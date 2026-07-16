El problema que puede cambiar la temporada de Verstappen

Antes de Silverstone, Oracle Red Bull Racing y Max Verstappen habían comenzado a recuperar sensaciones con dos podios en las cuatro carreras anteriores. Rodaba tercero cuando apenas restaban unas vueltas para el final del Gran Premio de Gran Bretaña, pero un problema técnico acabó de forma prematura con su carrera al enviarlo a la grava. Entender el origen del fallo y las consecuencias de resolverlo ayuda a explicar por qué este incidente puede marcar un punto de inflexión en la temporada del neerlandés.

01 ¿Qué ocurrió en Silverstone?

Al alerón trasero lo han apodado "la Macarena" © James Sutton/Getty Images/Red Bull Content Pool

En la vuelta 48 del Gran Premio de Gran Bretaña, Verstappen perdió el control del monoplaza y acabó fuera de pista, un incidente que ya había sufrido anteriormente en Austria y que volvió a obligarle a abandonar. En la recta previa a la curva Stowe, el piloto de Oracle Red Bull Racing activó el denominado straight mode, un modo en el que las aletas del alerón trasero se colocan prácticamente planas para reducir la resistencia aerodinámica en las rectas y aumentar la velocidad punta.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Sin embargo, el alerón no recuperó su posición normal cuando Verstappen comenzó a girar hacia Stowe. Esa pérdida de carga aerodinámica sobre el eje trasero dejó el coche sin el apoyo esperado justo en el momento de afrontar la curva, provocando un trompo que terminó con el RB en la grava. Oracle Red Bull Racing utiliza un diseño de alerón trasero diferente al de buena parte de sus rivales, una solución conocida en el paddock como la Macarena —un apodo acuñado originalmente por el director de Ferrari, Fred Vasseur—. En lugar de abrir ligeramente el plano móvil, las aletas giran completamente para maximizar la velocidad punta. La contrapartida es que este sistema necesita algo más de tiempo para volver a su posición de máxima carga.

Max Verstappen está deseando encontrar una solución © Simon Galloway/Getty Images/Red Bull Content Pool

Tras la carrera en Silverstone, Verstappen explicó con claridad lo sucedido. "Cuando el alerón trasero no se cierra por completo, pierdes mucha carga aerodinámica y acabas haciendo un trompo. Una vez puede pasar, pero dos... Esto empieza a ser peligroso para mí y, evidentemente, no quiero que vuelva a ocurrir."

El fallo recordaba al que sufrió durante la última sesión de clasificación del Gran Premio de Austria. Laurent Mekies, director del equipo Oracle Red Bull Racing, explicó en declaraciones a la Fórmula 1 que se trataba de "un tipo de avería diferente", aunque las consecuencias fueron las mismas.

"Es lógico que Max esté disgustado", continuó Mekies. "No tengo ninguna duda de que como equipo haremos todo lo necesario para que esto no vuelva a suceder, aunque hoy no hayamos sido capaces de evitarlo. Lo peor es que el coche falle al piloto en dos carreras consecutivas y, además, en curvas de alta velocidad." Afortunadamente, el equipo ya ha identificado el origen del problema y trabaja para evitar que vuelva a repetirse. "Entendemos perfectamente lo que ocurrió en el Red Bull Ring", añadió Mekies.

02 Las opciones de Verstappen en la segunda mitad de la temporada

Max Verstappen iba tercero en Silverstone © Colin McMaster/Getty Images/Red Bull Content Pool

Resolver este problema y mantener la fiabilidad mecánica será fundamental para que Verstappen pueda recuperar terreno en el Mundial. Actualmente ocupa la séptima posición con 76 puntos, mientras que el líder, Kimi Antonelli, suma 179. De haber mantenido la tercera plaza en Silverstone, habría logrado su tercer podio en las últimas cinco carreras, un dato que confirma la mejoría mostrada por el equipo en las últimas semanas. Mantener esa tendencia puede marcar la diferencia entre acercarse a los primeros puestos o seguir perdiendo terreno. Con el parón de mitad de temporada cada vez más próximo, Oracle Red Bull Racing afronta un momento clave para consolidar esa recuperación y enlazar una serie de resultados sólidos.

03 La posición de Verstappen en el Mundial

¿Podrá Max Verstappen dar otro repunte al final de la temporada? © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

La segunda mitad de la temporada también marcó el punto de inflexión de Verstappen el año pasado. El neerlandés terminó el campeonato a solo dos puntos de Lando Norris y llevó la pelea por el título hasta la última carrera. Ahora, tras el Gran Premio de Gran Bretaña, se encuentra a 103 puntos del líder, Kimi Antonelli. A estas alturas de la temporada pasada la desventaja respecto a Norris era de 61 puntos. La diferencia actual es mayor y, además, hay más pilotos por delante en la clasificación, pero todavía es un margen que puede remontarse.

Kimi Antonelli - Mercedes - 179 puntos George Russell - Mercedes - 154 puntos Lewis Hamilton - Ferrari - 147 puntos Charles Leclerc - Ferrari - 108 puntos Lando Norris - McLaren - 97 puntos Oscar Piastri - McLaren - 82 puntos Max Verstappen - Oracle Red Bull - 76 puntos Isack Hadjar - Oracle Red Bull - 52 puntos Pierre Gasly - Alpine - 42 puntos Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls - 39 puntos Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls - 20 puntos Ollie Bearman - Haas - 18 puntos

Las últimas carreras también han demostrado que ningún equipo está libre de problemas de fiabilidad o de altibajos en el rendimiento. Ferrari atraviesa su mejor momento de la temporada, como demuestra la primera victoria de Lewis Hamilton con la Scuderia en Barcelona. McLaren, en cambio, ha alternado fines de semana muy competitivos con otros más discretos, mientras que Antonelli se quedó fuera de los puntos en Silverstone por un problema mecánico. Si Verstappen y Oracle Red Bull Racing consiguen dejar atrás este fallo recurrente y mantienen la evolución mostrada en las últimas citas, seguirán teniendo argumentos para luchar por los podios hasta el final del campeonato.

Visa Cash App Racing Bulls es un buen ejemplo de lo mucho que puede cambiar la dinámica de un equipo cuando se combinan rendimiento y fiabilidad. La progresión del conjunto durante los dos últimos meses ha permitido que sus dos pilotos puntúen en las cuatro carreras más recientes, algo que no habían conseguido ni una sola vez en el resto de la temporada.

Ese cambio de tendencia demuestra la rapidez con la que puede evolucionar un equipo en la Fórmula 1, especialmente cuando ambos monoplazas consiguen terminar las carreras. Si Oracle Red Bull Racing consigue resolver definitivamente el problema del alerón trasero y Verstappen mantiene la progresión de las últimas carreras, la segunda mitad del campeonato aún puede dar un giro importante para el neerlandés.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es redactor y editor con más de diez años de experiencia en medios especializados en videojuegos y deporte. Ha sido editor jefe de varios portales, liderando equipos en Gfinity y Twinfinite. Es especialista en Fórmula 1, fútbol, EA Sports FC y otras disciplinas deportivas.