Crime & Law Rebalance and Enhancement

Geld regiert die Welt - Auch in Red Dead Redemption 2 © Rockstar Games

Die Gesetzeshüter in Red Dead Redemption 2 sehen alles . Selbst, wenn ihr euch irgendwo mitten in der Pampa einen herrenlosen Lederbeutel aneignet. Zugegeben: Das Wanted-System des Spiels ist nicht unbedingt perfekt ausgeglichen. Genau an diesem Punkt kommt diese Modifikation ins Spiel, die gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt.

Einfach ausgedrückt: Gibt’s keine Zeugen, gibt’s auch keine Strafen. Zusätzlich verbessert die Mod aber auch die KI der Gesetzeshüter und macht diese stärker, was zu einem realistischeren Spielgefühl führt.

07 Buyable Properties

Diese Mod lässt euch Häuser und Hotelzimmer kaufen und dekorieren © bolmin70 / Rockstar Games

Das Outlaw-Leben verlangt Arthur Morgan und euch als Spielerinnen und Spieler eine Menge ab. Nach getaner Arbeit will man sich auch einfach mal häuslich niederlassen und seinen Lebensabend in der malerischen Natur entspannt genießen. Die Read Dead Redemption 2 Mod Buyable Properties erlaubt es euch, Hotelzimmer und verschiedene Behausungen käuflich zu erwerben und diese nach eurem Gusto anzupassen.

Dürfen es die pinken Vorhänge für die Hütte nahe Rhodes sein? Nehmt ihr für das Häuschen in den Heartlands lieber das Einzel- oder das Doppelbett? Nach dem Epilog des Spiels stehen euch dank dieser Mod zahlreiche Optionen offen.