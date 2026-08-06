Tour de France Femmes: 5 Fakten über die walisische Athletin Zoe Bäckstedt

Das nächste Kapitel in Zoe Bäckstedts Karriere beginnt bei der Tour de France Femmes avec Zwift. Da sie zum ersten Mal am größten Radrennen der Welt teilnimmt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um fünf Dinge zu entdecken, die du über die aufstrebende walisische Radfahrerin wissen solltest.

01 Geboren in eine Radsportfamilie

Es war vielleicht unvermeidlich, dass Bäckstedt in die Welt des Radsports einsteigen würde, da beide Elternteile selbst auf glänzende Profikarrieren im Radsport zurückblicken können.

Bäckstedts Eltern hatten beide selbst erfolgreiche Radsportkarrieren © Luc Claessen/Getty Images

Ihre Mutter, Megan Hughes, gewann 1998 souverän die britischen Straßenmeistermeisterschaften und belegte im selben Jahr den fünften Platz im Punktefahren bei den Commonwealth Games. Obwohl Hughes ihre Profi-Radsportkarriere nach der Gründung einer Familie vorzeitig beendete, gab sie ihren Töchtern mehr als nur ihr natürliches Talent fürs Radfahren weiter. „Manchmal sind Zoe und ich uns ein bisschen ähnlich“, sagte Megan im Jahr 2023 . „Sie ist ganz so, wie ich damals beim Rennen war: vor den Rennen schlecht gelaunt. Na ja, das sind einfach nur die Nerven.“

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Zoes Vater, Magnus Bäckstedt, ist vielleicht am besten bekannt für seinen überzeugenden Sieg bei der Ausgabe 2004 von Paris–Roubaix und für einen Etappensieg bei der Tour de France 1998. Er war von 1996 bis 2013 Profi-Radrennfahrer. Mit einer Körpergröße von 194 cm war „Big Maggie“ ein taktisches Genie – eine Eigenschaft, die er genutzt hat, um Zoe während ihrer gesamten jungen Karriere zu unterstützen.

„Als ich jünger war und zu Rennen ging, haben sie mir immer bei kleinen taktischen Entscheidungen geholfen“, erzählte Bäckstedt 2023 gegenüber CyclingNews . „Ich erinnere mich, wie ich bei einem Ausscheidungsrennen auf der Bahn an den Start ging und mein Vater am Rand mit zehn Fingern zeigte – noch zehn Fahrerinnen übrig –, sodass ich es wusste, ohne mich umsehen zu müssen.“

Neben Zoe fährt auch ihre ältere Schwester Elynor in der Women’s World Tour. Die 24-Jährige, die derzeit für das UAE Team L’IMAD an den Start geht, wurde 2020 Profi und hat ihre Schwester auf ihrem Weg durch die Elite-Ränge des Radsports begleitet. „Sie ist immer noch für mich da, auch wenn wir in verschiedenen Teams fahren – das ist echt schön“, sagte Elynor.

02 Bäckstedt ist bereits neunfache Weltmeisterin

Bäckstedt ist bereits neunfache Weltmeisterin © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Bäckstedts relativ junges Alter täuscht über ihre bisherigen Erfolge in diesem Sport hinweg. In den Disziplinen Straßenrennen, Cyclocross und Bahnradfahren kann sie bereits neun Weltmeistertitel auf Junioren- und U23-Ebene vorweisen.

Rechnet man noch sechs weitere Europameistertitel und neun nationale Meistertitel hinzu, wird das Ausmaß ihres Talents erst recht deutlich. Dass sie in so vielen Disziplinen auf so dominante Weise abliefert, zeigt Bäckstedts Potenzial als echte Weltklasse-Athletin.

Mit gerade mal 21 Jahren kann man mit Sicherheit sagen, dass ihr eine glänzende Karriere bevorsteht, und die Vielfalt ihrer Disziplinen ist ein Weg, der keine Zweifel daran lässt, dass sie weiterhin Spaß am Rennsport hat.

