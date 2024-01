Noch 100 Tage – dann ist wieder Wings for Life World Run!

ist für jede:n! Egal, ob du 1 km gehen, 50 km laufen, im Rollstuhl rollen oder rückwärts laufen willst – beim Wings for Life World Run ist jede:r ein:e Gewinner:in. Wer beim globalen Charity Run am 5. Mai startet, unterstützt mit seinem Startgeld die Rückenmarksforschung und damit all diejenigen, die nicht laufen können.

Weltweit 206.728 Läufer:innen beim Wings for Life World Run am Start. Gänsehaut-Stimmung beim Jubiläum des globalen Lauf-Events in München.