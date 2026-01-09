Noah Ohlsen, profesional del Fitness Funcional, acepta el reto de la bicicleta de aire durante el Proyecto Mundial de Fitness
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Fitness

Cómo se prepara Noah Ohlsen para el World Fitness Project

Noah Ohlsen, referente del fitness funcional, explica en una entrevista exclusiva cómo se prepara para el World Fitness Project y cuál es el ejercicio que aún le impone respeto pese a su experiencia.
Por Agata Strausa
4 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Noah Ohlsen

One of the stars of the sport for the last decade, American Noah Ohlsen has topped the CrossFit worldwide ranks in both individual and team divisions.

United StatesUnited States
Ver perfil
Noah Ohlsen lleva más de una década en la élite del fitness funcional, compitiendo contra los mejores del mundo en los principales eventos internacionales. Ahora, a sus 35 años, el estadounidense centra su atención en el World Fitness Project, una nueva liga de fitness competitivo con un formato de temporada que premia la preparación, la estrategia y la versatilidad. El calendario del WFP incluye varias paradas a lo largo del año y culmina con las World Fitness Finals, que se celebrarán del 18 al 21 de diciembre en Copenhague, Dinamarca.
En cada prueba del circuito, los atletas se enfrentan a múltiples entrenamientos repartidos en varios días, sumando puntos para la clasificación general de la temporada. A diferencia de otras competiciones que desvelan los eventos apenas minutos antes de comenzar, el WFP publica los entrenamientos con antelación, lo que permite a los atletas prepararse y afinar su estrategia.

Por qué el formato del World Fitness Project pone a prueba todas las facetas del fitness

Noah Ohlsen en acción en el World Fitness Project realizando box-overs durante un entrenamiento

Los atletas abordan una mezcla de movimientos en el World Fitness Project

© Christian Pondella / Red Bull Content Pool

En esta entrevista exclusiva, Ohlsen detalla cómo está preparando el WFP, en qué se diferencia de otras competiciones y qué deberían saber los atletas que se inician en el fitness funcional antes de saltar a la pista de competición.

¿Cómo te preparas específicamente para el World Fitness Project?

Noah Ohlsen: En el World Fitness Project hay una gran variedad de movimientos para los que tenemos que estar preparados. Entrenar es divertido porque nunca es lo mismo. Cada día puedes trabajar algo distinto, así que estás listo para lo que pueda aparecer en competición. Algo que hacen de manera diferente, y que agradezco mucho, es que cuando se acerca una prueba del circuito publican todos los entrenamientos con aproximadamente un mes de antelación. Eso te da tiempo para prepararlos de forma específica.

Noah Ohlsen, profesional del fitness funcional, a media repetición en una barra durante un entrenamiento.

Media repetición en una barra durante el entrenamiento

© Drew Reynolds/Red Bull Content Pool

¿Cómo influye en tu entrenamiento que el WFP publique los workouts con antelación?

En muchas otras competiciones de nuestro deporte, a veces esperamos semanas, días o incluso horas antes de saber cuáles van a ser los eventos. Así es muy difícil prepararte de la mejor manera posible. Con el World Fitness Project, al anunciar todos los entrenamientos, puedo practicarlos dos o tres veces, ajustar la estrategia, encontrar los descansos que mejor me funcionan y llegar a la competición sintiéndome mucho más preparado.

El profesional del fitness funcional Noah Ohlsen intensifica su calentamiento sobre la bicicleta en el World Fitness Project Tour.

Calentamiento en un evento World Fitness Project

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

¿Hay ejercicios que sigas encontrando especialmente duros, por mucha experiencia que tengas?

No lo creo. Antes sí había movimientos que me daba miedo que aparecieran en un workout, ya fuera porque sabía que no se me daban bien o porque sabía que iban a doler mucho. Ahora me siento lo suficientemente seguro con todos los movimientos como para que, aunque alguno no sea mi punto fuerte, sepa cómo gestionarlo para que no penalice demasiado mi resultado ni me castigue físicamente en exceso. Dicho esto, solo pensar en un sprint en la bici estática todavía me provoca un nudo en el estómago: eso siempre es duro, por muy en forma que estés.

Pensar en un sprint en la bici estática me provoca un nudo en el estómago
Noah Ohlsen
Noah Ohlsen compite en el World Fitness Project realizando un exigente ejercicio de tronco.

Profundizando durante un entrenamiento del World Fitness Project

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

El World Fitness Project tiene distintas divisiones, desde amateurs hasta profesionales. ¿Crees que es un formato accesible para principiantes? ¿Por qué?

Creo que el hecho de que el WFP tenga distintas divisiones lo hace muy accesible para principiantes. Existe la división profesional, pero también hay categorías clasificatorias y comunitarias que te permiten crecer dentro del deporte. Si no eres el mejor desde el primer momento, tienes diferentes niveles por los que puedes ir progresando con el tiempo.

¿Por dónde debería empezar alguien que quiera iniciarse por primera vez en el WFP?

Creo que lo fundamental es entrar en un gimnasio y empezar a entrenar la variedad de movimientos que hacemos. Están creando un programa de afiliados que me parece que será muy útil. Pero también ayuda mucho ver algunas pruebas del WFP, inspirarte con los movimientos que realizan y luego volver al gimnasio para dar lo mejor de ti en algunos de los entrenamientos que hacen los profesionales. Es una gran forma de comprobar en qué nivel estás.

Esta historia es parte de

Noah Ohlsen

One of the stars of the sport for the last decade, American Noah Ohlsen has topped the CrossFit worldwide ranks in both individual and team divisions.

United StatesUnited States
Ver perfil
Fitness
Atletismo