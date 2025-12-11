Neue Challenge: Kalle Rovanperä erklärt die Super Formula

Die Super Formula kommt der Formel 1 außerhalb der Weltmeisterschaft am nächsten und ist für den zweifachen Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä der schnellste Weg, um an der Spitze des Motorsports zu fahren. Sie ist zugleich die höchste Stufe der Einsitzer-Rennserie in Japan und liegt über den nationalen F3- und Super GT-Wettbewerben, während die Leistung der Autos näher an einen F1-Boliden herankommt als die Autos der F2, der eigentlich offiziellen Zubringermeisterschaft der Königsklasse...

Kalle Rovanperä will in die F1 wechseln © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

01 Was ist die Super Formula?

Die Super Formula ist die höchste Stufe des Motorsports in Japan. Es ist eine Open-Wheel-Rennserie, in der 22 Fahrer:innen in Autos mit fast genau der gleichen Leistung antreten. Dank des hohen Anpressdrucks erreichen diese Autos rasante Geschwindigkeiten, was die Serie zu einer der schnellsten und wettbewerbsfähigsten der Welt macht. Die Super Formula zieht seit langem einige der besten Motorsportler:innen an, sowohl aus Japan als auch aus dem Ausland, darunter Michael Schumacher. Von den aktuellen Formel 1-Athleten waren Liam Lawson und Pierre Gasly kurz davor, Meister der Super Formula zu werden, bevor sie in die F1 aufstiegen, und der amtierende Meister ist der Red Bull Junior Team Fahrer Ayumu Iwasa.

Der Rallye-Weltmeister Rovanperä nimmt an der Serie teil, um sich voll und ganz an den Rundstrecken-Rennsport anzupassen. Nachdem er die Weltmeisterschaften 2022 und 2023 gewonnen hatte, nahm sich Rovanperä eine Auszeit, um sich im Driften zu versuchen, bevor er zum Rallyesport zurückkehrte und seinen dritten Weltmeistertitel errang. Nun hat der ehrgeizige Finne die kühne Entscheidung getroffen, die WRC für eine Karriere in Einsitzern zu verlassen. Im Jahr 2026 wird er in der Super Formula antreten, um das ultimative Ziel zu erreichen: die Formel 1.

Ich freue mich darauf, mich selbst voranzutreiben, wenn ich mit einer weißen Weste anfange. Kalle Rovanperä

02 Was die Super Formula so schnell (und so angesehen) macht

Als Japans höchste und schnellste Formelauto-Rennserie ist die Super Formula ein Schaufenster für die Besten des japanischen Motorsports und eine der härtesten Prüfungen für das fahrerische Können der Welt. Sie ist aber auch ein Wettbewerb zwischen den Autogiganten Toyota und Honda, denen die Hälfte der Rennstrecken gehört, auf denen 10 der 12 Rennen ausgetragen werden. Die Rivalität ist groß, denn viele Fahrer:innen werden von den beiden Marken gefördert und in verschiedenen nationalen Open-Wheel-Serien, Super GT und Super Formula Lights eingesetzt.

Die meisten dieser Rennstrecken waren ursprünglich Teststrecken, auf denen neue Autos auf Herz und Nieren geprüft wurden, so dass jede Runde zu einem Test von Beschleunigung, Grip und Kurvengefühl wurde. Die Autos haben die gleiche Leistung von etwa 550 PS - halb so viel wie ein Formel-1-Auto --, aber die Aerodynamik sorgt für maximalen Abtrieb, während die riesigen Yokohama-Reifen enormen mechanischen Grip sicherstellen, was wiederum hohe Geschwindigkeiten und niedrige Rundenzeiten ermöglicht.