„Das Radfahren wird nie langweilig, weil man immer etwas anderes macht“, sagte sie in einem Interview mit Eurosport. „Wenn ich unter der Woche zum Training gehe, fahre ich MTB, Crossbike, Rennrad, mache eine Gravel-Tour – was auch immer mir einfällt, ich mache im Grunde alles.“

Bäckstedts neun Weltmeistertitel

Zoe Backstedt holt sich den Sieg bei der UCI-CX-Weltmeisterschaft 2024 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

2021 Junioren-Straßenrennen

2022 Junioren-Straßenrennen

2022 Junioren-Zeitfahren

2025 U23-Zeitfahren

2022 Junioren-Cyclocross-Weltmeisterschaften

2024 U23-Cyclocross-Weltmeisterschaften

2025 U23-Cyclocross-Weltmeisterschaften

2025 Cyclocross-Mixed-Staffel

2022 Madison (Bahn)

03 Bäckstedt glänzte zunächst im Cyclocross

Bäckstedt hat sich nicht auf glatten Asphaltstraßen oder den Holzplanken eines Velodroms einen Namen gemacht, sondern auf den schlammigen Feldern des belgischen Cyclocross. „Die Traumbedingungen sind zwei Grad und Regen – genau wie damals, als ich in Wales aufgewachsen bin“, erzählte sie der BBC .

Seit sie im Winter 2020 erstmals bei den Eliten an den Start ging – ihr Debüt gab sie nur wenige Tage nach ihrem 16. Geburtstag –, hat Bäckstedt einige unglaubliche Ergebnisse eingefahren. Mit bis zu 26 Rennen pro Saison ist sie zu einer ernstzunehmenden Konkurrentin geworden; oft steht sie bei Weltcups der Elite auf dem Podium, obwohl sie noch zur U23 gehört.

Bäckstedt feierte als Juniorin und in der U23 große Erfolge im Cyclocross © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Quotation Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich eher eine klassische Rad-Athletin. Ich bin gut auf kurzen, steilen Anstiegen. Etwas, das 30 Sekunden bis maximal eine Minute dauert. Zoe Bäckstedt

Tatsächlich schrieb Bäckstedt 2021 Geschichte, als sie mit nur 17 Jahren und 78 Tagen in Essen den Sieg holte und damit die jüngste Gewinnerin eines belgischen Cyclocross-Rennens der Elite aller Zeiten wurde.

Cyclocross erfordert eine Kombination aus explosiver Kraft, Geschicklichkeit und Durchhaltevermögen, was CX-Fahrer oft zu den besten Allroundern im Peloton macht.

„Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich eher eine klassische Rad-Athletin“, erklärt Bäckstedt . „Ich bin gut auf kurzen, steilen Anstiegen. Etwas, das 30 Sekunden bis maximal eine Minute dauert. Ich bin ziemlich explosiv, das kommt wohl von meinem Cyclocross-Hintergrund. Ich bin auch ziemlich geschickt, wenn es ums Kurvenfahren oder das Fahren in kleinen Lücken und das Manövrieren im Feld geht, und ich habe einen guten Endspurt drauf.“

Wir haben schon viele Athlet:innen gesehen, die erfolgreich vom Cyclocross auf die Straße gewechselt sind – darunter Tom Pidcock , Wout van Aert und Blanka Kata Vas, um nur einige zu nennen –, und es sieht so aus, als wäre Bäckstedt die nächste, die ihren Namen auf die Liste der CX-Superstars setzt, die zu Straßenrad-Größen geworden sind.

04 Auf der Jagd nach Medaillen bei den prestigeträchtigsten Events der Welt

Bäckstedt (ganz links) gibt ihr Debüt bei der Tour de France Femmes © Tim de Waele/Getty Images

Auch wenn ihre Trophäensammlung schon aus allen Nähten platzt, ist Bäckstedt hungrig nach weiteren Erfolgen und hat sich Siege bei einigen der prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Welt zum Ziel gesetzt.

