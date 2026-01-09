Cómo se prepara Noah Ohlsen para el World Fitness Project
Por qué el formato del World Fitness Project pone a prueba todas las facetas del fitness
¿Cómo te preparas específicamente para el World Fitness Project?
En el World Fitness Project hay una gran variedad de movimientos para los que tenemos que estar preparados. Entrenar es divertido porque nunca es lo mismo. Cada día puedes trabajar algo distinto, así que estás listo para lo que pueda aparecer en competición. Algo que hacen de manera diferente, y que agradezco mucho, es que cuando se acerca una prueba del circuito publican todos los entrenamientos con aproximadamente un mes de antelación. Eso te da tiempo para prepararlos de forma específica.
¿Cómo influye en tu entrenamiento que el WFP publique los workouts con antelación?
En muchas otras competiciones de nuestro deporte, a veces esperamos semanas, días o incluso horas antes de saber cuáles van a ser los eventos. Así es muy difícil prepararte de la mejor manera posible. Con el World Fitness Project, al anunciar todos los entrenamientos, puedo practicarlos dos o tres veces, ajustar la estrategia, encontrar los descansos que mejor me funcionan y llegar a la competición sintiéndome mucho más preparado.
¿Hay ejercicios que sigas encontrando especialmente duros, por mucha experiencia que tengas?
No lo creo. Antes sí había movimientos que me daba miedo que aparecieran en un workout, ya fuera porque sabía que no se me daban bien o porque sabía que iban a doler mucho. Ahora me siento lo suficientemente seguro con todos los movimientos como para que, aunque alguno no sea mi punto fuerte, sepa cómo gestionarlo para que no penalice demasiado mi resultado ni me castigue físicamente en exceso. Dicho esto, solo pensar en un sprint en la bici estática todavía me provoca un nudo en el estómago: eso siempre es duro, por muy en forma que estés.
Pensar en un sprint en la bici estática me provoca un nudo en el estómago
El World Fitness Project tiene distintas divisiones, desde amateurs hasta profesionales. ¿Crees que es un formato accesible para principiantes? ¿Por qué?
Creo que el hecho de que el WFP tenga distintas divisiones lo hace muy accesible para principiantes. Existe la división profesional, pero también hay categorías clasificatorias y comunitarias que te permiten crecer dentro del deporte. Si no eres el mejor desde el primer momento, tienes diferentes niveles por los que puedes ir progresando con el tiempo.
¿Por dónde debería empezar alguien que quiera iniciarse por primera vez en el WFP?
Creo que lo fundamental es entrar en un gimnasio y empezar a entrenar la variedad de movimientos que hacemos. Están creando un programa de afiliados que me parece que será muy útil. Pero también ayuda mucho ver algunas pruebas del WFP, inspirarte con los movimientos que realizan y luego volver al gimnasio para dar lo mejor de ti en algunos de los entrenamientos que hacen los profesionales. Es una gran forma de comprobar en qué nivel estás.