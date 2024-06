Cómo empezar Elden Ring antes de que llegue el DLC Shadow of the Erdtree

Siempre que oigas a alguien hablar de Elden Ring, insistirá en lo difícil que es jugarlo. Jefes colosales y súper poderosos se abalanzarán sobre ti desde el inicio de la partida y tendrás que estar preparado para morir una y otra vez. A pesar de esta abrumadora dificultad, el juego cuenta con millones de jugadores en todo el mundo, y con razón.

Desde una narrativa sinuosa y rica en historia hasta un mundo profundo y envolvente, merece la pena superar el desafiante modo de juego de Elden Ring para disfrutar de uno de los éxitos más destacados de los videojuegos de los últimos años.

Ahora que el contenido descargable Shadow of the Erdtree vuelve a entusiasmar a todo el mundo, es hora de enfrentarse a los miedos y adentrarse en el mundo de Elden Ring. Hemos elaborado una completa lista de consejos, trucos y lugares útiles en esta guía para principiantes, perfecta incluso para los jugadores más inexpertos.

01 Los mejores personajes para los nuevos jugadores de Elden Ring

No tienes que preocuparte demasiado por crear el personaje perfecto, porque Elden Ring ofrece muchas oportunidades de crecimiento y personalización mucho después de que termine el tutorial. La estética y las estadísticas se pueden cambiar tras un poco de exploración y pronto encontrarás tu estilo de juego preferido. Sin embargo, no podrás cambiar cosas como tu clase o tu recuerdo, así que un poco de reflexión en esta fase podría ahorrarte disgustos más adelante.

Obtén una mejora en Site of Grace © FromSoftware, Inc.

Tu elección de clase será una de las siguientes: Héroe, Bandido, Astrólogo, Guerrero, Prisionero, Confesor, Desdichado, Vagabundo, Profeta o Samurái. Cada una de ellas tiene sus propios puntos fuertes y débiles, y los jugadores veteranos podrán maximizar la eficiencia con una Clase específica. Como nuevo jugador, tu elección no te afectará demasiado, así que elige la que más te atraiga y recuerda que puedes construir tu personaje como quieras a través de la experiencia. Piensa en ello como una ventaja que te hace naturalmente apto para un cierto estilo de juego, en lugar de un camino prescriptivo.

Los tesoros tienen una importancia similar y actúan como un buen impulso al principio del juego, pero con el tiempo aumentarás tu colección de objetos y potenciadores independientemente de lo que elijas. Las mejores elecciones para los nuevos jugadores son la Golden Seed (para aumentar tus usos del Frasco Sagrado), la Lands Between Rune (te otorga 3000 Runas) o Stonesword Key (sirve para desbloquear varias zonas del mapa).

Piensa en tu experiencia en juegos similares o, de momento, adivina cuál es tu estilo de juego preferido. Puedes encontrar un desglose detallado de todos los estilos posibles en la Wiki de Elden Ring. Los paladines y los berserkers son buenos si tienes experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que los magos y los hechiceros pueden golpear a distancia, lo que te permitirá perfeccionar tus ataques a distancia.

02 La mejor ruta de progresión

Lo primero que debes hacer en Limgrave es encontrar a Varre en First Step Site of Grace. Él te dará tu primera misión y luego te dirigirás a Church of Elleh. Preséntate a Kale, un mercader que deambula por el mapa, y compra algunos objetos útiles: el kit de artesanía (para desbloquear la artesanía), una antorcha y un telescopio, si puedes permitírtelo.

En las Gatefront Ruins encontrarás otro Site of Grace, que te proporcionará un caballo. Habla con Melina y te recompensará con Torrent, tu fiel corcel. También podrás recoger el mapa West Limgrave en las Ruins y un Whetstone Knife. Desde aquí, vuelve a Church of Elleh, Site of Grace, para desbloquear Spirit Calling Bell.

No tengas miedo. Bueno, quizá esté bien tener un poco de miedo © FromSoftware, Inc.

