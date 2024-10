Alles, was du wissen musst, um deinen Rang in Tekken 8 zu verbessern

Wenn du dich selbst herausfordern und deine Kampffähigkeiten im King of Iron Fist-Turnier auf die nächste Stufe heben willst, musst du wissen, wie du in Tekken 8 aufsteigen kannst. Alle Kampfspiele handhaben die Online-Ranglisten-Modi unterschiedlich, aber Tekken 8 verwendet ein komplexes Punktesystem, bei dem du manchmal dafür bestraft wirst, dass du gegen Spieler mit einem höheren Fähigkeitslevel verloren hast.

Um in Tekken 8 aufzusteigen ist es wichtig ein positives Verhältnis zwischen Siegen und Niederlagen zu erzielen. Denn wenn du die höheren Ränge erreichst, kosten dich Niederlagen mehr Punkte, als du mit einem Sieg zurückgewinnen kannst. Du kannst auch zurückgestuft werden. Der Druck auf dem Weg zum Tekken-Rang "God of Destruction" erhöht sich also immer mehr, je näher du deinem Ziel kommst.

01 Das Ranglistensystem von Tekken 8 verstehen

Das Ranglistensystem von Tekken 8 ist etwas undurchsichtig. Es geht primär darum, eine starke Sieg/Niederlage-Bilanz aufrechtzuerhalten, während du die 30 einzelnen Ränge erklimmst.

Die Bedeutung des Sieg/Niederlage-Verhältnisses

Die harte Realität beim Aufsteigen in Tekken 8 ist, dass es nur darauf ankommt, Kämpfe zu gewinnen. Knappe Niederlagen führen nicht dazu, dass du weniger Ranglistenpunkte verlierst, und ein deutlicher Sieg bringt dir nicht mehr Punkte ein. Das System achtet auch wenig darauf, ob dein Gegner klar stärker war als du. Es ist ein strenges System, aber eines, das sich in der Serie bewährt hat.

Steve verpasst Marshall Law eine brutale Strafe © Steam

Je weiter du in der Rangliste aufsteigst, desto wichtiger wird dein Sieg/Niederlage-Verhältnis. Es ist leicht, sich zu sehr auf diese Zahl zu konzentrieren und zuzulassen, dass sie dein Spiel beeinflusst. Aber versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, bis du die höheren Ränge erreichst, wo du mit jedem Spiel mehr Punkte verlieren kannst.

Glücklicherweise setzt der Verlust von Ranglistenpunkten erst ein, wenn du mindestens den Rang des Warriors, der 10. von 30 Rängen, erreicht hast. Sobald du dort angekommen bist, kannst du nicht mehr unter diesen Rang zurückfallen. Selbst wenn du also einen schlechten Lauf hast, musst du nicht von komplett neuem anfangen.

Wenn du dir Sorgen um die Siegquote machst, kannst du beruhigt sein, denn die Siegquote für Tekken God Supreme, den zweithöchsten Rang im Spiel, liegt bei 54 Prozent. Du musst also nur ein paar Matches mehr gewinnen, als du verlierst.

Punktesystem, Beförderungen und Abstiege

Tekken 8 funktioniert etwas anders als frühere Spiele der Serie, da es weniger Ränge gibt, die du erreichen musst. Der Weg zu einem neuen Rang wird damit natürlich auch etwas länger.

Für jeden Sieg erhältst du Punkte. Und wenn du eine bestimmte Punktzahl erreicht hast, kannst du an Rank-Up-Matches teilnehmen, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Die ersten drei Ränge in Tekken 8 sind zum Beispiel Beginner, 1. Dan und 2. Dan. Beginner ist der einzige Rang in der braunen Division und du brauchst 400 Punkte, um zum 1. Dan aufzusteigen, der in der silbernen Division liegt. Hier findest du eine Übersicht über alle Tekken 8-Ränge:

