Die mentalen und physischen Vorteile des Skateboardens

oder sich im lokalen Skatepark ausgetobt hat, der weiß, dass es kaum etwas gibt, was einem dermaßen die Freude ins Gesicht zeichnet. Vielleicht war dir aber noch nicht bewusst, dass dein liebstes Hobby auch einige großartige Vorteile mit sich bringt...

Es überrascht wohl nicht, dass so viele Menschen vor allem dann zu ihrem Skateboard greifen, wenn der Druck im Alltag zu groß wird. Wenn du dich auf das Skateboarden fokussierst, vergisst du diese Sorgen und lässt los. Manche behaupten gar, dass sie das Skaten in einen meditativen Zustand versetzt, womit es die perfekte Aktivität gegen Stress ist.

Es überrascht wohl nicht, dass so viele Menschen vor allem dann zu ihrem Skateboard greifen, wenn der Druck im Alltag zu groß wird. Wenn du dich auf das Skateboarden fokussierst, vergisst du diese Sorgen und lässt los. Manche behaupten gar, dass sie das Skaten in einen meditativen Zustand versetzt, womit es die perfekte Aktivität gegen Stress ist.

Es überrascht wohl nicht, dass so viele Menschen vor allem dann zu ihrem Skateboard greifen, wenn der Druck im Alltag zu groß wird. Wenn du dich auf das Skateboarden fokussierst, vergisst du diese Sorgen und lässt los. Manche behaupten gar, dass sie das Skaten in einen meditativen Zustand versetzt, womit es die perfekte Aktivität gegen Stress ist.

Wenn du mit dem Skateboarden beginnst, trittst du einer massiven Community bei, die nach wie vor im Wachsen begriffen ist. Es bringt die verschiedensten Menschen zusammen, womit du hier gute Möglichkeiten vorfindest, neue Leute kennenzulernen, die genauso ticken wie du. Nicht wenige Skateboarder behaupten, dass ihnen der Sport dazu verholfen hat, ihren sozialen Kreis zu erweitern und Freunde fürs Leben zu finden. Tattiya Maruco von der University of Southern California hat sich 2019 mit

Skater bereiten sich auf die Red Bull Drop In Tour in St. Petersburg vor.

, also holst du einen guten Mehrwert aus deinem Geld heraus.

oder von anderen Skatern, also musst du auch hier nicht in offizielle Kurse investieren.

Vergiss nur nicht, dass du mit Helm und entsprechender Schutzausrüstung aufs Board steigen solltest - vor allem dann, wenn du noch im Lernen begriffen bist. Viele Skateboarder lernen Grundlagentricks wie Ollies via

Teilnehmer von Red Bull Terminal Takeover in New Orleans.