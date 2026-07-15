¿Cuánto dura Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Assassin's Creed Black Flag Resynced recupera la aventura pirata de 2013 con un apartado gráfico renovado y una jugabilidad actualizada. Además, Ubisoft ha incorporado varias horas de contenido nuevo para que tanto los jugadores que regresan como quienes se estrenan junto a Edward Kenway tengan nuevos motivos para surcar el Caribe. Si quieres saber cuánto tiempo necesitarás para completarlo, aquí encontrarás una estimación de su duración y el listado completo de misiones principales.

01 ¿Cuánto se tarda en completar Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Una partida en la que te lo pases todo debería durarte entre 60 y 70 horas © Ubisoft

Una partida centrada en la historia principal y combinada con parte del contenido secundario suele completarse en unas 40 o 45 horas.

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Si prefieres descubrir absolutamente todo lo que ofrece el juego, la duración aumenta hasta las 60 o 70 horas. Ese tiempo incluye completar todas las actividades opcionales, como explorar todos los pecios submarinos, conseguir las armaduras maya y templaria o derrotar a todos los barcos legendarios. La duración también depende del nivel de dificultad elegido y de tu forma de jugar, especialmente si eres de los que se detienen a explorar cada isla del mapa.

En cambio, quienes se centren casi exclusivamente en las misiones principales podrán llegar a los créditos finales en unas 20 o 25 horas. Eso sí, también significa perderse buena parte del contenido opcional que amplía la experiencia.

02 Todas las misiones principales de Assassin's Creed Black Flag Resynced

Hay 13 secuencias con las que lidiar © Ubisoft

Black Flag Resynced cuenta con 13 secuencias, incluyendo el nuevo capítulo final A World Without Gold. Cada una reúne un número distinto de misiones. Mientras que la primera secuencia solo incluye una, la tercera reúne siete. Este es el listado completo.

Secuencia 1

Edward Kenway

Secuencia 2

Lively Havana

…And My Sugar

Mister Walpole, I Presume?

A Man They Call the Sage

Claiming What’s Due

The Treasure Fleet

Secuencia 3

This Tyro Captain

Now Hiring

Prizes and Plunder

Raise the Black Flag

Sugarcane and Its Yields

Proper Defense

A Single Madman

Secuencia 4

This Old Cove

Nothing is True…

The Sage’s Buried Secret

Overrun and Outnumbered

Secuencia 5

The Forts

Traveling Salesman

Unmanned

Secuencia 6

Diving for Medicines

Devil’s Advocate

The Siege of Charles-Towne

Secuencia 7

We Demand a Parlay

The Gunpowder Plot

Commodore Eight-Sixed

The Fireship

Secuencia 8

Do Not Go Gently…

Vainglorious Bastards

Marooned

Secuencia 9

Imagine My Surprise

Trust is Earned

Secuencia 10

Black Bart’s Gambit

Murder and Mayhem

The Observatory

Secuencia 11

To Suffer Without Dying

Delirium

Everything is Permitted

Secuencia 12

A Governor No Longer

Royal Misfortune

Tainted Blood

Ever a Splinter

A World Without Gold

That Bastard Maynard

Not Even a Real Captain

What the Devil

It’s a Start

Not Our Natural Allies

I Just Want To Talk

A Cockalorum

A World Without Gold

03 Todo el contenido secundario de Assassin's Creed Black Flag Resynced

Hay un montón de misiones secundarias con las que distraerte © Ubisoft

El contenido secundario de Black Flag Resynced se reparte entre contratos navales y de asesino, cacerías templarias, cadenas de misiones para reclutar oficiales navales, misiones secundarias independientes, Grietas y fuertes que conquistar. A continuación encontrarás todas estas actividades organizadas por categorías.

Misiones secundarias

Art Lover

Blackbeard’s Treasure

Captain Stede Bonnet

Damn Fine Gear

Former Glories

Mayan Mysteries

Misiones de los oficiales navales

There are three officers you can recruit to the Jackdaw, each of whom has a series of quests you need to complete. These are listed below in the order you’ll unlock them. The Padre and Lucy are unlocked at the same time, with Tobias coming later on.

