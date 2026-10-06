Dale un toque Red Bull a tu equipo en FC 27

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La equipación de tu equipo es una de las mejores formas de personalizar tu experiencia en EA Sports FC 27. Este año puedes conseguir una equipación de Red Bull y otros elementos para darle un toque diferente a tu club. Te explicamos cómo conseguirlos.
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Cómo conseguir las equipaciones Red Bull Wings
Las equipaciones de Red Bull están vinculadas a la Red Bull Wings Cup, un torneo que comienza en el juego el 18 de septiembre. Está abierto a todos y te permite competir por una plaza en la Final Nacional de tu región y en la Final Mundial de la Red Bull Wings Cup, que se celebrará en Miami.
Pero no necesitas esperar al torneo para conseguir las equipaciones Red Bull Wings de FC 27. Basta con escanear el código QR que encontrarás en las latas especiales de Red Bull. Después de comprar una y escanear el código, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de EA en esta página e introducir el código de ocho dígitos que aparece en la lata.
Al canjear el código recibirás varias recompensas dentro del juego que quedarán vinculadas a tu cuenta. Son estas:
- 1 artículo de jugador cedido durante 7 partidos
- 250 puntos de temporada
- 2 equipaciones de la Red Bull Wings Cup
Los códigos de las latas se pueden canjear hasta el 27 de agosto de 2027. Eso te deja prácticamente toda la temporada por delante para conseguir las equipaciones de Red Bull, antes de que llegue el lanzamiento de FC 28.
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Cómo conseguir elementos de Red Bull para el estadio y el club
El banner de la zona VIP de Red Bull, dos equipaciones temáticas y el tifo de Red Bull se entregarán automáticamente a determinados jugadores de FC 27.
Si has jugado a EA Sports FC 26 y EA Sports FC 27 con la misma cuenta de EA y con conexión a Internet antes del 1 de noviembre de 2026, estos elementos se añadirán automáticamente a tu cuenta al iniciar el juego. Si ya estás jugando y cumples los requisitos, puedes encontrarlos en la sección Estadio de la pestaña Club de Ultimate Team.
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Cómo participar en la Red Bull Wings Cup
También hay dos ligas en las que puedes competir para conseguir recompensas dentro del juego. Una es la Open League, disponible únicamente en PlayStation a través de la sección Torneos. La otra es la University League, que se disputa en el modo Rush de FC 27.
Para jugar en la Open League, entra en Ultimate Team, selecciona la pestaña Torneos y accede a la competición. Para participar en la University League, sigue el mismo proceso desde el modo Rush. Los torneos comienzan el 28 de septiembre.
Si consigues suficientes victorias, el equipo de Red Bull se pondrá en contacto contigo para participar en las Finales Nacionales. ¡Buena suerte!
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