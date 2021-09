La mayoría de la gente piensa que el nombre de un artista es algo que le ha dado un mentor o maestro. Aunque esto ocurre en algunos casos, la mayoría de los nombres artísticos son elegidos por la propia persona. Esta capacidad de decidir libremente está muy arraigada en la cultura hip-hop: no hay necesidad de pedir permiso para definir quién eres.

La mayoría de la gente piensa que el nombre de un artista es algo que le ha dado un mentor o maestro. Aunque esto ocurre en algunos casos, la mayoría de los nombres artísticos son elegidos por la propia persona. Esta capacidad de decidir libremente está muy arraigada en la cultura hip-hop: no hay necesidad de pedir permiso para definir quién eres.

La mayoría de la gente piensa que el nombre de un artista es algo que le ha dado un mentor o maestro. Aunque esto ocurre en algunos casos, la mayoría de los nombres artísticos son elegidos por la propia persona. Esta capacidad de decidir libremente está muy arraigada en la cultura hip-hop: no hay necesidad de pedir permiso para definir quién eres.

Red Bull BC One El Red Bull BC One es la mayor competición de …

Grazy y Law ganan el Red Bull BC One Spain Cypher Los dos breakers se alzan con la victoria tras …

Hablamos con Law y Grazy, ganadores del Red BC One … Dos breakers veteranos que han vuelto a demostrar …

, (rocking it right – muévete bien) o

B-Boy Poe One

Dejando el mundo del baile por un momento, el ejemplo más famoso podría ser el del rapero 50 Cent , que eligió su nombre en honor a un chico atracador de Nueva York con el que sentía que compartía su mentalidad de "sobrevivir a toda costa". En el otro extremo del espectro, el B-Boy Poe One modeló su nombre a partir del legendario autor y poeta Edgar Allan Poe.

Dejando el mundo del baile por un momento, el ejemplo más famoso podría ser el del rapero 50 Cent , que eligió su nombre en honor a un chico atracador de Nueva York con el que sentía que compartía su mentalidad de "sobrevivir a toda costa". En el otro extremo del espectro, el B-Boy Poe One modeló su nombre a partir del legendario autor y poeta Edgar Allan Poe.