Permanecerás en West Limgrave mientras subes hasta el nivel 15 y deberías intentar completar la misión Boc the Seamster's lo antes posible. Ve de las Ruins to Stormhill, consigue algunas Runesde los trolls locales, conoce a Roderika y recoge una Stonesword Key de Stormhill Shack. Una vez que llegues a Murkwater Cave, estarás casi listo para ir a East Limgrave cuando tu nivel sea lo suficientemente alto.

03 Las mejores armas y armaduras para principiantes

Si de verdad quieres el mejor equipo para tu aventura por el Elden Ring, tendrás que enfrentarte a algunos enemigos devastadoramente poderosos y a situaciones casi imposibles de ganar. Dicho esto, puedes encontrar un botín bastante bueno en las primeras fases del juego, incluso siendo un principiante. Sólo tienes que saber dónde buscar. Por supuesto, la elección del arma es algo más que la simple subida de las estadísticas, también tiene que ver con tu estilo de juego personal y las habilidades del personaje.

Si te diriges a Gatefront Ruins al principio, puedes hacerte con un mangual sin luchar. Este arma usada en la Edad Media es ideal para principiantes, ya que ofrece estadísticas de ataque sólidas y un efecto pasivo de pérdida de sangre. Sin embargo, necesitarás 10 de Fuerza y 18 de Destreza para usarlo, así que vigila esos niveles.

Si usas una estructura Arcane (y tienes 5 de Fuerza, 13 de Destreza y 13 de Arcano), solo una escena se interpondrá entre tú y la daga Reduvia. Río abajo, en Murkwater River, te encontrarás con el terrorífico Bloody Finger Nerijus. Dale unos segundos y Bloody Finger Hunter Yura aparecerá, te rescatará y te dejará recoger la daga. No es necesario luchar.

Si te sientes seguro sin escudo y quieres un arma poderosa, otro objeto fácil de conseguir se encuentra en Dragon-Burnt Ruins. Dirígete al sótano y coge la Twinblade del cofre. Si tienes 10 de Fuerza y 18 de Destreza, podrás blandir esta espada y matar a varios enemigos a la vez.

Una buena armadura para principiantes es la esquelética Royal Remains. Aunque no es la armadura más poderosa, tiene la habilidad pasiva de restaurar tus PS (hasta un 18% de tus PS máximos) con el tiempo, lo que puede salvarte la vida en un apuro. Se puede encontrar en Roundtable Hold, tras completar una breve misión y derrotar a Ensha of the Royal Remains.

Tener el mejor equipo es esencial en Elden Ring © FromSoftware, Inc.

04 Los mejores lugares para cultivar runas en Elden Ring

El cultivo de runas es algo de lo que se benefician tanto los jugadores nuevos como los veteranos. Si quieres las mejores estadísticas, equipo y armas, tendrás que invertir mucho dinero. Aunque puedes encontrar un flujo constante de Runas derrotando enemigos, cada victoria puede llevarte varios intentos y consumir valiosos recursos. Hay algunos lugares en los que se pueden conseguir miles de Runas en cuestión de minutos, que subirán el nivel de tu personaje y te darán acceso a los mejores objetos del juego.

La entrada al Mohgwhyn's Palace es famosa entre los jugadores de Elden Ring por ser un lugar lucrativo para cultivar Runas, pero es un poco difícil de alcanzar para los nuevos jugadores al principio del juego. Para acceder a él, tendrás que completar la misión de Varre y estar en posesión de la medalla de Pureblood Knight's Medal.

Tenlo en cuenta para futuras referencias, pero por ahora, dirígete a esos inquietantes acantilados al norte de Stormgate e intenta conseguir un trol en tu punto de mira. Estos tipos fornidos te asestarán golpes largos y lentos y te harán mucho daño si aciertan, así que usa su torpeza a tu favor y esquiva sus golpes. Sepáralos y elimínalos de uno en uno, viendo cómo sueltan hasta 1.000 runas al morir.