Rank Division Points Required Beginner Brown 0 1st Dan Silver 400 2nd Dan Silver 1,000 Fighter Turquoise 1,600 Strategist Turquoise 2,600 Combatant Turquoise 3,400 Brawler Green 4,200 Ranger Green 5,400 Cavalry Green 6,400 Warrior Yellow 7,400 Assailant Yellow 9,200 Dominator Yellow 10,800 Vanquisher Orange 12,400 Destroyer Orange 14,700 Eliminator Orange 16,600 Garyu Red 18,500 Shinryu Red 23,100 Tenryu Red 27,300 Mighty Ruler Ruler 31,500 Flame Ruler Ruler 36,500 Battle Ruler Ruler 41,100 Fujin Blue 45,700 Raijin Blue 52,300 Kishin Blue 58,500 Bushin Blue 64,700 Tekken King Gold (Purple) 70,900 Tekken Emperor Gold (Purple) 79,100 Tekken God Gold 87,900 Tekken God Supreme Gold 97,300 God of Destruction Gold 109.700

Der einzige Vorteil des Tekken 8-Rangsystems ist, dass das Spiel dich informiert, wenn du kurz davor bist, aufzusteigen, und dich in einen Aufstiegskampf schickt. Das ist ein Match, das du unbedingt gewinnen musst und das darüber entscheidet, ob du in den nächsten Rang aufsteigst oder in deinem aktuellen Rang bleibst. Sobald du die Orange Division erreicht hast, erhältst du neben deiner Beförderung auch Punkte, die als Puffer dienen, um eine schnelle Degradierung zu verhindern.

Promoted To Points Awarded Orange 800 Red/ Ruler 1,400 Blue/ Tekken King/ Tekken Emperor 1,600 Tekken God/ Tekken God Supreme 2,000 God of Destruction 2,520

Eine Degradierung erfolgt, wenn du zu viele Ranglistenpunkte verlierst und in einen niedrigeren Rang zurückfällst. Du kannst nicht tiefer fallen als der Warrior-Rang, der 10. von insgesamt 30 Rängen. Wenn das passiert, platziert dich das Matchmaking-System von Tekken 8 trotzdem in ausgewogenen Matches, entweder gegen Spieler:innen mit demselben Rang oder gegen Spieler:innen, die ein ähnliches Fähigkeitsniveau aufweisen. Theoretisch solltest du nur mit Spielern in Kontakt kommen, die weniger als zwei Ränge von deinem aktuellen Rang entfernt sind, aber das basiert manchmal mehr auf "Tekken Prowess" - einem System, das dich danach beurteilt, mit wie vielen Charakteren du im Rang aufgestiegen bist.

Einen Rang zu verlieren, kann ein herber Schlag sein sein, aber es ist ein natürlicher Teil des Online-Spiels in Tekken 8. Wenn du auf dem gelben Rang spielst, kannst du bis zu 390 Punkte gewinnen, wenn dein Gegner drei Ränge höher ist als du. Due verlierst hingegen 150 Punkte, wenn er dich besiegt. Am anderen Ende der Skala gewinnst du 70 Punkte, wenn dein Gegner drei Ränge niedriger ist als du, während du nur 50 Punkte verlierst, wenn er dich schlägt.

Das bedeutet, dass es keinen Anreiz gibt, gegen Spieler:innen mit einem höheren Rang zu spielen oder sie zu besiegen, weil die Punkte, die du bekommst, nur geringfügig besser sind als die, die du gegen Spieler:innen mit demselben Rang bekommst, während es keine größere Bestrafung gibt, wenn du gegen Spieler:innen mit einem niedrigeren Rang verlierst.

Das System lässt leider an manchen Stellen den gesunden Menschenverstand vermissen. Im Gegensatz zu einer ELO-Alternative, bei der die Punkte einfach auf der Grundlage einer direkten Sieg/Niederlage-Situation vergeben werden und die nur darauf abzielt, dass du gegen Spieler mit einem ähnlichen Rang antrittst. ELO-Systeme würden dich auch nicht so hart bestrafen, wenn du gegen jemanden verlierst, der laut System viel besser im Spiel ist, wohl aber, wenn du gegen jemanden verlierst, der schlechter ist als du.

02 Finde deinen Main-Charakter

Bei über 30 Kämpfern wird es einige Zeit dauern, deinen Favoriten zu finden © Steam

Es ist ein langer und mühsamer Weg, deinen Lieblingskämpfer zu finden und sein Moveset zu meistern, aber es zahlt sich aus, wenn du selbstbewusst in ein Ranglistenmatch gehen kannst und die Moves wie deine Westentasche kennst.