Liam Lawson wurde 2023 Vizemeister in der Super Formula © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

03 Eine kurze Geschichte der Super Formula

Die Super Formula ist die neueste Ausgabe der japanischen Formel 2000, die 1973 ins Leben gerufen wurde. Seitdem wurde sie als All-Japan Formula Two, Formula 3000, Formula Nippon und schließlich als Super Formula neu erfunden. Seit 1973 besteht das Ziel der Meisterschaft darin, die ultimative nationale Serie für japanische Fahrer:innen und Teams zu sein. Da es keine Unterschiede in der Leistung der Autos, Reifen oder Motoren gibt, wird das Ergebnis durch das Können der Athlet:innen und die Strategie des Teams bestimmt.

Das Niveau des Wettbewerbs ist sehr hoch und zahlreiche Weltklassefahrer:innen haben dort ihr Können unter Beweis gestellt, bevor sie in der Formel 1 unter Vertrag genommen wurden, darunter Japans erster Vollzeit-F1-Fahrer Satoru Nakajima und der siebenfache F1-Weltmeister Michael Schumacher. Andere sind Aguri Suzuki, Takuma Sato und in jüngerer Zeit Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne und Liam Lawson. Felix Rosenqvist, Álex Palou und Patricio O'Ward fuhren dort Rennen, bevor sie zu IndyCar in den USA wechselten.

Es gibt einen Grund dafür, dass sie Fahrer hierher schicken, und zwar, weil die Meisterschaft ein so hohes Niveau hat und die Autos viel schneller sind als alles andere in Europa, die Formel 1 einmal ausgenommen. Sie schließt wirklich die Lücke. Liam Lawson

Super Formula Action auf dem Fuji Speedway bei Tokio © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

04 Wie ist die Super Formula im Vergleich zur F1 und IndyCar?

Ein F1-Auto übertrifft den Super Formula SF23 in Bezug auf Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremskraft, aber es ist wesentlich ausgefeilter (und teurer). Das Reglement der Formel 1 schränkt jedoch die Aerodynamik ein, da sich der Sport darauf konzentriert, langlebigere, sparsamere und leistungsfähigere Hybridmotoren zu entwickeln und gleichzeitig Überholvorgänge und Rad-an-Rad-Rennen zu fördern. Obwohl der SF23 nur 550 PS hat, können die Autos dank des hohen Abtriebs, des geringen Gewichts und der weichen Reifenmischungen mit unglaublichen Geschwindigkeiten beschleunigen und Kurven fahren, die denen der Formel 1 sehr nahe kommen.

Die einzige Strecke, die sie gemeinsam haben, ist Suzuka, wo die schnellste jemals gefahrene Runde 1:26,983 ist, die Max Verstappen im Qualifying für den Großen Preis von Japan 2025 hinlegte. Der Rundenrekord liegt bei 1:30,965 und wurde von Andrea Kimi Antonelli bei der gleichen Runde aufgestellt. Die schnellste Runde in der Super Formula ist die 1:34,442 von Nick Cassidy aus dem Jahr 2020. Das sind etwa 3,5 Sekunden pro Runde.

Die Höchstgeschwindigkeiten und die Leistung der F1 im Jahr 2026 sind noch nicht bekannt, aber die bestehenden Hybridmotoren werden die Hälfte ihrer PS aus dem neuen MGU-K-Element beziehen.

IndyCar ist ein schwierigerer Vergleich, aber das Chassis für beide Serien wird von Dallara gebaut, was dazu beiträgt, gleiche Bedingungen zu schaffen. Die IndyCars sind für Ovalrennen gebaut, womit sie viel schwerer und etwas langsamer in der Beschleunigung sind, jedoch sind sie der Super Formula und sogar der F1 auf Ovalen überlegen.