Cuando seas un poco más fuerte, podrás enfrentarte a más enemigos, sobre todo a los de ojos dorados. No serán más difíciles de matar, pero dejarán un buen botín cuando los mates, así que ve a por esos ojos brillantes.

También es una buena idea coger el Golden Scarab Keepsake o encontrar uno lo antes posible, para que puedas aumentar instantáneamente tu bote de dinero en 3.000 Runas.

05 Cosas que debes evitar en Elden Ring

Asaltar el Castillo de Stormveil

Todas las señales apuntan a Stormveil como tu primer destino, desde la iluminación de Site of Grace hasta los consejos de Varre, pero los jugadores de las primeras partidas deberían esperar un poco. Hay algunos lugares útiles en las cercanías que pueden prepararte para todo lo que te espera más allá de los muros del castillo: dirígete a Church of Elleh para comerciar, recoge tu Fragmento de Mapa en Gatefront Ruins y ensilla tu nuevo caballo, Torrent, en Site of Grace, al oeste de las Ruinas.

Godrick el Injertado es quien te espera al final del Castillo de Stormveil © FromSoftware, Inc.

Centinela del West Limgrave's Tree

Uno de los primeros enemigos que verás, situado entre Church of Elleh y tu punto de partida, es Tree Sentinel. Evítalo a toda costa hasta que tengas un poco de experiencia en combate o te llevarás un buen susto. Aunque técnicamente se trata de una zona inicial, los enemigos que encuentres aquí no serán de tu nivel y pueden acabar contigo de un solo golpe. Lo que nos lleva a...

Lanzarse de cabeza a cada combate

Recuerda que los enemigos de Elden Ring pueden -y lo harán- destruirte con bastante facilidad. Cuando empieces tu viaje, tendrás que acostumbrarte a escabullirte. Si no quieres luchar, agáchate y pégate a la hierba larga y la maleza. Si empiezas como Confesor, tendrás inmediatamente una mejora de sigilo en forma del encantamiento Assassin's Approach, pero esto puede ser aprendido por cualquier Clase más adelante. Puedes abandonar un combate y volver cuando estés preparado, esa es la belleza del mundo abierto.

Desanimarse

Elden Ring es un juego brutalmente duro a veces y no te tiende la mano, sea cual sea tu nivel de habilidad. Recuerda que el juego está diseñado para ponerte a prueba, no necesariamente para que seas un tirador terrible. A pesar de lo difícil que puede llegar a ser, su historia, su increíble entorno y su exploración sin ataduras hacen que merezca la pena. Si un jefe te está matando una y otra vez, prueba a ver el siguiente enfrentamiento como una práctica, limitándote a un tipo de ataque para ver su eficacia, o aprovechando el tiempo para aprender los movimientos del enemigo.

06 Localización de los cofres de teletransporte

Los cofres de teletransporte pueden sacarte de tus casillas cuando menos te lo esperas: con el mismo aspecto que un cofre normal, pero llevándote a un lugar totalmente nuevo. En algunas de las mazmorras más profundas y en las zonas más difíciles, pueden ser una grata sorpresa, pero en ocasiones hay una zona insoportablemente dura esperándote a través del portal que tal vez quieras evitar. Mantén esta lista abierta cuando explores, así podrás evitar esos molestos cofres (o correr hacia uno en caso de apuro).

Limgrave

Dragon-Burnt Ruins: En una bodega subterránea, encontrarás un cofre que te transportará al Sellia Crystal Tunnel en Caelid.

Murkwarter Cave: Un cofre aquí, cerca de donde aparece Patches por primera vez, te transportará a Limgrave, cerca de Minor Erdtree.

Península Weeping

Tower of Return: Un cofre justo en la cima de la Torre te transportará a Leyndell.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree saldrá a la venta para consolas y PC el 21 de junio, lo que te da apenas unos días para empezar a jugar en Lands Between.