Tipps für die Auswahl eines Charakters

In erster Linie sollte dein Tekken 8-Main jemand sein, den du gerne spielst. Es macht keinen Sinn, einen Charakter nach anderen Kriterien auszuwählen, z. B. danach, wen die Profis spielen. Denn wenn du anfängst, Spiele zu verlieren, sinkt deine Motivation doppelt so schnell und die Wahrscheinlichkeit, dass du den Charakter wechseln und von vorne anfangen musst, ist viel größer.

Es ist auch keine Schande, den Charakter zu wechseln, wenn es bei deiner ersten Wahl nicht geklappt hat. Idealerweise solltest du bis zu fünf Charaktere beherrschen, da sie alle individuell aufsteigen. Das sorgt für Abwechslung und gibt dir die Möglichkeit zu wechseln, wenn es dir zu langweilig wird oder du eine Pechsträhne hast. Um ein gewisses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, wird der Rang aller Charaktere auf eine bestimmte Stufe angehoben, sobald du bestimmte Meilensteine erreicht hast, vorausgesetzt, du wurdest nicht bereits mit ihnen degradiert.

Da Tekken 8 keinen großen Wert auf versteckte Charakterwerte oder ein Stein, Papier, Schere ähnliches Stärke- und Schwächesystem legt, kann dich jeder Charakter, den du auswählst, bis an die Spitze bringen, solange du dir die Zeit nimmst, zu lernen, wie du ihn einsetzen kannst. Und da Tekken von seinem Gameplay her sehr System-basiert ist, ist es oft leicht mehrere Charaktere zu lernen und sein Wissen von einem Fighter auf den nächsten zu übertragen.

Die Rolle des Trainingsmoduses

Um zu lernen, wie du mit deinen gewählten Kämpfern dominieren kannst, kommt der Trainingsmodus ins Spiel. Du kannst leicht Stunden damit verbringen, die feinsten Details des Movesets deines Kämpfers zu lernen, bis hin zum Frame-Vorteil jeder Kombo.

Diese Detailgenauigkeit brauchst du, wenn du die höheren Ränge von Tekken 8 erreichst, aber du musst deine Reise in viel kleinere und leichter zu verdauende Schritte unterteilen. Auf dem Weg zum Warrior-Rang, der bereits als der sicherste Teil der Reise gilt - hier können wie bereits erwähnt keine Ranglistenpunkte verloren gehen -, solltest du dich darauf konzentrieren, die Moves deines Kämpfers zu lernen und die wichtigsten Combos auszuführen, ohne eine Referenz für die Eingaben zu benötigen. Finde einen guten Angriff, um offensichtliche Fehler zu bestrafen und eine Hand voll Mid- und Low-Angriffen, die du im Neutral-Game nutzen kannst.

Sobald du den Warrior-Rang hinter dir gelassen hast, entscheiden die Mikrodetails über Sieg und Niederlage. Nun ist es wichtig Stufenweise zu lernen was deine besten Punish-Moves für unterschiedliche Situationen sind, welche Angriffsketten dir einen Vorteil verschaffen und was die Möglichkeiten deines Charakters sind, um bestimme Aktionen deiner Gegner zu negieren.

Später wird es auch immer wichtiger den Traings-Dummy für aktives Sparing zu nutzen. Du kannst bestimmte Moves und Combos in deinen Gegner laden, um zu lernen, wie du sie vermeiden oder bestrafen kannst. Die schiere Menge an Daten, die im Traingsmodus zur Verfügung stehen, kann anfangs einschüchternd wirken, aber wenn du langsam verstehst, was jede Zahl auf dem Bildschirm bedeutet, wird auch dein Verständnis von Tekken 8 viel besser.

03 Die Grundlagen beherrschen

Stetiges Wiederholen von Übungen ist der Schlüssel zum Sieg © Steam

Jeder muss irgendwo anfangen, und man darf hier trotz dem hohen Mehrwert nicht im Traingsmodus versumpfen. Es ist wichtig am Anfang bestimmte Dinge, wie erste Combos, zu festigen. Aber ohne einen Feldtest wird man niemals das Muskelgedächtnis erarbeiten, um so etwas während eines echten Matches abzurufen.

Combos und Punishes lernen

Combos sind der Schlüssel zum Sieg. Hier kommt der Großteil deines Schadens her. Und glücklicherweise kann man hier in Tekken 8 auch gestaffelt lernen. Deine ersten Combos müssen nicht optimal sein. Hauptsache ist, du kannst wichtige Treffer in mehr Damage konvertieren. Mit dem lernen von besseren, komplexeren Combos reduzierst du am Ende dann die nötigen Treffer, die du in einem Match landen musst.