Serie: Formel 1 (bis 2025) Formel 1 (ab 2026) Super Formula IndyCar Power Unit: 1.6L V6 Turbo Hybrid 1.6L V6 Turbo Hybrid 2.0L Turbo I4 2.2L V6 Twin-Turbo Output Etwa 1.000 PS Etwa 1.000 PS 550 PS 750 PS Hybrid-System Volles Hybrid-System 50/50 ICE/Elektrisch N/A Geringer Hybrid Assist Höchstgeschwindigkeit 350km/h 355km/h 320km/h 370km/h (Oval) 300km/h (Asphalt) Gewicht 798kg 768kg 677kg 767kg (Oval) 771kg (Asphalt) Länge 5,6m 5,4m 5,2m 5,2m Breite 2m 1,9m 1,9m 1,9m Höhe 0,95m 0,95m 0,96m 1,2m

05 Wie sieht das Format der Super Formula Meisterschaft aus?

Der Super Formula-Kalender umfasst sieben Rennwochenenden, die auf fünf anspruchsvollen Strecken stattfinden: Suzuka, Fuji Speedway, Motegi, Autopolis und Sportsland SUGO. Fünf der Wochenenden sind Doubleheader mit zwei Rennen, plus Training und Qualifying. Die Renndistanz beträgt in der Regel 250 km und beinhaltet mindestens einen obligatorischen Boxenstopp, wobei die Fahrer:innen während des Rennens sowohl eine mittlere als auch eine weiche Reifenmischung verwenden müssen.

Für das Qualifying und die Rennen werden Punkte vergeben. Im Qualifying gibt es drei Punkte für die Pole, zwei für die Front Row und einen für P3. Für den Sieger des Rennens gibt es 20 Punkte, für den Zweitplatzierten 15, für den Dritten 11 und bis zu P10 gibt es Punkte.

Super Formula hat zwei Runden in Suzuka © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

06 Der Super Formula-Kalender 2026

In diesem Jahr stehen 12 Rennen auf dem Programm, darunter fünf Doubleheader, nur Autopolis und Sugo werden als Einzelwochenenden ausgetragen.

Strecke Datum Mobility Resort Motegi 3.-5. April Autopolis Speedway 24.-26. April Suzuka Circuit 22.-24. Mai Fuji Speedway 17.-19. Juli Sportsland Sugo 7.-9. August Fuji Speedway 9.-11. Oktober Suzuka Circuit 20.-22. November

07 Wie sehen die Strecken in der Super Formula aus?

Suzuka: Eine legendäre Strecke für F1-Fans, denn sie war schon Schauplatz von Showdowns und Triumphen von Größen wie Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Max Verstappen. Die Super Formula kommt zweimal in der Saison für vier Rennen hierher, und normalerweise wird hier der Titel entschieden. Die von John Hugenholtz entworfene 5,8 km lange Achterbahn ist nach modernen Maßstäben sehr eng, was Überholmanöver schwierig macht. Mit ihrer Mischung aus Haarnadelkurven und Hochgeschwindigkeitskurven ist sie ein Allround-Test für die Fahrer:innen, und die berühmte 130R-Kurve belohnt die Mutigsten.

Fuji Speedway: Berühmt als Austragungsort des ersten F1 Grand Prix von Japan, bei dem James Hunt die Meisterschaft gewann. Seitdem wurde die Strecke von Hermann Tilke umfangreich umgebaut und ist Austragungsort der 6 Stunden von Fuji, einem wichtigen Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft, sowie eines Laufs der D1-Drifting-Meisterschaft. Die 4,5 km lange Strecke bietet eine lange Hauptgerade, schnelle Kurven wie die 300R und eine technische Bergaufpassage, die das ganze Können auf die Probe stellt.

Mobility Resort Motegi: Der frühere Twin-Ring Motegi ist die Heimat der japanischen MotoGP und Schauplatz dreier Siege von Marc Marquez, der hier 2014, 2016 und 2018 jeweils die Weltmeisterschaft gewann. In Motegi fand auch das erste IndyCar-Rennen Japans auf dem Ovalkurs statt. Die Super Formula wird auf dem 4,7 km langen Straßenkurs fahren, der von Honda als Teststrecke entworfen wurde. Die Schlüsselstelle zum Überholen wird die Haarnadel bei T11 sein, kurz vor der großen Gegengeraden.

