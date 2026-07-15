¿Cuánto dura Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Gaming
Assassin's Creed Black Flag Resynced recupera la aventura pirata de 2013 con un apartado gráfico renovado y una jugabilidad actualizada. Además, Ubisoft ha incorporado varias horas de contenido nuevo para que tanto los jugadores que regresan como quienes se estrenan junto a Edward Kenway tengan nuevos motivos para surcar el Caribe. Si quieres saber cuánto tiempo necesitarás para completarlo, aquí encontrarás una estimación de su duración y el listado completo de misiones principales.
01
¿Cuánto se tarda en completar Assassin's Creed Black Flag Resynced?
Una partida centrada en la historia principal y combinada con parte del contenido secundario suele completarse en unas 40 o 45 horas.
Si prefieres descubrir absolutamente todo lo que ofrece el juego, la duración aumenta hasta las 60 o 70 horas. Ese tiempo incluye completar todas las actividades opcionales, como explorar todos los pecios submarinos, conseguir las armaduras maya y templaria o derrotar a todos los barcos legendarios. La duración también depende del nivel de dificultad elegido y de tu forma de jugar, especialmente si eres de los que se detienen a explorar cada isla del mapa.
En cambio, quienes se centren casi exclusivamente en las misiones principales podrán llegar a los créditos finales en unas 20 o 25 horas. Eso sí, también significa perderse buena parte del contenido opcional que amplía la experiencia.
02
Todas las misiones principales de Assassin's Creed Black Flag Resynced
Black Flag Resynced cuenta con 13 secuencias, incluyendo el nuevo capítulo final A World Without Gold. Cada una reúne un número distinto de misiones. Mientras que la primera secuencia solo incluye una, la tercera reúne siete. Este es el listado completo.
Secuencia 1
- Edward Kenway
Secuencia 2
- Lively Havana
- …And My Sugar
- Mister Walpole, I Presume?
- A Man They Call the Sage
- Claiming What’s Due
- The Treasure Fleet
Secuencia 3
- This Tyro Captain
- Now Hiring
- Prizes and Plunder
- Raise the Black Flag
- Sugarcane and Its Yields
- Proper Defense
- A Single Madman
Secuencia 4
- This Old Cove
- Nothing is True…
- The Sage’s Buried Secret
- Overrun and Outnumbered
Secuencia 5
- The Forts
- Traveling Salesman
- Unmanned
Secuencia 6
- Diving for Medicines
- Devil’s Advocate
- The Siege of Charles-Towne
Secuencia 7
- We Demand a Parlay
- The Gunpowder Plot
- Commodore Eight-Sixed
- The Fireship
Secuencia 8
- Do Not Go Gently…
- Vainglorious Bastards
- Marooned
Secuencia 9
- Imagine My Surprise
- Trust is Earned
Secuencia 10
- Black Bart’s Gambit
- Murder and Mayhem
- The Observatory
Secuencia 11
- To Suffer Without Dying
- Delirium
- Everything is Permitted
Secuencia 12
- A Governor No Longer
- Royal Misfortune
- Tainted Blood
- Ever a Splinter
A World Without Gold
- That Bastard Maynard
- Not Even a Real Captain
- What the Devil
- It’s a Start
- Not Our Natural Allies
- I Just Want To Talk
- A Cockalorum
- A World Without Gold
03
Todo el contenido secundario de Assassin's Creed Black Flag Resynced
El contenido secundario de Black Flag Resynced se reparte entre contratos navales y de asesino, cacerías templarias, cadenas de misiones para reclutar oficiales navales, misiones secundarias independientes, Grietas y fuertes que conquistar. A continuación encontrarás todas estas actividades organizadas por categorías.
Misiones secundarias
- Art Lover
- Blackbeard’s Treasure
- Captain Stede Bonnet
- Damn Fine Gear
- Former Glories
- Mayan Mysteries
Misiones de los oficiales navales
There are three officers you can recruit to the Jackdaw, each of whom has a series of quests you need to complete. These are listed below in the order you’ll unlock them. The Padre and Lucy are unlocked at the same time, with Tobias coming later on.
El Padre
- A Second Chance
- Loyalty, Discipline, and Courage
- If Thy Right Hand Offend Thee
- The Other Cheek
Lucy Baldwin
- A Proper Shipwright
- The One with the Gun
- Plantain!
- Big Wig
Tobias ‘Deadman’ Smith
- No Box Dark Enough
- All Love Must End
- Very Little, But Something
Cacerías templarias
Las cuatro cacerías templarias están vinculadas a la misión secundaria Damn Fine Gear. Tendrás que eliminar a cada uno de los templarios para conseguir sus llaves y abrir la cámara donde se encuentra la armadura templaria en la mansión de Great Inagua.
Rhona Dinsmore
- Bureau Under Attack
- A Thief in the Market
- Arms Race
- Flint’s End
Upton Travers
- Oh Brother…
- The Other Brother
- Upton’s Sorrow
- Queen of Pirates, King of Fools
Anto
- The Maroon Assassin
- Recruiting Maroons
- Under Attack
- The Commander’s Ruse
Opia Apito
- The Taino Assassin
- Templar Ships
- Right-Hand Man
- The Trail of Lucia Marquez
Grietas
Las Grietas son una de las novedades de Black Flag Resynced. Estas misiones secundarias proponen escenarios alternativos relacionados con algunos de los momentos clave de la historia. Se desbloquean al alcanzar determinados puntos de la campaña y pueden encontrarse en las siguientes ubicaciones:
- Wayward Souls: se desbloquea tras la Secuencia 4 y se encuentra en las coordenadas (825,429).
- Wayward Desires: se desbloquea tras la Secuencia 8 y se encuentra en las coordenadas (604,784).
- Wayward Minds: se desbloquea tras la Secuencia 11 y se encuentra en las coordenadas (14,559).
- True Purpose: se desbloquea tras el Epílogo y se encuentra en las coordenadas (363,176).
Contratos de asesino
Los contratos de asesino son misiones breves en las que debes eliminar a un objetivo concreto. Cada asesinato recompensa con una cantidad de Reales, aunque también es posible conseguir bonificaciones adicionales si cumples requisitos específicos, como utilizar explosivos o acabar con el objetivo desde un escondite. Estos contratos aparecen repartidos por todo el mapa y se muestran al visitar cada ubicación.
- Beach Bonfire
- Unlicensed Dealer
- The Spanish Captain
- A Shipment of Powder
- No More Taxes
- A Botched Escape
- The Informant
- Shady Business
- A Slaver’s Business
- The Poachers
- The Pirate Captain
- The Outlaws
- The Dreaded Pirate
- The Deserter
- The Twin Dilemma
- The Smuggler’s Squat
- A Last Drink for the Road
- Tomb Raiders
- The Unworthy Brother
- The Outlaw’s Cave
- Renegade
- The Treasure Hunter
- The Weapon Smugglers
- The British Captain
- The Plantation Master
- The Guard Post
- The Judge
- The Arms Deal
- The Slave Master
- The Expedition
Contratos navales
Los contratos navales funcionan de forma similar a los contratos de asesino, aunque en este caso los objetivos son otros barcos. Solo hay 15 disponibles y su dificultad aumenta progresivamente, por lo que merece la pena mejorar el Jackdaw conforme avances en la aventura.
- A Spanish Plague
- Eye for an Eye
- Blind Justice
- Papers, Please
- The Final Contract
- A Personal Matter
- The Law of the Ocean
- Silk on the Waves
- Driftwood
- Weathering the Storm
- The Realities of War
- Contraband
- Private Escort
- Smuggler’s Den
- Hunter Gatherer
Sobre el author