„Wäre ich 2024 nicht krank gewesen, wäre ich gerne auch in Paris am Start gestanden – es war einfach nicht mein Jahr“, erzählte sie der BBC . „Das war schwer zu akzeptieren, aber es hat mich nur noch hungriger gemacht, in Zukunft am Start zu stehen.“

Vielleicht rührt Bäckstedts Hunger nach Ruhm daher, dass sie in ihrer Kindheit in Cardiff in der Nähe ehemaliger Olympiasieger aufgewachsen ist. Als junge Radfahrerin trainierte sie oft im legendären Maindy Velodrome – der Trainingsstätte von Geraint Thomas und Elinor Barker –, die beide mehrfach olympische Medaillengewinner sind.

„Es ist schon cool zu sehen, wie jemand aus demselben Verein wie du im Maindy Velodrome seine Runden dreht, und du denkst dir: ‚Ja, wenn sie das kann, kann ich das auch, vielleicht kann ich in diese Fußstapfen treten‘“, hält Bäckstedt fest.

„Ich würde super gerne zu den Olympischen Spielen, den Commonwealth Games – im Grunde zu jedem großen Event, das man sich vorstellen kann...“, macht sie weiter deutlich . „Ich möchte dabei sein, gewinnen, auf das Podium kommen, erfolgreich sein.“

05 Frühe Erfolge lassen die Zukunft rosig aussehen

Wenn man sich ihre Erfolge ansieht, vergisst man leicht, wie jung Bäckstedt eigentlich noch ist. Obwohl sie seit 2023 in der Women’s WorldTour fährt, blieb ihr der Erfolg auf höchstem Niveau eine Zeit lang verwehrt.

Nach ihrem WorldTour-Debüt beim Omloop Nieuwsblad 2023, bevor sie sich mit einer kompletten Frühjahrsklassiker-Saison ihre Sporen verdiente, sagte Bäckstedt selbst, dass ein Rennsieg in ihrer Debütsaison „praktisch unmöglich“ sei.

Holt sich Backstedt einen Etappensieg bei der Tour de France Femmes? © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Doch schon sechs Wochen später erlebte sie hautnah mit, wie Erfolg bei den größten Rennen aussieht, als ihre Teamkollegin bei EF Education-TIBCO-SVB, Alison Jackson, das legendäre Paris-Roubaix Femmes gewann.

„Ich schaute zum Fernseher hoch, als ich ins Velodrom kam, und sah, wie sie sprintete … Dann sah ich, wie sie anfing, zu jubeln. Ich fuhr eine halbe Runde lang und dachte: ‚Hat sie es jetzt wirklich geschafft oder nicht? Was ist los?‘ Dann sah ich meine Betreuerin, und sie schrie mir einfach nur zu; da wurde mir klar, was los war, und ich fing selbst an zu lautstark zu jubeln“, sagte sie in einem Interview aus dem Jahr 2023 . „Ich bin diese Runde so schnell gefahren, um zurückzukommen und sie zu sehen – das war das Beste überhaupt.“

Seitdem hat sich Bäckstedt von Saison zu Saison stetig verbessert, wobei das Jahr 2026 gewissermaßen als Durchbruch galt – mit Top-5-Platzierungen bei „Dwars Door Vlaanderen“ und der Flandern-Rundfahrt.

Diese von Jahr zu Jahr sichtbare Entwicklung zeigt, dass Bäckstedt nicht nur eine talentierte Juniorin oder U23-Fahrerin ist, die in der Elite langfristig Fuß fassen wird; vielmehr hat sie alles, was es braucht, um zu einer der prägenden Fahrerinnen ihrer Generation zu werden.

Ihr Debüt bei der Tour de France Femmes ist ein spannender Schritt für Bäckstedt, und da sie ihr Augenmerk auf das Einzelzeitfahren der vierten Etappe gerichtet hat, könnte sie schon bei ihrem ersten Versuch eine Etappensiegerin der Tour de France Femmes werden.

Über den Autor Wer ist Ollie Smith? Ollie Smith ist freier Autor für RedBull.com und lebt in Bristol im Südwesten Großbritanniens. Als lebenslanger Radfahrer und begeisterter Amateurrennfahrer lebt und atmet Ollie den Radsport. Er hat bereits für Publikationen wie CyclingNews und BikeRadar geschrieben und arbeitet außerdem als Produzent für den Podcast „Life In The Peloton“.