Was Punishes angeht, wird es etwas kniffliger, da man sich dafür etwas mit Frame-Data auseinandersetzen muss. Im Prinzip ist es so, dass jeder geblockte Angriff einen Abklingzeit hat, in der sich ein Charakter nicht bewegen oder blocken kann. Auch kann man in dieser Zeit keine weitere Aktion wirken. Man nennt das im Fach-Jargon "Recovery". Wenn du einen Angriff hast, der so schnell startet, wie diese Recovery lang ist, kannst du den Gegner zu 100% damit bestrafen. Noch besser also, wenn dieser Move in jener Situation in eine Combo führt.

Im Übungsmodus kannst du Punishes trainieren, um genau zu lernen, wie du sie in verschiedenen Situationen ausführen kannst. Später wird es auch wichtig zu verstehen, wie man Moves aus einer geduckten Haltung bestraft. Hier gibt es online zahlreiche Ressourcen. Oft zeigen diese auch genau auf, welche Angriffe für welche Recovery-Zeit relevant sind.

Die Matchups der Charaktere verstehen

Auch wenn du kein Experte für jeden Tekken 8-Charakter sein musst, ist es wichtig zu verstehen, wie sie funktionieren. Wenn du dir die Movesets genau ansiehst, kannst du dir ein gutes Bild davon machen, wie dein gewählter Charakter gegen verschiedene Gegner abschneidet.

Solltest du gegen bestimmte Charaktere Probleme haben, lohnt es sich auf Online-Plattformen oder auf lokalen Treffen mit Spieler:innen dieser Fighter zu sprechen und das Match-Up zu üben.

Auch kommt hier wieder einmal der Traingsmodus ins Spiel, in dem du gegen einen Charakter antreten kannst, gegen den du Probleme hast. Du kannst den Dummy Moves und Ketten ausführen lassen, die dir das Leben schwer machen und testen, wie du mit diesen am besten umgehst. Optional kannst du auch das Replay-Feature von Tekken 8 nutzen. Hier kannst du nicht nur genau analysieren was deine Gegner tun, du kannst auch mitten in einer Situation die Steuerung übernehmen und genau diesen einen Moment perfekt trainieren.

Dieser Leitfaden soll dir helfen, solche schweren Schläge zu vermeiden © Steam

04 Zusätzliche Tekken 8-Tipps

Abschließend noch ein paar Tipps zur Denkweise, die nötig ist, um ein Kampfspiel auf hohem Niveau zu spielen, und zu den hinterhältigen Taktiken, die manche Spieler anwenden, um deinen Lauf zu stoppen.

Die Bedeutung der Denkweise

Kampfspiele sind zweifelsohne eines der schwierigsten Spiele, da du sehr spezielle Fähigkeiten entwickeln musst. Reaktionen und ein perfektes Timing kann man nicht so schnell lernen. Deshalb kann es durchaus vorkommen, dass man an und wann einfach aufgeben mag.

In diesen Momenten gibt es nur eines zu tun - das Spiel zu verlassen. Eine Pause ist ein gesunder Weg, um mit der wahrscheinlich schlechten Form umzugehen, die durch Müdigkeit und Druck entsteht. Pausen sollten sowieso eingelegt werden, aber wenn du in einem Tief steckst, ist es besonders wichtig.

Umgang mit Smurfs und ungleichen Fähigkeiten

Du wirst nicht immer in Matches mit Spielern landen, die genau deiner Spielstärke entsprechen. Es kann sein, dass du auf viel bessere Spieler triffst, die sich zerstören und einmal zurückgestuft wurden. Es besteht auch das Risiko, dass du gegen "Smurfs" antrittst. Das sind Könner die eventuell auf frischen Accounts oder neuen Charakteren spielen und deren eigentliches Skill-Level nicht in ihrem Rang reflektiert wird.

Das Einzige, was du tun kannst, ist, jedes Match auf die gleiche Weise anzugehen und dich nicht entmutigen zu lassen, wenn es eine Weile dauert, bis du deine Siege sammelst. Es ist ein scheinbar unmögliches Unterfangen, aber wie bei jedem Kampfspiel wirst du, wenn du Zeit und Mühe in den Aufstieg steckst, irgendwann Ergebnisse sehen und es wird sich unglaublich befriedigend anfühlen.