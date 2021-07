Die aufregende Geschichte des Big-Wave-Surfens in Nazaré

Kaum ein Surfspot auf der Welt spielt in der Big-Wave-Szene eine so überragende Rolle wie das portugiesische

Kaum ein Surfspot auf der Welt spielt in der Big-Wave-Szene eine so überragende Rolle wie das portugiesische Nazaré . Und das zu Recht. Mit hoch aufragenden Klippen, die den Zuschauern die perfekte Tribüne bieten, und einem Unterwasser-Canyon, der riesige Wellen gefährlich nah an der Küste brechen lässt, war es schon fast vorprogrammiert, dass die Bilder von Nazaré sowohl Surfer als auch Nicht-Surfer auf der ganzen Welt begeistern würde.

