Hacer menos para rendir más: el secreto de entrenamiento de Noah Ohlsen

El profesional del fitness funcional Noah Ohlsen explica por qué reducir el volumen puede mejorar el rendimiento y cómo entrenar de forma más inteligente le permite mantenerse en su mejor nivel.
5 minutos de lectura

Noah Ohlsen es uno de los mejores atletas de fitness funcional del mundo y lleva más de una década compitiendo al máximo nivel. Desde sus primeros CrossFit Games en 2014, se ha clasificado todos los años, terminando de forma constante entre los mejores del deporte y ganándose la reputación de ser uno de los competidores más respetados. Además de subir al podio en grandes eventos, también se ha puesto a prueba en otros formatos como HYROX, que combina carrera con estaciones de fitness funcional.
Este año, Ohlsen competirá en la final del World Fitness Project en Copenhague, Dinamarca. El WFP es una nueva liga en formato circuito que desafía la fuerza, la resistencia y la habilidad de los atletas de fitness funcional a través de entrenamientos y pruebas variadas, con una temporada que culmina en su campeonato final. Antes del gran desenlace, Red Bull habló con Ohlsen, que —ya en la treintena— sigue rindiendo a un nivel muy alto. En esta entrevista exclusiva, explica por qué se siente tan fuerte como siempre y comparte el giro en su entrenamiento que le ha ayudado a mantener e incluso mejorar su forma con el paso de los años.
Noah Ohlsen durante la Final Mundial del Red Bull Gym Clash en Atenas, Grecia, el 4 de octubre de 2025.

Ohlsen es una de las caras más reconocibles de la competición de fitness

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Has competido al máximo nivel durante muchos años. Mirando atrás, ¿qué cualidades o hábitos crees que te han permitido seguir siendo tan competitivo temporada tras temporada?

Noah Ohlsen: Ser capaz de equilibrar los altibajos y mantener la determinación en todo momento. Creo que eso es lo que me ha permitido tener una carrera tan larga. El camino nunca es lineal ni perfecto. Siempre hay subidas y bajadas, y si te desanimas con algunas de las caídas, el viaje podría haberse terminado hace mucho tiempo. Si me hubiera emocionado demasiado y celebrado en exceso los momentos altos, quizá no habría tenido motivación para continuar.

Junto a esa determinación, encontrar disfrute en el proceso es clave para que sea sostenible. Si no encontrara alegría y solo estuviera machacándome todo el tiempo, acumulando victorias que no significaran nada para mí, probablemente lo habría dejado hace años.

Noah Ohlsen compite en la parada 2 del World Fitness Project Tour en Mesa, Arizona, EE.UU., el 29 de agosto de 2025.

Ohlsen ha visto cambiar mucho el fitness de competición desde sus 20 años

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Algunos de los pesos que se mueven ahora habrían sido inimaginables hace 10 años. Nadie habría pensado que seríamos capaces de hacer lo que hacemos hoy.
Noah Ohlsen

¿Cómo ha cambiado tu entrenamiento ahora en comparación con los inicios de tu carrera?

Noah Ohlsen: Sin duda, las cosas han cambiado. Bromeábamos anoche con que la diferencia entre hace 10 años, cuando tenía 24, y ahora, con 34, es que el entrenamiento ha cambiado porque mi cuerpo es un poco menos resistente. He tenido suerte de no sufrir lesiones graves, pero ya no puedo lanzarme a un entrenamiento, hacerlo y recuperarme para otro de la misma manera que antes. He tenido que adaptar un poco mi preparación, ser más inteligente con el volumen que hago y con los entrenamientos que elijo.

Además, mi motivación ha cambiado mucho con los años. Antes competía solo por competir y quería ser el mejor. Ahora compito porque tengo la oportunidad de mantener a mi familia, hacerlos sentir orgullosos y porque cuento con un grupo de personas que me apoyan y me motivan a seguir adelante.

¿Cuál es el mayor desafío para mantenerse entre los más en forma año tras año?

Noah Ohlsen: El deporte ha cambiado muchísimo desde que empecé hasta ahora. Algunos de los pesos que se levantan hoy habrían sido inimaginables hace 10 años. Nadie habría pensado que seríamos capaces de hacer lo que hacemos ahora. Pesos que hace una década eran máximos de una repetición hoy forman parte de entrenamientos con varias repeticiones. Intento mantenerme al nivel entrenando muy duro y observando lo que hacen los demás.

Ha sido un reto, pero también uno emocionante, porque cuanto mejores son los demás, más te empujan. Mantenerme al día con el entrenamiento, exigirme siempre y contar de verdad con grandes marcas asociadas me ha permitido seguir arriba, porque quienes me apoyan hacen posible que pueda dedicar todo mi tiempo y energía a entrenar.

Si estás en la treintena, el volumen que necesitas es menor que cuando eres más joven.
Noah Ohlsen

¿Qué importancia tienen los hábitos de recuperación y mantenimiento, como la movilidad o los estiramientos?

Noah Ohlsen: Todas las pequeñas cosas importan. Al principio son aún más importantes, porque luego se convierten en hábitos. Ahora ya no tengo que pensarlas, forman parte de mi estilo de vida y las hago por rutina. Casi siento que no me cuesta esfuerzo mantener un buen sueño, estirar y comer bien. Un consejo profesional sería integrarlas en tu estilo de vida, porque así es mucho más fácil mantenerlas.

Me gusta salir a caminar todos los días. Tengo un perro y mi mujer y yo a veces salimos a pasear juntos. Eso ayuda a activar la circulación y a respirar aire fresco. No es necesariamente un truco profesional, pero es algo que creo que me ayuda a sentirme bien. Mi ejercicio de calentamiento favorito probablemente sea el inchworm. Siempre los hago: bajas a tocarte los pies, caminas con las manos hacia delante y desde ahí puedes añadir muchas variaciones de estiramiento: lift your chest up, downward dog, lunges.

Noah Ohlsen compite en la parada 2 del World Fitness Project Tour, el día 2 en Mesa, Arizona, EE.UU., el 30 de agosto de 2025.

Entrenar a los 30 es mantener la base que construiste a los 20

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

¿Qué consejo le darías a alguien en la treintena que quiera mantenerse en forma a largo plazo?

Noah Ohlsen: Si estás en la treintena, el volumen que necesitas es menor que cuando eres más joven. Tu cuerpo probablemente no va a tolerar un volumen alto como lo hacía en los veinte. Especialmente si quieres ser competitivo, mucha gente se obsesiona con mirar al chico más joven que entrena todo el día. No necesitas hacer eso, sobre todo si ya pasaste tus veinte acumulando mucho volumen. Una vez que llegas a los 30, está bien reducir el volumen.

En mi caso, entrenaba seis horas al día, todos los días, durante gran parte de mis veinte, y ahora que tengo 34 y acabo de ser padre, mi volumen de entrenamiento ha bajado muchísimo, casi hasta un modo de mantenimiento. Construí esa base y ahora solo tengo que mantener las habilidades afiladas. No he notado una bajada real en mi rendimiento. Mantente motivado, diviértete y basta con entrenar una o dos horas al día, siempre que cuando estés ahí dentro, lo hagas de verdad con intensidad.