Autopolis Speedway: Der Autopolis Speedway in Kyushu, der Kawasaki gehört, ist die abgelegenste und höchstgelegene Strecke des Kalenders, die 3 km über dem Meeresspiegel liegt. Die 4,6 km lange Strecke mit ihrer charakteristischen Achterbahngeraden weist Höhenunterschiede von über 50 m auf und verfügt über komplexe Kurven, zwei Haarnadeln und einen schnellen ersten Sektor.

Sportsland Sugo: Eine weitere Teststrecke, Yamahas Sportsland Sugo, ist nur 3,7 km lang, aber die Höhenunterschiede sind mit 70 m noch größer. Die Strecke beginnt mit einer technischen, bergab führenden ersten Hälfte mit mittelschnellen Kurven, gefolgt von einer schnelleren, fließenden zweiten Hälfte mit einer überhöhten letzten Kurve (110R), die zurück auf den Hügel zur Tribünengeraden führt. Sugo hat außerdem eine begrenzte Auslaufzone, so dass jeder Fehler bestraft werden kann.

Kalle Rovanperä und Sébastien Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 Was sind die Herausforderungen bei der Umstellung vom Rallyesport auf Rundstreckenrennen?

Der Schritt von Kalle Rovanperä ist beispiellos. Einige Formel-1-Piloten sind bereits in den Rallyesport eingestiegen, darunter Weltmeister Kimi Raïkkönen sowie die Grand-Prix-Sieger Robert Kubica und Heikki Kovalainen. Aber während die neunfachen WRC-Champions Sébastien Loeb und Sébastien Ogier in der F1 getestet haben, hat noch kein Fahrer den Sprung von der WRC in die F1 geschafft, obwohl Loeb sowohl in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft als auch bei den 24 Stunden von Le Mans auf der Rennstrecke unterwegs war.

Rovanperä ist zwar aufgeregt, macht sich aber keine Illusionen über die bevorstehende Herausforderung: "Ich freue mich schon sehr darauf. Es ist klar, dass wir jetzt ins kalte Wasser springen. Ich denke, die nächsten zwei Jahre werden die größte Herausforderung meines Lebens sein", sagte er. "Ich muss wirklich hart arbeiten. Ich werde jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, der Außenseiter sein. Ich muss mich anstrengen, um neue Dinge zu lernen". Dazu gehören:

Das Rennhandwerk: Die größte Herausforderung wird sein, zu lernen, Rad an Rad zu fahren, anstatt über eine Etappe. Rovanperä hat gegenüber vielen anderen Rallyefahrern den Vorteil, dass er als Junge viel Kart gefahren ist. Mit Driften und Einsätzen im Porsche Carrera Cup und bei den 24 Stunden von Dubai ist er zum Rennsport zurückgekehrt. Aber in der Super Formula muss er seine Fähigkeiten beim Überholen und Verteidigen bei hohen Geschwindigkeiten auf einer kurvenreichen Rennstrecke perfektionieren.

Überholsysteme: Wie DRS in der Formel 1 und Push to Pass in IndyCar gibt es auch in der Super Formula ein technisches Hilfsmittel, um das Überholen zu fördern. Das Überholsystem (Overtaking System, OTS) erhöht die Motorleistung für jeweils 20 Sekunden, wobei maximal 10 OTS-Boosts pro Rennen möglich sind. Das System hilft ihnen, je nach Strategie, beim Überholen oder bei der Verteidigung.

Abtrieb: Während in der WRC ein Teil der Aerodynamik zum Einsatz kommt, ist ein Super Formula-Auto für den Grip und die hohe Kurvengeschwindigkeit vor allem auf den Abtrieb angewiesen.

