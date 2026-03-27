¿Cuánto cuesta un coche de Fórmula 1… y dónde puedes comprar uno?

Un F1 es la cima de la tecnología en el automovilismo: máquinas diseñadas por algunas de las mentes más brillantes de la ingeniería para rendir al máximo en pista. Carrera tras carrera, evolucionan sin descanso en busca de más velocidad. Son tan exclusivos como codiciados —apenas 22 en parrilla— y, al terminar la temporada, quedan obsoletos y son reemplazados por un nuevo modelo. Entonces, ¿cuánto cuesta un F1 nuevo y es posible comprar uno cuando deja de competir? Vamos a sumergirnos en el mercado de los monoplazas…

01 ¿Cuánto cuesta un Fórmula 1 nuevo?

Max Verstappen y Liam Lawson en el RB22 y el VCARB03 de 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Presupuesto: al menos 15 millones de euros

Poner precio a un F1 actual no es sencillo: en parte porque gran parte de su tecnología es secreta, pero sobre todo porque no están en venta. Aun así, si tenemos en cuenta el límite presupuestario y hacemos algunos cálculos aproximados, podemos acercarnos a una cifra. El tope de gasto para 2026 es de 215 millones de dólares (unos 184 millones de euros), excluyendo salarios de pilotos y algunas partidas específicas. Ese presupuesto cubre desde sueldos y materiales hasta el funcionamiento de las fábricas, además de transportar coches, garajes, equipos y personal por todo el mundo.

Interior de la fábrica de Oracle Red Bull Racing en Milton Keynes © Thomas Butler / Red Bull Content Pool

Algunos componentes sí permiten hacerse una idea: el volante —en realidad un sofisticado ordenador— ronda los 50.000 euros, y un juego de alerones puede costar unos 200.000. El chasis, fabricado a medida en fibra de carbono mediante impresión 3D y endurecido en autoclave, es caro, pero no tanto como la unidad de potencia y la transmisión. Solo esas piezas, necesarias para competir, cuestan alrededor de 12 millones por temporada. Así que, incluso si pudieras comprar un monoplaza actual “de catálogo” —que no puedes—, el precio mínimo se situaría en torno a los 15 millones de euros.

02 ¿Y un F1 antiguo de exhibición? ¿Cuánto cuesta?

Red Bull Racing ofrece un espectáculo a los aficionados en Las Vegas © Garth Milan Red Bull Content Pool

Presupuesto: desde unos 115.000 euros

Equipos como Oracle Red Bull Racing cuentan con ingenieros dedicados a mantener su colección histórica en perfecto estado para exhibiciones. Pero también es posible comprar coches de exposición o modelos históricos en plataformas especializadas por unos 115.000 euros. Eso sí, por ese precio no estarás adquiriendo un coche que haya competido, sino más bien un modelo que quizá decoró la sede de algún patrocinador.

A este nivel, el coche no incluye motor ni transmisión. Es, básicamente, la carrocería de un F1 con volante: perfecto para exhibir en el garaje, colgar en una pared o incluso empujarlo entre amigos por el jardín. Piensa en ello como un ‘soapbox car’ llevado al extremo.

03 Un solo propietario — un F1 usado

Leyendas de la F1: Jean Alesi y Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Presupuesto: desde 1 millón de euros en adelante

Si buscas un Fórmula 1 funcional y con historia, la cifra se dispara. Y aún más si ese coche fue pilotado por una leyenda. ¿Un McLaren de Ayrton Senna? ¿Un Ferrari de Michael Schumacher? Difícilmente encontrarás algo por menos de 5 millones de euros.

El F1 más caro jamás subastado fue pilotado por dos iconos: Juan Manuel Fangio y su compañero Stirling Moss. El Mercedes W196R “Streamliner”, con el que Fangio ganó en Buenos Aires en 1955 y Moss compitió en Monza, se vendió por más de 51 millones de euros.

Si no tienes semejante presupuesto, hay opciones más “asequibles”. Jean Alesi vendió su Ferrari F92A —un regalo de la Scuderia tras lograr dos podios— por cerca de 2,9 millones de euros, después de tenerlo 30 años expuesto en su casa.

“El coche estaba revisado, di dos vueltas en Fiorano, volví al box, cambiamos neumáticos y lo cargué aún caliente en el camión”, explicó Alesi, hoy presidente del Circuit Paul Ricard. “Al llegar a casa, lo descargué y lo dejé en exposición. Desde entonces, no se ha movido”.

04 RB17 — un Fórmula 1 para la carretera

El hypercar RB17 adornaría cualquier colección de coches © Getty Images/Red Bull Content Pool

Presupuesto: más de 7 millones de euros

Pero si no te convence un F1 sin motor o uno antiguo que requiere un ejército de mecánicos para mantenerse en marcha, hay otra opción: un coche creado por el propio equipo Red Bull. Red Bull Advanced Technologies está desarrollando el RB17, un hypercar concebido por el diseñador más exitoso de la F1, Adrian Newey.

Con 12 títulos de constructores y 14 de pilotos en su palmarés, Newey solo está por detrás de Ferrari en la historia. El RB17 se fabrica en las instalaciones de Milton Keynes, junto al equipo de F1 y Red Bull Ford Powertrains, bajo la supervisión del director técnico Rob Gray, mientras Newey sigue implicado como consultor.

“Puede seguir colaborando y le interesa el proyecto”, explica Gray. “Pero ya tenemos muy clara su visión del coche, y siempre está al otro lado del teléfono si hace falta”.

El simulador Red Bull Racing © Kamal Kheldouni/Red Bull Contentpool

El RB17 es un hypercar biplaza con monocasco de carbono, impulsado por un motor híbrido V8 biturbo Cosworth de 1.200 CV. Utiliza efecto suelo como el exitoso RB19 y añade un sistema de ventilador que genera hasta 1.700 kg de carga aerodinámica a 240 km/h. Las prestaciones prometen ser espectaculares. Y mientras esperas a tenerlo en el garaje, siempre puedes entrenar con un simulador oficial de Red Bull Racing, disponible por algo más de 100.000 euros .