El Padre

A Second Chance

Loyalty, Discipline, and Courage

If Thy Right Hand Offend Thee

The Other Cheek

Lucy Baldwin

A Proper Shipwright

The One with the Gun

Plantain!

Big Wig

Tobias ‘Deadman’ Smith

No Box Dark Enough

All Love Must End

Very Little, But Something

Cacerías templarias

Las cuatro cacerías templarias están vinculadas a la misión secundaria Damn Fine Gear. Tendrás que eliminar a cada uno de los templarios para conseguir sus llaves y abrir la cámara donde se encuentra la armadura templaria en la mansión de Great Inagua.

Rhona Dinsmore

Bureau Under Attack

A Thief in the Market

Arms Race

Flint’s End

Upton Travers

Oh Brother…

The Other Brother

Upton’s Sorrow

Queen of Pirates, King of Fools

Anto

The Maroon Assassin

Recruiting Maroons

Under Attack

The Commander’s Ruse

Opia Apito

The Taino Assassin

Templar Ships

Right-Hand Man

The Trail of Lucia Marquez

Grietas

Los nuevos «Rifts» cuentan versiones alternativas de acontecimientos clave © Ubisoft

Las Grietas son una de las novedades de Black Flag Resynced. Estas misiones secundarias proponen escenarios alternativos relacionados con algunos de los momentos clave de la historia. Se desbloquean al alcanzar determinados puntos de la campaña y pueden encontrarse en las siguientes ubicaciones:

Wayward Souls: se desbloquea tras la Secuencia 4 y se encuentra en las coordenadas (825,429).

Wayward Desires: se desbloquea tras la Secuencia 8 y se encuentra en las coordenadas (604,784).

Wayward Minds: se desbloquea tras la Secuencia 11 y se encuentra en las coordenadas (14,559).

True Purpose: se desbloquea tras el Epílogo y se encuentra en las coordenadas (363,176).

Contratos de asesino

Elimina a tus objetivos y gana dinero con los contratos de asesino © Ubisoft

Los contratos de asesino son misiones breves en las que debes eliminar a un objetivo concreto. Cada asesinato recompensa con una cantidad de Reales, aunque también es posible conseguir bonificaciones adicionales si cumples requisitos específicos, como utilizar explosivos o acabar con el objetivo desde un escondite. Estos contratos aparecen repartidos por todo el mapa y se muestran al visitar cada ubicación.

Beach Bonfire Unlicensed Dealer The Spanish Captain A Shipment of Powder No More Taxes A Botched Escape The Informant Shady Business A Slaver’s Business The Poachers The Pirate Captain The Outlaws The Dreaded Pirate The Deserter The Twin Dilemma The Smuggler’s Squat A Last Drink for the Road Tomb Raiders The Unworthy Brother The Outlaw’s Cave Renegade The Treasure Hunter The Weapon Smugglers The British Captain The Plantation Master The Guard Post The Judge The Arms Deal The Slave Master The Expedition

Contratos navales

Cumple con los contratos navales y derriba a los barcos rivales © Ubisoft

Los contratos navales funcionan de forma similar a los contratos de asesino, aunque en este caso los objetivos son otros barcos. Solo hay 15 disponibles y su dificultad aumenta progresivamente, por lo que merece la pena mejorar el Jackdaw conforme avances en la aventura.

A Spanish Plague Eye for an Eye Blind Justice Papers, Please The Final Contract A Personal Matter The Law of the Ocean Silk on the Waves Driftwood Weathering the Storm The Realities of War Contraband Private Escort Smuggler’s Den Hunter Gatherer

Sobre el author ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años cubriendo videojuegos para diversas marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo, ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en juegos de RPGs, shooter y racing games. Además, le apasionan los juegos independientes, a los que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional.