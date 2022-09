, gratis. De este modo, todos pueden participar en la tanda decisiva sin preocuparse por nada. Hay una cantidad limitada de neumáticos que los equipos obtienen por cada fin de semana de carrera, por lo que se cuidan de utilizarlos. Con esta estratagema no tienen que guardar neumáticos para la carrera, no pierden nada.

La F1 Sprint es una carrera de 100 kilómetros (aproximadamente un tercio de la duración de un Gran Premio) en la que los pilotos pueden correr a toda velocidad y no preocuparse de las paradas en boxes, que no son obligatorias. La batalla no es solo por las posiciones de salida, sino también por los puntos. Los ocho primeros pilotos ganan premios, el vencedor recibe ocho puntos y los pilotos que le siguen pierden un punto cada uno hasta que no queda ninguno.