Boxenstopps: Die Super Formula ist die einzige F1-Zubringerserie, die Boxenstopps hat, da die Fahrer:innen beide Reifenmischungen verwenden müssen. Rovanperä muss nicht nur die Mechanik der Boxenstopps lernen, sondern auch die Boxenstrategie beherrschen und wissen, wann er an die Box muss. Seine Fähigkeit, die Bedingungen in der WRC zu lesen, wird ein großer Vorteil sein, wenn es darum geht, den Grip auf staubigen oder nassen Strecken zu beurteilen.

Mechanisches Geschick: Oder - wie gut kann Rovanperä fahren? Wie in der Formel 1 gibt es auch in der Super Formula eine strenge Begrenzung für die Anzahl der Motoren, die jeder Fahrer pro Saison einsetzen darf. Wenn ein Fahrer die ihm zugeteilten zwei Motoren für die Saison verbraucht, wird er in der Startaufstellung um 20 Plätze zurückgestuft. Rovanperä ist nicht nur schnell, sondern muss auch wissen, wie er den Motor warten kann und wann er Gas geben muss und wann er sich zurückhalten sollte.

Ich bin super motiviert, loszulegen und hart zu arbeiten, um unser Ziel zu erreichen, die Geschichte neu zu schreiben. Kalle Rovanperä

Super Formula-Meister Ayumu Iwasa © Getty Images/Red Bull Content Pool

Red Bulls Präsenz in der Super Formula

In Zusammenarbeit mit dem von Honda unterstützten Team Mugen hat Red Bull eine Fülle von Talenten in den Wettbewerb gebracht. Mehr als jede andere Fahrer-Akademie hat das Red Bull Junior Team die Super Formula und das Team Mugen als Abschlussschule für seine Athlet:innen genutzt - Pierre Gasly und Liam Lawson wurden 2017 bzw. 2023 Vizemeister. Der Super Formula-Champion von 2019, Nick Cassidy, fuhr in den Farben von Red Bull, ebenso wie Pato O'Ward und Dan Ticktum. Aber der größte Triumph in der Serie kam aus dem eigenen Land, in Form des Super Formula Champions von 2025, Ayumu Iwasa.

Super Formula Action in Motegi in Japan © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

09 Warum hat sich Kalle Rovanperä für die Super Formula entschieden?

Mit der Unterstützung von Toyota und Red Bull hat Rovanperä die besten Voraussetzungen, seinen Wechsel zum Erfolg zu führen. Toyota ermöglichte ihm einen reibungslosen Übergang in ein Spitzenteam, das von den besten Mechanikern unterstützt wird. Red Bull wird ihn bei seinem Wechsel ebenfalls supporten, indem es ihm hilft, sein Training und seine mentale Vorbereitung auf die neue Disziplin anzupassen. Die Partnerschaft mit HiTech wird ihm helfen, seine Rennfähigkeiten zu verfeinern, um für den nächsten Schritt in die F2 bereit zu sein und neue Strecken kennenzulernen. Der motorsportbegeisterte Lebensstil in Japan wird ebenfalls ein großer Vorteil sein, vor allem, da Rovanperä das Driften liebt.

Rovanperä genießt die Kontinuität und Unterstützung von Toyota, da er von Toyota Gazoo Racing in der WRC zum von Toyota angetriebenen KCMG Team wechselt. "Ich verstehe, dass dieser Schritt überraschend, mutig und sehr ehrgeizig ist", sagte Rovanperä. "Manche mögen vielleicht denken, dass es keinen Sinn macht, aber ich habe mich danach gesehnt und schon eine Weile darauf hingearbeitet."

"Ich bin glücklich und dankbar, dass ich während meiner gesamten Laufbahn Teil der Toyota-Familie sein durfte. Ein großes Dankeschön an TGR für die kontinuierliche Unterstützung und für das Vertrauen und Engagement, meinen neuen Karriereweg zu ermöglichen."

10 Wo du die Super Formula sehen kannst...

Du kannst die Action der Serie auf der offiziellen Super Formula-App und dem YouTube-Kanal sowie mit einem Abonnement auf Motorsport TV verfolgen.